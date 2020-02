DHA YURT BÜLTENİ - 18

FETÖ\'den aranan eski kaymakam tutuklandı

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan\'ın Sisam Adası\'na gitmek üzere 5\'i çocuk, 3\'ü kadın toplam 12 kişiyle birlikte bindiği fiber teknede yakalanan ve FETÖ şüphelisi olduğu belirlenen Kırşehir\'in Boztepe ilçesi Eski Kaymakamı Cihan Kayaalp sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri, FETÖ/PDY üyesi bir grubun kaçak yollardan Yunanistan\'ın Sisam Adası\'na kaçmaya çalıştığı ihbarı üzerine geçen Pazar günü sabah saatlerinde harekete geçti. Bindikleri tekne ile denize açılan grubu, Sahil Güvenlik ekipleri Güvercinada açıklarında durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde grubun, FETÖ/PDY üyesi oldukları şüphesiyle arananlardan oluştuğu ortaya çıktı. Teknede, aralarında Kırşehir\'in Boztepe ilçesi eski kaymakamı Cihan Kayaalp, eski Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi Abdurrahman Fatih ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Müfettişi Muhammet Eroğlu\'nun da bulunduğu 5\'i çocuk, 3\'ü kadın toplam 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Boztepe ilçesi eski kaymakamı Cihan Kayaalp bugün sevk edildiği adliyede tutuklanırken, diğer şüphelilerin ise emniyetteki sorguları sürüyor.

Yunanistan\'da saldırıya uğrayan Türk dostu Başkan Butaris\'e destek eylemi



TÜRKİYE dostu olarak bilinen ve 19 Mayıs günü aşırı sağcıların tekme ve yumruklu darbeleriyle yaralanan Yunanistan\'ın Selanik kenti Belediye Başkanı Yiannis Butaris\'e (76) saldırıya uğradığı meydanda destek eylemi düzenlendi. Yağmur altında saldırıya tepki gösteren Selanikliler, ırkçılara tepki gösterdi. Polisin sürdürdüğü soruşturmada biri 18 yaşından küçük 4 saldırgan tutuklandı.

Türklere yönelik dostane yaklaşımları ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olumlu görüşleri ile tanınan Yunanistan\'ın Selanik Belediye Başkanı Yiannis Butaris, 19 Mayıs günü kentin simgelerinden Beyaz Kule önünde Yunan Parlamentosu\'nun 1994 yılında oybirliği ile kabul ettiği sözde \'19 Mayıs Pontuslu Rum Soykırımı\'nı Anma Günü\' törenine katıldı. Tören sırasında, kalabalık bir grup, Selanik Belediye Başkanı Butaris\'in daha önce Atatürk ve Türkler ile ilgili olumlu ifadelerini gündeme getirip, \"Türk tohumu\" diyerek, hakaret ve küfürler etti. Kendisine yöneltilen hakaretlere aldırmayan Butaris tören alanından ayrılmadı. Kısa bir sure sonra fanatik bir grup Butaris\'e saldırıp tekme, tokat ve yumruklarla darp etti. Kaldırıldığı hastanede tedavi gören Butaris, daha sonra taburcu edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Selanik polisi, Butaris\'e yapılan saldırının ardından geniş çaplı soruşturma başlatarak, kamera görüntülerini incelemeye aldı. İlk etapta Butaris\'e saldırıda bulunan ve gözaltına alınan biri 18 yaşından küçük 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemede tutuklandı. Selanik polisinin, olayla ilgili görüntüleri incelemesini sürdürdüğü ve yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.

YAĞMUR ALTINDA DESTEK EYLEMİ

Belediye Başkanı Butaris\'e aşırı sağcıların yaptığı saldırının ardından Selanik\'te sosyal medya üzerinden örgütlenen aralarında ırkçılık karşıtı gruplar, bazı sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu yaklaşık 500 kişi, saldırıya tepki görmek için eylem düzenledi. Eylem, Butaris\'e saldırının yapıldığı Beyaz Kule önünde yağmur altında gerçekleştirildi. Eylemde, \'Faşizme asla geçit yok, Neonazilerin büroları kapatılsın\' yazılı pankart açılıp, ırkçılık karşıtı sloganlar atıldı ve saldırı kınandı. Saldırıya tepki gösterenler yaklaşık 1,5 saat yağmur altında eylemlerini sürdürüp, olaysız şekilde dağıldı.

BUTARİS\'İ KURTARAN KADINA YOĞUN İLGİ

Selanik Belediye Başkanı Butaris\'i saldıranları engellemeye çalışan ve ellerinden güçlükle kurtaran Selanik Belediyesi Meclis Başkanı Youla Kalipso da eyleme katıldı. Alanda, büyük ilgi gösterilen Kalipso, ısrarlara rağmen gazetecilerinden soru almayacağını belirterek, herhangi bir açıklama yapmadı. Tebrikleri kabul eden Kalipso sadece, \"Kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben de üzerime düşeni yaptım\" demekle yetindi.

ÜNLÜ SANATÇIDAN DESTEK

Yunanistan\'ın ünlü sinema sanatçılarından Akis Sakellariou da eyleme katılarak, Butaris\'e yapılan saldırıya tepki gösterdi. Çocukluğunun Selanik\'te Türklerin yaşadığı mahallede geçtiğini söyleyen Sakelariou, \"Bu bölgede yaşadım, çok iyi zamanlarım buralarda geçti ve çok güzel günler geçirdim. Unutmuyorum asla, biraz daha yukarıda benim evimin biraz daha yukarısındaki (Mustafa Kemal Atatürk\'ün doğduğu evi kast ediyor) o evi ve yaşadığım dostluğu, sıcaklığı unutmuyorum. Bunlar benim düşüncelerim, inanıyorum ve biliyorum ki, herkes benim gibi düşünüyor. Benim içimden gelenler böyle\" dedi.

Bu arada Başkan Butaris\'in politikaları ile aynı çizgide olmayanların da saldırıya tepki göstermek için eyleme katıldığı görüldü. Bir eylemci, \"O\'na yapılan bu saldırı kabul edilemez. Onun için ona destek olmak için buraya geldim. O\'na yapılan bu hareket çok çirkin ve kabul edilemez\" diye konuştu.

AK Parti\'li Belediye Başkanı\'ndan aday listesine tepki



ŞANLIURFA\'nın Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, 24 Haziran\'da yapılacak genel seçimlerde, AK Parti\'nin milletvekili listesine tepki gösterdi.

Şanlıurfa\'da, 24 Haziran\'da yapılacak genel seçimlerde 304 aday adayı, listeye girebilmek için başvuru yaptı. Birecik\'ten başvuru yapan Mahmut Mirkelam ve destekleyen bazı partililer tepkilerini dile getirmek için AK Parti Birecik İlçe teşkilatında toplandı. Burada toplanan kalabalığı sakinleştiren Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı kendisinin de AK Parti milletvekili listesinden rahatsız olduğunu söyledi. Başkan Pınarbaşı, Birecik\'ten AK Parti milletvekili aday adayı olan Mahmut Mirkelam’ın aday gösterilmemesinin partiye oy kaybettireceği iddiasında bulundu. Başkan Pınarbaşı, tepkilerini partileri zarar görmesin diye yumuşattıklarını ancak itirazlarını sürdüreceklerini belirtterek şöyle konuştu:

\'GÖZLERİ KÖR, KULAĞI SAĞIR\'

\"Dün akşamki yönetim toplantısında da dediğimiz gibi bizim partimizle hiçbir sıkıntımız yoktur. Partimizin büyümesi için bize düşen görevler çerçevesinde her zaman çalışacağız. Partimizin en iyi noktada olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak kabul etmediğimiz konu 7 Haziran, 24 Haziran, 1 Kasım seçimlerinde Birecik gibi 100 bin nüfusu olan bir ilçeye aday verilmemiş olması. Ahmet Eşref Fakıbaba Birecikli\'dir ama aday olarak Birecik’e hitap ediyor denilemez. Böyle söylenmesini bizimle alay ediliyor şeklinde değerlendiririm. Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa\'nın adayıdır, Birecik’in her seferinde görmemezlikten gelinmesi saygısızlıktır. Hala bazılarının gözleri kör, kulakları sağır. Birecik kimsenin vesayeti altında değil, kimsenin aşireti de değildir. Aday listesine bakıyoruz sıralamada birkaç kişi dışında, ismini kimsenin bilmediği, siyasetin içinde yer almayan kişilerin isimleri yer alıyor. Bu sıralamayı genel merkez yapmadı. Her ilin başındaki kişiye verildi ve sıralamayı onlar yaptı. Bu tür haksızlık, saygısızlıklara rağmen biz partimize çalışacağız. Ama muhatabı olan kişiler de gerektiği yerde cevaplarını alacaklardır. Hani söz milletindi. Nerde bu söz milletin. Hangi milletin yansıması o listede var. Bir aileden 3 aday, Buğday Pazarı’nda ortağı olan kişi aday, Belsan’da çalışan bir kişi aday, belediyede çalışan bir bürokrat aday. Bu tabloyla mı bu parti seçim kazanacak? Bu rahatsızlık sadece Birecik’te değil, Viranşehir’de de var, Hilvan’da da var, Siverek’te de var, Urfa’da da var, Harran’da da var. Kimse alınan başarısızlığı teşkilatlara, halka, millete, belediye başkanlarına mal etmesin. Ben hayatı boyunca doğruları söyleyen bir insanım. Sonucu neye varırsa varsın, ben bunun faturasını her zaman ödemeye hazırım.\"

İş yerinde çıkan yangın yola da sıçradı

ISPARTA’da alkollü içecek satılan bir iş yerinde tadilat sırasında çıkan yangın yola ve bazı dükkânlara da sıçradı. Yola saçılan alkolün alev aldığı yangın güçlükle söndürülebildi.

Isparta’ya bağlı Davraz Mahallesi’ndeki Köy Garajı’nda alkollü içecek satılan bir iş yerinde saat 19.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İş yerini saran alevler nedeniyle patlayan şişelerden yola alkol sıçrayınca yangın büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangının çıktığı iş yeri kullanılamaz hale gelirken, çevresindeki bazı iş yerlerinde de maddi hasar oluştu.

Tokat polisinden sürücülere iftar yemeği

TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam ezanı saatinde yolda olan sürücülere iftar yemeği verdi.

Tokat-Sivas karayolu Geyraz Mahallesinde bulunan uygulama noktasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücülere iftar yemeği verildi. İftara yakın bir saatte trafik polisleri tarafından ağır tonajlı araçlar durdurularak sürücüler iftar yemeğine davet edildi. İftar yemeğine Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da katıldı.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, \"Biz bu uygulamamızı iftar saatine yakın bir zamanda yaptık. İftar saatinde trafikçi arkadaşlarımız uzun yol kaptanlarımızı durdurdular. Arkadaşlarımızı davet ettik. İftarımızı hep birlikte açtık. İftar saatinde biliyorsunuz insanlar belli bir saatte bir yere yetişmek için yollarımızda süratli gidiyorlar. Bu sürat de kazaları beraberinde getiriyor. Biz de karayollarındaki bu sürati bir nevi aşağı çekebilmek için böyle bir etkinlik düzenledik\" diyekonuştu.

Tokat Emniyet Müdürlüğü\'nün yaptığı bu uygulamadan memnun olduklarını ve ilk defa yolda iftar yemeği ile karşılaştığını söyleyen sürücülerden 56 yaşındaki Erol Dede \"Allah devletimize zeval vermesin. Burada memur arkadaşlarımız ile müdürümüz ile iftar yemeği yiyoruz\" dedi.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu iftar sonrası trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunduktan sonra çeşitli hediyeler takdim etti.

