DHA YURT BÜLTENİ - 16

MAĞAZALARDA KADINLARIN ÇANTASINDAN PARA ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

İZMİT\'te, mağazalarda alışveriş yapan kadınların çantalarından para çalarken güvenlik kameralarına takılan cezaevi firarisi Y.Ö. (26) polisin takibi sonucu yakalandı.

İzmit kent merkezinde bulunan mağazalarda 3 kadının çantasından 680 TL, bir bebek arabasına asılı çantadan ise yaklaşık 30 bin lira değerinde 4 bilezik çalındı. Vatandaşların şikayeti üzerine inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda, Y.Ö.\'nün alışveriş yapan kadınların arkasından yaklaşarak çantalarının fermuarını açıp içindeki cüzdanı çalması, alışveriş yapan bir kadının yere bıraktığı bir çantadan parayı çalması, bebek arabasına asılı bir çantadan altın bilezikleri çaldığı görüldü. 43 suçtan kaydı bulunan, 4 ay önce Sivas\'ta cezaevinden firar ettiği, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 6 bin lira para cezası bulunan Y.Ö. polisin takibi sonucu İzmit Turan Güneş Caddesi\'nde yakalanarak gözaltına alındı. Y.Ö. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamera kayıtlarında yankeciilik yapması

-Şüpheli Y.Ö\'nün adliyeye sevk edilmesi

HABER-KAMERA:Ergün AYAZ-İZMİT-DHA

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SİNOP\'TA KARAYOLUNDA SU SAMURU GÖRÜNTÜLENDİ

TÜRKİYE\'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı \'lutra lutra\' olan su samuru Sinop\'ta, liman yakınınındaki karayolunda görüntülendi.

Sinop\'un Akliman mevkiinde karayolunda yerde yatan bir deniz canlısı gören vatandaşlar, fotoğrafını çekti. Su samuru olduğu anlaşılan canlı bir anda hareket ederek gözden kayboldu. Türkiye\'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı \'lutra lutra\' olan su samurunun Sinop\'ta ilk kez görüntülendiği belirtildi.

Uzmanlar, canlının Türkiye\'de farklı noktalarda görüldüğünü kaydederek, neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Sinop\'ta karayolunda su samuru görüntülendi

Görüntü Dökümü:

-Su samurunun karada görüntülenmesi

-Su samurunun karada yürümesi

- Su samurunun kayıta alınması

(SÜRE:1:05 Dk) (BOYUT: 121 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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DÜNYANIN EN BÜYÜK BEŞİNCİ UÇURTMASI GÖKYÜZÜNDE SÜZÜLDÜ

İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT\'te, Cumhuriyet ve Gençlik Festivali kapsamında Türk Bayraklı Uçurtma Şenliği düzenlendi. 60 metrekare büyüklüğündeki dünyanın en büyük beşinci uçurtması gökyüzünde süzüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından İzmit Sekapark\'da bulunan Uçurtma Tepesi alanında Türk Bayraklı Uçurtma Şenliği düzenlendi. Şenliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak, Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Muharrem Yılmaz, Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Didem Rodoplu Şahin, çok sayıda üniversite ve lise öğrencisi katıldı. 60 metrekare büyüklüğündeki Türk Bayrağı desenli dünyanın en büyük beşinci uçurtması ile birlikte onlarca uçurtma gökyüzünde süzüldü.

Zekeriya Özak yaptığı konuşmada, \"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95\'inci yıl dönemi için yaptığımız gençlik buluşması için buradayız. Hepimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Kocaeli\'nin geleceğini inşa ederken bu kentin insanına hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz Kocaeli\'de tüm çocuklarımıza eşit eğitim imkanı sağladık. Bu fırsatı sunarken de bilim evleri ile geleceğe bir imza bırakıyoruz. Burada 60 metrekarelik dünyanın 5\'inci büyük uçurtmasını sizlerle birlikte uçuracağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şenlik alanından genel görüntü

-Vatandaşların uçurtmaları hazırlaması

-60 metrekarelik dev uçurtmanın havalanması

-Vatandaşlarla röp.

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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ÜST GEÇİDE ÇIKTI, VATANDAŞLAR İKNA EDİNCE İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan 45 yaşındaki C.H.\'yi vatandaşlar ikna etti.

İzmit\'te ailevi sorunları olduğunu söyleyen C.H., D-100 Karayolu Halkevi mevkiinde bulunan üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Üst geçidin korkuluklarına çıkan C.H.\'yi gören vatandaşlar hemen polis ve 112 Acile haber verdi. Ekiplerin gelmesi beklenirken vatandaşlar C.H.\'yi ikna etmeye çalıştı. Vatandaşların konuşmalarına kulan veren C.H. korkulukların gerisinden üst geçide geçti. C.H. olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Üst geçidin korkuluklarından içeri alınması

Sağlık ekibinin müdahalesi

Ambulansa taşınması

HABER: Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)

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KENDİLERİNE AİT BOTLARI OLMADAN ÇALIŞTILAR, TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDULAR

KAHRAMANMARAŞ\'ta düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası\'nda Hakkari Cilo Rafting Bayan takımı, U19 kadınlar kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. 18-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenen turnuva hakkında konuşan Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu, takımlarının azmederek büyük bir zafer elde ettiğini, kendi takımlarına ait kürek, can yeleği ve kasklarının bile bulunmadığını söyledi.

Gençlik Hizmetleri Spor Bakanlığı, Rafting Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Ceyhan Nehri Kılavuzlu Baraj Bölgesi\'nde düzenlenen şampiyonaya 40 ilden yaklaşık 500 sporcu katıldı.

HAKKARİ KADIN RAFTING TAKIMI TEBRİK EDİLDİ

Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu, Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoçun yarışmada Türkiye ikincisi olan Cilo Rafting Takımını kutladıklarını, federasyon başkanı Yardımcı\'nın Rafting sporunun Hakkari\'de yapılması, geliştirilmesi adına önemli adımlar attıklarını ve bundan sonra da daha büyük çalışmalar yapacaklarını sözünü verdiklerini söyledi.

\'KENDİMİZE AİT BOT, KÜREK, KASK VE CAN YELEĞİMİZ YOK\'

Tansu, bayan takımının elde ettiği başarının azmin zaferi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Çok değil, daha altı ay öncesine kadar Hakkari de Rafting sporu diye bir şey yoktu. Rafting,daha önce meraklı bir kaç kişi tarafından eglence amaçlı yapılıyordu. Şimdi bizlerin öncülüğünde, Türkiye şampiyonalarında derece alan ve ilimizi temsil ettiğimiz bir spor haline geldi. Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları bünyesinde oluşturduğumuz \"Cilo Rafting Takımlarımız ülke dereceleri almaya devam ediyo. Bundan önceki müsabakalarda Erkek takımlarımız, üçüncü olurken, şimdi de kadın takımımız Türkiye ikincisi oldu. Açık yaş erkek takımımız iki puanla üçüncülüğü kaçırdı. Her müsabakaya büyük eksikliklerle gidiyoruz. Kendi takımlarımıza ait yarış botları, kürek, kask ve can yeleklerimizi yok. Elimizde Hakkari Üniversitesi\'ne ait tur botları ve malzemeleri ile mücadele ediyoruz. Bu noktada kıymetli hocamız Sayın Prof. Dr. Ömer Pakiş\'e, takımlarımıza araç tahsisi ve malzeme desteğinde bulundukları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca bize önümüzdeki süreçte malzeme desteği sözü veren sayın Valimiz Cüneyit Orhan Toprak\'a da şükranlarımızı sunuyoruz. Müsabakaya katılan sporcularımızın yemek giderlerini cebimizden karşılamak zorunda kaldık.Tahsis edilen araca verilen yakıt az olunca mağdur olduk ve yakıtı kendi bireysel bütçemizden karşılamak durumunda kaldık. Bu tür önemli müsabakalarda takımların ve sporcuların giderlerinin karşılanmaması büyük sıkıntılara neden oluyor. Şimdiden bundan sonraki müsabakaya nasıl katılacağımızı düşünüyoruz ve Hakkari ilimizi temsil eden bu takım ve sporcularımıza destek verilmesi gereğini ifade ediyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFON KAMERASI

-Türkiye ikinci gelen Hakkarili kızların rafting yarışmasından görüntüler

SÜRE:25 SN

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)-

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ÖĞRENCİLER POLİS OLDU, EMNİYET KEMERİ KONTROLÜ YAPTI

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde ilkokul öğrencileri \'trafik eğitim\' dersinde polisin trafik uygulamalarına katılarak sürücülere emniyet kemeri kontrolü yaptı.

Malkara Şair Nevi İlkokulu öğrencileri ‘Trafik genel eğitim planı’ kapsamında derste işledikleri trafik eğitim dersini bu kez uygulamalı olarak yaptı. İkinci ve üçüncü sınıflardan oluşan öğrenciler okul müdürü ve sınıf öğretmeni eşliğinde ilçenin en işlek caddesi olan İsmet İnönü üzerindeki polis kontrollerine katıldı. Polislerle birlikte durdurdukları araçlarda sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığına bakan öğrenciler, hazırlanan bilgilendirme broşürlerini dağıtarak uyarılarda bulundu.

Malkara Şair Nevi İlkokulu sınıf Öğretmeni Ender Mesut Ülke, öğrencilerin trafik eğitim dersini uygulamalı olarak gördüklerini belirterek, \"Bu etkinlikteki amacımız emniyet kemerinin önemini sürücülere aktarmak ve bilinçlendirmekti. Bu etkinliği Trafik polislerimiz ve öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Sürücülerimize karşı bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Bu güzel etkinlik içi herkese teşekkür ederiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Öğrencilerin caddeye gelişi

-Araçları durdurmaları ve kemer kontrolü

-Öğrencilerin sürücülerle diyalogları

-Sürücülere broşür dağıtımı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-