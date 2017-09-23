DHA YURT BÜLTENİ - 18

Kahramanmaraş\'ta dondurmadan Türk bayrağı rekoru (2)- yeniden

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\'Kahramanmaraş\'ta dondurmadan Türk bayrağı rekoru\' başlıklı haberimizi, dondurmaların Dünya Erkek Rekorları kapsamında tescillenmesi nedeniyle, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden veriyoruz...

YENİDEN

KAHRAMANMARAŞ\'ta düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali\'nde dünyanın en büyük dondurmadan Türk bayrağı ve dünyanın en büyük çengel dondurması rekoru kırıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali, akşam saatlerinde kortej yürüyüşüyle başladı. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, katılımcılarla birlikte Müftülük Meydanı\'ndan valilik önüne kadar yürüdü. Bandonun da eşlik ettiği kortejden sonra festival alanında açılış konuşmasını yapan Başkan Mehmet Fatih Erkoç, Kahramanmaraş dondurmasının dünyanın her yerinde tadılabildiğini ifade ederek şunları dedi:

\"Dondurma sadece Kahramanmaraşımızın değil, Türkiyemizin gurur kaynağı. Çünkü bu ürün, dünyanın dört bir yanında büyük bir beğeni ile tüketilmekte. Bu ürün ay-yıldızlı bir ürün. Dünyanın belki 100\'den fazla ülkesinde tüketilmekte ve ülkemize katma değer sağlamakta. Türkiye\'nin ihracatında da artık önemli bir payı var. Kahramanmaraşlı dondurma üreticileri, yoğun bir şekilde bu ürünü sofralara sunmakta. Bu ülkemiz ve Kahramanmaraşımız için çok önemli. Bu alanda geçmişten günümüze on binlerce insan istihdam edilmekte, insanların geçim kaynağı olmakta.\"

Konuşmaların ardından özel soğutmalı TIR kasasında tutulan 3 bin 722 kilo ağırlığındaki dev dondurma, vinç yardımı ile kaldırılarak şenlik alanına getirildi. Türk bayrağı şeklinde yapılan dondurma da, dondurma ustaları tarafından alana getirilerek özel hazırlanan standa yerleştirildi. Ölçümü yapılan 150 santimetreye 225 santimetre boyutlu Türk bayrağı şeklindeki dondurma, dünyanın en büyük dondurmadan bayrak rekoru olarak, dev çengel dondurma ise 2 metre 80 santimetrelik boyu ile dünyanın en büyük çengel dondurması olarak Prof. Dr. Orhan Kural tarafından Dünya Erkek Rekorları kapsamında tescillendi. Çengel dondurmayı Başkan Erkoç, merdiven yardımıyla ölçtü. Rekorun kırılmasının ardından dev dondurma, et satırları ile kesilerek alanı dolduran vatandaşlara dağıtıldı. Festivalin ilk gününde Ferhat Göçer de konser verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kortej yürüyüşü

- Festivalin yapıldığı alan

- Rekora konu dondurmaların alana getirilmesi

- Mehmet Fatih Erkoç\'un konuşması

- Dondurmaların ölçülmesi

- Dondurmanın kesilerek dağıtılması

- Rekor tescili

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Hırsızlık şüphelisi, çatışmada 2 polisi yaralayıp kaçtı (1)



BURSA\'da çok sayıda hırsızlık suçundan aranan Burak Örekli, önce kendisini durdurmak isteyen jandarmaya ateş açtı, ardından da polis ekipleriyle çatıştı. Pompalı tüfekle 2 polisi yaralayan Örekli ormanlık alana kaçarken, yanındaki 2 arkadaşı gözaltına alındı. Burak Örekli\'yi yakalamak için polis ve jandarma özel harekat ekipleri operasyon başlattı.

Olay, Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aylardır peşinde olduğu, 30 farklı hırsızlık suçundan aranan Burak Örekli ile 2 arkadaşının içerisinde bulunduğu otomobil, jandarma tarafından durdurulmak istendi. Ancak şüpheliler, jandarmaya ateş açıp, kaçtı. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri teyakkuza geçti. Bir süre sonra polis ekipleri, şüphelilerin otomobilini fark edip, durdurmak istedi. Ancak, Burak Örekil, yanındaki pompalı tüfekle polise de ateş açınca çatışma çıktı. Çatışmada saçmaların isabet ettiği 2 polis hafif yaralanırken, Örekli ormanlık alana kaçtı. Burak Örekli\'nin yanındaki ismi açıklanmayan arkadaşları ise gözaltına alındı.

300 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ORMANDA ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Olayın ardından bölgeye, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri sevk edildi. Çelik yelek giyen yaklaşık 300 güvenlik görevlisi, Burak Örekli\'yi yakalamak için ormanlık alanda operasyon başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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JÖH ve PÖH\'ün operasyon yapması

Zırhlı araçlardna ve ekiplerden görüntü

224 MB - 3 dakika

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Hüseyin TÜCCAR / BURSA,(DHA)

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Hırsızlık şüphelisi, çatışmada 2 polisi yaralayıp kaçtı (2 )

BİR HAFTA ÖNCE ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ

Bursa’da çatışmada 2 polisi yaralıktan sonra kaçan Burak Örekli’nin geçen Cuma günü merkez Yıldırım ilçesi’nde arkadaşı 20 yaşındaki Yusuf Türker’i çıkan tartışmada tabancayla öldürdüğü ortaya çıktı. Burak Örekli’yi yakalamak için ormanlık alandaki arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vurulan polisin Ambulans içindeki görüntüsü

Arama tarama çalışmaları

Detaylar

SÜRE: 1 dakika 20 saniye - BOYUT: 51.5 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Hüseyin TÜCCAR / BURSA,(DHA)

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Köpeğin saldırı anı kamerada

Konya\'da bir inşaatta bulunan kurt köpeğinin yemekten dönen şoföre saldırı anı kameralara yansıdı.

Olay, 16 Eylül günü saat 14.00 sıralarında bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaat firmasında şoför olarak çalışan bir kişi yemekten döndüğü sırada inşaatın önünde zincirle bağlı bulunan kurt köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısından son onda kaçarak kurtulan şoför koşarken yuvarlandı. Bu anlar ise inşaatın kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Köpeğin saldırı anını gösteren güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

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Elmalı\'da Suriyeli gerginliği



ANTALYA\'nın Elmalı İlçesi\'nde çalıştığı ekmek fırınından hırsızlık yaptığı gerekçesiyle çıkarılan Suriyeli genç ile yanındakilerin işyeri sahibine saldırmasıyla çıkan kavgada, 7 Suriyeli yaralandı. Olayın ardından bir araya gelen yaklaşık 600 kişilik grup, Suriyelilere saldırmak istedi. Güvenlik güçleri ilçede önlem alırken, gerginliğin devam ettiği belirtildi.

Elmalı İlçesi\'ndeki kapalı halk pazarı yanındaki fırında çalışan Suriyeli bir genç, iddiaya göre işyerinin kasasından para çaldığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Akşam saatlerinde işten çıkarılan genç ile yanındaki Suriyeli 6 kişi, fırına gelerek işyeri sahibi Selim Durmuş\'tan, çalıştığı günlerin ücretini iseyince tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, Suriyeli grup Durmuş\'a saldırıp, darp etti. Gürültüyü duyan çevre esnaf da Selim Durmuş\'un yardımına koştu, Suriyeli grubu dövdü.

Olayın ilçede kulaktan kulağa yayılması üzerine yaklaşık 600 kişi fırının bulunduğu Otogar Sokak\'ta toplandı. \'Suriyeli istemiyoruz\' diye slogan atan grup, ilçede gördükleri Suriyelilere saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine çevre ilçelerden de takviye polis ekipleri istendi. Polis, Suriyelileri bölgeden uzaklaştırarak olayların daha fazla büyümesini engelledi.

Kavgada yaralanan 7 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından güvenlik amacıyla, fırın sahibi Selim Durmuş da ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Kalabalık, ilçe meydanında ve Emniyet Müdürlüğü önünde toplanarak, \'Suriyelileri burada istemiyoruz\' diyerek sık sık slogan atarken, gerginliğin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralı Suriyelilerden görüntü

- Polisten görüntü

- jandarmadan görüntü

- Yürüyen kalabalıktan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet AKIN / ELMALI(Antalya),(DHA)

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Otomobil motosiklet ve yaya geçidindeki turistlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin önce motosiklete sonra yaya geçidinden karşıya geçen Rus çifte çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Side Mahallesi Celal Bayar Bulvarı\'nda seyreden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Serdar Büyük\'ün kullandığı 07 LER 67 plakalı motosiklete çarptı. Daha sonra yaya geçidinden geçmek isteyen Rus turist 63 yaşındaki Tatiana Polyanskikh ile eşi 65 yaşındaki İvan Polyanskikh\'e çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan Polyanskikh çifti ile motosiklet sürücüsü Büyük için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan Tatiana Polyanskikh, müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, tedavisi süren diğer yaralılardan İvan Polyanskikh\'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve aracın kaza sırasında kopan parçalarından yola çıkarak sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden genel görüntü

Jandarma olay yeri inceleme ekibinin incelemesi

Olay yerini izleyen vatandaşlar

Süre: 01:10 - Boyut: 38 MB

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya),(DHA)

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Kredi borcu için uyuşturucu işi yapıyormuş

KONYA\'da polis tarafından bir eve yapılan baskında 280 kök hint keneviri ile 10 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet A., polisteki ifadesinde, \"200 bin lira kredi borcum var. O yüzden uyuşturucu işi yapıyorum\" dediği öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri merkez Meram ilçesi Yenice Mahallesi\'ndeki bir evde hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine evi fiziki takibe alan ekipler etrafı hurda malzemelerle çevrili bahçede hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler gece saatlerinde eve baskın düzenledi. Yapılan baskında bahçede ekili durumda 280 kök hint keneviri ile 10 kilo esrar ele geçirildi. Ayrıca evin çeşitli yerlerinde kurutulmaya bırakılmış hint kenevirlerinin de olduğu görüldü. Gözaltına alınan hurdacı 36 yaşındaki Mehmet A.\'nın ifadesinde, \"200 bin lira kredi borcum var. O yüzden uyuşturucu işi yapıyorum\" dediği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca esrarı piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtildi. Mehmet A.\'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ele geçirilen esrardan detay

- Şüphelinin ekip aracına bindirilmesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

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Kasap dükkanını basıp 2 kişiyi bıçakladı



İZMİR\'İN Tire İlçesi\'nde 39 yaşındaki D.S., girdiği kasap dükkanında işyeri sahibi Mehmet Ali Karabağlı ile çalışanı 32 yaşındaki Oktay Emsen\'i bıçakla yaraladı.

Olay, dün saat 16:00 sıralarında, Fevzi Paşa Caddesi\'nde meydana geldi. Ailesiyle husumet yaşayan Mehmet Ali Karabağlı\'nın işlettiği kasap dükkanına giden D.S., burada çalışan Oktay Emsen ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışmayı duyüan Karabağlı da dükkana geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.S., yanındaki bıçağı çekip, Emsen ve Karabağlı\'yı bıçaklayarak kaçtı.

Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Emsen\'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, D.S.\'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Kamuran KIZILBOĞA / TİRE(İzmir),(DHA)

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İzmir\'de, genç kadına taciz iddiasına gözaltı



İZMİR\'İN Tire İlçesi\'nde, motosikletle yanına yaklaştığı, kızıyla birlikte yolda yürüyen 20 yaşındaki H.S.\'yi elle taciz ettiği ileri sürülen kişi, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 10.45 sıralarında, Ketenci Mahallesi\'nde meydana geldi. H.S., 2 yaşındaki kızıyla yolda yürürken, arkasından motosikletle yaklaşan kişi, genç kadını elle taciz etti. Tacizci, hızla olay yerinden uzaklaşırken, H.S. polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki MOBESE kameralarını inceleyen polis ekipleri, eşgale uyan bir kişiyi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Haber: Faruk ÇARK / İZMİR,(DHA)

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Maden işçileri, koltuklar kirlenmesin diye ayakta yolculuk etti



ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi\'nde maden işçileri, kömür karası iş elbiseleriyle bindikleri halk otobüsünde, koltuklar kirlenmesin diye ayakta yolculuk etti. Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla çektiği fotoğraf, sosyal medyada ilgi gördü.

Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nda (TTK) çalışan 6 maden işçisi, akşam saatlerinde iş çıkışı yerin metrelerce altında çalıştıkları kömür karası iş elbiseleriyle evlerine gitmek için halk otobüsüne bindi. Kilimli İlçesi\'ne gitmek isteyen işçiler, otobüsün boş koltuklarını kirletecekleri düşüncesiyle 5 kilometrelik yolu ayakta gitti. Bu sırada arka koltuklardan birinde oturan Aslı Ertürk isimli kadın ise cep telefonuyla o anları fotoğrafladı. Ertürk\'ün sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf, büyük ilgi gördü.

İşçilerin bu davranışı, Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen 301 işçinin öldüğü maden faciasından yaralı kurtulan Murat Yalçın\'ın ambulansa bindirilirken hemşireye \'Çizmelerimi çıkarayım mı?\' diye sorduğu anı akla getirdi.

Haber: Cüneyt ÖZFİDAN / KİLİMLİ(Zonguldak),(DHA)

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