DHA YURT BÜLTENİ - 18

Dilovası\'nda depolama sahasında tanker yandı (2) - YENİDEN



KOCAELİ\'nin Dilovası\'nda bulunan kimyasal depolama sahasında bir tanker alev aldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın depolama sahasında bulunan tankerlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çevrede bulunan evlerde yaşayanlar büyük korku yaşadı.

Akşam saatlerinde, Dilovası\'nda bulunan Solventaş isimli kimyasal depolama sahasındaki tankerlerden biri bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri ulaştı. Yangının çevredeki tankerlere sıçraması ihtimaline karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı Gebze, Dilovası, Darıca, Çayırova ve Körfez\'den gelen ekipler, alev topuna dönüşen tankerdeki yangına müdahale etti. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri hazır beklerken, polis çevrede güvenlik önlemleri alarak, depolama sahasına giden yolu ulaşıma kapattı.

Tankerden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın bir süre sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yanan tanker ve çevresindeki tankerlerde soğutma çalışması yapıldı. Dumandan etkilenen 2 itfaiyeciye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar fabrikaya gelerek çalışmaları takip etti. Ali Toltar, \"Küçük çapta bir patlama, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı yok. Soğutma çalışması devam ediyor. Henüz belli değil\" dedi.

Firmanın yetkilileri ise, \"Tankerde 90 metreküplük kimyasal vardı. İlk olarak otomatik söndürme sistemi devreye girdi. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil, bilirkişi yarın sabah yaptığı incelemenin ardından yangının çıkış nedenini belirleyecek\" diye açıklamada bulundu.

Yangın nedeniyle çevrede bulunan evlerde yaşayanlar büyük korku yaşadı. Vatandaşlar, itfaiyenin kısa sürede gelmesi ile yangının kontrol altına alındığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan tankerden görüntü

-Yangına müdahale edilmesi

-Genel ve detay

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-Cep telefonu görüntüleri

-Röp.ler

-Detaylar

Haber: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU /DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)

*GÖRÜNTÜLER 5 DOSYADA GEÇİLDİ

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Marmaris\'te FETÖ/PDY mensubu 11 kişi Yunanistan\'a kaçarken yakalandı



MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişi, yanlarındaki 9 çocuk ile Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalandı. FETÖ/PDY mensubu 3 kişinin ise kaçtığı öğrenildi.

DENİZDE KAÇAKLARIN BULUNDUĞU TEKNE İLE KOVALAMACA

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek jandarma ve sahil güvenlik ekipleriyle irtibata geçti. Sahil Güvenlik ekipleri, Turunç Mahallesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na geçmeye çalışan bir tekneye dur çağrısı yaptı. Uyarılara uymayan tekne ile sahil güvenlik ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Tekne, bir süre sonra yakalanarak limana yanaştırıldı. Karada bekleyen jandarma ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, 9\'u çocuk 20 kişi ile 2 tekne çalışanını yakaladı. FETÖ/PDY mensubu 3 kişi ise, karaya çıktıktan sonra kaçarak izlerlerini kaybettirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, şüphelileri Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği\'ne teslim etti.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yakalanan kaçaklardan S.Ç. (30), R.Ç. (33), G.Ö. (34), N.Ş. (32), İ.Ş. (33), B.Ö. (34), S.S. (38), S.S. (32), K.D. (40), T.T. (33) ve M.T. (33) gözaltına alındı. Eski hakim olduğu öğrenilen T.T. ile eşi eski savcı M.T.\'nin Karabük\'te görev yaptıkları esnada FETÖ/PDY kapsamında önce açığa alındıkları, ardından ihraç edildikleri öğrenildi. Şüphelilerden S.S, K.D, R.Ç, İ.Ş, B.Ö, G.Ö. ve N.Ş.\'nin üzerinden sahte kimlik ile pasaport çıktı. Bu kişilerin İzmir, Balıkesir, Burdur ve Aydın şehirlerinde haklarında yakalama kararı bulunduğu ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan \'ByLock\' kullanıcısı oldukları öne sürüldü. FETÖ/PDY mensubu kişileri yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Rodos Adası\'na geçirmeyi planladığı tespit edilen gemi kaptanı Y.B.H. (52) ile O.A. (31) ifadesi alınmak üzere Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı\'ndan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği\'ne getirildi. Doktor raporları alınan 11 kişi ile 2 organizatörün sorguları halen devam ediyor. Ele geçirilen tekne inceleme yapılmak üzere Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı\'na çekildi. Polis, FETÖ/PDY mensubu kişileri yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçırmaya çalışan şebekenin üyesi oldukları tespit edilen 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Marmaris KOM önünden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)

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