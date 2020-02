DHA YURT BÜLTENİ - 17

BAKAN SOYLU: ÇORUM VE MARAŞ OLAYLARI TAMAMEN TİYATROYDU

İÇİŞLERİ Bakanı Süleymen Soylu Tunceli\'deki temasları kapsamında, kanaat önderleriyle akşam yemeğinde buluştu. Yemek öncesi konuşma yapan Bakan Soylu, geçmiş yıllada Maraş ve Çorum olayları olarak bilenen olayları bir tiyatro olarak değerlendirerek, onlarca vatandışın şehit düştüğünü söyledi. Bakan Soylu, kaçakçılıktahn, kandan beslendiğini belirttiği PKK terör örgütünün kazandığı paraları, örgüt liderlerinin Avrupa\'da lüks içinde harcadığını belirterek, şöyle konuştu:

\"İki kelimeyle insanları birbirine kırdırırsınız. Türkiye yıllarca bu işlerle uğraştı, bedel ödedi. Yaşı müsait olanlar hatırlar, Çorum ve Maraş olaylarını yaşadık. Onlarca vatandaşımızı şehit verdik. Tamamen tiyatroydu, tamamen kurgulanmış bir fitneydi. Ve kırk yıldır da şu topraklarda PKK fitnesini yaşıyoruz. Ben lafımı esirgeyen bir adam değilim, açık açık söylüyorum, PKK\'nın Kürt vatandaşlarımı bir çakıl taşı kadar düşündüğü ve dert ettiği yoktur. İdeolojisi falan yoktur. PKK’nın işi gücü derdi, uyuşturucu kaçırsın, oradan para kazansın; Suriye’den insan ticareti yapsın, oradan para kazansın, milletin kanından kazandıkları paraları örgüt liderleri Avrupa’da lüks yerlerde yesin.\"

\'BEN BU TERÖRE FUZULİ İŞLER DİYORUM\'

Bakan Soylu, terörle mücadele konusuna da değinerek, ABD\'nin Suriye\'den çekilme kararını vermesinin ardından terör örgütü PKK\'nın paniklendiğini belirterek, \"PKK için uçurumdan yuvarlanma başlamıştır. Buradan dönüş mümkün değildir. Artık Ortadoğu’da yeni bir irade filizlenmektedir, bu irade terörün bitmesi iradesidir ve inşallah hem içeride hem dışarıda bu kötülük yuvası, bu irin yuvası kısa zamanda kurutulacaktır. Terör bize çok zaman kaybettirdi, can kaybettirdi. Ben bu teröre fuzuli işler diyorum. Kimseye bir hayır getirmeyen, sadece kaybettiren, insanları üzen, çoluk çocuğu, anne babaları ağlatan, fuzuli işler. Bu fuzuli işlerle çok oyalandık. Türkiye bu fuzuli işlerden kurtulmak, bu yükü sırtından atmak zorundadır.\" dedi.

\'KANDİL\'E YOLLAMAYI BECERDİLER AMA ŞU TUNCELİ\'YE, İKİ TANE TURİST GETİREMEDİLER\'

Tunceli\'de son yıllarda yaşanan gelişmelerin önemine değinen Bakan Soylu, \"Şu güzelim şehirleri, binlerce yıldır şu topraklarda yaşamış insanları sırf kendi sefahatleri için kavga ettirdiler. Kendilerinden başka kimseye bir hayırları olmadı. Onlar güldüler, millet ağladı. Şu güzelim Pülümür yaylasını dünyaya açmak için, buralara zenginlik gelsin diye hiçbir şey yapmadılar. Batıdan terör için yardım almayı, Avrupa\'nın ortasından gelen paraları Kandil\'e yollamayı becerdiler ama şu Tunceli’ye, iki tane turist getiremediler. Tunceli\'nin yaşadığı değişim, ortadadır. Tunceli, istihdamda 81 il arasında sonuncu durumdayken, kurulan fabrikalar ve yeni iş alanlarıyla 4\'üncü sıraya yükselmiştir. Bizim AK Parti’nin bir huyu vardır, biz rakamlarla, gerçeklerle konuşmayı severiz. Tunceli Belediyesi devralınırken kamuya ve esnafa olan toplam borcu 29 milyon liraydı, hepsini ödedik. Munzur çayı çevresinde 80 bin metrekare yeşil alan ve park yapıldı, insanlar gondol sefası yapıyor\" diye konuştu. Bakan Soylu, buradaki programın ardından kentten ayrıldı.

BEKÇİ ARKADAŞININ YERİNE ŞANTİYEYE GİDEN ADAM ÖLÜ BULUNDU



ANKARA\'da inşaat şantiyesinde görevli bekçi arkadaşının isteği üzerine yerine bakmaya giden Yalçın Gürbüz (40), nöbet kulübesinde ölü bulundu. Talihsiz adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Yenimahalle İlçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Yalçın Gürbüz, yakınını kaybeden bekçi arkadaşı Zafer Kılıçöz\'ün isteği üzerine çalıştığı inşaat şantiyesine gitti. Sabah saat 10.00 sıralarında bekçi arkadaşının yerine bakmak için şantiyeye giden Yalçın Gürbüz, akşam saatlerinde arkadaşı Zafer Kılıçöz tarafından nöbet kulübesinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Yalçın Gürbüz\'ün üzerinde darp izine rastlanılmadı. Savcının incelemesinin ardından Yalçın Gürbüz\'ün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Talihsiz adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

ARKADAN ÇARPTIĞI OTOMOBİL TAKLA ATARAK SU KANALINA DÜŞTÜ: 7 YARALI



BURSA’nın Kestel ilçesinde otomobil seyir halindeki otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil takla atarak su kanalına düşerken, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa-Ankara Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Ankara yolu üzerine çıkan sürücü Buğra Can Ergüven yönetimindeki 78 SM 064 plakalı otomobile, aynı istikamete giden Şaban Balaban yönetimindeki 16 KHT 33 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan Ergüven\'in otomobil bariyerleri aşıp su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Buğra Can Ergüven ile otomobilde bulunan Neriman Ergüven, Belemir Ergüven, Fundagül Ergüven ve diğer otomobildeki Nurşen Balaban, Zuhal Balaban ve Gülüzar Balaban yaralandı. 7 yaralı ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

\'OĞLUM BİR OYUN YÜZÜNDEN İNTİHAR ETTİ\'

HATAY’ın merkez Defne ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde 5. kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki Nizamettin’in babası Kemal Sürmeli, “Benim oğlum basında çıkan bazı haberlerde söylendiği gibi oyuncağının arkasından düşmedi. Benim oğlum bir oyun yüzünden bize bir vasiyetname ve not bırakarak kendi isteğiyle atladı ve canına kıydı, öleceğini bile bile. Biz istiyoruz ki bu tür oyunlar yüzünden başka çocukların saçının teline zarar gelmesinö dedi.

Nizamettin Sürmeli geçtiğimiz pazartesi günü babası, annesi, kardeşleri ve arkadaşlarına not yazdıktan sonra iddiaya göre oynadığı bilgisayar oyunu yüzünden 5. kattaki evlerinin penceresine çıkarak kendisini boşluğa bırakarak hayatına son verdi. Nizamettin’in babası Kemal Sürmeli, oğlunun oynadığı oyun nedeniyle intihar ettiğini ileri sürdü. Oğlunun intihar ettiğini söyleyen Sürmeli, “Benim oğlum bize bir vasiyet, vasiyetname bırakarak, not bırakarak kendi isteğiyle atladı ve canına kıydı öleceğini bile bile. Bu durum bizi çok derinden etkiledi bizde inanılmaz asla kapanmayacak yaralar açtı. Bizim bugünden sonraki isteğimiz bizim çocuğumuz gitti geri gelmeyeceğini biliyoruz. Ama elimizden geldiğince mümkün mertebe başka çocukların saçının teline zarar gelmesin. Her gün kendimize her saniye kendimize niye neden niçin sorularını sürekli soruyoruz; çünkü bu aşamaya gelebilecek herhangi bir ihtimali düşünemiyoruz. Son saniyesine kadar son dakikasına kadar herhangi bir ipucu veya herhangi bir belirti göstermedi, hissettirmedi. Ben bu yüzden diyorum ki bu kadar neşeli bir çocuk bu kadar sevgi dolu bir çocuk bu kadar başarılı bir çocuk. Her çocuk bir aile için dünyanın en güzel varlığıdır. Benim çocuğum bunu yaptıysa, böyle bir şey yaptıysa, bu da demek oluyor ki, herkes aynı tehlike altında aynı riskle karşı karşıya \'benim oğlum asla ve asla kimse yapmaz\' diye demesin çünkü en son yapacak insan benim oğlumdu.ö

\'HEM ABLASI HEM SIRDAŞIYDIM\'

Nizamaettin’in 15 yaşındaki ablası Sabra ise kardeşinin çok mutlu, hep gülümseyen bir çocuk olduğunu ifade ederek, \"Hani bir problemi bir sıkıntısı olduğunda gelip bize anlatırdı. Ben ablası olarak aynı zamanda sırdaşıydım. Bir problemi bir sıkıntısı bir sorunu herhangi bir şey olduğu zaman gelip bizimle konuşuyordu. Annemle benimle babamla hani aramızda bir sır olmazdı. Zaten son ana son zamanı son saniyeye kadar hep yüzü gülüyordu. Yani bir sıkıntısı yoktu, Çok güzel zaman geçiriyorduk çok güzel şeyler yapıyorduk, yani nasıl oldu hiçbirimiz, hiçbir şekilde bir şey bilmiyoruz\" dedi.

GÖMEÇ\'TE DEVE GÜREŞİ HEYECANI

BALIKESİR\'de Gömeç ilçe Belediyesi tarafından bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen geleneksel deve güreşlerinde, 140 devenin kıyasıya mücadeleleri güreşsever tarafından heyecanla izlendi.

Gömeç ilçesinin Karaağaç Mahallesi\'nde düzenlenen deve güreşlerini, Gömeç Belediye Başkanı AK Parti\'li Kazım Arslan, Burhaniye Belediye Başkanı AK Parti\'li Necdet Uysal, Havran Belediye Başkanı AK Parti\'li Emin Ersoy, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya ile 5 bine yakın güreşsever izledi. 140 devenin güreşleri sırasında görevliler bazı develeri ayırmakta zorluk çekti. Güreşler sırasında bazı develerin tel örgülere yaklaşması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Güreşen bazı develer ise alandan kaçtı. Güzel havada hem güreş izleyen hem de piknik yapan kişiler unutulmaz anlar yaşadı. Dereceye giren develerin sahiplerine Belediye Başkan Kazım Arslan tarafından kupaları verildi. Güreşleri izleyenlere ve devecilere teşekkür eden Başkan Kazım Arslan, “ Bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Bu gün geleneksel güreşlerimizin üçüncüsünü yapıyoruz. Çok sayıda deve katıldı. Çok güzel güreşler oldu. Bu kültürü yaşatmaya kararlıyız. Güreşlerimize katılan herkese teşekkür ediyorumö dedi.

Deve güreşi kültürünü yaşatan Başkan Kazım Arslan’a teşekkür eden Deveciler Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya ise, “Deve güreşleri kolay olmuyor. Bunun için belediyelerin desteği gerekiyor. Eskiden sıkıntı daha büyüktü. Şimdi federasyon kurulunca biraz işler kolaylaştı. Bundan sonra daha güzel olacak Develer kayıt altına alınarak ve sınıflandırılacak\" diye konuştu.

Gömeç\'teki deve güreşlerine 140 devenin katıldığını belirten Karaağaç Deveciler Derneği Başkanı Tunay Yanbakan, \"Görkemli güreşler oldu. Bu bir yörük kültürüdür. Bunu yaşatmaya kararlıyız. Güreşimize katılan herkese teşekkür ediyorumö şeklinde konuştu.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralı



İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Özcan Dal (21) yaşamını yitirirken,yolcu konubundaki 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kaymakçı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bayındır\'dan Ödemiş\'e giden A.B yönetimindeki 35 Z 7654 plakalı otomobil ile Özcan Dal yönetimindeki 35 ZZM 20 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten düşen Özcan Dal ile arkasındaki Sezgin Çelik ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalbinin durduğu tespit edilen Dal\'a dakikalarca kalp masajı yapıldı. Özcan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı Sezgin Çelik ise Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 3 ay önce evlendiği öğrenilen Dal\'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.B. ise ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Faruk ÇARK /ÖDEMİŞ(İzmir),(DHA)

=================================

Buzlanan yolda otomobil ters döndü: 6 yaralı



KÜTAHYA\'nın Gediz ilçesinde, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil devrilerek ters döndü. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gediz-Uşak yolunda meydana geldi. Kent merkezinden Gediz\'e giden İsmail Erkurt yönetimindeki 64 AK 733 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşarak takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü ile yanındaki Nazife, Ramazan Özcan, İlknur, Ayşe ve Nuran Erkurt yaralandı. Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Gediz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ(Kütahya),(DHA)

Erzincan’da okullara kar tatili



ERZİNCAN’da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 31 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.

Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde akşam saatlerinde başlayan ve meteorolojik verilere göre bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ili genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli kamu personeli bakmakla yükümlü olduğu yakını bulunan kamu personeli ve hamile kamu personeli de Pazartesi günü idari izinli sayılacaktırö denildi.

Haber: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,(DHA)

Bingöl\'ün 2 ilçesinde eğitime kar nedeniyle 1 günlük ara



BİNGÖL\'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Yedisu ve Yayladere ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl\'ün Yedisu ve Yayladere ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, \"Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 31 Aralık 2018 Pazartesi günü, okullarımızda 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir\" denildi.

Haber: BİNGÖL,(DHA)

İzmir\'de 88 kaçak yakalandı



İZMİR\'in Dikili ilçesinde, 88 kaçak yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Madra Çayı mevkinde 2 lastik botta bir grup kaçak olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye gitti. Botlarını durduran ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 88 kişiyi yakaladı. Karaya çıkarılan kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA)

Bot şişirirken yakalandılar



AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla 43 Suriye uyruklu göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün sabah gerçekleştirdiği operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 43 Suriye uyruklu göçmen ve insan kaçakçılığı olayını organize eden iki kişiyi yakaladı. Kuştur mevki Ada Göl civarında 2 kişinin bot şişirdiğinin ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipleri gören şüpheliler, kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Bölgede yapılan araştırmada 20 metre uzaklıktaki ormanlık arazi içinde 43 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan kaçaklar, sağlık kontrollerinin ve işlemlerin ardından Aydın Göç idaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçısı M.B.A. (38) ve Ö.U.(37) ise haklarında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece \'Göçmen Kaçakçılığı\' suçundan tutuklandı.

Haber: Latif SANSÜR / KUŞADASI(Aydın),(DHA)

