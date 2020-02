DHA YURT BÜLTENİ - 18

Başbakan Yardımcısı Işık: İsrail yaptıklarının cezasını ödesin

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kudüs\'ün insanlık meselesi olduğunu, statüsünün değiştirilmesine yönelik her hareketin insanlığa yönelik olduğunu belirterek, \"Adeta terör devleti haline gelen İsrail, yaptıklarının cezasını ödesin\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı\'nın İzmit Uluslararası Fuar Merkezi\'nde düzenlediği iftara katıldı. İftarda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, \"Maalesef Kudüs\'ü sadece Müslümanların meselesi olarak görmek çok büyük bir eksikliktir. Kudüs meselesi bugün bir insanlık meselesidir. Çünkü Kudüs, sadece Müslümanların değil, aynı zamanda Hıristiyanların da, Yahudilerin de kutsal şehridir. Onun için Kudüs\'ün statüsünün değiştirilmesine yönelik her bir hareket, sadece Müslümanlara yönelik değil, aslında bütün insanlığa yönelik bir harekettir. Ama maalesef, sadece Müslümanlarda değil, bütün insanlığın üzerinde adeta bir ölü toprağı var. Kudüs karşısında maalesef insanların büyük çoğunluğu kayıtsız. Bugün bazı olumlu gelişmeler oldu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, tarafsız bir inceleme komisyonu kurulması kararını aldı. Bunu sevinçle, memnuniyetle ve geleceğe yönelik bir umut olarak görmek istiyoruz. Şu anda devam eden toplantıdan sonra inanıyorum ki, İslam İşbirliği Teşkilatı da bu konuda çok net bazı kararlar alıp dünyaya duyuracak\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Işık, Kudüs\'te barış olmasını istediklerini belirterek, \"İstiyoruz ki, Kudüs\'te barış olsun. İstiyoruz ki, Kudüs\'te Osmanlı döneminde olduğu gibi bütün dinler bir aradayken yaşanan huzur tekrar yeşersin. Adeta terör devleti haline gelen İsrail, yaptıklarının cezasını ödesin\" diye konuştu.

Samsun’da 4 bin kişilik Fener Alayı yürüyüşü

SAMSUN’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü’ Samsun Valiliğinin ilk belirlediği tarih ve saatte düzenlendi. Yürüyüşte Vali Osman Kaymak, “Türkiye rahat olsun, Samsun ayakta cumhuriyetine sahip çıkıyor. Endişeye mahal yokö dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş, Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen halk oyunları ekipleri, izciler, sporcular, belediye bandosu, mehteran takımları, ritm grupları ve yaklaşık 4 bin vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Yürüyüşe İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi 56’lar mevkiinde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde İstiklal Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve akabinde Valilik önüne kadar yürüdü. Kortejde zaman zaman halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Ayrıca Samsun Atlı Spor Kulübü’nün 4 sporcusu da yürüyüşe atlarıyla birlikte katıldı. Atlı sporcular büyük ilgi gördü. Öğrenciler ise bando eşliğinde marşlar söyledi. Katılımcılar yürüyüşte meşaleleriyle birlikte yer aldı.

SAMSUN CUMHURİYETİNE SAHİP ÇIKIYOR, ENDİŞEYE MAHAL YOK

Yürüyüş sonunda konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Şuan Samsun’da büyük bir coşku var. Bütün Samsunlu vatandaşlarımız genci, yaşlısı, kadını, çocuğuyla beraber büyük bir coşku ile fener alayını yapıyoruz. Buradan bütün Türkiye’ye selamlarımızı iletiyoruz. Gerçekten yoğun bir katılımla ilkadım şehri olduğumuzu, Cumhuriyete sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Bu yönüyle ben yürüyüşe katılan, fener alayına katılan bütün vatandaşlara çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin değişik illerinden de misafirlerimiz var. Samsunlu cumhuriyetine sahip çıkıyor. Samsunlu birlik ve beraberliği gösteriyor. Türkiye rahat olsun, Samsun ayakta cumhuriyetine sahip çıkıyor. Endişeye mahal yok. 3-4 bin kişilik coşkulu bir şekilde fener alayı yapıyoruz. Gerçekten yürüyen herkese teşekkür ediyorumö dedi.

Bakan Zeybekci, \"Suriye\'yi, Irak\'ı bitirdikten sonra sırayı bize getirecekler\"

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin Aktepe Mahallesi\'nde düzenlediği iftar yemeğine katıldıktan sonra Esnaf Odaları başkanlarıyla bir araya geldi. Bakan Zeybekci, bu coğrafyada herkimin hayali varsa gerçekleştirirken, Türkiye\'nin sessizce yerinde oturmasını ve kabul etmesini istediklerini ifade ederek, \"Asla kabul etmeyeceğiz. Çok iyi biliyoruz ki Suriye\'yi, Irak\'ı, bitirdikten sonra sırayı bize getirecekler. Onların hedefi Kudüs filan değil, onların hedefi biziz\" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar sofrası kapsamında Aktepe Mahallesi\'nde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftara Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Osman Zolan, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ile İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz katıldı. İftar yemeğini yiyen Bakan Zeybekci daha sonra Şirinköy Mahallesi\'nde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği\'nin düzenlediği toplantıya katıldı.

\'BAĞIMSIZLIK YOLUNDA İLERLEYEN TÜRKİYE\'YE DOĞRU GİDİYORUZ\'

Oda başkanlarıyla toplantıda bir araya gelen Bakan Zeybekci, Türkiye\'nin fasoncu bir ülke olarak 36 milyar dolarlık ihracatını 61.5 milyar dolara getirdiğini belirterek, \"Yeter mi? Yetmez. Neden yetmez? Biz bunu Türkiye olarak fasoncu bir ülke olarak yaptık. Başkalarının tasarladığı, markasına ve patentine sahip olduğu bir dünyada bize verdikleri işleri yaparak geldik. Şimdi artık yeni dönemde kendi tasarladığı, markası ve patentine sahip olduğu, artık A planından, B planına geçmiş, tam bağımsızlık yolunda hızla ilerleyen Türkiye\'ye doğru gidiyoruz. Onun için başımıza bunlar geliyor\" dedi.

\'SURİYE\'Yİ, IRAK\'I BİTİRDİKTEN SONRA SIRAYI BİZE GETİRECEKLER\'

Bu coğrafyada herkimin hayali varsa, gerçekleştirirken Türkiye\'nin sessizce yerinde oturmasını ve kabul etmesini istediklerini ifade eden bakan Zeybekci, \"Asla kabul etmeyeceğiz. Çok iyi biliyoruz ki Suriye\'yi, Irak\'ı, bitirdikten sonra sırayı bize getirecekler. Onların hedefi Kudüs filan değil, onların hedefi biz. Tek hedef var. O da bu milletin arka planlarda olması ve 3. Dünya ülkesi olması. Birilerinin ürettiği teknolojiyi ve birilerinin kurduğu ekonomik dünyaya tabi olan bir Türkiye. Biz tabi olamayız. İstesek te olmayız. Bizim genetiğimiz buna aykırı. Anadolu coğrafyası zayıf hiçbir milleti bugüne kadar kabul etmedi. Vahşi bir at gibi üzerine binen o binici sağlam ve güçlü olmalı, sıkı durmalı. Durmazsa atar geçer. Tarihe şöyle bakarsak çok üstünden attıkları var. Elhamdülillah binlerce yıldan beri biz bu coğrafyadayız. Ve binlerce yıl boyunca kıyamete kadar olmaya devam edeceğiz. Türk İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye\'dir. Onun için bu yeni dönem çok önemli\" dedi.

\'SEÇİM BİR KERE KONUŞULDU MU, GERİ DÖNÜŞ OLMAZ\'

Bakan Zeybekci, 16 Nisan\'da bu milletin bir karar verdiğini ve bu milletin verdiği bu kararı bir an önce uygulamasının milletin menfaatine olduğunu belirterek, \"Hatırlayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin erken seçimi gündeme getirdiği gün, bana ilk sorulduğunda ve ilk açıklamayı yapan da bu kardeşiniz oldu. Bu bizim menfaatimizedir. Bir an önce belirsizliklerin bitmesi ve yolumuza önümüze bakmamız lazım. Çünkü seçim bir kere konuşulduğu zaman bir daha ondan geri dönüş olmaz. Yapacaksak da bunu bir an önce yapmamız ve işimize bakmamız lazım. İnşallah yeni dönemde Türkiye hiç kimsenin tahmin edemeyeceği şeyleri başaracak\" diye konuştu.

