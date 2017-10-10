T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT BÜLTENİ - 18

  Kamyonetin çarptığı genç kız yaralandı ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde kamyonetin çarptığı 17 yaşındaki Asya Daban yaralandı

10 Ekim 2017 01:48

 

Kamyonetin çarptığı genç kız yaralandı

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde kamyonetin çarptığı 17 yaşındaki Asya Daban yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Meydanbaşı caddesinde meydana geldi. Kız Meslek Lisesi öğrencisi Asya Daban\'a, okul çıkışında yolun karşısına geçmek istediği sırada Ferdi Aslan\'ın kullandığı 67 LF 391 plakalı kamyonet çarptı. Ayağının lastiğin altında kalması ve sürüklenmesi sonucu yaralanan öğrenciye ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Müdahalenin ardından vatandaşların da yardımı ile ambulansa taşınan genç kız Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Ferdi Aslan ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
-Kaza yeri
-Yaralı kızın yardımına okul öğretmenleri ve vatandaşların koşması
-Yaralı kıza 112 ekiplerinin müdahalesi
-Yaralının ambulansa alınması
-Detaylar

Süre: 02.07 Boyut: 65 MB

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EreğliAsya DabanOlayMeydanbaşıKız Meslek LisesiFerdi AslanLFAyağınınMüdahaleninEreğli Devlet HastanesiKazaylaGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ KazaBoyutMB HaberKamera Sinan KABATEPEEREĞLİZonguldakDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24