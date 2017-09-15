DHA YURT BÜLTENİ - 18

DEÜ Rektörü Prof.Dr. Adnan Kasman görevden alındı

İZMİR\'deki Dokuz Eylül Üniversitesi\'nin (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, hakkında yürütülün bir soruşturma kapsamında, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından \'soruşturmanın selameti açısından\' görevden alındı.

DEÜ Rektörlüğü görevini 15 Ağustos 2016 tarihinde Prof.Dr. Mehmet Füzün\'den devralan Prof. Dr. Adnan Kasman, hakkında yürütülün bir soruşturma kapsamında, YÖK tarafından görevden alındı. Kasman\'ın \'soruşturmanın selameti açısından\' görevden alınmasına, daha önce hakkında ortaya atılan bazı iddiaların etkili olduğu ileri sürüldü. Kasman\'ın 17-18 Mayıs tarihlerinde İstanbul\'da düzenlenen Bilim Kahramanları Ödül törenine hiçbir idari görevi olmadığı halde rektörlüğü temsilen eşi Prof. Dr. Saadet Kasman\'ı görevlendirdiği, eşinin yeğeni H.K.\'yı üniversiteye taşeron işçi olarak aldığı, kuzeni B.U.\'yu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'nde taşeron işçi olarak çalıştığı sırada, hastanenin VIP bölümünde görevlendirdiği, Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcısı S.B.\'yi, önce İzmir Meslek Yüksekokulu sekreterliğine atadığı, ardından şube müdürü yaptığı hakkındaki dile getirilen iddialar arasında yer aldı.

YARDIMCISI, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

DEÜ Rektör Yardımcılığı görevinden 26 Mayıs\'ta istifa ettiği duyurulan Prof.Dr. Banu Esra Aslanertik, Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman hakkında, \'Zorla ve hukuka aykırı biçimde görevden istifa ettirme, rıza ve bilgi dışında idari işlem tesis etme\" suçlamasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunmuştu. Prof.Dr. Banu Esra Aslanertik, istifa etmediğini öne sürüp, Kasman\'ın zoruyla imzaladığını öne sürdüğü istifa dilekçesine tarih atıldığını, bu sayede gizlice görevden alındığını iddia etmişti.

SEÇİMLERDE 3\'ÜNCÜ SIRADA YER ALMIŞTI

DEÜ Rektörlüğü için akademisyenlerin katılımıyla 2016 yılı Temmuz ayında yapılan seçimde; adaylardan Mühendislik Fakültesi\'nden Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Halil Köse 361, Prof.Dr. Can Karaca 253, İşletme Fakültesi\'nden Prof.Dr. Adnan Kasman 240, Prof.Dr. Mehmet Refik Mas 226, Prof.Dr. Erdal Çelik 139, Prof.Dr. Abidin Cenk Erdal 84 oy almıştı. Yapılan seçinde üçüncü sırada yer alan Kasman, 12 Ağustos 2016\'da rektörlük görevine atanmıştı.



Haber: Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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Kılıçdaroğlu: Erdoğan\'ın tek gündemi var o da benim (4)

KILIÇDAROĞLU: SİYASETÇİLER TOPLUMU GERİYOR

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir programı kapsamında Susurluk ilçesindeki Göbel Mahallesinde vatandaşlarla biraraya geldi. Siyasete değinmeyeceğini ve vatandaşları dinlemeye geldiğini dile belirten Kılıçdaroğlu, \"Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Tabiatı, havası, insanı güzel, bir kötü tarafı var, siyasetçiler. Neden şikayetçiyim? Toplumu çok geriyorlar, germemek lazım. Bu ülkede birlikte yaşıyoruz, Herkesin farklı düşüncesi olabilir, aynı vatanda yaşıyorsak biraz kavgadan, gerginlikten uzak durmak lazım. Aklı herşeyin önüne çıkarmak lazım\" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, \"Herşeyi ben bilirim demek yanlıştır\" ifadesini kullanarak, \"Bu karşıdakilerin hiçbirşey bilmiyor anlamına gelir. Çok şükür hepimzin aklı var. Evde bir karar alırken bile eşimize soruyoruz doğru mu yanlış mı diye, demokrasinin varlık nedeni budur\" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ayrıca üreticinin alın terinin karşılığını alması gerektiğini söyledi.

\"ADALET İÇİN YÜRÜDÜM\"

Dünyanın düzeninin adalet üzerine kurulduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, \"Adalet olmazsa insanlık olmaz. Adaleti savunduğum için yürüdüm, yürümek güzel birşey, hepiniz için yürüyorum. Garibanın oğlu askere gidiyor da benim oğlum niye gitmesin? Dolayısıyla sizden birisiyim, halktan kopuk değiliz. Aynı dertleri yaşadık, sizden sadece birşey istiyorum, seçim zamanı geldiğinde bana yetki verin. 4 yıl içinde pekçok sorununuzu, 5 yıl içinde ise hepsini çözeceğiz. Bunun için elimden geleni yapacağım\" diye konuştu. Göbel Mahallesinde vatandaşların sorunlarını da dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu, gelen şikayetleri danışmanlarına not aldırarak, Balıkesir programına devam etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kılıçdaroğlu\'nun gelişinden detaylar,

-Vatandaşlar ile selamlaşması

-Konuşması

Haber: Enver Fatih TIKIR-Gürkan DURAL/SUSURLUK(BALIKESİR), (DHA)

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Herakles Lahdi, 57 yıl sonra evine getirildi

PERGE Antik Kenti\'nden 1960\'lı yıllarda kaçırılıp İsviçre\'de ele geçirilen, Roma Dönemi\'ne ait, üzerinde \'Herakles\'in 12 işi\'nin tasvir edildiği lahit, Antalya\'ya getirildi. Lahit, \'Yorgun Herakles\' heykeline de komşu olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın girişimleri sonucu dün İsviçre\'den Türkiye\'ye getirilen 2 bin 200 yıllık Herakles Lahdi, İstanbul\'dan Türk Hava Yolları\'nın (THY) tarifeli uçağıyla 20.20\'de Antalya\'ya getirildi. Antalya Havalimanı\'nda görevliler ve uzmanlarca, muhafaza edildiği özel kutuyla uçaktan indirilip apronda hazır bekletilen araca yüklenen lahit, güvenlik önlemleri altında Antalya Müzesi\'ne götürülecek. Antalya Havalimanı\'nda VIP bölümünden getirilen Herakles Lahdi\'ni, teslim almak için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Müze Müdürü Mustafa Demirel karşıladı. Antalya\'nın Aksu İlçesi\'ndeki antik kent Perge\'den 1960\'lı yıllarda kaçırılan eser, Antalya Müzesi\'nde Lahitler Salonu\'nda bir haftadır sergilenen strafor kesit kopyasının yerine konulacak. Herakles Lahdi, tıpkı kendisi gibi yurt dışına kaçırılan ve 2011 yılında geri getirilen \'Yorgun Herakles\' olarak adlandırılan Herakles heykeliyle de müzede karşılıklı konumlanacak.

HERAKLES LAHDİ\'NİN HİKAYESİ

Antalya\'nın Aksu İlçesi\'ndeki Perge Antik Kenti nekropolünde 1960\'lı yıllarda kaçak kazılarda bulunup yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi\'nin İngiltere\'de restorasyonu yapılmış ve lahde 2010 yılında İsviçre\'ye getirilirken Cenevre Serbest Limanı\'nda İsviçre Federal Gümrük yetkilileri tarafından yapılan envanter kontrolünde İsviçre kanunlarına muhalefetten dolayı el konulmuş, Cenevre Başsavcılığı soruşturma başlattı.

PERGE KÖKENLİ OLDUĞU BELİRLENDİ

İsviçre hükümeti, 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nı bilgilendirdi. Bunun üzerine konunun uzmanı arkeologlardan alınan bilimsel görüşler ışığında eserin Perge kökenli olduğu anlaşılınca, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatıldı.

MAHKEME KARARIYLA DÖNDÜ

Herakles Lahdi\'nin Aksu İlçesi sınırlarında yer alan Perge Antik Kenti nekropolünde bulunduğu saptandı. Cenevre Başsavcılığı, 21 Eylül 2015 tarihinde lahdin Türkiye\'ye iadesine karar verdi. Bu karar 2 Mayıs 2016 tarihinde Cenevre Adalet Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından onandı ve iade kararı kesinleşti.

2\'NCİ YÜZYILA AİT

Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde Herkül olarak bilinen mitolojik kahramanın 12 görevini betimleyen mermer lahit, Roma dönemi M.S. 2\'nci yüzyıla tarihleniyor. 235 santimetre boyunda ve 112 santim genişliğinde olan eser, arkeoloji literatüründe \'Torre Nova\' olarak adlandırılan tipte \'Küçük Asya Lahit\' grubuna giriyor.

6 EYLÜL\'DE CENEVRE\'DE MÜZEDEN ÇIKARILDI

Herakles Lahdi 2 ülke arasındaki kültürel işbirliğini somutlaştırmak adına Antalya Müzesi\'ne iadesinden önce 3 ay Cenevre Üniversitesi Sanat ve Tarih Müzesi\'nde sergilendi. Serginin ardından bakanlık uzmanları ve Antalya Müzesi yetkilileri, iade işlemleri için İsviçre\'nin Cenevre kentine gitti. İade işlemlerine ilişkin bürokratik sürecin tamamlanmasının ardından 6 Eylül\'de Cenevre\'deki müzeden paketlenerek çıkartılan eser, gümrük alanına nakledildi.

RESMİ TATİLİ BEKLEDİ

Resmi tatil nedeniyle 10 gün gümrük deposunda bekletilen, kargo paketleme ve mühürleme işlemleri Cenevre Başkonsolosluğu\'nca tamamlanan lahit, önce Zürih\'e götürüldü. Burada sefer saatine kadar duran lahit, Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağıyla dün saat 22.30\'da İstanbul Atatürk Havalimanı\'na getirildi. Özel bir kutuda muhafaza edilen Herakles Lahdi, uçaktan alınarak, havalimanındaki kargo terminaline taşındı.

HERAKLES\'İN 12 İŞİ

Efsaneye göre Amphitryon\'un savaşa gitmesi üzerine onun görünümünde Alkamene ile ilişkiye giren Zeus\'un, Alkamene\'den Herakles adında bir çocuğu dünyaya gelir. Alkamene\'nin Zeus\'tan hamile kalması, Tanrıça Hera\'yı çok sinirlendirir. Yarı tanrı, yarı insan olarak bilinen Herakles, tanrısal güçlere ve Hera\'ya dayanamayarak bir gece cinnet getirerek çocuklarıyla birlikte ailesini ateşte öldürür. Herakles bu cinayetlerden sonra Pythia Apollonu kâhinine danışmaya gider ve Eurystheus\'un hizmetine girerek onun verdiği görevleri yerine getirmesine karar verilir.

Bu görevler şöyle sıralanır;

1- Nemea Aslanı\'nı yenmek.

2- Lerna gölündeki Hydra\'yı öldürmek. Çok başlı yılan olan Hydra, tanrıça Hera tarafından yetiştirilmiştir.

3- Artemis\'in kutsal hayvanlarından Kyreneia Geyiğini yakalamak.

4- Erymanthian dağında yaşayan büyük yaban domuzunu diri yakalamak.

5- Augias\'ın ahırlarını bir günde temizlemek.

6- Stymphalos\'da yaşayan ve o bölgedeki insanların rahatını kaçıran Stymphalian kuşlarını kovmak.

7- Girit\'e gidip Poseidon\'un Minos\'a verdiği azgın Girit boğasını getirmek.

8- Trakya kralı Diomedes\'e ait dört vahşi kısrağı yakalamak.

9- Amazonlar kraliçesi Hippolyta\'dan büyülü kemerini almak.

10- Okeanos\'un bir adasında bulunan 3 gövdeli dev Geryoneus\'un sığırlarını çalmak.

11- Hesperidler\'in altın elmalarını getirmek.

12- Hades\'in ölüler ülkesini koruyan Kerberos adlı köpeği yeryüzüne çıkarmak.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

DHA FEED

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASKAN/ANTALYA-(DHA)



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Bursa’da 150 polis ile narkotik operasyonu yapıldı

BURSA’da özel harekat polislerinin de destek verdiği 150 polisin katıldığı 7 ayrı noktada Narkotik operasyonu düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polislerinin destek verdiği 150 polisin katıldığı narkotik operasyonunda şüpheli şahıslar ve araçlar arandı. Narkotik köpeği Alfa’nında katıldığı operasyonlarda Meydancık, Çukurca, Demetlevler, Soğanlı, Anadolu, Hacıvat ve Beyazıt Mahallerinde uygulama noktaları kuruldu. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon ve uygulamaların devam edeceği bildirildi.



Görrüntü Dökümü:

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-Uygulama alanından görüntü

-Ekiplerin arama yapması

-Detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)