DHA YURT BÜLTENİ - 18

Silvan\'da silahlı saldırıya uğrayan öğretmen, ağır yaralandı

DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde Milli Eğitim\'e bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi\'nde (RAM) müdür yardımıcısı olan öğretmen İzettin Güven, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Diyarbakır Caddesi\'nde meydana geldi. Silvan Rehberlik ve Araştırma Merkezi\'nde müdür yardımcılığı görevini yürüten psikolojik danışman ve rehber öğretmen 33 yaşındaki İzettin Güven, yaya olarak evine giderken silahlı saldırıya uğıradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İzzettin Güven, ambulansla Silvan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Diyüarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alıp, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ASANSÖRE BİNDİĞİ SIRADA SIRTINDAN VURDULAR

Silvan Rehberlik Araştırma Merkezi\'nde Psikolojik Danışman ve Rehber öğretmen olarak görev yapan İzettin Güven\'in aynı okulda müdür yardımcılığı da yaptığı öğrenildi. Öğretmen Güven, akşam saatlerinde evine gittiği sırada, Bahçelievler Sitesi\'ndeki apartman girişinde asansöre binmeye çalıştığı sırada, arkasından gelen bir kişinin tabanca ile sırtından 7 kez ateş açtığı kaydedildi. Bir kurşun ayağına isabet ederken, 6 kurşun ise boyun ve sırt bölgesine isabet etmesi sonucu ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılaran İzettin Güven\'in, aslen Mardinli olduğu ancak Adana Seyhan nüfusuna kayıtlı olduğu ifade edildi.

SİTEDE OTURAN 4 BEKÇİ SALDIRGANA ATEŞ AÇTI

Silahlı saldırı ile birlikte tabanca sesi üzerine sitede oturan 4 emniyet bekçisinin de balkona çıktığı ve kaçmaya çalışan saldırganı etkisiz hale getirmek amacıyla ateş açtığı öğrenildi. Buna rağmen kaçmayı başaran saldırganın, yakalanması amacıyla polis, ilçe merkezinde operasyon başlattı. Polis olay yeri inceleme ekibi de saldırının meydana geldiği bölgede delil araştırması yaparak, güzergahta bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen öğretmen Güven\'in sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Kaymakam Adem Çelik ve Emniyet Müdürü Mehmet Güçlü de saldırının meydana geldiği Bahçelievler Sitesi\'ne gelerek buradaki görevlilerden saldırı ve yaralı öğretmen hakkında bilgi aldı. Bir süre burada incelemeleri izleyen Kaymaka Çelik ve Emniyet Müdürü Güçlü, daha sonra buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Saldırının meydana geldiği bölge

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)-

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Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Diyarbakır\'dan gelen öğrencilerle dostluk maçı yaptı

ÇANAKKALE Valisi Orhan Tavlı, İç İşleri Bakanlığı tarafından başlatılan \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında kente gelen Diyarbakırlı öğrenciler ile Eceabat Konuk Evi\'ndeki futbol sahasında dostluk maçı yaptı. Maçı Vali Tavlı\'nın yer aldığı kırmızı takım 4-2 kazandı.

İç İşleri Bakanlığı tarafından başlatılan \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında Diyarbakırlı öğrenciler, Çanakkale\'ye geldi. Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Şehitlikler ile tarihi Ören Yerlerini gezen öğrenciler, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Bektaş ile Eceabat Konuk Evi\'ndeki futbol sahasında dostluk maçı yaptı. Maç öncesinde Vali Tavlı, Diyarbakırlı öğrenciler ile bir araya gelip sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. 20\'şer dakikadan iki devre halinde oynanan dostluk maçında Kırmızı Takım\'da Vali Tavlı ve Eceabat Kaymakamı Yılmaz, Yeşil Takım\'da ise Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir ile Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bektaş yer aldı. Vali Tavlı\'nın vuruşuyla başlayan maç eğlenceli görüntülere sahne olurken, kırmızı takım yeşil takımı 4-2 mağlup etti.

Maçla ilgili açıklamada bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İç İşleri Bakanlığının \'Biz Anadoluyuz\' projesi kapsamında Diyarbakır\'dan gelen öğrencileri Çanakkale\'de ve Şehitlik\'te ağırladıklarını söyledi. 102 yıl önce olduğu gibi memleketin dört bir tarafından gelen insanların bugün yine Çanakkale\'de buluştuğunu belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti: \"Aynı ruhla, aynı anlayışla, aynı kardeşlikle, aynı birlikle Çanakkale Ruhu\'nu tekrar oluşturuyoruz. Biz biriz, biz beraberiz ve birlikte Anadoluyuz, birlikte Türkiyeyiz. O yüzden Çanakkale\'de olmaktan, Çanakkale\'de misafirlerimizi ağırlamaktan, Çanakkale\'de Diyarbakırlı, Vanlı, Siirtli kardeşlerimizi, misafirlerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ve herkesi Çanakkale\'ye bekliyoruz. Bugün akşam da Sayın Valimiz ile birlikte Diyarbakır\'dan gelen kardeşlerimizle hep birlikte dostluk maçı yapıyoruz. Her şey dostluk, kardeşlik için, her şey Türkiye için, birliğimiz ve beraberliğimiz için çok keyifli, coşkulu bir ortam var. Çok mutluyuz\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vali Orhan Tavlı\'nın Diyarbakırlı öğrenciler ile görüntüleri

-Maçtan görüntü

-İsmail Kaşdemir röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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BUSİAD ödülleri sahiplerini buldu

BURSA Sanayiciler ve İş Adamları Derneği\'nin (BUSİAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği 2016 Doğan Ersöz Ödülü ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

BUSİAD tarafından bu yıl 23\'üncüsü düzenlenen BUSİAD 2016 Doğan Ersöz Ödülü ve Başarı Ödülleri Töreni, bir otelde gerçekleştirildi. Kapsamlı bir değerlendirme yapan BUSİAD Yönetim Kurulu, yönetmelik çerçevesinde ödül almaya hak kazanan isimleri oy birliği ile seçti. 2016 Doğan Ersöz Ödülü\'ne Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. layık görüldü. BUSİAD Özel Başarı Ödülü\'nü Emko Elektronik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Ispalar, BUSİAD Eğitim ve Kültüre Katkı Ödülü\'nü Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, BUSİAD Meslek Ödülü\'nü Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras aldı.

Ödül töreninde konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan, \"Cumhuriyet\'ten bugüne kadar her ne kadar gelişmekte olan ülke zorluklarını birlikte yaşasak da, birey ve firma olarak gayret ve özveriyle çalışarak bugünlere geldik, güven ve itibar kazandık. BUSİAD olarak yönetim kurulları da, yaptığı işlerle Bursa ve ülke ekonomisine değer katarak ön plana çıkan firmaların başarılarını da taçlandırma arzusundaydı. Sizlerle güçlüyüz ve gururluyuz\" dedi.

İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİNİ ANLATTI

Bursa\'nın ekonomide lokomotif şehir arasında olduğunu belirten, iş dünyasının desteklenmesi gerektiğini ifade eden Baylan, \"İş dünyası olarak, ülke ekonomisinin kırılganlığından, siyasi gündemden, uluslararası ilişkilerde geleceği öngörememenin etkileriyle cesaretimizi ve ilgimizi işlerimize yoğunlaştıramıyoruz. Ülke gündeminin artık ekonomi ve bölgesel kalkınma içerikli olmasını ülke menfaati için arzuluyoruz. Yapısal reformların siyasi kaygı içermeden bir an önce yapılmasının ve ekonominin yeni haritasının demokrasi, temel hak ve özgürlükler ile hukuk sisteminde yapılacak iyileştirmelerle desteklenmesini istiyoruz\" diye konuştu.

\'ÖDÜLÜMÜZÜN ANLAMI İNSANA VERDİĞİMİZ DEĞER\'

2016 Doğan Ersöz Ödülü\'nü alan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Tunç Başeğmez ise, \"Hiç bu kadar ağır bir yük altında, bu kadar ağır bir ödül almamıştım. Onun için biraz heyecanlıyım. Sanıyorum ödülümüzün anlamı insana verdiğimiz değer, çalışana verdiğimiz değer. Gelişmiş iş gücü oluşturmaya verdiğimiz değerle daha büyük anlam kazanıyor. Bu ödül çok önemli, bu ödülü hak etmek için daha çok çalışmak lazım. Biz de yeni projelerimizle, daha teknolojik yatırımlarımızla, bu ödülü hak ettiğimizi bu şehre kanıtlamaya devam edeceğiz\" şeklinde konuştu.

SÜRE: 6 dakika 31 saniye

BOYUT:: 484 MB

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Busiad başkanı konuşma

-Ödüllerin dağıtılması

-Oyak Renault ödül alması

-Detaylar

Haber: Gürkan DURAL-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) -

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