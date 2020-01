DHA YURT BÜLTENİ - 17

PKK\'nın bombalı eylem planı deşifre edildi

AĞRI İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat birimleri, PKK terör örgütünün yeni bir bombalı araç eylem planını deşifre etti. Örgüt üyelerinin toprağa gömdüğü 50\'şer kiloluk 33 torbada, toplam bin 650 kilogram amonyum nitrat gübre ele geçirildi.

İstihbari çalışmalar kapsamında, PKK\'lı teröristlerce kullanılabilecek sığınak, barınak ve malzemelerin tespiti ile imha edilmesi amacıyla, Ağrı Dağı derinliklerindeki Eliköy mevkiinde \'Şehit Uzman Jandarma 11\'inci Kad. Çavuş Mehmet Bolat 17-33 Operasyonu\' düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapan jandarma ekipleri, dün, dere yatağına gömülü halde, 33 torba ile 30 ve 60 kiloluk birer boş bidon buldu. Yapılan incelemede, 50\'şer kiloluk torbalarda bombalı eylemler için kullanılacağı değerlendirilen, toplam bin 650 kilogram amonyum nitrat gübre ele geçirildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı doğrultusunda, ele geçirilen söz konusu malzemeler de parmak izi alma işlemleri tamamlandıktan sonra olay yerinde imha edildi.

2 KASIM\'DA DA BOMBALI ARAÇ TESPİT EDİLMİŞTİ

Ağrı Dağı\'nda faaliyet gösteren PKK\'lı teröristlerin şifreli görüşmelerinde yoğunlukla bahsedilen \'tüp\' ve \'gübre\' sözcüklerini deşifre eden istihbarat birimleri, örgüt üyelerinin kısa zaman içerisinde bombalı araç eylem gerçekleştirme arayışı içerisinde olduğunu saptadı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 2 Kasım\'da Ağrı Dağı\'nda bomba yüklendiği tespit edilen aracı, Hallaç Köyü yakınlarında durdurdu. Çaresiz kalan teröristler, aracı boş arazide patlatmak zorunda kaldı. Patlama neticesinde hiçbir personel yaralanmadığı gibi zayiat da meydana gelmedi ve terör örgütü üyelerinin bombalı araç eylemi operasyonla başarısızlığa uğratıldı.

Hortum, Antalya\'nın batısını yıktı geçti (6)

KONTEYNERİN UÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Antalya\'nın Finike İlçesi\'nde dün akşam etkili olan şiddetli yağış ve sonrasındaki hortumun etkisi güvenlik kamerasında ortaya çıktı. Bölgede inşaatı bitme aşamasında olan yeni adliye binası ile inşaatı süren kaymakamlık binasının arkasında işçilerin kaldığı konteynerin uçtuğu an güvenlik kameralarına yansıdı. Hortum öncesi şiddetli yağışın başladığı ve hortumla birlikte konteynerin savrulduğu an be an görüntülerde yer aldı. Görüntülerin devamında bölgedeki enerjinin kesildiği de görüldü.

BATI ANTALYA\'DA HORTUMUN MALİYETİ

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu ve Antalya Bölge Müdürü Mustafa Değer hortum felaketinin yaşandığı Kumluca\'da incelemelerde bulundu. Burada üreticilerle görüşen TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, yaptığı açıklamada Kaş, Demre, Finike ile Kumluca\'da yaşanan hortum ve dolu felaketinin üreticilerde çok ciddi hasara yol açtığını söyledi. TARSİM olarak çok hızlı şekilde 40\'ın üzerinde ekiple hasar tespit çalışmasına başladıklarını kaydeden Satoğlu, \"Önümüzdeki haftadan itibaren çok hızlı bir şekilde ödemeleri yapmaya başlayacağız. Şu ana kadar 400\'ünü üzerinden hasar ihbarı geldi. Henüz hasar ihbarında bulunamayan üreticilerimiz var. Bu rakamın biraz daha artacağını tahmin ediyorum. Bir an önce üreticilerimizin acenteler vasıtasıyla hasar ihbarlarını yapmalarını bekliyoruz\" dedi.

Yusuf Cemil Satoğlu şu ana kadar yapılan ihbarları değerlendirdiklerini, hasar miktarının yaklaşık 10 milyon lira civarında olduğunu söyledi. Bu rakamın diğer ihbarlarla artacağına işaret eden Satoğlu, “Üreticilerimiz mağdur etmeyeceğiz\" dedi.



Bursa\'da 4 kişi uyuşturucuyla yakalandı

BURSA\'DA uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan Narko-Tem Whatsapp hattına gelen ihbar neticesinde merkez Yıldırım İlçesinde farklı adreslere yapılan operasyonlarda H.Ö ve S.S isimli şüpheliler yakalandı. Bu kiiiiişilerin evlerinde yapılan aramalarda folyoya sarılmış bonzai, esrar, metamfetamin ve ecstasy ele geçirildi.

Osmangazi ilçesinde yapılan başka bir operasyonda ise \'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak\' suçundan F.A. isimli şüpheli bonzai ile yakalandı. F.A\'nın uyuşturucuyu D.K\'dan aldığı bilgisine ulaşan polis, bu kişinin iş yerinde ve üzerinde bonzai ele geçirdi.

F.A., \'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak\'suçundan, H.Ö, S.S. ve D.K. ise \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

