DHA YURT BÜLTENİ - 17

Muğla\'da orman yangını (5)

ALEVLER KÖYE YENİDEN YAKLAŞTI

MUĞLA\'nın Zeytinköy mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınsada saat 21.30\'dan itibaren köyün üç bir tarafında yeniden alevlendi.

Saat 20.30\'dan itibaren havadan müdahalenin sona erdiği yangının ardından alevler yeniden çoğalınca Köy meydanındaki cami etrafında toplanan köylüler köye yaklaşan alevleri büyük heyecan ile izlerken jandarma tedbir aldı. Bölgeye sevk edilen iş makinaları ve greyderler köyün etrafında yol açarak alevlerin sıçramasını engellemeye çalışırken alevlerin yaklaştığı köyün kuzey kesimine 30\'a yakın arazöz ile 200 orman işçisi konuşlandırıldı. Yangına Bodrum AKUT Lideri Sadettin Uslu ile sekiz AKUT üyeside geldi. Köylüler sokaklarda alevleri izlerken Gülfer Keskin (55) Doğduğumuz büyüdüğümüz köyümüz alevler içinde kaldı çocukluğumuz bu ormanlarda geçti benim evime birşey olmadı ama akrabalırımız hayvanları damları evleri yandı böyle bir felaket görmedik henüzde geçmiş değil, kabus devam ediyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaklaşan alevlerden gece yangından köylü kadınlardan genel detay görüntülenr

-Köy meydanında toplananlar

Haber-Kamera: Yaşar ANTER - Hülya ELTEŞ / BODRUM,(DHA)

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Sazlık alanda çıkan yangın korkuttu

ANTALYA\'da, sazlık alanda yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangın korkuya neden oldu.

Muratpaşa İlçesi Kırcami Mahallesi 1791 Sokak\'ta sazlık alandaki yangın saat 22.30\'da başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 10 dönümlük sazlık alana yayıldı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir ev alevlerin sıçraması ihtimaline karşı tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da destek verdi. Yangının geniş alanda parça parça devam etmesi nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale etmekte zorluk çekti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan tamamen söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın alanından geniş plan

Vatandaşlardan detay

Alevli görüntüler

İtfaiye erlerinin söndürme çalışmaları

Genel detaylar

2.23 DK /// 146 MB

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR / ANTALYA,(DHA)

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Yaşlı adam boğularak can verdi



AYDIN’ın Didim İlçesi\'nde denize giren 67 yaşındaki Nural Erdinç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Altınkum Plajı\'nda bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Didim\'e tatil gelen Nural Erdinç, Altınkum Plajı’nda denize girdi. Bir süre sonra boğulmaya başlayıp yardım çığlıkları atan Erdinç, plajda bulunanların müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Erdinç, ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz adam, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erdinç\'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

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Tunceli Valisi Sonel: 50 öğretmenimizin tayinini durduruldu



TUNCELİ’de bayram öncesi farklı illere zorunlu yer değişikliği kapsamında tayin edilen 62 öğretmenden 50\'sinin tayini, Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Ak Parti İl Başkanı Fatih Tek\'in girişimiyle durduruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından akşam saatlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne gönderilen yazıda, 50 öğretmenin tayin atamalarının iptal edildiğini ve eski görev yerlerinde devam edecekleri belirtildi. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, öğretmenlerin tayininin durdurulduğu belirterek şunları söyledi:

\"Tunceli eğitim alanında Türkiye’de marka olmuş bir şehrimiz. Yeni eğitim öğretim yılına az bir süre kala 62 öğretmemizin başka illere tayin edilmesi ile eğitimde aksamaların yaşanacağı konusunda sıkıntılar olmuştu. Tayini başka illere çıkan öğretmenlerimizin tayinlerinin durdurulması ve ilimizde eğitimin sorunsuz başlaması için hem bizler, hem de Ak Parti İl Başkanımız Fatih Tek, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı nezlinde girişimlerde bulunduk. Sayın Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz, öğretmenlerimizin tayinlerinin durdurulması konusundaki taleplerimizi olumlu karşıladı ve bugün akşam saatlerinde 50 öğretmenimizin tayinlerinin durdurulduğunu tarafımıza bildirdi. Tunceli yeni eğitim ve öğretim yılına hiçbir sorun yaşamadan girecek ve eğitimi daha da üst seviyelere çıkaracaktır. 50 öğretmenimizin tayinlerini durdurma konusunda bizlere yardımcı olan başta sayın Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz olmak üzere yardımı geçen herkese Tunceli halkı adına sonsuz teşekkür ediyorum.\"

Haber: Ferit DEMİR / TUNCELİ,(DHA)

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Taciz hükümlüsü lunaparkta yakalandı



AYDIN\'ın İncirliova İlçesi\'nde, küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel tacizden hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan 38 yaşındaki Cemal S., lunaparkta çalışırken yakalanıp, tutuklandı.

İstiklal Mahallesi Park İncirliova’da bugün saat 11.30 sıralarında GBT (Genel Bilgi Taraması) sorgusu yapan polis ekipleri, Manisa’da küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel taciz suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Cemal S.\'yi gözaltına aldı. Parkta kurulan lunaparkta 4 yıldır çalıştığı tespit edilen Cemal S., emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal S., çıkarıldığı mahkemece tutumklanarak cezaevine kondu.

FOTOĞRAFLI

Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

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