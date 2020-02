DHA YURT BÜLTENİ - 17

Kayseri\'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı -

KAYSERİ Çevre Yolu\'nda ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Kazada ölenlerin otomobilde bulunduğu ve ambulans şoförü ile sağlık personelinin ise yaralandığı belirtilen kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kaza saat 23.20 sıralarında Kayseri Çevre Yolu Nalçik Bulvarı\'nda meydana geldi. Malatya\'dan Kayseri istikametine giden Mustafa Üzüm yönetimindeki 38 E4730 plakalı, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Üzam\'ün şerit ihlali yaptığı otomobil karşı yönden gelen ve henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 41 BD 308 plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ ÖLDÜ

Can pazarının yaşandığı kaza nedeniyle yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan ve aynı aileden oldukları sanılan 5 kişi yaşamını yitirirken, ambulans sürücüsü ile sağlık görevlisi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışı yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak sağlandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Ölenlerin cenazesinden görüntü

-Yaralıdan görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: OLCAY DUZGUN / KAYSERİ,(DHA)

Hidroliği boşalan parça üzerine düştüğü çocuğu öldürdü -



ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde yem karma makinesinin hidroliği boşalıp düşen parçasının altında kalan ortaokul 2’nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Ali Kısa yaşamını yitirdi.

Manavgat’a bağlı Yeniköy Mahallesi’nde oturan Ali Kısa, evlerinin yanında duran yem karma makinesinin çevresinde oynamaya başladı. Saat 18.30 sıralarında makinenin hidroliği boşalan yem konulan parçası Ali Kısa’nın üzerine düştü. Ağır yaralanan Ali Kısa ailesi tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada müdahale edilen Ali Kısa’nın beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ali Kısa’nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Hastaneye gelen yakınları Ali Kısa’nın ölüm haberini alınca fenalık geçirdi. Yeniköy Mahallesi Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi olan ve derslerinde başarılı olduğu belirtilen Ali Kısa’nın 2 ablasının bulunduğu ve ailenin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Acil servis girişinden görüntü

- Ambulans görüntüsü

- Morg önünde bekleyenlerin görüntüsü

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya),(DHA)

Nehre atlayan kadını, gondolcu kurtardı -



ADANA\'da eşinden ayrıldığı için psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Zelo B. (48), Seyhan Nehri\'ne atlayarak intihar etmek istedi. Suya atlayan kadını, bu sırada gondol ile gelin-damat gezdiren Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı çalışanı Yüksel Karbağ, kurtardı.

Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Merkez Park\'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce eşinden ayrılan ve psikolojik sorunlar yaşayan Zelo B., Merkez Park\'ın Seyhan Nehri kıyısından kendini suya attı. Bu sırada Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı\'na ait gondol ile gelin-damat gezdiren Yüksel Karabağ, sudaki kadını fark etti. Gondol ile Zelo B.\'ye yaklaşan Karabağ, gelin ve damadın da yardımıyla kadını boğulmaktan kurtardı. Olay yerine çağrılan ambulansta tedavisi yapılan Zelo B., daha sonra ifade vermek için polis tarafından karakola götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerindeki itfaiye cankur ekbinin aracından görüntü

- Suya atlayan Zelo B.\'nin gondola alınışı

- Gelin ve damadın bulunduğu gondolun kıyaya gelmesi

- Zelo B.\'nin koluna girilerek gondoldan indirilmesi

- Gondoldaki gelin ve damattan görüntü

- Zelo B\'nin koluna girilerek çimlerin üzerine kadar götürülmesi

- Çimlerin üzerinde oturan Zelo B.\'den görüntü

- Zelo B.\'yi kurtaran gondolun kaptanı zabıta Yüksel Karbağ\'ın 112 Acil\'i araması

- Zelo B.\'nin amublanstaki görüntüsü

- Ambulansın bayındaki polis ve itfaiye erlerinden görüntü

- Yüksel Karbağ ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02\'27\" - BOYUT: 149 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

Tokat\'ta 300 öğrencinin zehirlendiği KYK Kız Yurdu\'nda eylem yapıldı -



TOKAT\'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu\'nda üç içerisinde 300\'e yakın öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınmasının ardından yurt önünde eylem yapıldı. Öğrenciler yönetimi istifaya çağırdı.

Taşlıçiftlik mevkiinde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdunda cuma günü 69 öğrenci, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi\'ne kaldırıldı. 3 gün içerisinde ise toplam 285 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Öğrenciler ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KYK yurdunda kalan bir grup öğrenci rahatsızlıkların artmasından dolayı bina önünde eylem yaptı. Öğrenciler \'İşletme istifa\" diyerek slogan attı. Bazı öğrenciler ise yemeklerin içerisinden böcek çıktığını iddia etti. Cuma günü akşam yemeğinden sonra rahatsızlıkların başladığını söyleyen öğrenciler, “Arkadaşlarımızın bir kısmı tavuktan, bir kısmı köfte ve makarnadan rahatsızlanıp zehirlendiği söyleniyor bize. Fakat sayıların biz çarpıtıldığını düşünüyoruz. 400\'ün üzerinde rahatsızlanan, zehirlenen arkadaşınız var\" diye konuştular.

\'ŞU ANKİ\' SAYI 300\'E YAKIN\'

KYK İl Müdürü Fahri Delen ise net sonuçların çarşamba günü çıkacak tahliller sonucunda belli olacağını belirterek, \"Bir sıkıntı var ise gereğini yapacağız. İlk tespitlere göre bağırsaklarda problem var, çocuklarda üşütme, titreme ve ateş gibi şeyler var. Yatan bir hastamız yok. Çocuklar ayakta tedavi oldu. Şu andaki sayı 300\'e yakın ama bazıları 2-3 kez hastaneye gitti\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Eylemden görüntüler

-Öğrencilerin konuşmaları

-KYK Müdürünün açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)

Karamollaoğlu: Sınırlarımızda Türkiye\'yi tehdit eden bir gelişme varsa müdahale etme hakkıdır -



SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sincar açıklamasına ilişkin, \"Sınırlarımızda Türkiye\'yi tehdit eden bir gelişme varsa oraya müdahale etme her ülkenin hakkıdır. Türkiye\'nin de hakkıdır. Ancak bunları siyasi malzeme haline getirmek doğru olmaz\" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Afyonkarahisar\'da STK temsilcilerine yönelik düzenlediği \'Türkiye\'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları\' konulu konferansa katıldı. Toplantıya, STK temsilcilerinin yanı sıra CHP İl Başkanı Kemal Demirkırkan, İYİ Parti İl Başkanı Erdal Gümüş, Kamu- Sen İl Temsilcisi Nizamettin Şenol, Şeker- İş Sendikası Şube Başkanı Murat Karamocu, Evciler Belediye Başkanı CHP\'li Saim Özer de katıldı.

‘SİYASİ MALZEME HALİNE GETİRMEK DOĞRU OLMAZ’

Konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sincar açıklamasına ilişkin, \"Ben bu konularla alakalı hiç yorum yapmıyorum. Her zaman söylediğim gibi sınırlarımızda Türkiye\'yi tehdit eden bir gelişme varsa oraya müdahale etme her ülkenin hakkıdır. Türkiye\'nin de hakkıdır. Ancak bunları siyasi malzeme haline getirmek doğru olmaz. Söylediğimiz bundan ibaret\" dedi.

‘SEÇİM ÖNCESİ NEYİN İTTİFAKI’

İttifak konusundaki soruyu da yanıtlayan Karamollaoğlu, ittifakın şu an söz konusu olmadığını vurguladı. Karamollaoğlu, \"İttifak söz konusu değil. Şu an seçim dönemine girilmedi. Seçime giderken ittifaklar konuşulur. Seçim öncesi neyin ittifakı\" diye konuştu.

‘ZAMANI GELİNCE HER ŞEYİN CEVABI VERİLİR’

Bir gazetecinin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili soruları hiç cevaplamadığını hatırlatması üzerine Karamollaoğlu, \"Seçim atmosferine girmedik ki. Daha dere gelmemiş paçaları sıva diyorsun. Ben niye dereye gelmeden paçaları sıvayayım ki. Zamanı gelince her şeyin cevabı verilir inşallah\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- SP Lideri Karamollaoğlu\'nun salona gelişi

- Salondakileri selamlarken

- SP Lideri Karamollaoğlu\'nun masasından detay

- Diğer masalardan detay

- SP Genel Başkanı Karamollaoğlu\'nun konuşması

Haber-Kamera: Sait KARADUMAN / AFYONKARAHİSAR,(DHA)

Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne öldü, oğlu komada -

KAYSERİ\'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 63 yaşındaki Semra Sarıcan hayatını kaybederken, oğlu 22 yaşındaki Murat Can Sarıcan ise hastaneye kaldırıldı.

Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Fesleğen Sokakta bulunan iki katlı evin üst katında oturan Semra Sarıcan ve oğlu Murat Can Sarıcan\'a ulaşamayan akrabaları eve giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren yakınları anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini farketti. Yakınları durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Semra Sarıcan\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Murat Can Sarıcan ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Semra Karacan\'ın cansız bedeni ise otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA)

Yolcu otobüsü harfiyat kamyonuyla çarpıştı: 27 yaralı



MANİSA\'nın Gördes İlçesi\'nde, yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 27 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada hastanelere kaldırılan yaralılardan 8\'ini hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gördes-Akhisar Karayolu Fundacık Mevkii\'nde meydana geldi. Ramazan K.\'nın kullandığı 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Sami Odabaş (54) yönetimindeki 06 FZ 4254 plakalı hafriyat kamyonunun damperiyle çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada otobüs sürücüsü ve 26 yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ambulanslarla yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 8\'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kamyon şoförü Odabaş, ifadesi alınmak üzere Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Kaza nedeniyle Gördes-Akhisar Karayolu\'nda trafik tek şeritten sağlanıyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: Ahmet İNCE / GÖRDES(Manisa),(DHA)

Otomobil sulama kanalına düştü: 2 ölü, 1 yaralı



AYDIN\'ın Söke İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü Feyiz Kahraman ile eşi Hanife Kahraman hayatını kaybederken, çocukları Faruk Caner Kahraman (15) ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Söke-Didim Karayolu Özbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Feyiz Kahraman (50) yönetimindeki 09 DK 149 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazayı göre diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Feyiz Kahraman ile eşi Hanife Kahraman\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yolcu konumunda olan ve yaralanan Kahraman çiftinin oğlu Faruk Caner Kahraman ise ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Faruk Caner Kahraman burada tedaviye alınırken anne ve babasının cenazeleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: Bahattin ALBAYRAK / SÖKE(Aydın),(DHA)

Motosikletinin üzerinde vurularak öldürüldü



ADANA\'da Yakup Batan (30), motosikletiyle seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13374 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halindeki Yakup Batan, kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Saldırganın silahından çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu motosikletinden düşen Batan, ağır yaralandı. Kimliği belirsiz saldırgan ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

Kanlar içinde yığılan Batan, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Batan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kimliği belirsiz katil zanlısını yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Haber: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

Van\'da minibüs şarampole yuvarlandı, aynı aileden 9 kişi yaralandı



VAN’ın Gürpınar ilçesinde,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada, aynı aileden 9 kişi yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit ve Kuşdağı Mahallesi arasında meydana geldi. Necmettin Toson yönetimindeki 61 TD 554 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan aynı aileden Sel, Aymirhan, Asmin, Rıfat, Asker, Necmettin, Fehime, Feyruz ve Ali Toson yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşurma başlattı.

Haber: Orhan AŞAN / VAN,(DHA)

