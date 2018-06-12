DHA YURT BÜLTENİ - 17

Başbakan Binali Yıldırım İzmir\'de

35 PROJESİNDEN BİRİSİNİ DAHA AÇTI

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na aday olduğu sırada açıkladığı 35 projenin en önemlilerinden birisi olan Sabuncubeli Tünelleri\'nin açılışını yaptı. Açılış töreninde \'İzmir Türkiye\'nin gözbebeğidir\' diyen Başbakan Binali Yıldırım, \"İzmir refahı, Türkiye\'nin refahıdır. Ege\'nin mutluluğu Türkiye\'nin mutluluğudur. Açılışını yaptığımız bu tüneller İzmir\'e Manisa\'ya hatta İstanbul\'a kadar olan bölgeye nefes aldıracak. Ege\'nin insanlarına büyük kolaylık rahatlık getirecek. İzmir Manisa yolunu günde 40 bin araç kullanıyor. Bu tünellerle beraber hem mesafe kısalacak, hem daha az yakıt yakılacak hem de daha az çevre kirliliği olacak\" dedi. Başbakan Yıldırım\'ın ardından kürsüye çıkan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ise tünelle ilgili teknik bilgiler verdi.

\"EVLİYA ÇELEBİ\'NİN HAYALİYDİ\"

Hem İzmir-Manisa arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirecek hem de en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayacak olan, bir tüp uzunluğu 4 bin 65 metre olan, tünelin açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, \"Evliya Çelebi\'nin dört yüz yıl önce hayal ettiği korkunç Sabuncubeli dediği Sabuncubeli tünellerini açıyoruz. Duyduk duymadık demeyin, bir hayal daha gerçeğe döndü. Bu büyük eseri bölgeye kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tünellerin açılışıyla beraber değişik yerde 5 tane canlı bağlantımız olacak. Orada da açılışlar yapacağız. Türkiye\'nin aydınlık yarınlarını müjdeleyen Sabuncubeli tüneli hayırlı uğurlu olsun. İzmir\'in, Manisa\'nın güzel insanları, İzmir\'in milletvekili olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum\" dedi.

\"İZMİR TÜRKİYE\'NİN GÖZBEBEĞİDİR\"

İzmir Türkiye\'nin gözbebeğidir diyen Başbakan Binali Yıldırım, \"İzmir refahı, Türkiye\'nin refahıdır. Ege\'nin mutluluğu Türkiye\'nin mutluluğudur. Açılışını yaptığımız bu tüneller İzmir\'e, Manisa\'ya hatta İstanbul\'a kadar olan bölgeye nefes aldıracak Ege\'nin insanlarına büyük kolaylık, rahatlık getirecek. İzmir-Manisa yolunu günde 40 bin araç kullanıyor. Bu tünellerle beraber hem mesafe kısalacak, hem daha az yakıt yakılacak hem de daha az çevre kirliliği olacak. Hizmet aşkıyla dağları delmeye, gönüllere yol yapmaya, mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz. Bölgemiz için ne yapsak yakışır ve azdır. 16 yıldır ilk günkü heyecanımızdan milim şaşmadan Türkiye\'nin dört bir yanına hizmetler götürüyoruz. Hedef Türkiye\'yi lider ülkeler arasına sokmaktır. Bunu da Recep Tayyip Erdoğan ile başaracağız. Milletin adamıyla başaracağız. İnşallah bu ay iki tane bayramımız var. Sevgili İzmirliler, birisi Ramazan bayramı biri de 24 Haziran bayramıdır. Bayramı kutlamaya hazır mısınız? Milletin adamını cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Maşallah size yakışan da bu\" dedi.

\"YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR\"

Geçen 16 yıl içinde yaptıklarımızın yapacaklarımızın teminatı olduğunu çok iyi biliyorsunuz diyen Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü, \"Milletin hayallerini yine milletten aldığımız güçle gerçeğe dönüştürdük. Yaptığımız yatırımlar aslında geleceğe yaptığımız yatırımlardır. Tünel hayata geçen yüzlerce projeden sadece bir tanesi. Çarşamba günü Türkiye\'nin en uzun tünellerini, Ovit tünellerini, cumhurbaşkanımız açacak. Bir hayal daha gerçek olacak. Bu tünel hayat kurtaracak, rampalarda, virajlarda kazaların önüne geçilecek ve böylece trafik kazaları azalmış olacak. Yuvalar yıkılmayacak, insanlarımızın hayatı sönmeyecek. Bazıları orada burada iş yapamazlar. Yapılan işe de karşı çıkıyorlar. Tüneli yaptık. Artık bunu gözden kaçırmanın imkanı yok artık. Bu kez de \'Yaptılar ama paralı\' diyorlar. Bu tüneller paralı olmayacak, bedava olacak\" diye konuştu. Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasından sonra 5 projenin açılışını bu yerlerle canlı bağlantı kurarak yaptı.

KLASİK ARABALARLA TÜNELİ GEÇTİ

Törenden sonra Başbakan Binali Yıldırım, 1957 model Playmouth Sowoy marka gümüş renkli aracı kullanarak tüneli geçtikten sonra iftarın yapılacağı alana doğru hareket etti.

ÜCRETSİZ OLACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın çıktığı ihaleyle, 2011 yılının Eylül ayında projeye yap-işlet-devret modeliyle başlandı. Ancak daha sonra tüneller, ikinci ihaleden sonra kamu kaynaklarıyla tamamlandı. Projede 4 bin 65 metre uzunluğundaki iki tünel ile 2 bin 530 metrelik bağlantı yolları tamamlandı. Projeyle birlikte Sabuncubeli\'ndeki yüzde 9,5 olan eğim, tüneller sayesinde yüzde 1,5\'e indi, 14 viraj da ortadan kaldırıldı. Ramazan Bayramı\'nda da kullanılacak olan tünellerin, kamu kaynaklarıyla yapıldığı için geçişlerde sanılanın aksine sürücülerden para alınmayacağı açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tünelden görüntü

- Başbakanın konuşmasından görüntü

- Açılıştan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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Kılıçdardoğlu: Siyasette ufku dolanlar, ülkeyi sağlıklı yönetemezler (4)

AKÇADAĞ VE DOĞANŞEHİR\'DE DE MİTİNG YAPTI

CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya\'nın Akçadağ ilçesinde halka hitap etti. Kılıçdaroğlu, oy kullanamayacak olan çocuklara söz verdiğini belirterek, \"Onlara nitelikli okul sözü veriyorum. İyi bir okul sözü veriyorum. Demokrasi sözü veriyorum. Çiftçinin bankalara olan borçlarından faizini değil, tamamını sileceğiz. Bunun sözünü veriyorum\" dedi.

Ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet, Doğanşehir\'e geçti. İlçe meydanından seslenen Kılıçdaroğlu, katılanlara namus sözü vererek, \"Neyi ön gördüysek, neyi yaptıysak hepsini yerine getireceğiz. Buralar kayısının başkenti. Kayısıyı sadece siz yemiyorsunuz. Bütün dünya yiyor. Kayısıyı siz sadece özlemiyorsunuz bütün dünya özlüyor. Teşvik sistemini değiştireceğiz. Alan bazlı teşvik sistemi getireceğiz. Kayısı üreticisi para kazanırsa esnaf para kazanır, berberi para kazanır, lokantacısı para kazanır, kahvecisi para kazanır yani gelirinden hepimiz kazanmış oluruz. Çiftçinin yüzü gülerse hepimizin yüzü güler\" diye konuştu. Malatya\'daki ziyaretini tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erhaç Havaalanı\'ndan İstanbul\'a geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılanlardan görüntü

- Bayrak sallayanlar

- Kılıçdaroğlu\'nun Akçadağ\'da konuşması

- Doğanşehir\'de katılanlar

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 143 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,(DHA)

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İçişleri Bakanı Soylu, Adana\'da/EK

BAKAN SOYLU: SON BİR HAFTADA 21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu\'nun seçim bürosu açılışına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta son 1 hafta içerisinde 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Bakanlar Jülide Sarıeroğlu ve Süleyman Soylu, ilk olarak seçim otobüsüyle Adana turu yapıp, vatandaşlara hediyeler dağıttı. Daha sonra Bakan Soylu, Bakan Sarıeroğlu’nun Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Sarıeroğlu, 16 yıldır bir yandan hizmet etmek için mücadele ettiklerini, diğer yandan da önlerine çıkan engelleri aştıklarını kaydetti. \'Teröristlerin inlerine gireceğiz\' dedikten sonra bunu Allah’ın izniyle başardıklarını belirten Bakan Sarıeroğlu, \"Biz terörle bahsederken, yine diğer adaylara bakıyoruz terörle mücadelenin \'T\'sini ağızlarına almıyorlar. Yıkma düşüncesinde olanlara inat biz hem birlik beraberliğimizin pekişmesi için, hem ülkemizi çok daha yüksek seviyelere getirmek için, daha fazla yatırım, üretim, istihdam için, bayrağımız, ezanımız, vatanımız, milletimiz için yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Büyüme rakamları açıklandı; ilk çeyrekte 7,4. Büyümeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle gazamız mübarek olsun, Kandil’e operasyon başlattık” dedi.

PKK\'YA DAĞLARA DAR ETTİK

Türkiye’nin geçirdiği zorlu süreçleri ve AK Parti hükümetinin yaptığı yatırımları anlatan Bakan Soylu ise şöyle konuştu:

“Her şeyi inkar etsinler ama bir şeyi inkar edemezler. Allah’a yemin olsun ki biz bu ülkeyi hainlere teslime etmedik. Terörle mücadeleyi yarım bırakalım mı? Bu PKK’ya dağları dar ettik. Sıçan gibi kaçıyorlar, biliyorsunuz değil mi? Sadece son 6-7 günde güvenlik güçlerimiz Şırnak’ta 21 tane teröristi etkisiz hale getirdiler. Peki gençlerimizi zehirlemek isteyen, zihinlerini köreltmek isteyen uyuşturucu? Okul etrafında uyuşturucu satanı ne yapın dedim? O çok bilmişler aşağı vurdular, yukarı vurdular. Ama biz dediğimizi yaptık; yılbaşından bugüne kadar 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. Bu uyuşturucu bir terör saldırısı gibidir ve ülkemizin insanını ve gençlerimizi hedef almaktadır. Kökeni Avrupa. Danimarka, Avusturya, Belçika’da üretip Türkiye’ye gönderiyorlar. Nasıl PKK’ya finans sağlıyorlarsa, nasıl FETÖ’yü muhafaza ediyorlarsa aynen uyuşturucu konusunda da bu ülkeyi hedef almış durumdadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıdır, bu ülkede tek bir uyuşturucu satıcısı kalmayacak ve hepsini silip süpüreceğiz inşallah.”

Görüntü Dökümü

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-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun konuşması

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE:03\'03\" BOYUT:186 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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Eroğlu: Barajlarda herhangi bir su sıkıntısı yok

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçen yılın kurak geçmesine rağmen, bu yıl barajlarda herhangi bir su sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, \"İyiki barajları yapmışız. Zaten geçen seneden suyumuz barajlarda vardı. Mesela İstanbul\'da şuanda barajlar yüzde 85 dolu. İzmir\'de yüzde 44, Bursa\'da yüzde 98\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çeşitli açılış ve ziyaretler için havayoluyla Ordu\'ya geldi. Ordu Valisi Seddar Yavuz\'u makamında ziyaret ederek, burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan bakan Eroğlu, su, yangın ve Hidroelektrik Santrali (HES) konularına değindi. Türkiye\'nin su zengini olmadığını, fakat barajlarda henüz bir sıkıntı bulunmadığını da vurgulayan Eroğlu, \"Suyu dünyada en iyi yönetebilen ülke Türkiye\'dir. Türkiye öyle su zengini değil, buralarda su bol. Ama Anadolu\'da, Güneydoğu Anadolu\'da, Doğu Anadolu\'da pek çok yerde su sıkıntısı var. Geçen yıl, 44 yılın en kurak yılını yaşadık. Ama iyiki barajları yapmışız, 525 baraj, bin tane göletle kuraklığı aştık herhangi bir problem yok. Zaten geçen seneden suyumuz barajlarda vardı. Mesela İstanbul\'da şuanda barajlar yüzde 85 dolu. İzmir\'de yüzde 44, Bursa\'da yüzde 98. Yani herhangi bir sıkıntı yok. İşletmede olan 344 barajın toplam doluluk oranı yüzde 50\'den fazla\" dedi.

TABİATI TAHRİP ETMİYORUZ

Türkiye\'nin orman yangınlarıyla mücadelede, Akdeniz ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını, yangınla mücadelede oldukça da güçlü olduğunu belirten Eroğlu, teknolojik imkanlarında en iyi şekilde kullanıldığını kaydetti. HES\'lerin sıkı kontrol edildiğini de vurgulayan Eroğlu, \"Onlar sadece suyu kullanmıyor, suyun gücünden istifade ediyor. Suyun satılması falan söz konusu değil. Ordu\'da ki HES\'ler, bütün Ordu\'nun elektrik ihtiyacını karşılayacak derecede. Tabiatı tahrip ettirmiyoruz, derelerin can suyunu bırakıyoruz asla kurutmuyoruz\" şeklinde konuştu.

EN AZ 400 MİLLETVEKİLİ ÇIKARMAYA VAR MISIN?

Bakan Eroğlu, Valilik ziyaretinin ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen, 35 milyon TL maliyetli 3 adet tesisin temel atma ve toplu açılış programına katıldı. 24 Haziran seçimlerinin de önemli olduğunun altını çizen Eroğlu, \"Artık seçimler 24 Haziran\'da yapılacak. Şöyle tarihimize bir bakarsanız, tarihimizdeki en önemli seçim 24 Haziran\'da yapılacak seçimdir. Bu seçimlerde inşallah Batı\'nın yeni oyununu bozmaya var mısın Ordu? Yola devam demeye var mısın? Milletvekillerimizi gümbür gümdür Meclis\'e göndermeye var mısın? Cumhur ittifakını tam olarak destekleyerek gerçekten en az 400 milletvekili çıkarmaya var mısın? Burası maşallah, Cumhurbaşkanımıza söyleyelim \'Ordu tamam gelme\' desem olur mu?\" diyerek Ordulular\'dan destek istedi. Bakan Eroğlu, törenin ardından vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtarak iftar programı için karayoluyla Fatsa ilçesine hareket etti.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Veysel Eroğlu\'nun açıklamaları ve törenden konuşması

-Valilik ziyaretinden görüntü

-Temel atma töreninden görüntü

-Diğer detaylar

(SÜRE: 6.58 Dk ) (BOYUT: 413 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,(DHA)

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Denizli\'deki sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Denizli\'de, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle evleri ve işyerlerini su basarken, kullanılmayan bir eve de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Denizli\'de bugün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini giderek artıran sağanak yağmur özellikle kent merkezinde etkili oldu. Sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, evleri ve işyerlerini su bastı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (DESKİ) ekipleri, işyerlerindeki ve evlerdeki suları tahliye etmeye başladı. Ayrıca su birikintileri nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte zorlanırken, Serinhisar ilçesi Yüreğil Mahallesi\'ndeki kullanılmayan ahşap bir evde de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, evde maddi hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Suyla dolan caddelerden görüntü

- İşyerlerinde mahsur kalanlardan görüntü

- Gölete dönen bulvardan görüntü

- Su basan işyerlerinden ve sahiplerinin temizleme çalışmasından

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)



