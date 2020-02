DHA YURT BÜLTENİ - 17

Akşener: Ben inanıyorum ki; ikinci tura beni bırakacaksınız (EK)

İZMİRLİ GENÇLER ZARF İÇERİSİNDE AKŞENER\'E 75 LİRA VERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İzmir programının finalini Gündoğdu Meydanı\'nda katıldığı iftar ile yaptı. Meydana kurulan masalarda partililerle halkın katıldığı programda iftar yapan Akşener, konuşma yapmak için çıktığı kürsüde şaşkına döndü. Bir kız elinde zarfla sahneye çıkarak Akşener\'e sarıldı ve elindeki zarfı verdi. Akşener, gençlerin İYİ Parti\'nin kampanyasına destek sunmak için kendi aralarında para topladığını açıkladıktan sonra zarfı açtı. Zarfın içinden 75 lira çıktı. Seçimlere dair de açıklama yapan Akşener, \"Abdullah Gül\'ü kabul etseydim iki milli görüşçü arasında karar verecek olacaktınız\" diye konuştu. Akşener, konuşmasında Başbakan Binali Yıldırım\'ı da eleştirerek, \"Benim ağzımdan TİKA ile ilgili bir laf çıkmamıştı. Satmaya kalkışsam söylerim. Senden mi korkacağım\" diye konuştu.

İzmir\'de; Bergama ve Tire ilçelerinde miting yaptıktan sonra kent merkezine gelen Meral Akşener, Gündoğdu Meydanı\'nda İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Vatandaşlarla birlikte iftar yapan Akşener, menüde yer alan mercimek çorbası, pilav, etli patates ve tatlıdan yedi. İftarın ardından konuşan Akşener İzmir\'den övgü dolu sözlerle bahsetti. İzmir\'in İYİ Parti\'yi ve kendisini bağrına bastığını söyleyen Akşener, \"Atatürk\'ün İzmir\'i, Zübeyde annenin İzmir\'i. Bu memleketi yönetmek için değil ele geçirmek için yola çıkanlara ilk defa dur diyen İzmir. İzmir var oldukça, İzmirli var oldukça Cumhuriyetin temel değerlerini değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. İzmir, sorgulayan şehir, İzmir, biat etmeyen şehir. İzmir, Atatürk\'ü seven şehir. Cumhuriyetin bekçisi İzmir. Aranızda olduğum, aynı sofrayı paylaştığım için büyük heyecan, mutluluk ve onur duyuyorum\" dedi.

Vatandaşların 24 Haziran\'da iki alanda karar vereceğini kaydeden Akşener, \"Cumhurbaşkanı kim olsun? Milletvekilleri kim olsun?\" dedi. Bunun üzerine alandan \'Cumhurbaşkanı Meral Akşener\' sloganları yükseldi. Atılan sloganların ardından Akşener, \"İzmir cevabı verdi\" dedi. Daha sonra Türkiye\'nin yorgun olduğunu söyleyen Akşener, \"Türkiye yorgun, gerim gerim gerilmekten nefes alamıyor. Türkiye huzursuz. Sabah başka, öğleden sonra başka konuşan siyasetçi tipinden yoruldu. Herkese çemkiren, hakaret eden siyasetçiden yoruldu. Nefes almak, huzur bulmak istiyoruz. Bu ülkede kardeş gibi huzur içinde yaşamayı istiyoruz\" diye konuştu.

EKONOMİ BAKANINI ELEŞTİRDİ

Türkiye\'nin 453 milyar dolar borç aldığını, 70 milyar dolar özelleştirme yaptığını ve Türkiye\'den 16 yılda 2 trilyon dolar vergi alındığını söyleyen Meral Akşener, \"Bunların hepsi toplamı 2 buçuk trilyon dolar. İzmirli genç işsiz. İzmir\'e devlet fabrika yaptı mı? Devlet İzmir\'e hizmet getirdi mi? Peki 2,5 trilyon dolar nereye gitti? Köprüler yapıldı yandaş müteahhide. Tüp geçitler yapıldı, şehir hastaneleri yapıldı yandaş müteahhidin. Utanmadan \'Şehir hastanelerinin müşterisi artacak\' diyen bir Cumhurbaşkanı ve adayı var\" dedi. Bu sözlerin ardından yuhalayan kalabalığa müdahale eden Akşener, \"Biz yuhalamıyoruz. Biz 24 Haziran\'da gereğini yapıyoruz\" dedi.

Açıklamasının devamında sözü hükümetin yatırımlarına getiren Akşener, \"65 milyar dolara meşhur çılgın proje kanal İstanbul yapılıyor. Her gittiğim yerde bu soruyu soruyorum. Sormaya da devam edeceğim. Gençlere maaş bağlayacağım diyorum. \'Kaynağın nerede?\' diyorlar. Kredi kardı borçlarını sileceğim diyorum, \'Kaynak nerede?\' diyorlar. Fabrika yapacağım diyorum \'Kaynak nerede?\' diyorlar. 65 milyar doları gömüyorsun oraya, Türkiye\'ye faydası nedir, kaynağı nerede? Ben şimdi kaynaklarımı söyleyeyim. Başbakan da soruyor. Ekonomi bakanı denilen birisi var. Şaka gibi. Kaynak çarçur ettiğiniz, arpalık haline çevirdiğiniz pek çok devlet kurumunun harcadığı, israf ettiği paralar. Bunlardan biri TRT\" diye konuştu.

\'SENDEN Mİ KORKACAĞIM\'

Akşener, \"Ağabeyler çok kızgın. TRT\'yi satıyorum, özelleştiriyorum. 2 buçuk milyar TL\'lik kaynak cebinizde kalıyor. Bu parayla da gençlerimize iş imkanı sağlayacağız. Yıllık 50 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Devlet alışveriş yapıyor. Tek bir elden satın almalar yapılacak. Araştırdık yüzde 15\'e yakın tasarruf edilebileceği çıktı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) kavgası çıktı Binali Yıldırım üzerinden. \'FETÖ talimat verdi\' diyor. Benim ağzımdan TİKA ile ilgili bir laf çıkmamıştı. Satmaya kalkışsam söylerim. Senden mi korkacağım? Bütün kurumları inceleyeceğiz dedik. Bu TİKA nasıl bir şeymiş. Baktık yıllık 8 milyar dolar harcanıyor. Nereye gittiği belli değil. 6 buçuk milyarı sizin cebinizden çıkmış. Bir tane proje bulabildik. 25 kilometrelik otoyol yapılmış. Mogadişu\'da yol yapılmış. Somali nere, İzmir nere?\" ifadelerini kullandı.

Akşener\'in konuşması sırasında bir genç kız sahneye çıkarak önce Meral Akşener\'e sarıldı ardından da elindeki zarfı verdi. Meral Akşener, \"Bizim uçağımız yok, uçak da tutamıyoruz. Gençler kendi aralarında para toplamış. Allah razı olsun. Bu küçük küçük paralarla bir kampanya yürütüyoruz. Akıl, beden gücüyle bir kampanya yürütüyoruz. Ben 24 yıldır aktif politika yaparım, hayatımda bu kadar mutlu çalıştığım hiçbir seçim olmamıştır. İzmirliler, bu mübarek gecede sizlerin huzurunda söz veriyorum. 75-20-5 liralık miktarlarla yürüttüğümüz kampanyaya vallahi billahi haram karıştırmayacağım\" dedi.

\'ARTIK GÖNDER EVİNE DİNLENSİN\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bir yüzükle siyasete başladığını söyleyen Akşener, \"Eğer bundan başka şeyler olursa hırsızlıktır demişti. Ben demedim kendi dedi. El hak doğru söylemiş. Adam yorgun, bir de geveze. Artık gönder evine çoluk çocuğu dinlesin. Biz gerekeni 24 Haziran\'da yapacağız\" dedi. Sözü işsizliğe getiren Akşener şöyle devam etti:

\"Gençlere bu devlet iş vermek zorundadır. Veremiyorsak ailelerin karşısında onları ezemeyiz. İş verinceye kadar her gencimize 500 liralık vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Bana dediler ki kaynak nerede? 8 milyar liraya arabalara biniyorlar. Kira paraları sizden çıkıyor. Bakanlar, çocukları, gelinleri, damatları bir filo. Siz de babanız da vergilerle onları ödüyor. İnin aşağı diyeceğim. Suriyelilere 150 milyar lira para harcandı. Ne işin vardı? Beşar Esad\'ın yerinde kalması, gitmesi sana neydi. Efendi efendi ticaret yapılıyordu. 4 milyon insanın evinden barkından olmasına sebep oldun şimdi ağlıyorsun. Cumhurbaşkanı olur olmaz Suriye politikalarını düzelteceğim. İnsanlar vatanlarında özgür ve mutludur. Memleketlerine göndereceğiz. Sayın Erdoğan, Emevi Camisi\'nde namaz kılamadı ama biz 81 ilimizdeki temsilcilerle memleketine gönderilmiş mülteci kardeşlerimizle seneye bu zaman iftar edeceğiz\" diye konuştu.

\'BUNLAR BU DEVLETİ ELE GEÇİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR\'

Kredi kartı borçlarıyla ilgili projelerinin olduğunu da açıklayan Akşener, \"6 binin üzerinde cinayet ve intihar var. Bir defalık bu insanları da rahatlatacağız. Bunları da çözeceğiz. Yine kaynak diyorlar. Her kaynak söylendiğinde gol yiyorlar haberleri yok. Önemli bir şey daha var. 15 Temmuz kalkışması oldu. 2010\'da o referandum olmasaydı 15 Temmuz olmazdı. Kendilerini gittim uyardım dinlemediler. Bu aziz millet kendilerini çukurdan aldı çıkardı. 249 insanımız şehit oldu. Aradan zaman geçti, ilk iş olarak harp okullarını kapattılar. Harp okuluna verilen öğrenci bu devlete emanettir. FETÖ\'nün, metönün, ketonun eline düştüyse kabahat senin. Hepsi gariban Anadolu çocukları. Zenginler, hainler, damatlar, gelinler kaçtı, garipler sopa yiyor. Bunu bahane ederek harp okullarını kapattı. Binalara savaş açtı. İlk işim Kuleli ve Işıklar askeri liselerini açmak olacak. GATA\'yı kapattılar. Derhal GATA\'yı açacağım. Harp akademilerini açacağım. Binalarla savaş olmaz. Bunlar bu devleti ele geçirmek için yola çıktılar. Yönetmek akıllarından geçmedi. Dün FETÖ ile yarın keto ile hayatımızda olacak\" dedi.

ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

Akşener, Abdullah Gül\'ün çatı adaylı olacağı iddiaları için de, \"Abdullah Gül\'ü kabul etseydim, iki milli görüşçü arasında karar veriyor olacaktınız. Bu direnç, bu tavır sizin içindir. Ne kadar birbirine benzemezin kuyruğu birbirine değiyormuşuz. Birbiriyle alakası olmayan ne kadar insan Meral Akşener\'e çemkiriyor. Cumhur ittifakının karşısında Millet İttifakı\'nı kurduk. An itibariyle Millet İttifakı, Cumhur İttifakı\'nı geçiyor. Bendeki bilgiler bu. Meclisi alacağız ama cumhurbaşkanlığını da almamız gerekiyor. Az önceki sorunun cevabını verdikten sonra oylarınızı kullanacaksınız. Başaracağız\" dedi.

Akşener, konuşması bittikten sonra alandakilerle vedalaşarak İzmir\'den ayrıldı.

Şanlıurfa’da Kadir Gecesi yoğunluğu

ŞANLIURFA\'ya Kadir Gecesi nedeniyle çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişi, kentin simgesi Balıklıgöl platosuna akın etti. Camilerde namaz kılarak dua edenler, balıklara yem verip dilek tuttu.

İslam dünyasının en kutsal günlerinden biri olan Kadir Gecesi\'nde Şanlıurfa’da Balıklıgöl yerleşkesi ziyaretçilerle doldu taştı. Akşam saatlerinde Balıklıgöl\'deki parklarda çimenlerin üzerinde yer sofrası kuran yüzlerce kişi, burada iftar yaptı. İftarın ardından da teravih namazı için Dergah Cami\'ne akın etti. Caminin içerisinde ve avlusunda yer kalmayınca, bazı vatandaşlar namazlarını çimlerin üzerinde, avlu ve kubbelerin arasına açtıkları kilimler üzerinde kıldı. Vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar Kur\'an-ı Kerim okudu, mevlit dinledi, dua etti. Ayrıca ibadet etmek için camiye gelenlere lokum ve su ikramı da yapıldı. Namaz sonrası dua eden vatandaşlar, İl Müftüsü İhsan Açık\'ın gecenin önemiyle ilgili vaazını dinledikten sonra ziyaret ettikleri Balıklıgöl\'de balıklara yem atıp dilek tuttu.

Selimiye Camii, Kadir gecesinde dolup taştı

EDİRNE’de Mimar Sinan’ın \'ustalık eserim\' dediği UNESCO Dünya kültür mirası listesinde yer alan Selimiye Camii, Kadir Gecesi nedeniyle aralarında Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen soydaşların da bulunduğu binlerce kişiyle dolup taştı. Edirne Belediyesi de Saraçlar Caddesi\'nde 10 bin kişiye sokak iftarı verdi.

Kadir gecesi nedeniyle Edirne ve Selimiye Cami ziyaretçi akınına uğradı. Batı Trakyalı soydaşların yanı sıra otobüslerle komşu illerden gelenler Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulan iftar çadırında oruçlarını açtı. Yoğunluk nedeniyle yer bulamayanlar ise Selimiye Cami\'nin avlusuna serdikleri kilimler üzerinde iftar yaptı. Yaklaşık 10 bin kişilik olan Selimiye Camii tamamen dolarken, kadınlar cami avlusunda kendileri için hazırlanan bölümlerde namaz kıldı.

Kadir gecesi nedeniyle Selimiye Camii, Batı Trakyalı soydaşlarla doldu. Yunanistan\'dan gelen Zekeriye Rinta, \"Kadir gecesi için geldik. Gündüz Edirne\'yi gezdik. İftarımızı yer kalmadığı için Selimiye Camii\'nin bahçesinde ailece açtık. İbadet etmeye geldik, Selimiye Camii bizim için çok önemli, her yıl gelmeye çalışıyoruz\" dedi. Batı Trakya\'dan Emine Aliman da Kadir gecesi için her sene geldiklerini belirterek, \"Yunanistan\'da komşumuz getirdi. İftarımızı açtık, namazımızı kıldık, çok memnunuz Edirne\'de olmaktan. Bizde Türk\'üz çekiyor bizi buraya. Her sene imkan oldukça geleceğiz. Burada namaz kılmak başka bir huzur veriyor\" şeklinde konuştu.

SOKAK İFTARINDA 10 BİN KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

Edirne Belediye Başkanlığı da Kadir Gecesi nedeniyle kentin trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’nde 10 bin kişilik iftar verdi. Yemeğe Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan’ın yanı sıra Edirne Valisi Günay Özdemir ve diğer protokol üyeleri de katıldı. Edirne Belediye Başkanı Gürkan, bu yıl belediye olarak 5\'nci kez sokak iftarı verdiklerini kaydederek, \"Bu gece bilindiği gibi kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim\'in indiği gece ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul ettiğimiz Kadir Gecesi. Kadir gecemizin başta Edirne olmak üzere ülkemize ve İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Bu Kadir gecesinde elbette ki isteğimiz ülkemizin sağlıkla, esenlikle, başarıyla, mutlulukla büyük Türkiye olarak yoluna devam etmesi. Bütün dünyada başarın, insanın huzurunun egemen olması. Edirne Belediyesi olarak bu yıl 5\'ncisini düzenlediğimiz geleneksel Edirne sofrasını yine Kadir gecesinde Saraçlar Caddesi\'nde yapıyoruz. 12\'şer kişilik 780 masamız var, hepsi dolu. Yaklaşık 9 binin üzerinde yapıyor, yine Valiliğimizin kurmuş olduğu iftar çadırımızın da iftarı da Edirne Belediyesi tarafından karşılanıyor. Yaklaşık olarak 10 binin üzerinde bir iftar vermiş oluyoruz. Ramazan Bayramını ve Kadir gecemizin mübarek olmasını diliyorum\" şeklinde konuştu.

TARİHİ ÇARŞILAR DOLDU TAŞTI

Kadir Gecesi nedeniyle kente gelenler Selimiye Camii ve çevresindeki tarihi kapalı çarşılardan alışveriş yaptı. Esnafın yüzünü güldüren satışlardan en çok Selimiye Cami işlemeli havlu ve Edirne’ye özgü meyve sabunları satıldı. Selimiye Camii’nin, Kadir Gecesi nedeniyle sabaha kadar açık olacağı belirtildi.

Çanakkale\'de, Türkiye’nin en büyük Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi temeli atıldı

ÇANAKKALE Merkeze bağlı Güzelyalı köyünde yeni yapılacak olan Çanakkale Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nin temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla atıldı. Türkiye\'nin en büyüğü olacak tesis 100 milyon TL’ye mal olacak. Tesis; 500 yataklı, açık spor alanları, yüzme havuzu, su sporları merkezi, sentetik futbol sahası, spor salonu ve antrenman sahalarıyla sporculara ve gençlere hizmet verecek.

Güzelyalı köyünde, Çanakkale Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi olarak hizmet verecek olan tesisin temel atma törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale AK Parti 2’nci sıra Milletvekili Adayı Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Gençlik Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Dünya Dalış Rekortmeni, Milli sporcu Şahika Ercümen, daire müdürleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu. Halk oyunları gösterisi yapıldı. Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye çapında müthiş projeler yaptıklarını söyledi. Kendilerinin çok şanslı olduklarını belirten Bakan Osman Aşkın Bak, “Gençlerle çok iyi diyalog kuran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Recep Tayyip Erdoğan gençleri çok iyi anlıyor, sporu çok iyi biliyor. Ülkesini çok seviyor ve millette onunla beraberö dedi.

Güzelyalı köyünde yapımına başlanan ve 100 milyon TL\'ye malolacak olan Çanakkale Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi\'nin Türkiye\'nin en büyük merkez olacağını ifade eden Osman Aşkın Bak, şunları söyledi:

“Merkezin çok özel bir planlaması var. Bizim Türkiye çapında 36 tane gençlik kampımız var. Fakat bu hem gençlik hem de sporcu kamp merkezi. Biri 300, diğeri 200 yataklı iki otel bulunuyor. Çok amaçlı spor kompleksinden futbol sahalarına, kayıkhaneden su sporları merkezine kadar çeşitli ünitelerden oluşuyor. Çok butik bir proje. Bunu Çanakkale kültür ve spor kenti olsun diye yapıyoruz. Artık ulaşım kolay. Çanakkale\'de bir destan yazılmış geçmişte. Bu destanı herkese anlatmamız lazım. İşte her gencin Çanakkale\'ye gelmesinin temini için biz bakanlık olarak Türkiye çapında çalışıyoruz. Buraya kamplar yapıyoruz. Türkiye\'de 300 tane gençlik merkezimiz var. Buralarda gençlerimize tarihimizi, bizim nasıl bir millet olduğumuzu, neler yaşadığımızı, neler yaptığımızı anlatıyoruz.ö

Bakan Osman Aşkın Bak, sporcuların ve gençlerin Çanakkale\'ye, Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezine gelerek, Çanakkale\'deki ruhu, ülkenin nelere ihtiyacı olduğunu, nasıl dik duracaklarını ve anlayacakları ifade etti.

Bakan Bak, Türkiye\'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na aday olduğunu da belirterek, \"Tamamlanmış 17 tane stadyum var. Yaş ortalaması 1.9. Devasa spor salonları var, yüzme havuzları var, atletizm pistleri var. Türkiye\'nin her yerinde eserler var. Sporcu merkezleri, kamp merkezleri, Gençlik merkezleri var. Yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Gençlerimiz spor yapsın. Şimdi okullar tatil oldu, karnelerini aldılar. Bütün gençlerimizi spor salonlarımıza, tesislerimize bekliyoruzö dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, Çanakkale\'ye son dönemde çok önemli yatırımlar kazandırdıklarını söyledi. Çanakkale\'nin artık sadece tarımın, sanayinin ve turizmin değil gençliğin de başkenti olmasını istediklerini belirten Turan, şöyle konuştu:

“Bugün çok farklı bir yatırım için bir aradayız. 100 milyona yakın bedeli olan bakanlığımızın en özel projelerinden bir tanesinin temelini atıyoruz. Buradan yüzlerce gencimizin aynı anda kamp imkanı bulacağı 6\'dan fazla spor salonu ile hizmet edeceği, her türlü ayrıntının düşünüldüğü çok farklı bir tesisi hayata geçireceğiz.ö

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da, Çanakkale Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan her gence hizmet vereceğini ve tamamlandığında Türkiye\'nin en büyük sporcu ve kamp eğitim merkezi olacağını belirterek, “Yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırım ile ilimize kazandırılacak. Uluslararası kalitede spor alanları, konaklama tesisleri, su sporları merkezi ve antrenman alanlarından oluşan bu tesis, bir sporcu fabrikası ve sosyal aktivite merkezi olarak gençlerimize, ülkemize ve Çanakkale\'mize uzun yıllar hizmet verecekö dedi.

Konuşmaların ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tarafından Bakan Osman Aşkın Bak’a çeşitli hediyeler takdim edildi. Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce tarafından yapılan duanın ardından protokol üyeleri ve sporcular butona basarak, tesisin temel atma törenini gerçekletirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, temel atma töreninin ardından Çanakkale Merkeze bağlı Kepez beldesinde, partisi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Paris Hilton Dosso Dossi podyumunda

ANTALYA’da 26\'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show’un defilesinde baş manken olarak podyuma çıkan Paris Hilton, 3 elbisenin tanıtımını yaptı.

Antalya’da 7-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show’un The Land of Legends Theme Park içindeki atlı havuz üzerine kurulan podyumda, Hilton Otelleri\'nin veliahtı Paris Hilton ile birlikte Türk mankenler podyuma çıktı. Dosso Dossi Fashion Show için Antalya’ya gelen Paris Hilton\'a, Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy\'un yanı sıra Türkiye\'den 40 manken eşlik etti. Çocuk defilesi ile başlayan defile, Paris Hilton\'un kırmızı elbiseli yürüyüşü ile başladı. Kaygan zeminden dolayı zor anlar yaşayan Hilton, bir ara düşme tehlikesi yaşadı. Hilton, gecenin ikinci elbisesini ise Mustafa Sandal ile birlikte tanıttı. \'Ben Olsaydım\' adlı şarkısı eşliğinde Hilton ile birlikte yürüyen Sandal, defileye renk kattı.

Gecenin finalinde ise Dosso Dossi Fashion Show için hazırlanan özel kreasyon ile podyuma çıkan mankenler görsel şölen oluşturdu. 40 manken arasında yürüyen Hilton\'un çevresinde ünlü Türk mankenler yer aldı. 3 markanın ürününü giyen Paris Hilton, 4 kez podyuma çıktı. Hilton\'u, ABD\'li aktör nişanlısı Chris Zykla, Dosso Dossi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile birlikte protokol sırasında izledi. Yürüyüşü sırasında izleyenlere öpücük gönderen Hilton, güzelliğiyle olduğu kadar sempatik hareketleriyle de beğenildi. Defile finalini bir arada gerçekleştiren mankenler ayakta alkışlandı.

Ardından podyumda buluşan mankenler konfeti yağmuru altında final yürüyüşünü gerçekleştirdi. Defile, after parti ile devam etti. Hilton, pazartesi otelden ayrılarak ülkesine dönecek.

Marmaris\'te Beşiktaş Çarşı taraftar grubu iftar yemeği verdi

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, Beşiktaş\'ın dünyaca ünlü taraftar grubu Çarşı, Kapalı Çarşı\'da üyelerine ve esnafa iftar yemeği verdi.

Marmaris İlçesi\'nde Beşiktaş\'ın taraftar grubu Çarşı, bugün geleneksel iftar yemeğini üyeleri ve Kapalı Çarşı esnafına verdi. Üzerlerinde Çarşı Grubu amblemli üniformaları ile Kapalı Çarşı PTT Çıkmazı\'na gelen taraftarlar, takımlarının marşlarını söyleyerek slogan attı. Çıkmaz sokakta kurulan masalarda esnaf ve taraftarlara iftar yemeği verildi. CHP\'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar\'ın beraberindeki heyet ile katıldığı iftar yemeği sonrası dualar okundu. Beşiktaş Marmaris Çarşı Taraftar Grubu Başkanı Dorukhan Durna, \"Birlik ve beraberlik ilişkilerinin güçlenmesi ve paylaşma ayı olan Ramazan\'da aynı sofrada yer alma adına iftar yemeğimizi düzenledik. Bizler, gönülden sevdiğimiz takımımıza her zaman destek vermenin yanı sıra, grup üyesi arkadaşlarımızla birlikte paylaşma ve birlik olma duygusunu ön planda tutarak bugünlere geldik. Ne mutlu ki bizlere, grup bilincinin ön planda tutulmasıyla herkesin saygı duyduğu bir arkadaş kitlesi olduk. İftar soframızı paylaşan herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum\" dedi.

İftar sonrası taraftarlar Belediye Başkanı Ali Acar ve beraberindeki heyet ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

