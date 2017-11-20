DHA YURT BÜLTENİ - 17

Dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı



ADIYAMAN\'ın Gölbaşı İlçesi\'nde, kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Yusuf Ziya Yavuz yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Gölbaşı- Malatya karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi.

Yusuf Ziya Yavuz yönetimindeki 44 PR 296 plakalı otomobil, Erkenek Tüneli yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten yuvarlanarak dere yatağına düştü. Kazada sürücü Yavuz, otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Malatya, Adıyaman ve Gölbaşı\'ndan itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı otomobilden çıkarılan Yavuz, sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yavuz\'un sağlık durumunun iyi belirtildi. Kaza sonrası otomobilde bir kişinin daha olduğu yönünde iddialar üzerine ekipler, uzun süre dere ve bölgede arama yaptı. Sürücünün yalnız olduğunu söylemesiyle ekipleri arama çalışmasını sonlandırdı. Dereye yuvarlanan otomobil de dereden çıkarılıp otoparka çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Suya gömülen otomobil

- AFAD ve itfaiye ekiplerinin araması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ- Taha AYHAN /GÖLBAŞI(Adıyaman),(DHA)

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Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın



GAZİANTEP’te bir tekstil fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 10 dönümlük alan üzerine kurulu fabrikanın depo bölümündeki yangın, 50 araç ve 100 itfaiye erinin çalışmasıyla 2 saatte kontrol altına alındı.

Bu gece 4’üncü Organize Sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İlk müdahaleyi işçilerin yaptığı yangın, kısa sürede büyüyerek alevler bütün depoyu sardı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 50 araç ve 100 kişilik ekiple müdahale ettiği yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Olay yerine gelen polisler de fabrika çevresinde güvenlik tedbirleri alındı.

Yangın nedeniyle vardiya değişimine gelen işçiler evlerine geri gönderilirken, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu da, olay yerine gelerek bilgi aldı. Yaklaşık 10 dönüm alan üzerine kurulu olan depodaki yangını soğutma çalışmaları devam ederken, sağlık ekipleri de olası yaralanma zehirlenmelere karşı olay yerinde hazır olarak bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangının çıktığı fabrika

- Fabrikadaki itfaiye araçları

- Fabrikaya giren su tankerleri

- Fabrika önünde bekleyen işçiler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN /GAZİANTEP,(DHA)

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Kozluk\'taki bir evde göçük: 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

BATMAN\'ın Kozluk İlçesi\'ndeki 2 katlı kerpiç bir evde, akşam saatlerinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen göçük altında kalan İbrahim Azrak, olay yerinde hayatını kaybetti, aynı ailden 6 kişi de yaralandı.

Kuzey Irak\'ın Süleymaniye kentinde yaklaşık bir hafta önce meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde zarar gören ve 6 kişinin yaşadığı Ebubekir Azrak\'a ait mustakil evde, bugün akşam saat 22.00 sıralarında etkili olan yağış nedeniyle göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 57 yaşındaki İbrahim Azrak, olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine sevkedilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmada, kurtarılan Hülya, Ebubekir ve Nazlı Azrak ile isimleri öğrenilemeyen 4 kişi göçük altından kısa süren çalışma sonrası kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Kozluk ve Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Batman Valiliği tarafından meydana gelen göçük ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, \"İlimiz Kozluk ilçesi Tepecik mahallesinde 19.11.2017 Pazar günü saat 22.00 sularında iki katlı kerpiç bir evde meydana gelen göçükten 6 vatandaşımız yaralanmış, 1 vatandaşımız ise hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan vatandaşlarımız hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınmıştır. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allahtan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastane acil servisi

acil servise gelen ambulanslar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ /BATMAN,(DHA)

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