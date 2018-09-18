DHA YURT BÜLTENİ - 16

Afyonkarahisar\'da yolcu otobüsü, refüjdeki kanala devrildi: 7 ölü, 28 yaralı (5)

1)MİLLETVEKİLİNDEN YARALILARA ZİYARET

Afyonkarahisar\'da refüjdeki su kanalına devrilen kazada yaralananların hastanelerdeki tedavileri sürerken, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nde yatan yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Devletin yanlarında olduğunu, neye ihtiyaçları olursa hastane personeli tarafından karşılanacağını söyleyen Yurdunuseven\'e İl Başkanı Hüseyin Sezen, Sağlık İl Müdürü Serhat Korkmaz ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran eşlik etti.

\'LÜTFEN EMNİYET KEMERİMİZİ TAKALIM\'

Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Milletvekili Yurdunuseven, elim bir kaza yaşandığını belirterek, \"Kazanın olduğu saatten itibaren Sayın Valimiz de konuya el attı. İl jandarma komutanı ve emniyet müdürü, bütün sağlık ekipleri hemen oraya intikal etti. Son edindiğimiz bilgilere göre 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Devlet hastanesinde de yatan 7 yaralımız var. Bunlardan 3\'ü biraz sıkıntılı ama diğer yaralılar kontrol amaçlı tutuluyor. Bu kaza bizi üzdü. Tüm sürücülerimize uyarılarda bulunmak istiyorum. Lütfen emniyet kemerimizi takalım, hız limitlerine uyalım ve uykusuz araç kullanmayalım\" dedi.

\'EN KISA ZAMANDA TABURCU EDECEĞİZ\'

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran da hastanede yatan 7 yaralı olduğunu aktarırken, 4 hastanın ortopedi ve genel cerrahi servisinde, 3\'ünün ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü vurguladı. Durumu kritik olan hastaların yoğun bakımda olduğunu kaydeden Duran, \"Diğer hastalarımızı ameliyat edilerek en kısa zamanda sağlığına kavuşturacağız. Birkaç gün içinde taburcu etmek için çalışıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Yurdunuseven\'in hastaneye gelişinden detay

- Yurdunuseven\'in hastane yöneticileri tarafından karşılanırken detay

- Yurdunuseven\'den detay

- Yurdunuseven ve beraberindekiler yaralıları ziyaret ederken detay

- Yaralılardan detaylar

- Yurdunuseven ile röp

- Başhekim Duran ile röp

368.13 MB /// 03.19\"

Haber - Kamera: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR, (DHA)

================

Komşu dehşeti; tartıştığı kadın ve çocuklarının üzerine kezzap attı (EK)

2)KOMŞULARINA KEZZAPLA SALDIRAN KADIN TUTUKLANDI

Konya\'da, tartıştığı komşusu Saadet Ş. ve 3 çocuğunun üzerine kezzap atan Gülay Durusoy (40) çıkarıldığı mahkemece \'kasten adam yaralama\' suçundan tutuklandı. Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi\'ne getirilen Gülay Durusoy, gazetecilerin \'Niçin kezzapla saldırdınız ?\' sorusuna \"Ben atmadım. İftira attılar. Kattan birileri tuzak kurdu diyorum. Anlamıyor musunuz?\" diye cevap verdi.

Görüntü Dökümü

------------

- Gülay Durusoy\'un sağlık kontrolüne getirilmesi

- Durusoy\'un konuşması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

==================================

3)FERAY ŞAHİN DAVASINDA KARAR ÇIKTI; ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ, BABA İSYAN ETTİ

MERSİN\'de, üniversite öğrencisi Feray Şahin\'in (23) evinde tek kurşunla ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan polis memuru Fatih Burak Aykul (27), \'bilinçli taksirle adam öldürmek\' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından anne Aysel Şahin baygınlık geçirirken, baba Bekir Şahin ise mahkeme heyetine tepki gösterip, \"Adaletin daha tarafsız, bağımsız, objektif karar vermesi gerekirken, niye katili koruma gereği duydu? Kararı veren yargıçların vicdanları rahat mı?\" dedi.

Olay, 19 Eylül 2017 tarihinde, Mersin\'in Mezitli ilçesinde meydana geldi. Toros Üniversitesi öğrencisi Feray Şahin, evinde, polis memuru Fatih Burak Aykul\'un tabancasından çıkan tek kurşunla yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Aykul, olayın şakalaşma sonucu meydana geldiğini öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Fatih Burak Aykul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Aykul hakkında, \'kasten adam öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Mersin 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

KARAR OKUNDU, ANNE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Oturuma anne Aysel ve baba Bekir Şahin ile ailenin yakınları, tutuklu sanık Fatih Burak Aykul ve tarafların avukatları katıldı. Savcı mütalaasının okunduğu duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aykul\'u \'bilinçli taksirle adam öldürme\' suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararın okunmasının ardından baygınlık geçiren Aysel Şahin\'e sağlık ekipleri müdahale etti.

\'YARGIÇLARIN VİCDANLARI RAHAT MI?\'

Duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamayla mahkeme heyetine tepki gösteren Bekir Şahin ise \"Maalesef bugün kızımızın katiline güvendiğimiz o adalet, o yargı bir karar verdi ancak verilen karar adil olmadı. Vicdanlarımızı rahatlatmadı. Toplum vicdanını da rahatlatmadı. 23 yaşında, gencecik üniversite son sınıf öğrencisi bir kızımız katledildi. Hayatımızda hiç görmediğimiz, tanımadığımız bir kişi tarafından katledildi. Ne arkadaşları ne binadakiler hiç kimse tanımıyor. Kızımızı kasten ve bilerek katleden bu katile ne yazık ki düşük bir ceza verilmiştir. Biz de insanız, biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Kimi, ne diye koruyor bunlar? Bu adalet kimi koruyor? Adaletin daha tarafsız, daha bağımsız, daha objektif karar vermesi gerekirken, niye bir katili koruma gereği duydu? Biz onu anlamadık. Bize bunun izahını yapsınlar. Ortada deliller var, raporlar var. Katilin yalan ifadeleri, çelişkili ifadeleri varken, niye bunlar görülmedi? Bu cinayeti karartanların vicdanları rahat mı? Delilleri yok edenlerin vicdanları rahat mı? Kararı veren yargıçların vicdanları rahat mı? Huzurlu yatacaklar mı bundan sonra?\" diye konuştu.

Öte yandan Şahin ailesinin avukatları, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Adliyenin genel görüntüsü

-Anne Aysel Şahin\'in adliyeden çıkışı

-Aile yakınlarının adliye önünde beklemesi

-Baba Bekir Şahin\'in açıklaması

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

(BOYUT: 218 MB) (SÜRE: 02.08 DK)