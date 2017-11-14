DHA YURT BÜLTENİ - 17

Moloz döküm alanında yangın



DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesindeki moloz döküm alanında, atıkların bulunduğu yerde çıkan yangın korkuttu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin Kumkısık Mahallesi\'ndeki katı atık depolama tesisinin yanında bulunan moloz döküm alanında, çeşitli atıkların bulunduğu yerde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Kilometrelerce uzaktan görülen yangın çevrede paniğe neden oldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)-

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Cezaevine götürülürken kaçan firari 2 saat sonra yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde, hırsızlık suçundan hüküm giyen 24 yaşındaki İzzet Çınar, cezaevine götürüldüğü sırada Çanakkale Adliyesi\'nden elleri kelepçeli şekilde kaçtı. Çınar, yaklaşık 2 saat sonra yakalandı.

Hırsızlık suçundan hüküm giyen İzzet Çınar, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne götürülmeden önce işlemleri yapılmak üzere polis ekiplerince Çanakkale Adliyesi\'ne getirildi. Ancak Çınar, saat 18.00 sıralarında adliyenin açık olan penceresinden elleri kelepçeli şekilde kaçarak izini kaybettirdi.

Çınar\'ı gören çevredekilerin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatan polis, Çınar\'ın bir ticari taksiye bindiğini tespit etti. Polis, durağından telefon numarasını aldığı ticari taksi şoförü ile irtibata geçti. Şoför, ekiplere 116\'ncı Jandarma Er Eğitim Alayı Kavşağı üzerinde duracağını bildirdi. Bu sırada durumu fark eden Çınar, taksiden inerek Küçük Sanayi Sitesi içerisine kaçtı. Çınar\'ın sanayi sitesinde saklandığı gören esnaf durumu polise bildirdi. Bunun üzerine bölgele gelen ekipler, Çınar\'ı yakaladı.

Yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan Çınar, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cuma Pazarı ve Sarıçay çevresinde polisin firari şahsı aramasından görüntüler

- Küçük Sanayi sitesi girişinde arabaların incelenmesinden görüntüler

- Polisin firari şahsı kovalamasından görüntüler

- Yakalanan zanlının Emniyete girişinden görüntüler

- Emniyet Müdürlüğü binasından görüntüler

Haber - Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Pompalı tüfekli saldırı güvenlik kamerasında (2)

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir\'in Bayraklı ilçesinde, 32 yaşındaki Yaşar Hatun\'un bankta oturduğu sırada pompalı tüfekle vurulmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada, saldırıyı H.A. ve O.A.\'nın birlikte gerçekleştirdiğini belirledi. Gizlendiği ev polis ekiplerince tespit edilen O.A, düzenlenen operasyonla suç aleti ile birlikte yakalandı. Olay yerine O.A. ile birlikte geldiği tespit edilen H.A. da yakalanarak gözaltına alındı.

Haber: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

