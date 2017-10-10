DHA YURT BÜLTENİ - 17

Habur’da askerler gece tatbikatı yaptı

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi ile Habur Gümrük Kapısı arasında kalan TIR parkı karşısında Irak özel kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne bağlı birlikler tarafından başlatılan tatbikatın 22\'inci gününde askerlere gece eğitimi verilerek, gece tatbikatı gerçekleştirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Habur sınır kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikatta 22’inci gününe girdi. Irak özel kuvvetlerinin dahil olduğu tatbikatta askerlere gece eğitimi verildi. Temsili sızma girişimine karşı tanklar ve zırhlı araçlar ile tatbikat yapıldı. Temsili tatbikatın sonunda tanklar manevralar yaparak birliklerine geri döndü.

Görüntü Dökümü

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-Tatbikattan gece görüntüsü

-Zırhlı araçların geçişi

-Tankların geçişleri

-Tanktaki askerler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

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O teröristlerden biri el bombası ile intihar etti (3)

ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Muğla\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde 5 PKK\'lı teröristin ölü ele geçirildiği operasyon sırasında kaçan 2 teröristten 1\'i, saklandığı portakal bahçesinde üzerindeki patlayıcının infilak etmesi sonucu ölü bulundu.

Seydikemer İlçesi\'nde geçen 4 Ekim\'de 7 PKK\'lı teröristin yakalanmasının ardından, bölgedeki operasyonlara hız veren jandarma ve polis ekipleri, 6 Ekim\'de Köyceğiz İlçesi\'ndeki Toparlar Şelalesi\'nin batısında PKK\'lı bir terörist grup tespit etti. Çıkan çatışmada, 5 terörist ölü ele geçirildi. Muğla Jandarma Tabur Komutanlığı\'nda görevli Binbaşı Y.O.\'nun bacağından yaralandığı çatışma bölgesinden kaçan 2 teröristin yakalanması için başlatılan operasyonlar aralıksız sürdürülüyor.

Köyceğiz\'de teröristleri arama çalışmaları sürerken, bugün saat 12.00 sıralarında, Toparlar Mahallesi Çayiçi Mevkii\'ndeki portakal bahçesinde patlama meydana geldi. İlk anda patlamanın neden kaynaklandığını anlayamayan mahalle sakinleri daha sonra portakal bahçesinde kanlar içerisindeki erkek cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma komando ve polis özel harekat timleri sevk edildi. Cesedin çatışmadan kaçan 2 PKK\'lıdan 1\'ine ait olduğu değerlendirilirken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölge drone ile havadan, bomba arama köpekleriyle de karadan didik didik arandı. İncelemenin ardından ceset, Muğla Büyükşehir Belediyesi\'ne ait cenaze aracıyla Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

\"CESET YÜZÜ AŞAĞI YATIYORDU\"

Patlamanın yaşandığı portakal bahçesinin sahibi Halil Cengiz, yerdeki kan izlerini göstererek yaşananları anlattı. Patlamanın yaşandığı sırada semt pazarında olduğunu belirten Cengiz, saat 02.00 sıralarında bahçeye giren kardeşinin cesetle karşılaştığını kaydetti. Güvenlik güçlerine haber verdikten sonra çevrede geniş güvenlik önlemleri alındığını vurgulayan Cengiz, \"Ceset portakal ağacının altında yüz aşağı yatıyordu. Şu an yerde kan izleri ve bir makas var. Polis ve jandarmada bölgede inceleme yaptı. Bizden şu ana kadar ifade almadılar\" dedi.

\"ÖNCE MERMİ SESİ GELDİ\"

Cesedin bulunduğu bahçenin yanında evi bulunan Hüseyin Yüksel ise patlamanın meydana gelmesinin ardından çevre sakinlerinin tüp patladı korkusuyla evine toplandığını söyledi. Önce bir mermi sesi, ardından da patlama sesi geldiğini öne süren Yüksel, \"Önce merminin boş kovanı bulundu. Bunun üzerine jandarmaya haber verildi. Jandarma 01.00 sıralarında gelip inceleme yaptı ve gitti, 02.00 sıralarında ise güvenlik güçleri çok kalabalık geldi\" dedi.

Olaya ilişkin 2 farklı bilgi aldıklarını ancak detayları tam olarak bilmediklerini aktaran Yüksel şöyle devam etti;

\"Teröristin üzerindeki bomba düzeneğini hazırlarken patlamanın yaşandığı şeklinde bilgi almıştık. Daha sonra mermi sesinden yola çıkarak kendini patlattığı şeklinde duyumlar geldi. Şuan kesin olarak bilmiyoruz. Sabah kümesim açıktı. Hanıma sordum ‘Ben açmadım.\' dedi. Hiç ihtimal vermedik. Ancak sabahtan bu yana buralarda gezdiğini anladık. Ceset bulunduktan sonra ise korkudan dışarı çıkamadık.\"

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik önlemlerinden görüntü

- Cesedi taşıyan cenaze aracının görüntüsü

- Polis ve jandarma ekiplerinden görüntü

- Cesedin bulunduğu noktadan görüntü

- Tarla sahibi Halil Cengiz ile röportaj

- Çevre sakini Hüseyin Yüksel ile röportaj

- Doğan Haber Ajansı Köyceğiz Muhabiri Cihan Kaya\'nın olaya ilişkin anlatımı

Haber-Kamera: Cihan KAYA-Ergün TOS / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)

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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkarttı

BALIKESİR\'İN Ayvalık İlçesi\'nde, 25 yaşındaki Serhat Ada\'nınparmağında sıkışan ve hastanedeki müdahalelere rağmen çıkartılamayan yüzüğü Ayvalık Grup İtfaiye Amirliği ekibi çıkardı.

Sağ elinin orta parmağına taktığı dökme yüzüğü çıkaramayan Serhat Ada, parmağı şişince Ayvalık Devlet Hastanesi\'ne gitti. Acil Serviste yapılan müdahaleye rağmen yüzük çıkarılamadı. İp kullanarak yüzüğü çıkarmaya çalıştığı belirtilen sağlık ekibi, durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi. Hastaneye gelen 3 kişilik itfaiye ekibi, bir çay kaşığı ve aspiral kullanarak parmağa zarar vermeden 10 dakikada yüzüğü kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yüzüğün çıkartılmasından görüntü

Haber-Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

