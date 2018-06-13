DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümde rant artışından kamu da payını alacak/EK

İMAR AFFINDA 3 İSTİSNA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Adana İl Başkanlığı\'nda programının ardından Adana Sanayi Odası\'na geçti. İmar affı ile ilgili konuşan Özhaseki, İstanbul Boğaziçi, Ayasofya’dan başlayıp Süleymaniye’ye giden yer ile Gelibolu Yarımadası’nın kapsam dışında kaldığını söyleyerek, \"Türkiye\'de 20 milyon yapının yüzde 65\'i yasalara aykırı. Burada hukuki ihtilaflar, yıkım kararları ve cezalar çıkıyor. Herkes oturduğu yerde rahat edemiyor. Belediye başkanı arkadaşlarımıza müfettişler niye yıkmadın diye soruyor. Herkes birbirini kandırıyor. Yıkmak da doğru değil. Dar gelirli vatandaş başını bir yere sokmak zorunda. İstismarlar başlamıştı. Belediye seçimleri geliyor tapu, iskan sözleri veriliyor bu bir yarışa dönmüş. Bu işte 3 istisna var. Boğaziçi öngörü dediğimiz, sade bir vatandaşın Boğaziçi\'nden gördüğü alanlar bu kanun kapsamında. Onları buna almadık. İkincisi, tarihi yarımada içerisinde bir bölüm: Sultanahmet Ayasofya\'dan başlayıp Süleymaniye\'ye giden bölüm. Bir de Gelibolu Yarımadası bu kanun kapsamı dışında\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:02\'12\" BOYUT: 134 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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Bilal Erdoğan\'dan bor eleştirisi /EK

TÜGVA DÜZCE TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI

Türkiye Gençlik Vakfı\'nın (TÜGVA) açılışına TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve davetliler katıldı. Bilal Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, \"Gençler, önümüzdeki seçimleri tercihleri çok iyi görmeniz lazım. Bugün 15 Temmuz gecesi kimler meydandaydı, kimler sokaktaydı, bu cesur milletin önünde durmak cesaretine, özgüvenine kimler sahipti kimler değildi bunları çok iyi görmeniz lazım. O gece milletin yanında olamayanlar bugün ne yüzle gelip milletin dik duruşlu liderlerini karalama kampanyaları yürütmeye çalışıyorlar. O gece evlerde saklanıp televizyon izleyip milletinin yanına gelmeye tenezzül edemeyenler şimdi kalkıp kahramanlık türküsü söylemeye çalışıyorlar. Buna kim inanır? Bu millet kimlerin kahraman olduğunu, kimlerin yönetmeye muktedir olduğunu bu ülkeyi kimlerin daha ileri taşıyıp taşımayacağını çok iyi görüyorlar. Gençlerimizin bunu görmesi çok önemli.\" dedi.

Bilal Erdoğan, AK Parti\'nin sürekli kendisini yenilediğini belirterek, şöyle konuştu:Çünkü gençler bakın okul zamanların da biraz muhalif olmak biraz ahkam kesmek çok havalı olur ama çoluk çocuğa karışınca evinizi kurma gereği olunca, meslek sahibi olma zamanı gelince, kariyerinizi planlamaya başladığınız zaman işte o zaman kim yönetime muktedirse, kim bu ilkeyi yönetirse bunları çok iyi görmeniz lazım. Allah’ın izni ile şu anda Cumhurbaşkanımız ve 16 yıldır onun yanında beraber yürüdüğü ekibi devamlı tazelenerek, devamlı gençleşerek bu ülkeye daha çok hizmet etmek için mücadele ediyorlar. Milletvekili adaylarının yüzde 10\'u 25 yaşın altında, yaklaşık 4\'te 1\'i hanımlardan oluşuyor. Demek ki Türkiye\'de devamlı kendisini yenileyen, devamlı kan tazelemesi yapan yine Cumhurbaşkanımızın partisi AK Parti ve onun ekibidir. Onun için değerli kardeşlerim görünen köy kılavuz istemez. Bu 16 yıl kimin hizmet ettiğini, kimin doğru söylediğini, kimin yalan söylediğini herhalde çok güzel gördünüz. Ama ben özellikle gençlerimizin yaşayacağı gelecek için Türkiye\'nin damgasını vuracağı 21. yüzyıl için önümüzdeki 12 günün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sonrası için de ufuklar çok aydınlık.\" Ekonomi üzerinde oynanan oyunların seçimden sonra oynanamayacağını ifade eden Bilal Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Şu anda ekonomimiz üzerinde oynanan oyunlar, seçimler sonrasında oynanamayacak. Dar bir sürede acaba ne kadar kaybı göze alarak Türkiye\'ye zarar veririz diyenler, seçimden sonra artık 5 yıl bu işe tahammül edemeyecekler ve gelip Türkiye\'den para kazanmanın yollarına bakacaklar. Onun için 24 Haziran\'dan sonra Türkiye 21. yüzyılın lider ülkesinin olmasının adımlarını atacaktır. Bugün İlhan Aliyev Türkiye\'nin lider bir ülke olduğunu söyledi ama yetmez biz Türkiye\'yi çok daha ileri taşımanın yollarına bakacağız.\" Bilal Erdoğan açılışın ardından Düzce Belediyesi tarafından belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen iftara katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bilal Erdoğan’ın alana gelişi

-Alandan görüntü

-Bilal Erdoğan’ın konuşması ve detaylar var

Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Yedinci kattan atlamak istedi, polis kurtardı

Malatya\'da, 7\'nci kattaki dairede bulunan evinin pencere ve balkonuna çıkıp intihar girişiminde bulunan Ahmet K. (62), polisler tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanılarak bulunduğu yerden indirildi.

Olay, öğle saatlerinde Tecde Mahallesi Kozluk Sokak\'ta meydana geldi. Evinin pencere ve balkonuna çıkan Ahmet K., nedenini söylemeden atlayacağını söyledi. Evdeki eşyaları aşağıya atan Ahmet K.\'yı görenlerin ihbarıyla gelen polis, onu ikna etmek için çaba gösterirken, itfaiye ve sağlık görevlilerine de haber verildi. Ekipler her ihtimale karşı havalı yatak açarken, Bir anlık dalgınlığından faydalanan polisler, Ahmet K.\'yı yakalayıp kurtardı. Ahmet K., sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- itfaiye ekipleri

- Olay yeri

- Eşyaları aşağıya atması

- İkna etme çabaları

- Ambulansa bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 185 MB

Haber:Taha AYHAN-Kamera: MALATYA,(DHA)

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Van\'da 500 koyun intihar etti

VAN\'ın Gürpınar ilçesinin Topyıldız Köyü\'ne bağlı Yapraklı Mezrası yaylasında, sarp kayalık bir bölgede otlayan koyun sürüsü, uçurumdan atlayıp telef oldu. Kayalık bölgede otlayan sürüdeki bir koyun uçurumdan atlayınca, sürüdeki 500 koyun da peşinden atladı. Peş peşe 20 metre yükseklikteki kayalıktan atlayan koyunların hepsi telef oldu.

Olay, sabah saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Nordız bölgesindeki Topyıldız Mahallesi\'ne bağlı Yapraklı Mezrası\'nın Arebi-Krom yaylalarındaki sarp kayalıklarda meydana geldi. 26 hanelik Yapraklı Mezrası sakinlerine ait koyun sürüsü, sabah saatlerinde çobanlar tarafından sarp kayalıkların bulunduğu bölgede otlatılırken, öndeki bir koyun karşı yamaca geçmek için aşağı atlayınca, arkasındaki bütün sürü de peşinden atladı. Peş peşe atlayan 500 koyun telef oldu. Çobanın haber vermesi üzerine, olay yerine gelen koyun sahipleri, oluşan leş yığınları arasında koyunlarını tespit etmeye çalışırken, şok oldu. Mezra sakinleri, yaşanan olayı Gürpınar Kaymakamlığı ve ilçe Tarım Hayvancılık Müdürlüğüne de bildirerek yardım istedi.

ŞOK OLDULAR

Mezra sakinlerinden Ahmet Karataş, bir koyunun uçurumdan atlaması sonucu sürüdeki diğer koyunların da peşlerinde atlayıp, toplu intihar ettiklerini belirterek, \"Yaşanan olaya şok olduk. Olay yerine gittiğimizde hayvan leşleri ile karşılaştık. Yaklaşık 500 hayvanımız telef oldu. Yetkililerden destek bekliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Telef olan koyunlar

-Koyunlarını tespit etmeye çalışan mezra sakinleri

-Telef olan koyunlardan detaylar

-Koyunların atladığı kaylalıklar

Haber:Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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Otomobile giren yılan bulunamadı

Kahramanmaraş\'ın Andırın ilçesinde, otomobile giren yılan paniğe neden oldu. Saatlerce aranan yılan, bulunmadı.

Olay, akşam saatlerinde Hükümet Konağı önünde meydana geldi. Yusuf Temiz, park halindeki 80 GU 314 plakalı otomobiline binerken direksiyona sarılı yaklaşık bir metre uzunluğunda gri renkli yılan gördü. Hemen aracın kapısı kapatan Temiz, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin bagajında motoruna, torpido gözünden paspaslarının altına kadar bakarak yılanı bulmaya çalıştı. Ekipler çalışırken, o anları izlemek için onlarca vatandaş da aracın yanına geldi. Ekipler çalışmalarına devam ederken vatandaşlar yılanı araçtan çıkarmak için \'Sinek ilacı sıkalım\', \'Benzin dökelim\', \'Mazot dökelim\', \'Olmazsa aracın içinde ateş yakalım\' diyerek farklı önerilerde bulundu. Yusuf Temiz, yılanı görünce çok şaşırdığını belirterek, \"Aracıma binmek için kapıyı açtım, ama direksiyona dolanmış vaziyette kalın ve yaklaşık 1 metrelik yılanla karşılaştım, nasıl girdi bilmiyorum\" dedi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmada ekipler yılanı bulamadı. Bunun üzerine otomobil detaylı arama için sanayi sitesine götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yılanı arama çalışmaları

- Meraklı vatandaşlar

- Vatandaşların önerilerde bulunması

- itfaiye erlerinin yılanı araması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 730 MB

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)