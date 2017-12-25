DHA YURT BÜLTENİ - 17

Milli Piyango\'cudan, \'Akrabalarınız sizi bulur\' esprili bilet satışı



BALIKESİR’in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası’nda seyyar milli piyango satıcısı Resul Halis, üzerine giydiği Milli Piyango yeleğinin arkasına, ‘Akrabalarınızı bulamıyor musunuz? Müge Anlı’yı meşgul etmeyiniz. Resul’den bir bilet alın, akrabalarınız sizi bulsun’ şeklindeki esprili yazıyı yapıştırıp, satışlarını arttırdı.

Aslen Manisa Akhisarlı olan 47 yaşındaki seyyar milli piyango bileti satıcısı Resul Halis’in şansı, aklına gelen bir yöntemle açıldı. 17 yıldır Ayvalık’ın Cunda Adası’nda dolaşarak piyango bileti satan Resul Halis, ‘Akrabalarınızı bulamıyor musunuz? Müge Anlı’yı meşgul etmeyiniz. Resul’den bir bilet alın, akrabalarınız sizi bulsun’ yazılı bir kağıdı üzerine giydiği Milli Piyango yeleğinin arkasına yapıştırdı.

27 yıldır Milli Piyango bileti sattışı yaptığını belirten Resul Halis, “Müşterilerime Ada şansı veriyorum. Müge Anlı’nın programını izlerken aklıma geldi, bir yazı yazıp yeleğin arkasına yapıştırdım. İnsanların hoşuna gitti. Devir böyle bir devir, para çıkarsa akrabalar ortaya çıkar. Böyle bir reklam yaptım güzel oldu. Satışlarım artı. Müge Anlı’nın programından ulaşıp davet ettiler. Ben de onları Cunda’ya davet ettim. Cundamız zaten Türkiye’de meşhur. Bir de büyük ikramiyeyi verirsem çok daha meşhur olacak, güzel olacakö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Milli Piyangocu Resul Halis\'in bilet satışı yapmasından genel ve detay görüntüler

-Resul Halis\'in yeleğinin arkasındaki esprili yazıdan görüntü

-Resul Halis ile röp.

Haber-Kamera: Kadri KAYA /AYVALIK(Balıkesir),(DHA)

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Mersin\'deki Noel ayininde dualar, barış ve huzur için

MERSİN\'deki Ortodoks Kilisesi\'nde düzenlenen Noel ayininde birlik, beraberlik ve barış mesajı verilerek dua edildi.

Noel ayinine Tomris Nadir Mitri Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Altıniş, Ortodoks Kilisesi Ruhani Reisi Coşkun Teymur, cemaat üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Ayinde cemaat mensupları mumlar yakarak, dilekler tuttu. Ruhani Reis Teymur, Noel ritüellerini gerçekleştirdikten sonra dua törenine geçildi. Teymur, yaptığı konuşmada insanlık ve dünya barışı için birlik mesajı vererek, \"Hepinize mutlu bir yeni yıl ve esenlikler diliyorum. Sevinç, barış ve mutluluk herkesin olsun. Bütün insanlar ve yeryüzü için dualarımızı rabbimize yükseltelim. Bu dualarımızın yalnız sözel değil, her türlü fedakarlığı gerektiren bir sorumluluktur\" dedi.

Konuşmanın ardından cemaat üyelerine komünyon dağıtılırken, Noel Baba kostümlü görevli ise çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kilisenin girişi

- Kilisenin tabelası

- Mum yakanlar

- Ayine katılanlar

- Ortodoks Kilisesi Ruhani Reisi Coşkun Teymur, dua okurken

- Coşkun Teymur, tütsü yaparken

- Ayine katılanlar

- Korunun görüntüsü

- Coşkun Teymur\'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Süre: 04\'09\" Boyut: 253,92 MB)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN /MERSİN,(DHA)

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Hatay’da Noel kutlaması



HATAY’da Noel Bayramı dolayısıyla Antakya Ortodoks Kilisesi’nde ayin düzenlendi.

Antakya Ortodoks Kilisesi’ndeki ayini Ruhani Lider Jan Delüller ile Rahip Dimitri Doğum birlikte yönetti. Ayin için kiliseye gelen vatandaşlar, mum yakıp, dilekler dileyerek dünya barışı için dualar etti.

ABD ADANA KONSOLOSU AYİNE KATILDI

Antakya Ortodoks Kilisesi’ndeki ayine bu yıl ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht de katıldı. Kilise bahçesinde yapılan kokteyl, bu yıl yağmur nedeniyle gerçekleştirilemezken, ayin sonunda kiliseden çıkan Hristiyan vatandaşlara Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Payas Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kiliseden görüntü

- Kiliseye gelen Hristiyan vatandaşlardan görüntü

- Kilise içinde düzenlenen ayinden görüntü

- Ruhani Lider Jan Delüller\'in cemaati kutsaması

- Çıkışta hediye dağıtılmasından görüntü

SÜRE: 02\'41\" BOYUT: 91 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK /HATAY,(DHA)

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Kamyonet evin çatısına düştü



KARABÜK\'te, sürücüsü 2.20 promil alkollü olduğu belirlenen kamyonet, yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlarak evin çatısına düştü.

Olay, akşam saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Soğantepe mevkiinde meydana geldi. 23 yaşındaki Emrullah Lort idaresindeki 38 TH 457 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Ramazan Tamaç\'a ait tek katlı evin çatısına ters düşen kamyonetten yaralı olarak çıkan Emrullah Lort, çatıdan aşağıya indi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. Sürücünün kamyonette arkadaşının bulunduğunu söylemesi üzerine arama yapıldı. Ancak başka kimsenin olmadığı anlaşıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Emrullah Lort, daha sonra kamyonette yalnız olduğunu söyledi. Sürücünün alınan kan örneğinden 2.20 promil alkollü olduğu belirlendi.

Haber verilmesiyle yaz aylarında kullandıkları evlerine gelen Tamaç ailesi, gördükleri manzara sonrası sürücüden şikayetçi oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü, ekiplerden görüntü

SÜRE:(02.20) BOYUTU:(74 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE /KARABÜK,(DHA)

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Bakan Elvan: Son 15 yılda Türkiye, kendi kararını kendisi veriyor (2)

BOZYAZI İLÇE KONGRESİNE KATILDI

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mut ilçesinin ardından partisinin Bozyazı İlçe Teşkilatı 6\'ncı Olağan Kongresine katıldı. Tek listeyle girilen kongrede Kerim Ataş, ilçe başkanlığına seçildi. Bozyazı Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu\'nda gerçekleşen kongrede partililere seslenen Bakan Elvan, Kudüs konusunda Filistin\'in arkasında olduklarını söyledi. ABD\'nin tehditlerine rağman BM Genel Kurulu\'nda 128 ülkenin Filistin\'in arkasında durduğunu hatırlatan Bakan Elvan, \"Bununla gurur duyduk. Çünkü bunun öncülüğünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Lütfi Elvan\'ın salona gelişi

- Bakan ELvan\'ın vatandaşlarla konuşması

- Salonda genel ve detay görüntüler

- Bakan Elvan\'ın konuşması

SÜRE: 04\'00\' BOYUT: 150 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL /BOZYAZI(Mersin),(DHA)

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Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptı: 6 yaralı



BOLU\'da, otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan çarpması sonucu 1\'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 22 yaşındaki Emrah Kartal, ambulans yetersizliği nedeniyle bir süre karlar üzerindeki sedyede bekletildi.

Kaza saat 20.00 sıralarında, D-100 Karayolu\'nun Tugay Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Enes Özdemir idaresindeki 34 FLA 65 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 25 yaşındaki Sezgin Kartal idaresindeki 34 ZB 1817 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Enes Özdemir ile birlikte araçta bulunan Zehra Karaburç, Filiz Aslan, Refik Cesur Ayvacı ile minibüste bulunan 7 yaşındaki Senanur Kartal ve Emrah Kartal yaralandı. Minibüs sürücüsü ise kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Yaralılardan 5\'i olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ambulans yetersizliği nedeniyle yaralılardan Emrah Kartal kar üstüne konulan sedyede bekletildi. Eksi 5 derece soğukta bir süre bekletilen Emrah Kartal ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu\'nun İstanbul yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralıların görüntüsü

-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Sücülerden Sezgin Kartal ile röportaj

-Karlar üstünde bekletilen yaralı

-Detaylar

SÜRE: 03.59 BOYUT: 243 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

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