DHA YURT BÜLTENİ - 18

Başbakan Binali Yıldırım İzmir\'de aday tanıtımına katıldı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, kendisinin de hem milletvekili hem de tekrar aday gösterildiği il olan İzmir\'de, partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı.

AK Parti İl Başkanlığı, milletvekili adaylarının tanıtımını, aynı zamanda kendisi de İzmir\'den aday olan Başbakan Binali Yıldırım\'ın katılımıyla yaptı. Kaya Termal Otel\'deki aday tanıtım toplantısında, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül\'ün konuşmasından sonra İzmir\'in iki bölgesindeki toplam 28 aday, özgeçmişleri okunarak tanıtıldı. Toplantıda daha sonra Başbakan Binali Yıldırım konuşma yaptı. Başbakan Yıldırım, konuşmasına, \"Güzellikler şehri İzmir, Efeler diyarı\" sözleriyle başladı. Başbakan Yıldırım, \"Hepinizi selamlıyorum. İzmir\'in bütün ilçelerine, mahallelerine buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Salondaki coşku İzmir\'in 24 Haziran\'a hazır olduğunu gösteriyor. Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye diyerek, durmak yola devam dediğinizi duyuyorum. İzmirli hemşerilerimizin, yaparsa yine AK Parti yapar diyerek 24 Haziran\'ı iple çektiğini görüyorum. Ege\'nin incisi İzmir Türkiye\'nin göz bebeğidir. İzmir\'i ihmal eden Türkiye\'yi ihmal etmiş olur. İzmir\'i Türkiye\'nin kalkınmasının öncüsü olan bir şehir olarak gördük ona göre çalıştık. İzmir hak ettiği yerde değil ama mutlaka hak ettiği yere gelecek. Bundan İzmirliler\'in emin olmasını istiyorum. Sloganımız durmak yok yola devam, durursak sadece sözümüzde dururuz. Bugünlere boş vaatlerle, hayal tacirliğiyle gelmedik, buraya samimiyetle, üreterek, milletimizin gönlüne girerek geldik\" dedi.

MİLLETİMİZ BİZE GÖREV VERDİ

Ankara\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla aday tanıtımı yaptıklarını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Bugün de AK Parti İzmir adayları olarak buradayız. Bu ekiple biz İzmir\'i şaha kaldırırız. İzmir\'e aşkla, sevdayla coşkuyla hizmet edecek adaylar olarak huzurunuzdayız. İzmir\'in sorunlarını takip edecek, çözüm için çalışacak, şehrine sevdalı bir ekibimiz var. AK Parti\'nin kaderi Türkiye\'nin kaderidir. AK Parti adaleti, kalkınmayı, huzuru, kardeşliği, özgürlüğü vazgeçilmez değerleri kabul eden partidir. Bu değerlerden dolayı yüce milletimiz 16 yıldır Türkeye\'yi yönetme sorumluluğunu AK Parti\'ye vermektedir. Hamdolsun milletimiz bize hep destek oldu. Bizler de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yılı hizmetle projeyle gayretle dolu dolu geçirdik. Dünyada örneği çok az görülen bir başarı öykünün hep birlikte yazdık. Hem halkımızın güvenini kazandık hem de ülkene ekonomik siyasi istikrarı sağlayarak başarıya ulaştık. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Aziz milletimize tutamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Verdiğimiz sözlerin hepsini de yerine getirdik\" diye konuştu.

EKONOMİYE DEĞİNDİ

\"Terör eylemlerine, darbe teşebbüslerine, finansal saldırılara rağmen 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyoruz\" diyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Çünkü arkamızda milletimizin ve İzmir\'in desteğini hissediyoruz. Bu başarı sizlerin başarısıdır. Merkez Bankamız, Ekonomi Koordinasyon Kurulumuz, ilgili bakanlıklarımız, çalışmalarını uyum içinde sürdürüyor. Bugünlerde Türkiye ekonomisi üzerine ne yazık ki bazı odaklar, yalan yanlış hesaplarla, iddialarla vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Ekonomimiz üzerinde oyun oynamaya çalışanların değirmenine su taşıyanlar var ama şunu herkes bilsin; 2008 - 2009\'da başlayan küresel kriz nasıl Türkiye\'yi teğet geçtiyse bugünler de öyle olacak. ABD\'de meydana gelen olayların bizim ekonomimizi de etkilediği malum. Ancak ekonomimiz sağlam temeller üzerindedir. Dolayısıyla bu krizler, bizim alışık olduğumuz krizlerdir. Tekrar ediyorum. Kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi bir takım manipülasyonların sonucudur. Kaynağının nereden geldiğini de biliyoruz. Ama ne yaparlarla yapsınlar, hangi oyunun içine girerlerse girsinler, içerideki işbirlikçiklerine de söylüyorum, başaramayacaksınız. Geçmişte de başaramadınız şimdi de başaramayacaksınız. Aldığımız tedbirlerle, yaptığımız yasalarla, reformlarla Türkiye büyüme yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyor. İnşallah sanayide ihracatta, turizmde rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Yılın ilk 4 ayında ülkemizi ziyarete eden yabancı misafir sayısı geçen seneye göre yüzde 50 artarak 8 milyona ulaştı. Yıl sonu itibariyle 40 milyon turisti Türkiye\'de ağırlayacağız. İşte güven ve istikrarın adı Türkiye\'dir. Türkiye\'de ekonomi iyi gitmiyor dilenlere soruyorum. Kardeşim Türkiye\'de ekonomi iyiye gitmediyse Türkiye\'nin bilinen bankalarından birisine 3 milyar 200 milyon ödeyerek birisi yatarım yapıyor. Küresel yatırımcı nereye yatırım yapacağını çok iyi biliyor\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Türkiye cazibe merkezi ve güvenli liman olmaya devam ediyoruz. Son 10 yılda dünyada 10 tane mega proje var. Bunlara baktığımız zaman 6 tanesi Türkiye\'de yapılmış. İşte Türkiye\'nin farkı bu. Dünyanın en büyük havalimanını yapan ülkenin adı Türkiye\'dir. İzmir-İstanbul otoyolunu yapan ülkenin adı Türkiye\'dir. İnşallah seneye İzmir-İstanbul otoyolu bitecek. Önümüzdeki aylarda Sabuncubeli Tünellerini açıyoruz. Manisa ile İzmir\'i birleştiriyoruz. Geçen sene büyümede bir numara olduk. Dünyada büyümede bir numara olan ülkenin üzerinde oynanan küçük oyunlar, asla sonuç vermez. Bu büyüme oranıyla hem G20 ülkelerinde hem de OECD\'de aynı olduk. Türkiye ortalama 5.8 büyüdü. 2002 yılında 36 milyar olan ihracatımız geçen sene 157 milyar doları aştı. Bütün bunları yaparken bir taraftan ülkemizin alt yapısını güçlendiriyoruz. Devlet ve özel yatırım turarı 1 trilyon lirayı aştı. Bu rakam 2002 yılına göre 4 kat artışı ifade ediyor.\"

İZMİR YATIRIMLARINI ANLATTI

İzmir\'e yapılan yatırımlara da değinen Başbakan Binali Yıldırım, \"İzmir\'in her türlü hizmeti hak ettiğini biliyoruz. İzmir, emeğin şehri, akıl terinin şehri, İzmir\'i her alanda geliştirmek kalkındırmak için gece gündüz çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. 9 bin 500 civarında yeni derslik yaptık, yurt kapasitesini iki katına çıkardık. 17 hastane, 14 hastaneye ilave blok, 74 birinci basamak sağlık tesisi inşa ettik. İzmirli hemşerilerimin hizmetine sunduk. Sabuncubeli Tünelinin Haziran ayının 10\'nda açılışı olacak. Adnan menderes Havalimanı\'ndan İstanbul\'a bir günde 103 uçuş var. Ankara\'ya 9 - 10 uçuş var. Artık havalimanı yetmiyor. Bunun için arkadaşlarla konuştuk ikinci pist için fizibilite çalışmalarını başlatıyoruz. Alaçatı Havalimanının ihalesini yaptık. Adını da koyduk. Ekrem Pakdemirli Havalimanı. Hayırlı olsun\" dedi.

ALTAY\'A KUPASINI VERDİ

Başbakan Binali Yıldırım, TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'tan Spor Toto 1\'inci Lig\'e şampiyon olarak yükselen Altay takımının şampiyonluk kupasını da verdi.

--- KUTU ---

AK PARTİ\'NİN İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İZMİR 1. BÖLGE

Binali Yıldırım

Mahmut Atilla Kaya

Ceyda Bölünmez Çankırı

Cemal Bekle

Bilal Doğan

Emre Cemil Ayvalı

Temel Yıldırım

Ahmet Gürhan

Gözde Keskin

Fatih Reha Yavuzer Kam

Koray Battal

Muhabbet Güneri

Ahmet Uğur Baran

Halil Cüneyt Açıl

İZMİR 2. BÖLGE

Hamza Dağ

Fehmi Alpay Özalan

Necip Nasır

Yaşar Kırkpınar

Melek Eroğlu

Necip Fazıl Kurt

Adil Yüksel

Erdem Öksüz

Gerçek Tekin

Musa Çevik

Saliha Bozkurt

Ahmet Numan Arıcı

Fatma Nur Gündüzpolat

Ender Doğan

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Başbakanın konuşmasından görüntü

- Salondan görüntü

- Başbakanını kupayı Altaylı futbolculara verişinden görüntü

- Başbakanın adaylarla tokalaşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

İZMİR (DHA)

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BAKAN EROĞLU: \'BAKANLIĞIMIZIN KAPANACAĞI YÖNÜNDEKİ HABERLER ASPARAGAS\'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar programı kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Afyonkarahisar Şubesi\'nin yeni hizmet binası açılış törenine katıldı. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Özkal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve iş adamları tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, MÜSİAD\'ın yeni hizmet binası, açılış kurdelesini keserek hizmete açtı. Hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Bakan Eroğlu, açılış sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

\'CUMHURBAŞKANIMIZ KARAR VERECEK\'

Bakan Eroğlu, bir gazetecinin sorusu üzerine, Bakanlar Kurulu\'nu yeniden yapılandırmayı planlayan, kendi bakanlığının da aralarında bulunduğu mevcut 21 icracı bakanlıktan 7\'sinin kapatılmasını öngören ve Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) hazırlanan taslağı değerlendirdi. \"Öyle bir şey yok, haberler doğru değil\" diyen Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

\"Daha şu anda çalışma yapılıyor. Haberler asparagas. Orman ve Su İşleri Bakanlığı çok büyük bir bakanlıktır. Yeni düzenlemede ona göre şey yapılacaktır. Biliyorsunuz biz tarımdan toplulaştırma ve tarımsal sulamayı da aldık. Dolayısıyla bizim işimiz daha da büyüdü. Tabi orman ile suyun da bir arada olması lazım. Hatta bana göre çevrenin de bir arada olması lazım. Yeni düzenlemede Cumhurbaşkanımız karar verecek ve çalışma yapılıyor. Şu anda o haberlerin aslı astarı yok. Seçim atmosferindeyiz. Komisyonlar da arkadaşlar çalışıyor. Biz de çalışıyoruz. Çok defa faaliyetin hızla yapılacağı bir sistem düşünülüyor.\"

Bakan Eroğlu, daha sonra iftar programına katılmak için Şuhut ilçesine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Eroğlu\'nun açılış alanına gelişi

-Bakan Eroğlu\'nun karşılanması

-Törene katılanlardan detay

-Platform üzerinde kurdelenin kesilmesi

-Bakan Eroğlu hizmet binasını içerisinden detay

-Bakan Eroğlu röp

-Bakan Eroğlu aracına binerken

-Bakan Eroğlu\'nun aracı ayrılırken

HABER-KAMERA: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA)

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Çankırı\'da 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

ÇANKIRI\'da Tuğba Eroğlu (38) yaşadığı apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay bugün saat 18:00 sularında Çankırı merkez Yeni Mahalle Taha Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Tuğba Eroğlu yaşadığı apartmanın 6. katından henüz belirlenemeyen bir nedenle yere düştü.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Eroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan yakınları sinir krizleri geçirdi.

Savcının inceleme yapmasının ardından hayatını kaybeden genç kadının cesedi Çankırı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

olay yerinden görüntü

detaylar

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)

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Bursa\'da şiddetli yağış, sel suları karayolunda kamyonu sürükledi (3)

VALİ İZZETTİN KÜÇÜK DE GELDİ

Sağanak yağış nedeniyle yaşanan sel sonucu kapanan Bursa-Orhaneli Karayolu\'ndaki çalışmalar devam ediyor. Bursa-Orhaneli Karayolu üzerindeki Gümüştepe mevkisinde yol trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri, yolun sabaha kadar kapatıldığı bildirdi. Ayrıca bölgeye ambulans da sevk edildi. Bursa Valisi İzzettin Küçük de söz konusu bölgeye geldi. Jandarma ekiplerinden bilgi alan Vali İzettin Küçük, incelemelerde bulundu.

VALİ İZZETTİN KÜÇÜK: \"CAN KAYBI VE YARALI YOK\"

Bu bölgede 3 ayrı noktada büyük bir heyelan oldu. Hemen müdahale edildi. AFAD ekipleri, karayolları ekipleri, belediye ekiplerimiz de burada. Yağmur yağmadığı takdirde sabaha kadar yolu açmış olacağız. Şu an can kaybı yok, yaralı yok. Allah beterinden korusun diyorum. Geçmiş olsun. Maddi hasarlar var, gömülen araçlar, kamyonlar var. Bazı köylerimizde tahrip olan birkaç bina var. Köyde mahsum kalan hiçkimse yok. Ulaşılamayan bir köy de yok. Buradaki yağmur, aralıksız uzun süreli yağdı ve şiddetli yağdı. Heyelana ve derenin taşmasına neden oldu. Şu anda hadise budur\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Vali İzzettin Küçük\'ün açıklamaları

Berktuğ ÖNCÜ / Bursa (DHA)

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