DHA YURT BÜLTENİ - 17

Adıyaman\'da otogarda şüpheli çanta paniği



ADIYAMAN’da, Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde, peronda bırakılan çanta, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan havlu ve traş malzemeleri çıktı.

Adıyaman- Kahta karayolu üzerinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali\'ndeki bir peronda akşam saatlerinde çanta görenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. İhbarla gelen polis, yolcuları uzaklaştırıp bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Polislerin bilgi vermesiyle gelen bomba imha uzmanı, çantaya fünye yerleştirip kontrollü şekilde patlattı. Gürültüyle patlayan çantada havlu ve traş malzemeleri çıkarken, çevredekiler rahat nefes aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Otogar

- Peronlar

- Polisin güvenlik önlemi alınması

- Şüpheli çanta

- Vatandaşların meraklı bakışları

- Fünye ile patlatılması

- Çantadan çıkanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN,(DHA)

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Suriyeliler, sınırda PKK/PYD\'yi protesto etti



ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar İlçesi\'nde, Suriye sınırında bir araya gelen Milli Devrim ve Muhalefet Güçleri Birliği Derneği üyesi Suriyeliler, terör örgütü PKK/PYD\'yi protesto etti.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'nde Suriye sınırına yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan alanda toplanan dernek üyesi Suriyeliler, terör örgütü PKK/PYD\'yi protesto etti. Ellerinde terör örgütünü kınayan pankartlarla slogan atan Suriyeli kalabalık, PYD flamalarını ateş verip yaktı. Protesto sırasında bazı Suriyeliler, Türkiye\'den PYD kontrolündeki Suriye\'nin Resulayn İlçesi tarafına taş atarken bazıları ise, ellerindeki terör örgütünün simgelerinin bulunduğu pankartları yakıp ayaklarıyla ezdi. Düzenlenen protesto\'da sınırda ve alanda güvenlik güçleri sıkı önlem alırken, Suriye tarafından sivil insanlar protesto gösterilerini izledi. Protestoya katılan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, şöyle konuştu:

\"Bu kardeşlerimizin bir çoğunluğu arazilerinden evlerinden yurtlarından edindiler. Suriye Resulayn\'lı Kürt, Arap, Türkmen\'i de var. Bugün Resulayn kimin kontrolünde PYD\'nin kontrolünde. PYD, ne diyor; \'Ben Kürtlere hizmet etmek için Kürtlere bir devlet kurmak adına ordayım.\' Ama kendisiyle çatışıyor, kendi kendini yalanlıyor. Çünkü kendisi gibi düşünmeyen hiç bir Kürt\'e, Arap\'a yaşam hakkı tanımadığı gibi, bir Türkmen\'e hayat hakkı tanımadığı gibi kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi hareket etmeyen, onun söylediklerini yapmayan hiç kimseye yaşam hakkı tanımıyor.\" Konuşmaların ardından bir süre protesto eylemini sürdüren Suriyeliler, daha sonra olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Suriye sınırı

- Toplanan Suriyeliler

- Suriyelilerin taşıdığı pankartlar

- PYD flamalarının yakılması

- Belediye Başkanı Menderes Atilla\'nın konuşması

- Güvenlik önlemleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ - ŞANLIURFA,(DHA)

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Bodrum katı atık depolama alanında yangın kabusu



MUĞLA\'ın Bodrum İlçesi\'ndeki katı atık depolama alanında başlayan yangın ilçede kabus yaşattı. İtfaiye ekipleri yangının şiddetli rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramaması için mücadele verirken, rüzgarın sık sık yön değiştirmesiyle de zor anlar yaşıyor.

Bugün saat 21.00 sıralarında, Yokuşbaşı Mahallesi\'ndeki katı atık depolama merkezinde yangın çıktı. Metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından çıan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine Bodrum Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri yangına 4 arazöz ve 6 itfaiye aracı ile müdahale etti. Gaz sıkışması nedeniyle art arda yaşanan patlamalar alevlerin hızla büyümesine neden oldu. Zaman zaman ormanlık alana da sıçrayan alevler ekiplerin anında müdahalesi ile yayılmadan söndürüldü. Katı atık depolama tesisindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

KOCADON: BİZ BU MANZARAYI KIRK YILDIR YAŞIYORUZ

Yangın söndürme çalışmalarını kontrol ettikten sonra açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, \"Bodrum tam 40 yıldır bu çileyi çekiyor. Son olarak 2012\'de belediye olarak bir proje yaptık. AB\'den fon da bulduk, ancak orası olmaz burası yasak diyerek projeyi engellediler. Şu anda da Mumcular Mahallesi\'nde yapmaya başladığımız modern katı atık tesisi de ağaç kesiyorlar, tarihi eser çıktı denilerek durduruldu. Ne yeşile, ne tarihe karşı saygısızlığımız var. Ancak yasaklamalarla bu iş olmuyor. Gelin yer gösterin dediğimizde ise kimse yer göstermiyor. Biz bu manzarayı kırk yıldır yaşıyoruz. Bu sadece Bodrum\'un değil ülkenin sorunu haline geldi. Bu sorun çözülmez ise dünyanın turizm başkentinde bu sıkıntı devam edecek\" diye konuştu.

TURİZMCİLERDE DURUMA İSYAN ETTİ

24 yıldır Bodrum\'da otel işletmeciliği yapan evli ve bir çocuk babası 45 yaşındaki Halit Demirci \"Yıllardır Bodrum\'un bu sorununu ne belediyeler ne yerel yönetimler ne de hükümet çözdü. Her hafta bu kabusu yaşıyoruz. Üstelik turizm sezonunun ortasında başlayan bazen bir hafta süren yangınlar nedeniyle turizm kenti sürekli zehir soluyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangından görüntü

- itfaiye ve orman ekiplerinden görüntü

- Alevlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla),(DHA)

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Lastiği patlayan minibüs yoldan çıktı: 15 yaralı



TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi İlçesi\'nde lastiği patlayan yolcu minibüs şarampole savrulması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, Marmara Ereğlisi\'nin Dereağzı Mahallesinde meydana geldi. İstanbul\'dan Tekirdağ\'a giden Erdoğan Göksu yönetimindeki 59 FG 555 plakalı yolcu minibüs, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp 3 metre şarampole savruldu. Kazada minibüste bulunan 15 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerinez olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi ile Çorlu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Yoldan çıkan minibüs

- Yaralıların ambulansta tedavileri

- Ambulansların gidişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Özan TAŞOYAR / MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)

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Siverek\'te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı



ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi’nde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek- Kahta karayolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Kenan Purgar yönetimindeki 63 ER 627 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Çiçekli\'nin kullandığı 63 N4756 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Ramazan Çiçekli ve Kenan Purgar ile otomobilinde bulunan Nazlı Purgar, Nehir Purgar, Evin Purgar ve Sevim Purgar yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan otomobiller

- Ambulansa taşınan yaralılar

- Jandarmanın çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - ŞANLIURFA,(DHA)

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Niğde iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı



NİĞDE’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yukarı Kayabaşı Mahallesi Vali Konağı Caddesi\'nde meydana geldi. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak’ın kullandığı 51 BM 330 plakalı otomobil ile Mustafa Aydoğan yönetimindeki 51 AG 503 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan Hanife Pırlak, Ökkeş Pırlak, Alya pırlak, Duru Pırlak, Gülseren Akcan ve Gülizar Aydoğan, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gülizar Aydoğan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ali KADI / NİĞDE,(DHA)

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İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı



BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza akşam saat 21.00 sıralarında Arapzade mahallesi Orkent bölgesinden Yalova istikameti yan yol üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ana yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan 30 yaşındaki Hüseyin Duyar idaresindeki 16 CRZ 37 plakalı motosiklet seyir halindeyken karşı yönden gelen Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen 24 yaşındaki Otori Dekanadze (24) idaresindeki plakasız motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri Hüseyin Duyar ve Otori Dekanadze ile Gürcü gencin kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan 33 yaşındaki Nesim Çelik ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Duyar buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine sevkedildi.

Kazanın ardından hurdaya dönen motosikletler çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri,

sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi,

yaralıların ambulanslara konulması,

yaralıların görüntüleri,

kaza yapan motosikletlerin görüntüsü,

hastanede görüntüler,

detaylar

Süre: 2 dakika 24 dakika - Boyut 208 MB

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)

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