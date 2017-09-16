DHA YURT BÜLTENİ - 17

1 - HAKKARİ’DE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’YA AİT MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ



HAKKARİ’de terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte ait çok sayıda mühimmat ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Merkez Oğul Köyü İnek Tepe bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde, örgütün kış üstlenmesi için hazırladığı çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemeleri bulundu. Ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri şöyle:

“5 roketatar anti tank mühimmatı, 300 bixi mühimmatı, 700 uçaksavar mühimmatı, 1 adet 4 buçuk kw’lık jeneratör, 50 çift ayakkabı, 100 adet koli bandı, 30 çift çorap, 30 çift iç çamaşırı, 30 karton sigara, 3 teneke motor yağı, 40 ampul, 7 jelikan benzin, 25 büyük tüp ve çok sayıda yaşamsal malzeme.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mühimmat ve yaşam malzemelerinden detaylar

Haber: HAKKARİ,(DHA)

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2 - ZONGULDAK\'TA YAYAYA ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan motosikletin sürücüsü 27 yaşındaki Murat Sezgin, öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Göçmenler Mahallesi\'nde meydana geldi. Murat Sezgin yönetimindeki 67 LA 362 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Neriman Çiftçi\'ye çarptı. Kazada Neriman Çiftçi ile motosikletten düşerek başını orta refüje çarpan Murat Sezgin ağır yaralandı. Sezgin ve Çifçti, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sezgin, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Çiftçi\'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Sezgin\'in ehliyetsiz olduğu ve kask takmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralılara sağlık görevlilerinin müdahalesi

-Çevredeki meraklı vatandaşlar

-Yaralıların ambulansa alınması

-Kaza yapan motosiklet

Süre: (4.15) - Boyut: (130 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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3 - KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTUĞU BELEDİYE VE HASTANEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU



ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi\'nde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan 37 yaşındaki İbrahim Çetin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çetin\'in ağabeyi Recep Çetin, kardeşinin hastanede üreyen bakteriden öldüğünü iddia edip Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kardeşinin kaza yapmasına sebebiyet verdiğini öne sürdüğü hız setlerini yapan Ormanlı Belediyesi’nden şikayetçi olduklarını kaydetti.

Kaza, 23 Ağustos tarihinde Ormanlı Beldesi sanayi bölgesinde meydana geldi. İbrahim Çetin yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan Çetin, önce Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi\'ne sevk edildi. Geçen 15 gün içinde sağlığının iyi gittiği ve taburcu edilebileceği belirtilen Çetin, başındaki ağrılar artınca Ankara’daki Umut Hastanesi\'ne götürüldü. İbrahim Çetin, 9 Eylül\'de yaşamını yitirdi. Çetin\'in cenazesi ilçede toprağa verildi.

\'HASTANEDE ENFEKSİYON KAPTI\'

İbrahim Çetin\'in ağabeyi Edebiyat Öğretmeni Araştırmacı-Yazar Recep Çetin, kazadan sorumlu tuttuğu Ormanlı Belediyesi ile virüs kapmasına sebep olduğunu iddia ettiği Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nden şikayetçi oldu. Kardeşinin hastane ortamında üreyen ‘Acinetobakter’ isimli enfeksiyon kaptığını iddia eden, Recep Çetin şunları söyledi:

“Kardeşimin 15 gün süre içinde bilinci yerindeydi. Yapılan tedavi sonucu düzelmişti. Doktoru da bir iki gün içinde taburcu edileceğini söylemişti. Ancak kardeşimin beyin ağrılarının devam ettiğini biliyorduk. Bu konuda ise doktorları teşhis koyamamışlardı. Yaptığımız araştırmada ise bu ağrıların, kardeşimizin tedavi gördüğü Genel Cerrah Yoğun Bakım Ünitesinde kaldığı 4 günlük sürede, hastane ortamlarında üreyen bir enfeksiyon olarak bilinen ‘Acinetobakter’ isimli enfeksiyon kaptı. Kardeşim, menenjit teşhisi ile tedaviye alındı. Ancak biz, burada işlerin aksadığını gördük. Hastane şartları uygun olmadığı kardeşimi Ankara’daki Umut Hastanesi\'ne götürdük. Ancak orada iki gün yaşatılabildi ve dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Tedavi gördüğü 15 gün içinde iyileşme gösteren kardeşimin son 5 günde durumunun ağırlaşmasının sebebinin, hastanede kaptığı bakteriden kaynaklandığını biliyoruz. Bu nedenle Hastane yönetimi ve ilgili birim doktorlarından şikayetçi olduk. Aynı zamanda Ormanlı’daki hız kesici engellerini yapan Belediyeden de şikayetçi olduk.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze sahiplerinin göz yaşları

-Cenazenin morga getirilmesi

-Cenazenin morga alınması

-İbrahim Çetin\'in yakınlarının ağıtları

-Recep Çetin ile röportaj

Süre: (7.35) - Boyut: (233 MB)



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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4 - 4\'NCÜ KATIN BALKONUNDA DÜŞEN SURİYELİ, 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ



KONYA\'da oyun oynarken dengesini kaybedip 4\'ncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Suriyeli 3 yaşındaki Mariyya Halid hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Akifpaşa Mahallesi Bulgur İmam Caddesi\'nde meydana geldi. Suriyeli Fatuva Halid\'in namaz kılarken, kızı Mariyya kapısı açık olan balkona çıktı. Balkonda asılı bulunan halılarla oynayan küçük çocuk, dengesini kaybedip 4\'ncü kattan beton zemine düştü. Halid\'in düştüğünü gören bina sakinleri eve gelerek durumu anneye söyledi. Ağır yaralanan Mariyya Halid, otomobille yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Mariyya Halid, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri detay

- Polisin incelemeleri

- Genel ve detaylar

- Mariyya Halid\'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

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5 - DEVELİ\'DE \"NARKO-SOKAK\" DENETİMİ

Kayseri’nin Develi ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol kontrolü yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Devli ilçesinde yaptığı yol uygulamasında araçları kontrol etti. Araçlarda bulunan vatandaşların da üst araması yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekiplerinin arama yapması

-Genel detaylar

Haber-Kamera: KAYSERİ,(DHA)

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İki aile arasındaki kavga: 1\'i polis, 2 yaralı



AYDIN’IN Efeler İlçesi\'nde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, 1\'i polis, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ilıcabaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale edip taraftaları sakinleştirdi. Bu sırada, otomobiline binip olay yerinden ayrılmak isteyen bir kişi polise memuru H.T.\'ye çarptı. Kavgada yaralanan bir kişi Aydın Devlet Hastanesi\'ne, polis memuru H.T. ise Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ö.\'nün otomobilinde yapılan aramada bir pompalı tüfek ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

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