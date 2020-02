DHA YURT BÜLTENİ - 17

Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı



GAZİANTEP\'te, Suriye uyruklu 60 yaşlarında ismi açıklanmayan kişinin parkta down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası, mahalleyi ayağa kaldırdı. Suriyeli\'nin evinin önünde toplanıp taş atarak linç girişiminde bulunan kalabalığa, polis biber gazıyla müdahale etti. Suriyeli aile, güçlükle mahalleden tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Gümüştekin Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 60 yaşlarında ismi açıklanmayan kişi, 5 Haziran Parkı\'nda 5 yaşlarındaki down sendromlu kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Bunu görenlerin saldırdığı Suriyeli koşarak 10 metre mesafedeki evine girdi. Olayı kısa sürede haber alan mahalleli, Suriyeli ailenin evinin önünde toplanıp taşla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, öfkeli kalabalığı sakinleştirmek için uzun süre çabaladı ancak eve taşlarla saldırıp, Suriyeli aileyi inç etmek isteyenler uyarılara aldırış etmeden tepkilerini sürdürdü.

Bunun üzerine polis, biber gazıyla kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Ardından evin önüne yanaşan polis otosuna konulan Suriyeli adamı uzaklaştırdı. Aracın arkasından taş atıp koşanlar güçlükle engellenirken, polis aracının camı kırıldı. Ardından çevik kuvvet ekiplerinin kalabalığı dağıtmasının ardından Suriyeli aile, zırhlı özel harekat aracına konularak mahalleden tahliye edildi.

Gözaltına alınan Suriyeli emniyete götürülürken, ailesi ise güvenlik gerekçesiyle başka yere yerleştirildi. Mahalledeki gerginlik uzun süre devam ederken, vatandaşlar \'İdam isteriz\' sloganları attı.

SURİYELİLERE AİT İŞYERLERİNİN TABELALARI SÖKÜLDÜ: 6 KİŞİ YARALANDI

Gaziantep\'te, cinsel istismar iddiasının ardından bazı kişiler, Türkmen Caddesi\'nde bulunan Suriyeli\'lere ait işyerlerinin tabelalarını söktü. Öfkeli kalabalığın tartaklamasıyla yaralanan Suriyeli 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, Suriyelilere ait işyerlerinde güvenlik önlemi alırken, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da inceleme yaptı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada polis, sosyal medyada cinsel taciz iddiasını provoke ettiği belirlenen 4 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Cinsel istismara maruz kaldığı öne sürülen çocuğun ise bulunamadığı belirtildi.

VALİLİK: ÇOCUĞUN TESPİTİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR

Gaziantep Valiliği, cinsel istismar iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, çocuğun tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edilerek, \"Bugün saat 19.00 sıralarında Şahinbey ilçemiz Gümüştekin Mahallesi\'ndeki parkta 60 yaşlarındaki R.C. adlı şüphelinin bir grup vatandaş tarafından \'Küçük kız çocuğuna yönelik istismar\' iddiasıyla darp edildiği ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen ekiplerimiz tarafından R.C. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikat başlatılmış olup, istismar edildiği iddia edilen çocuğun tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU - Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)

Edirne\'de, \'çocuk istismarına\' karşı eyleme 15 kişi katıldı

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, Eğitim ve Dayanışma Federasyonu tarafından çocuk istismarı ve cinayetlerine tepki için sessiz yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi. Eyleme katılan 15 kişi, ölüm haberleriyle Türkiye\'yi yasa boğan Eylül Yağlıkara (8) ve Leyla Aydemir\'in (4) fotoğraflarının yer aldığı dövizleri taşıdı.

Keşan Eğitim ve Dayanışma Federasyonu tarafından çocuk istismarı ve cinayetlerine tepki için sessiz yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı. Tekel Meydanı\'nda toplanan 15 kişi, ölüm haberleriyle Türkiye\'yi yasa boğan Eylül ve Leyla\'nın fotoğraflarının bulunduğu ve üzerinde \'Çocuk susar sen susma\', \'Çocuk ölümüne son\', \'Öldüren sevginizi istemiyoruz\', \'Susma suça ortak olma\' ve \'Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundayız\' yazılı dövizler açarak, çevredeki vatandaşlara farkındalık çağrısında bulundu.

Grup daha sonra Cumhuriyet Meydanı\'na kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Meydandaki Atatürk anıtı önünde basın açıklamasını okuyan Keşan Eğitim ve Dayanışma Federasyonu Sözcüsü İren Hatipoğlu, \"Ülkemiz gündeminde son günlerde görünürlük kazanan çocuklara yönelik istismar, siyasi, ideolojik, dini ve etnik kimliklere bakılmaksızın toplumun her kesimini etkilemektedir. Bir toplumun geleceği olan çocukların böyle bir şiddete maruz kalmamaları için toplumdaki tüm paydaşların kimliklerini ve dünya görüşlerini bir kenara bırakıp, seferber olmamız, toplumsal sorumluluk almamız gerekmektedir\" dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Bakan Yılmaz: Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz (EK)

NASREDDİN HOCA HALKIN KENDİSİDİR

Konya\'nın Akşehir ilçesinde 59\'uncusu düzenlenen Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliği\'nde temsili Nasrettin Hoca olan Metin Şentürk ile birlikte Akşehir Gölü\'ne maya çalan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, daha sonra Nasrettin Hoca Meydanı\'ndaki şenliğin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Yılmaz, “Nasreddin Hoca milletinin sesi, neşesi, zekasıdır. Nasreddin Hoca halkın kendisidir. Halkımız var olduğu sürece Nasreddin Hoca da var olmaya devam edecektir. Bizi biz yapan, değerlerimiz, kültürümüzdür. Farklı değerlerimiz, bizim en büyük zenginliğimizdir. Dünyayı da güzelleştiren bu farklılıklardır. Bu farklılıklarımızı da yaşatacağız. Çünkü bu farklılıklar bizi güçlü kılar. Kültürümüzü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için böylesine güzel şenliklere, etkinliklere her zaman ihtiyacımız var. Kültürümüze sahip çıktığımız oranda biz var olmaya devam ederiz\" dedi.

NASREDDİN HOCA SİHİRLİ BİR HAZİNE

İsmi anıldığında her insanın yüzünde tebessüm oluşturan Nasreddin Hoca\'nın sihirli bir hazine olduğunu ifade eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, \"Adının anılmasıyla birlikte yüzümüzde tebessüm meydana getiren Nasreddin Hocamız gerek fıkralarıyla gerekse kişiliğiyle çok derin anlamların gizlendiği sihirli bir hazine gibidir. Nasreddin Hoca fıkralarında insanoğluna sevgi ve hoşgörü sığınağında sıcacık bir yuva kurar. Hatalarımızla dalga geçip olgunlaşmamızı iyiliklerimizle erdem kazanmamızı ve yücelmemizi sağlar. Türk İslam dünyasının gülen yüzü olan Nasreddin Hoca gelenek ve göreneklerimize tarihimize bağlılığımızı gerektiğini bizlere her fırsatta hatırlatırken geleceğe doğru atacağımız sağlam adımların da garantisini vermiş olur. Nasreddin Hoca\'yı evrenselleştiren fıkralarında her türlü insan tipine yer vererek ortak sorunları dile getirip çözümler üretmesidir\" diye konuştu

TEMSİLİ NASREDDİN HOCA METİN ŞENTÜRK\'TEN ÇOCUKLARI KORUYALIM MESAJI

Bu yılki şenliklerde Nasreddin Hocayı temsil eden sanatçı Metin Şentürk, “Daha güzel, daha huzurlu bir dünyayı uyandığımızda güne daha güzel başlayabileceğimiz bir ülkeyi yaratabilmek önce çocuklarımızı çalanlardan, istismar edenlerden korumaktan geçecektir. Unutmayınız ki çocuklar bizim dağımız, canımız ve geleceğimizdir. Bu yüzden Hocamızın lafından çıkmayın, çocukları daha çok koruyun ki özür dilemek zorunda kalmayalım. Hocanızın lafından çıkarsanız, yoldan da çıkarsınız bunu unutmayın\" dedi.

Şenliğin açılışının ardından Bakan Yılmaz, “Altın Eşek Nasreddin Hoca Onur Ödülü\"nü Metin Şentürk’e takdim etti.

Kargodan çıkan kimyasal 10 kişiyi zehirledi



KAYSERİ’de Kazancılar Çarşısında bir giyim mağazasına gelen kargonun açılmasıyla çevreye yayılan ve geniz yakan koku nedeniyle rahatsızlanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Kokunun kıyafetlere sürülen amonyak sülfür olduğu belirtilen omlayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri’nin merkez Melikgazi İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Kazancılar Çarşısı olarak bilinen mağazaların bulunduğu iş merkezindeki bir giyim mağazasına içerisinde ürünlerin bulunduğu kargo geldi. Kutudan çıkartılan poşetlerden biri açıldığında sıvı bir maddeden çevreye yayılan ve genizleri yakan koku hem çalışanları hemde müşterileri rahatsız etti. Mağazada çalışan 5 personel ile 5 müşterinin baygınlık geçirmesi nedeniyle zehirlenme şüphesiyle yapılan ihbar üzerine olay yerine, UMKE, AFAD, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Baygınlık geçiren 10 kişi hastanelere kaldırıldı. Ekipler, olay yerinde gaz ölçümü yaptı. Yetkililer ise maddenin amonyak sülfür olduğunu ve kargo aracında fazla dolaştırılınca zehirli bir gaza dönüşmüş olabileceğini öne sürdüler. Zehirlenen kişilerin tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ\'da 228 bin dolar tutarında sahte dolar ele geçirildi

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek istenen 100 dolarlık banknotlar halinde 228 bin dolar tutarında sahte dolar ele geçilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte dolar sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 aylık fiziki ve teknik takip sonucu operasyon için düğmeye bastı. Jandarma, takibe aldığı M.Ö. (49) yönetimindeki aracı, Tekirdağ-Malkara karayolu üzerindeki İnecik Mahallesi mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasaya sürülmek istenen 100 dolarlık banknotlar halinde 228 bin dolar tutarında sahte dolar ele geçilirken, sürücü M.Ö. ile araçta bulunan E.D. (34), C.K. (30) ve H.A. (35) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Afgan ailenin yaşadığı ev yangında kül oldu

SİVAS\'ta yedi kişilik Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı ev çıkan yangında ev küle döndü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde Afgan uyruklu Ramazan Arab ve ailesinin kiracı olarak kaldıkları iki katlı evin giriş katında meydana geldi. 7 kişilik ailenin yemekte olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle arka odada yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler tüm evi sardı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sivas Belediyesi\'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında Ramazan Arab ile eşi, 4 çocuğu ve annesinin evde olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen Ramazan Arab\'ın annesi Shırın Arab (50) sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırıldı. Shırın Arab\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangında oturdukları ev kül olan Afgan aile aynı mahallede oturan akrabalarına sığındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

