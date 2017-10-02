DHA YURT BÜLTENİ - 17

Giresun’da otomobil kamyona çarptı: 3 ölü



GİRESUN’da kontrolden çıkan otomobil karşı yönde seyreden kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza merkeze bağlı Ülper Köyü’nde akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Dereli ilçesinden Giresun’a giden Hüseyin Kılıçaslan yönetimindeki 28 AJ 499 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı yönden gelen A.C.Ö. idaresindeki 28 K 7167 plakalı kamyonla çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren otomobildeki sürücü Kılıçaslan ile birlikte araçta bulunan Şahin Yapıcı ve Halis Tanış hayatını kaybetti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışarak ölen 3 kişiyi uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.

Kaza nedeniyle Giresun-Dereli yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapanırken olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN,(DHA)

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Yaraladıkları genç yerde kıvranırken ateş açtılar



BURSA\'da fabrika işçisi 38 yaşındaki Ahmet M., evine giderken kimliği belirsiz 4 kişinin silahlı saldırısı sonucu kaçarken ayağından vurularak yere düştü. Ardından silahlı 2 kişinin 4 kez daha ateş ettiği Ahmet M. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geç saatlerde merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Ahmet M., evine giderken kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişinin saldırısına uğradı. Ahmet M., kaçmaya çalışırken saldırganların açtığı ateş sonucu ayağından vurulunca yere düştü. Yerde acı içinde kıvranan Ahmet M.\'nin yanına gelen saldırganlardan 2\'si çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında göğsüne ve karnına 4 el daha ateş açıp kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ahmet M.\'yi Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ahmet M.\'nin ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, Ahmet M.\'ye saldıran 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralının ambulansa taşınması

Olay yerinden görüntüler

Polis ekiplerinden görüntüler

Yaralınan hastaneye götürülmesi

SÜRE: 1 dakika 45 saniye - BOYUT: 321 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

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Otomobil sulama kanalına devrildi: 2 ölü, 1 yaralı



ŞANLIURFA\'nın Suruç İlçesi\'nde, kontrolden çıkıp sulama kanalına devrilen otomobildeki 31 yaşındaki Rabia Ada ile oğlu 2 yaşındaki Serhat Ada öldü, eşi 38 yaşındaki Musa Ada yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bellik Mahallesi yakınlarından geçen DSİ’ye ait sulama kanalında meydana geldi. İlçe merkezi yönüne ilerleyen Musa Ada\'nın kullandığı 63 KL 523 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bariyerleri aştıktan sonra Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalına düştü. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanalda otomobil sürücüsü Musa Ada kendi imkanlarıyla araçtan yaralı olarak çıkmayı başardı. Bu sırada yaralıyı ve kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sulama kanalına düşen otomobildeki Serhat Ada ile annesi Rabia Ada’nın cansız bedenlerini sudan çıkardı. Anne ve çocuğunun cenazeleri otopsi işlemleri için Suruç Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazadan yaralı kurtulan sürücü Ada\'nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: SURUÇ(Şanlıurfa),(DHA)

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