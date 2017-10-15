DHA YURT BÜLTENİ - 17

Çatışmada yaralanan 2 ÖSO askeri Kilis\'e getirildi



SURİYE\'nin Halep kentine bağlı El Bab-Membiç kırsalında PYD\'li teröristlerle girdikleri çatışmada yaralanan Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) 2 askeri, tedavi için Kilis’e getirildi.

Akşam saatlerinde El Bab-Membiç kırsalında PYD\'li teröristlerle ÖSO askerleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 2 ÖSO askeri, El Bab üzerinden Kilis’in Elbeyli İlçesi Çobanbey Sınır Kapısı’na getirildi. Burada 2 ayrı ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi’ne getirilen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ambulasın gelişi

- Yaralıların indirilişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU /KİLİS,(DHA)

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Kurtlar Vadisi Vatan filminin Eskişehir galasında Şaşmaz\'a yoğun ilgi

ESKİŞEHİR\'de düzenlenen \'Kurtlar Vadisi Vatan\' filminin galasına katılan Necati Şaşmaz ile Cahit Kayaoğlu, yoğun ilgi gördü.

Kurtlar Vadisi Vatan filminin Eskişehir Galası, bu akşam Özdilek Alışveriş Merkezi\'nde yapıldı. Galaya filmin başrol oyuncuları Necati Şaşmaz ve Cahit Kayaoğlu da katıldı. Hayranları Şaşmaz\'a \'Polat, Polat\' diye tezahüratta bulundu. Necati Şaşmaz da, \"Ben de sizler kadar Polat\'ı seviyorum\" dedi.

Boynuna Eskişehirspor atkısı takan Necati Şaşmaz, \"Ben yılar önce Eskişehir\'de bir dönem okudum. Süleyman Çakır\'da okudum. Kardeşim de Adalet İlkokulu vardı karşısında, orada okuyordu. O zaman Süleyman Çakır, kız lisesinden karışık öğrenime geçmişti. Bir dönem ben burada okudum\" diye konuştu.

FİLM, 15 TEMMUZ\'UN PERDE ARKASINI ANLATIYOR

Kurtlar Vadisi Vatan filminde 15 Temmuz darbe girişiminin perde arkasının ele alındığını belirten Necati Şaşmaz, şunları söyledi:

\"Çok uzun bir aradan sonra, yaklaşık bir buçuk yıl kadar sonra sizler için Kurtlar Vadisi Vatan isimli bir film yaptık. Kurtlar Vadisi Vatan filminden sonra ocak, şubat gibi Kurtlar Vadisi Kaos\'la karşınızda olacağız inşallah. Kurtlar Vadisi Vatan filmi, bildiğiniz üzere 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Türkiyemizde sadece içimizde olan paralel yapı değil, dış güçlerin de operasyonu söz konusuydu. O gün 250\'ye yakın şehidimiz vardı. Biz bunun perde arkasında, sınırımızda gerçekleşen bazı planların olduğunu duyarak bu filmi gerçekleştirdik. Bugün aslında sınırımızın hemen yakınında yaşananların aynısı, filmimizde, olayda gerçekleşiyor. Filmi herkesin izlemesin tavsiye ediyorum. Eleştiriniz olursa da bekleriz.\"

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı İbrahim Mehmet Ünal ile dernek yöneticileri Necati Şaşmaz\'a plaket verdi. Şaşmaz daha hayranlarıyla birlikte Kurtlar Vadisi Vatan filmini izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Galaya katılanların,

-Filmin afişinin,

-Necati Şaşmaz ve Cahit kayaoğlu\'nun gelişi,

-Necati Şaşmaz\'ın boynuna Eskişehirspor atkısı takması ve konuşması,

-Şaşmaz\'a çiçek ve plaket verilmesi

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK -ESKİŞEHİR,(DHA)

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Kamyonu devrilmekten iş makineleri kurtardı



ADAPAZARI\'nda yol çalışması için parke taşı taşıyan kamyon çamura saplanınca, binanın üzerine devrilme tehlikesi oluştu. İş makinelerinin kovalarıyla destek olduğu kamyonun devrilmesi engellendi.

Olay, Adapazarı Maltepe Mahallesi Öner Sokak\'ta meydana geldi. Adapazarı Belediyesi\'ne ait kamyon, yol çalışmalarının yapıldığı sokağa parke taşı getirdi. Çamura saplanan kamyon yan yatmaya başlayınca, yol çalışmasında görev alan iş makineleri kovalarıyla kamyonun damperine destek verdi. Damperdeki parke taşları boşaltılarak, kamyonun hareket etmesi sağlandı.

Kamyonun yan yattığı yerin hemen yanındaki evde yaşayan Kezban Burma, \"Korktum, evin üzerinde doğru gelecek diye. Bir de bana oradan çekil diyor. Öbür tarafa git, devrilirse size zarar gelmesin diyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Devrilmek üzere olan kamyonun boşaltılması

Binadakilerin görüntüsü

Kamyonun çekilmesi

Ev sahibi ile röportaj

Detaylar

Haber-Kamera: ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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İneğe çarpan iki otomobilden biri takla attı: 3 yaralı



BOLU’nun Mengen İlçesi’nde yola çıkan ineğe çarpan 2 otomobilden 1\'i takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken, inek de telef oldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yeniçağa- Mengen karayolunda meydana geldi. Mengen yönüne giden Şahin Dedeoğlu yönetimindeki 14 KP 665 plakalı otomobil, yola çıkan ineğe çarptı. Bu sırada arkadan gelen Aydın Kasapoğlu yönetimindeki 67 DC 211 plakalı otomobil de savrulan ineğe çarpıp takla attı. Kazada, Aydın Kasapoğlu ve eşi Mürvet Kasapoğlu ile diğer araç sürücüsü Şahin Dedeoğlu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sahibine ulaşılamayan inek ise telef oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçlar

-İneğin görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Yurdaer ÖZTÜRK /MENGEN(Bolu),(DHA)

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