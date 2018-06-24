DHA YURT BÜLTENİ - 18

İZMİR\'DE 6 KİŞİ, CUMHURBAŞKANI\'NA HAKARETTEN TUTKLANDI

İzmir\'de, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin mitingi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi\'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçen 21 Haziran\'da, seçim çalışmaları kapsamında İzmir\'in Alsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı\'nda bir miting yaptı. Miting öncesinde, bazı kişilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine tezahürat yaptıkları görüntüler sosyal medyada yer aldı. Bu görüntüler üzerine harekete geçen polis, önce bu tezahüratın yapıldığı eğlence mekanını tespit etti. Soruşturma kapsamında ilk etapta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Polisin yaptığı çalışmada 2 kişinin daha aynı sebeple gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltı sayısı 6\'ya yükseldi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede \'Devlet büyüklerine hakaret\' suçundan tutuklandı.

İZMİR, (DHA)

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BİLECİK\'TE YAĞMUR SELE DÖNÜŞTÜ, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

BİLECİK\'in merkeze bağlı Karaköy\'de yağanak halinde yağmur sele neden oldu. Sel sularında sürüklenen araçlar hasar gördü.

Karaköy\'de öğle saatlerinde yağan yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur, kısa sürede sele dönüştü. Çok sayıda evi su basarken, sel sularının sürüklediği park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Selde sürüklenen araç

- Sokaklarda akan sel suları

- Çamura bulanan sokaklar

- Genel ve detay

Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA)

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KADIN AVUKAT İKİ HAFTA ÖNCE ALDIĞI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

ZONGULDAK\'ta, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen avukat Aysun O. (47), iki hafta önce aldığı ruhsatlı tabancasıyla intihar etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Terakki Mahallesi Mimar Sinan Sokak\'ta meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan avukat Aysun O., anne ve babasıyla birlikte yaşadığı evinde yalnız olduğu sırada başına tabancayla ateş ederek ağır yaralandı. Silah sesi üzerine eve giden komşuları, Aysun O.\'yu yerde hareketsiz yatarken görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aysun O\'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından eve gelen Aysun O\'nun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Polis ekipleri evde yaptığı incelemenin ardından Aysun O\'nun cesedini, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Evin önünden detaylar

Cesedin çıkarılması

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK

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ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI



ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, elektrik arızasını gidermeye çalışan işçi Abdulkadir Tekçi (31), akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bayırözü Mahallesi\'nde meydana geldi. Elektrik kesik olan mahallede, arızayı gidermek için yüksek gerilim hattı direğine çıkan arıza ekibinde görevli Abdulkadir Tekçi, akıma kapıldı. Vücudunda yanıklar oluşan işçi, arkadaşlarının yardımı ile direkten indirilerek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Ağır yaralı olan Tekçi, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından Malatya’ya sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Acil servis önü

- Bekleyenler

- Ambulans

- DEDAŞ arıza giderme araçları

- Genel ve detay

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)-

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