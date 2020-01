DHA YURT BÜLTENİ - 17

Bahçeli: Mustafa Kemal olur, yedi düvelin karşısına yine dikiliriz (3)

\'CHP DEBELENDİĞİ YERDE SÜREKLİ PATİNAJ YAPMAKTA\'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplu açılış törenleri için geldiği Manisa\'da Salihli İlçesi\'ni ziyaret etti. Açılış konuşmasını yapan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün\'ün ardından kürsüye MHP lideri Devlet Bahçeli çıktı. Salihli\'nin çehresinin değiştiğini belirten Bahçeli, ilçenin sıkıntıları olduğu, parti olarak da bunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Türk milletinin, 16 Nisan\'daki Anayasa referandumuyla beraber sistemsel sorunlardan kaynaklanan siyasi belirsizlik bilmecesine son verdiğini söyleyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Aziz milletimiz kararlı iradesini ortaya koyarak devlete yön tayin etmiş, tıkanıklıkların önünü hür iradesiyle açmıştır. 16 Nisan\'da yapmış olduğu tercih ne olursa olsun, her vatandaşımız bizim için aynı ölçüde saygıya ve itibara layıktır. Gelin görün ki \'hayır\' verenlerin sözcülüğünü üstlenen CHP, 16 Nisan\'ı kaybedilmiş bir müsabaka zannederek rövanşını almaya kalkmakta, debelendiği yerde sürekli patinaj yapmaktadır. İlave olarak yanına yöresine de Kandil\'den yönetilen kuklaları ve iplerinin kimin elinde olduğu malum olan güruhu almış durumdadır. Türk milletinin onayından geçen referandum sonucunu kabullenemeyenler, bugünlerde blok siyaseti inşa ve imal etme arayışındadır. Kimin bloku, neyin cephesi olduğu bize göre malumdur. Bu karanlık ittifakı kimlerin kontrol, kimlerin kumanda ettiği de açıktır. Buradan sesleniyorum; Milletin bir yarısı, diğer yarısının rakibi değildir. Milletin bir kısmı diğer bir kısmının husumetlisi, karşı kutbu değildir. Millet birdir, adı da büyük Türk milletidir. Aksini iddia edenler, yabancı başkentlerden siparişle gönderilen talimatlara bel bağlayan müflis ve melanet siyaset karaborsacılarıdır. CHP yanına aldığı PKK\'nın siyasi uzantısı HDP ve diğer kriz çığırtkanlarıyla temas trafiğini yoğunlaştırıyor, işbirliği kanallarını olgunlaştırıyor. Karşımızda bulunan tehditler gereğince, partimiz milli birlik dedikçe, bunlar Türkiye hasımlarından medet umuyorlar. Biz istiklal ruhunu büyütelim dedikçe, bunlar ısmarlama siyasi projelerde taşeronluğa talip oluyorlar.\"

NATO VE ABD\'YE ELEŞTİRİ

15 Temmuz darbe girişimini örnek vererek Türkiye\'nin, büyük bir tehdit altında oduğunu ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şöyle konuştu: \"İçeriden ve dışarıdan bekamıza yönelik hasmane ve hain emellerin dozunda inanılmaz artışlar gözlemlenmektedir. Milli birliğimiz parçalanmak, milli bütünlüğümüz yok edilmek istenmektedir. Bin yıldır yurt tuttuğumuz Anadolu\'dan atılmamız için her yola başvurulmaktadır. Çok boyutlu, çok aktörlü terör tehdidiyle ülkemizi kuşatma gayretleri tedavüldedir. IŞİD\'ten tutun DHKPC\'ye, PKK/PYD\'den alın, FETÖ\'ye varıncaya kadar çok sayıda terör örgütü üzerimize salınmış, alçakça saldırtılmıştır. Ülkemize karşı terör örgütlerini kimlerin beslediği ortadadır. Suriye\'de sadece PKK/PYD\'ye sayıları binleri aşan TIR\'larla silah gönderilmiştir. ABD, terör örgütlerine zırhlı araç ve ağır silah vermekten henüz vazgeçmiş değildir. Bu açık bir düşmanlık alametidir. Bu korkunç bir husumetin ifşasıdır. Gönderilen bu kadar silah bir başka terör örgütü olan IŞİD\'le mücadele kılıfı altında tevil edilmektedir. Bir terör örgütünü, başka bir terör örgütüyle işbirliği yaparak bitirebileceğini zannedenlerin asıl hedefi Türk milletidir. Karanlık oyunlarla, rezil anlayışlarla, kirli niyetlerle yola çıkanlar bellidir. Suriye\'de adeta IŞİD\'e kaç, PKK/PYD\'ye tut tiyatrosu sergilenmektedir. Ne kaçan tutulmakta, ne de tutulanlar cezalandırılmaktadır. Suriye\'de iç savaşın başladığı günden bugüne kadar IŞİD, PKK/PYD arasında gizlenemez ilişki ve irtibat vardır. IŞİD bahanesiyle PKK/PYD önce parlatılmış, ardından palazlandırılmış, sonra silahlandırılmıştır. Bütün bunlar, şu felaket ve garabete bakınız ki, Türkiye\'nin sözde dost ve müttefiki olan ABD tarafından gerçekleştirilmiştir. ABD, Türkiye\'nin bu zamana kadar yaptığı haklı itiraz ve ikazları dikkate almayarak dost ve müttefikliğinin sanal ve sözde olduğunu ispatlamıştır. Rakka\'nın bir çırpıda IŞİD\'ten alınıp, PKK/PYD\'nin eline geçmesinin başka bir izahı yoktur. Adına IŞİD\'le mücadele diyen ve başını sözde müttefikimiz ABD\'nin çektiği ülkeler ne gariptir ki, olan biten karanlık gelişmelere müdahil olmayı akıllarından bile geçirmemişlerdir. Rakka\'dan kamyon kasalarında ellerini kollarını sağlayarak çıkan IŞİD barbarları, gidecekleri yere PKK/PYD ve ABD himayesinde ulaşmışlardır. El Bab ve çevresinde Türk Silahlı Kuvvetledi\'nin IŞİD\'e karşı verdiği mücadelede \'daha ileri gitmeyin\' diyenlerin asıl yüzleri Rakka\'da deşifre olmuştur. ABD\'nin resmi açıklamalarına bakılırsa bu durum yerel bir meseleye getirilmiş mevzi bir çözümden ibarettir.\"

\'ABD\'NİN TERÖRLE MÜCADELESİ ARTIK İNANDIRICI DEĞİLDİR\'

Devlet Bahçeli, ABD\'nin terörle mücadelesinin inandırıcı olmadığını belirterek, \"ABD, Suriye\'de izlediği politikayla terörü çift yönlü beslediğini, desteklediğini, birisine kaç derken, öbürüne kovalama talimatı verdiğini açıklıkla göstermiştir. PKK/PYD terör örgütüne silah verip heyecanla kollayan ABD, IŞİD\'li teröristlerin tüm dünyaya yayılmasına da göz yummuştur. Bu canavarları mahallinde yok edeceği vaadi ile küresel koalisyon oluşturacağını söyleyen ABD\'nin terörle mücadelesi artık inandırıcı değildir. Mızrak çuvala sığmamaktadır. Washington\'un birbiri ardına izlediği yanlışlar ve kasıtlı politikalar, gelinen noktada sadece bölgemizin değil, dünyanın istikrarını tehlikeye atmıştır. Bölgedeki etnik ve mezhep temelli ayrışmaları kamçılayanlar, terör örgütlerini sahaya sürerek kaosu beslemiş, kargaşadan medet ummuşlardır. Buna mutlaka dur denilmelidir. Ülkemize yönelen terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi zaruridir. Sınırlarımızın ötesinde kurulan terör kampları vakit kaybedilmeden imha edilmelidir\" dedi.

\'TÜRK BAYRAĞI KANDİL\'DE DALGALANMALI\'

Türk bayrağının Kandil\'de dalgalanması gerektiğini de ifade eden Bahçeli, \"Afrin teröristlere mezar olmalıdır. Dahası Ayn el Arap ve Tel Abyad gibi diğer terör kamplarındaki tehdide de son verilmelidir. Türk\'ün gücü dosta da düşmana da gösterilmelidir. Kudretimizi herkes görmelidir. Bölge ülkeleriyle geliştirilecek makul ortaklık mekanizmaları terörle mücadelemize katkı sağlamalıdır. Elbette böylesi bir dönemde milli birlik ve beraberliğimizin korunarak her alanda tesis edilmesinin önemi de büyüktür\" diye konuştu.

NATO\'DAKİ SKANDAL

NATO\'daki skandala değinen Bahçeli, yaşananların kasıtmı olduğunu belirterek şunları söyledi:\"Türkiye\'nin sonu gelmeyen tartışmalarla vakit kaybına uğramaması lazımdır. Zira su uyusa da düşman uyumuyor, Türkiye\'ye saldırmak için her an fırsat kolluyor. Görüyorsunuz, geride bıraktığımız günlerde Norveç\'te yapılan NATO\'nun bir masa başı tatbikatında ülkemiz açıkça hedef alınmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 12. Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan düşman safında gösterilmiştir. Genelkurmay Başkanımıza Kanada\'da yapılan hakaretamiz ve hayasız karalama ve aşağılama asla kabul edilemeyecek bir ilkellik ve art niyetliliktir. Bu durumun izahı ve özrü asla mümkün değildir. Yaşananlar bir yanlışlıktan öte kasıtlıdır, kalleşliktir. Anlaşılan o ki; 15 Temmuz FETÖ merkezli darbe girişiminde payı ve dahli bulunanlar hala boş durmuyorlar. Son günlerde yaşanan iğrenç hadiseler bir ayıptan, bir yanlıştan, bir aymazlıktan öte ülkemizle alakalı karanlık emellerin açığa çıkmasıdır. Yarım asrı aşkın süredir NATO ittifakında sorumluluklarını yerine getiren Türkiye\'ye, bugün birileri yan gözle bakmaya, hedef ülke haline getirmeye cüret edecek kadar kontrolden çıkmıştır. Kimse unutmasın ki Türk milleti kutlu varlığına kefen biçmeye yeltenenin haddini bildirecek, alçaklıkların hesabını soracak güç ve dirayettedir. Biz dostluğuna sadık bir ülkeyiz ama hasmımızı da iyi tanırız. Ellerini ovuşturarak zaafa düşmemizi bekleyenler ortadadır.\"

BİRLİK ÇAĞRISI YAPTI

Bahçeli, uzlaşı çağrısı yaparak, \"Tabi ki siyasette de uzlaşmanın ortadan kaldırıldığı, ayrışma ve kamplaşmanın olduğu bir vasatı yakalayabilme arayışları devam etmektedir. Biz bu zilleti daha önce gördük. Bin yıllık kardeşlikte karar kıldığımızı söyleyip, demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi ilan ettik. Mademki bize yönelik tehditler artmış ve çoğalmıştır, o halde her seviyede tezahür edecek milli birlik ruhuyla hıyanetin üzerine gitmemiz hakkımızdır, helalimizdir, tarihi görevimizdir. Gün sen şöylesin, ben böyleyim deme günü değildir. Bugün önce ülkem ve milletim diyerek bekamıza kast etmek için sıraya giren düşmanlar karşısında safları sıkılaştırma günüdür. İstiyoruz ki belaları uzaklaştıralım. Diliyoruz ki; tehditleri tümüyle ortadan kaldıralım. Arzuluyoruz ki; istikrar ve huzur içerisinde bir ve beraberce yaşamanın kıvancını yaşayalım. Daha güçlü ve milli ülkülerine ulaşmış büyük Türkiye hedefimize hep beraber varalım\" dedi.



Malatya\'da Alevilerin evlerine atılan çarpılara kınama (3)

YÜRÜYÜŞLE PROTESTO EDİLDİ

Malatya\'da dün Cemal Gürsel Mahallesi’nde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından 13 evin kapısına çarpı işareti bırakılması, yürüyüşle protesto edildi. Malatya ve Ören Pirsultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilen yürüyüşe, dernek ve sendikaların yanı sıra çok sayı da vatandaş katıldı.

Kalabalık grup, Paşaköşkü Caddesi\'nden, Saat Kulesi\'ne kadar yürüyerek olayı kınadı. Olayın yaşandığı mahallede açıklama yapan Pirsultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Topal, şöyle dedi: \"Her şeye rağmen bizler, bu kadim topraklarda herkesin kendi kimliğini, dilini, inancını, eşit yurttaşlık içinde kardeşçe barışı içinde yaşamayı savunmaya devam edeceğiz. Malatya’da yapılan taciz ve sindirme provokasyonuna da prim vermeyeceğiz. Mahallede yaşayan yurttaşlarımızla dayanışma İçerisinde olarak provokasyonu sağduyumuzla boşa çıkaracağız.\"



Yaşaması karaciğer nakline bağlı

İZMİR\'de Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi\'nde karaciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gören 7 aylık Hüseyin Can Çetin bebek yaşamak için organ nakli bekliyor. Hastane önünde bekleyen baba Ünal Çetin (39) oğluna biran önce karaciğer nakli yapılması gerektiğini belirterek, \"Oğlum son saatlerini yaşıyor. Çok acil şekilde 0 ve B grubu kana sahip donöre ihtiyacımız var\" dedi.

Manisa\'nın Saruhanlı ilçesinde çiftçilik yapan Ünal Çetin ve ev hanımı eşi Aysun Çetin\'in bebekleri Hüseyin Can Çetin, doğumdan sonra sarılık geçirdi. Bir süre hastanede kalan küçük bebek, taburcu edildi. Eve döndükten sonra karnı şişen Hüseyin Can bebek tekrar hastaneye yatırıldı. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi\'nde muayene edilen Hüseyin Can\'a karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Doktorlar Hüseyin Can bebeğin yaşaması için çok acil olarak karaciğer nakli yapılması gerektiğini söyledi. Hastane önünde bekleyen baba Ünal Çetin, oğlu için 0 ve B grubu kan taşıyan kişilerden karaciğer nakli yapabileceğini belirterek, \"Oğlum doğduktan sonra sarılık geçirdi. Normal bebeklere oranla ağır bir sarılık geçirdi. İki hafta kadar hastanede kaldı. Taburcu olduktan sonra evde karnının şiştiğini fark ettik. Doktora götürdük. Bir aydan fazladır hastanede yatıyor. Bize acilen karaciğer nakli yapılaması gerektiğini, aksi takdirde öleceğini söylediler. Duyarlı vatandaşlarımızdan bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Oğlumun yaşamasını istiyorum. Lütfen bize yardım edin. 0 ve B grubu kan grubuna sahip 18 yaşından küçük olmayan kişilerden nakil yapılabiliyormuş. Hastane önünde bekliyoruz\" dedi.

Kendini subay olarak tanıtıp kadınlardan para aldığı iddia edildi

KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, kendisini subay olarak tanıtarak kadınlarla arkadaşlık kurup paralarını aldığı iddia edilen Ü.S. polisin operasyonu ile yakalandı.

Körfez\'de kendisini subay olarak tanıtarak kadınlarla arkadaşlık yapan, güven sağladıktan sonra paralarını alan Ü.S. hakkında şikayette bulunuldu. Polis, kadınları dolandırdığı iddia edilen Ü.S\'yi Esentepe Mahallesi\'nde yakalayarak gözaltına aldı. İşlediği bir suçtan dolayı arandığı belirlenen Ü.S. emniyet müdürlüğüne getirildi. Ü.S. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

