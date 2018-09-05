DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bursa\'da, Bilim ve Teknoloji Merkezi\'nde yangın (2) - Yeniden



BURSA\'nın Merkez Osmangazi ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Bilim ve Teknoloji Merkezi\'nin (BTM) çatı katında akşam saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Çatı katındaki izolasyon çalışması sırasında çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi\'nde, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında yaptırılan, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi\'nde (BUTTİM) bulunan Bilim ve Teknoloji Merkezi\'nin çatı katında saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. İzolasyon çalışmaları sırasında çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede BTM\'nin çatısını sardı.

Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 20 itfaiye aracının katıldığı yangın, söndürme çalışmaları sırasında binanın yüksek olması nedeniyle yakında bulunan vinç firmasından araçlar getirildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

VİZYON PROJESİYDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nin vizyon projesi olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, çocuklar ve gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, kolay, anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuları sunmak amacıyla geliştirildi. Merkezde 14 farklı alanda 270 deney düzeneği ve özel tasarım galerileri bulunuyor. Ayrıca eğitim salonları, kimya ve fizik atölyelerinin yapıldığı laboratuvarlar, simülasyon cihazları, planetaryum, 3 boyutlu sinema salonları, Bilim Kafe ve BTM Dükkan\'ın yer aldığı merkezde çocukların bilimsel kampların, atölye çalışmaların, bilimsel şovların yapıldığı bölümler de bulunuyor.



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Yangından görüntü

Drone görüntüsü

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Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/Osman ŞİŞKO/Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

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Cezaevi firarisi sahte albay yakalandı



KÜTAHYA\'da kendisini \'albay\' olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi dolandırmak suçundan 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastaneden kaçan Mehmet Gülsev (46) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, cezaevi firarisi Mehmet Gülsev\'in Kütahya\'nın Meydan Mahallesi\'ndeki bir evde kaldığını belirledi. Ekipler, Gülsev\'i kaldığı evden dışarı çıktığı sırada yakalayarak gözaltına aldı. Gülsev yapılan işlemlerinin ardından Kütahya E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

Mehmet Gülsev\'in, 2012 yılında kendisini \'albay\' olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi dolandırmak suçundan yakalandığı belirtildi. Gülsev, yargılandığı Kütahya Ağır Meza Mahkemesi tarafından 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tavşanlı Cezaevi\'nde kalan Gülsev, geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Gülsev hastaneden kaçarak firar etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yakalanan cezaevi firarisinin polislerler tarafından adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ /KÜTAHYA,(DHA)

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BBP Lideri Destici: Türkiye, yeni göç dalgasıyla karşı karşıya kalabilir



BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, \"Türkiye, sayıları milyonları aşacak yeni göç dalgasıyla karşı karşıya kalabilir. Türkiye\'nin, uluslararası kuruluşlarla bir an önce görüşerek, İdlib\'le Türkiye arasında güvenlikli cepler oluşturulmasını teklif etmesi gerekiyor\" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Balıkesir\'in Edremit ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle Balıkesir Üniversitesi ve Türk Ocakları Balıkesir Şubesi tarafından düzenlenen \'Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi\'ne katıldı. Daha sonra partisinin il başkanlığını ziyaret eden Destici, basın toplantısı düzenledi. Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, İl Başkanı Cemil Aydoğan, parti yönetici ve üyelerinin katıldığı toplantıda Destici, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını gündeme getirdi. BBP\'nin mağdur olan tüm kesimlerin yanında olduğunu kaydeden Destici, kendisinin de emeklilikte yaşa takılan mağdurlardan olduğunu belirtti. Emekliliği hak ettikten sonra 3 yıl beklediğini kaydeden Destici, şöyle konuştu:

\"İnsanlar işe başlarken kendilerine devlet demiş ki \'Sen şu kadar sene çalışacaksın, şu kadar prim gün sayısı kadar çalışacaksın. Onun sonunda şu yaşta emekli olacaksın\'. Bu şartlarda işe başlamış. Ama gel gör ki daha sonra aradan zaman geçtikten sonra demiş ki \'Ben kuralları değiştiriyorum. Sen emeklilikteki yaş gününü tamamlasan bile dolayısıyla yaşın gelmişse bile 5 sene varsa 5 sene, 10 sene varsa 10 sene bekleyeceksin\' demiş ve tek taraflı olarak kanuni düzenleme yapmış. Ben de emeklilikte yaşa takılanlardan bir tanesiyim. Emekli olmak için 3 sene bekledim, emekliliği hak ettikten sonra. Dolayısı ile bunun zorluğunu biliyorum. Bu konunun mutlaka ama mutlaka emekliliği hakketmiş vatandaşlarımızın lehine bir çözüme kavuşturulmasını arzu ediyoruz. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin devletimizin bütçesini göz önünde tutarak, onu da zarar sokmadan düzenlenmesi, hak kayıplarının oluşmaması ve haklarının iade edilmesi taraftarıyız. Bu konuda Meclis\'e gelecek düzenlemeleri de inceledikten sonra kendi fikir ve düşüncelerimizi de paylaşacağız. Ama bizim oyumuz emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde olacaktır. Bunu da açık ve net bir şekilde söylüyorum.\"

\'TÜRK BİRLİĞİNİ KURMAK ZORUNDAYIZ\'

Türkiye\'ye, Avrupa Birliği\'nden (AB) hayır gelmeyeceğini kaydeden Destici, \"Hep birlikte olursak 300 milyonluk Türk dünyası bir araya gelir ve Türk birliğini kurabilirsek artık bize Avrupa Birliği\'nden hayır gelmeyeceğini en başından beri söylüyoruz. Bir hayal tüneli olduğunu söylüyoruz. Şu anda zaten bizim AB üyeliğimiz, üyeliği iddiası çokta gerçekçi gibi durmuyor. Çünkü AB, 80 milyonluk bir Türkiye ve arkasında 300 milyonluk Türk dünyasının olduğu bir Türkiye’yi, 2 milyara yakın nüfusu olan İslam dünyasının temsilcisi, lokomotif ülke konumundaki Türkiye’yi AB’ye almıyor. Çünkü aldığı anda Türkiye oradaki söz sahibi ülkelerin başında gelecek. Dolayısıyla ben sadece bu sebebin bile almamaları için kendileri için bir kriter olduğunu düşünüyorum. Artık orada boşuna beklememeli ve biz kendi Türk birliğimizi mutlaka ama mutlaka kurup, Türk dünyasındaki bu problemleri çözmek zorundayız\" dedi.

\'BBP YEREL SEÇİMLERE KENDİ ADI VE AMBLEMİYLE KATILACAK\'

2019 yılında yapılacak yerel seçimlere de değinen BBP Lideri Destici, seçim hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Balıkesir\'e İl Divan Toplantısı\'nda yerel seçim konusunu görüşmek için geldiklerini dile getiren Destici, şunları söyledi:

\"Büyük Birlik Partisi’nin önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. İnşallah BBP olarak önümüzdeki yerel seçimlere Balıkesir ve diğer illerimizde kendi adımız ve kendi amblemi ile katılacağız. Biz cumhur ittifakının sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik bir ittifak olmadığını, devletin bekasını, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek yapıldığını, dolayısıyla devletin üzerinde ülkeye ve millete yönelik tehditler ortadayken elbette ki bu ittifakın süreceğini, bu ittifakın sürdürülmesi konusundaki kararlılığımızı da ortaya koyduk. Ama onun şekli nasıl olur, ne zaman konuşulur bütün bunlarla ilgili şu anda atılmış, konuşulmuş somut bir adım yok. Hem AK Parti’den hem MHP’den hem de bizden bu yönde resmi olmasa bile bir gönül ittifakı şeklinde bunun gerçekleşmesi yönünde olumlu açıklamalar gelmektedir. Bu da Türkiye ve Türk milletinin hayrına olacaktır, diye düşünüyorum. Ama biz şu anada BBP olarak bütün bunları kenara bırakarak, bütün il ve ilçelerimizde yerel seçimlerin yapılacağı her noktada kendi adaylarımızla katılacakmış gibi hazırlanıyoruz. Bu hazırlıklarımızı da birkaç ay içinde tamamlayarak ondan sonrada adaylarımızla birlikte sahaya da inmiş olacağız.\"

\'GÖÇ DALGASINA KARŞI GÜVENLİKLİ CEPLER OLUŞTURMALIYIZ\'

Suriye\'deki gelişmelere değinen BBP Lideri Destici, olası göç dalgasına ilişkin şöyle konuştu:

\"Türkiye sayıları milyonları aşacak yeni bir göç dalgasıyla da karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla da buna da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Türkiye\'nin Uluslararası kuruluşlarla da bir an önce görüşerek, İdlib\'le Türkiye arasında güvenlikli cepler oluşturulmasını teklif etmesi, bunun sağlanması ve o mültecilerin o göç dalgasının mutlaka ama mutlaka Türkiye sınırlarının içerisine geçmeden orada durdurulmalı. Güvenli bölgelerde artık onların yaşayacakları geçici alanlar oluşturulmalı. Çünkü Türkiye\'nin artık 3,5- 4 milyonluk yeni bir göç dalgasını kaldıracak hali ve vaziyeti yoktur. Elbette ki sahip çıkacağız, elbette ki onları ateşin altında bırakmayacağız. Ama akıllı davranacağız, stratejik davranacağız. Kendi ülkelerinin içerisinde güvenlikli cepler oluşturarak orada durduracağız ki en azından hem savaşın daha büyümesinin önüne geçeceğiz hem de yarın savaş bittiğinde geri dönüşlerinin de çok kolay olmasını sağlayacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- BBP Genel Başkanı Destici’nin karşılanması

- Destici’nin açıklamaları

Haber-Kamera: Devrim DERİN /BALIKESİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Edremit\'te \'Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi\'



BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, Türk Ocakları Balıkesir Şubesi ve Balıkesir Üniversitesi tarafından \'Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi\' düzenlendi.

İlçeye bağlı Güre Mahallesi\'ndeki otelde gerçekleştirilen \'Uluslararası Türk Kültür ve Medeniyeti Kongresi\'ne, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Balıkesir Üniversitesi ve Türk Ocakları Balıkesir Şubesi tarafından düzenlenen kongreye, 18 ülkeden katılım sağlandı. Kongre hakkında bilgi veren Türk Ocakları Balıkesir Şube Başkanı Tahir Korucuoğulları, \"1. Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi\'ni gerçekleştiriyoruz. Balıkesir Türk Ocağı Şubesi ve Balıkesir Üniversitesi ile birlikte düzenlediğimiz bu organizasyona Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Körfezi\'ndeki diğer belediyeler de destek veriyor. Bu çapta ilk defa uluslararası bir organizasyon tertip ediliyor. 18 ülkeden katılımcımız var. Katılımcıların içerisinde, Batı Trakya’dan Doğu Türkistan’a kadar, Sibirya’dan Kıbrıs’a kadar büyük kanaat önderleri, devlet adamları, bilim adamları ve siyaset adamları bulunuyor. Kongrenin amacı Türk Dünyası’nı birleştirmektir. Kültürel anlamda birbirine uzak olan kardeşlerin, ayrı ayrı devletler ya da özerk cumhuriyetler halinde bulunan ama hepsi tek bir millet olan Türk dünyasını, bu kültürel coğrafyada bir araya getirmek, insanları, bilim adamlarını, siyasetçileri ve halkı kaynaştırmaktır. Aynı zamanda bölge tanıtımımız için oldukça önemli bir organizasyon\" diye konuştu.

\'JEOPOLİTİK KONUM BELİRLEYİCİ FAKTÖRLERDEN\'

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kongreye ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını kaydeden Başkan Zekai Kafaoğlu ise dünya askeri ve siyasi tarihinin, milletlerin güç ve var olma mücadeleleriyle dolu olduğuna, bazı milletlerin bilim ve teknoloji alanında insanlığa çok şey kazandırdığına dikkat çekti. Kafaoğlu, şöyle devam etti:

\"Bu medeniyetlerin arasında önemli bir yere sahip olan soyumuz köklü ve uzun geçmişiyle insanlık tarihine katkıda bulunmuş pek çok bilim ve ilim insanı yetiştirmiştir. Farabi, İbn-i Sina, El Biruni, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Akşemseddin gibi daha pek çok isim matematik, tıp, astronomi, fizik, kimya, felsefe gibi ilimlerde dünyaya ışık tutmuş, yön vermiş bilim adamlarıdır. Milletlerin dünya sahnesinde etkinliğini belirleyen faktörlerin yanı sıra onların sahip olduğu nüfus miktarı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan insan gücü, teknolojik kalkınmışlık düzeyi, uluslararası ilişkileri ile jeopolitik konumu da günümüzde belirleyici faktörler arasındadır. Bilindiği üzere jeopolitik konumu itibarıyla Türk dünyası, batıda Adriyatik Denizi’nden doğuda Doğu Türkistan Turfan Havzası’na, kuzeyde Kazan ve Sibirya düzlüklerinden güneyde Kıbrıs Adası’na kadar geniş bir coğrafyayı kapsar. Tüm topraklarıyla büyüklüğü 13 milyon kilometreye yaklaşır. Takdir edersiniz ki bu durum her anlamda büyük bir gücü ifade eder.\"

Bugün dünya güç dengeleri arasında, amansız mücadelenin ortasında yer alan Türk milletinin 300 milyonluk büyük potansiyele sahip olduğunu kaydeden Başkan Kafaoğlu, aynı anda çarpan tek yürek olarak düşünüldüğünde bu gücün çok etkili olacağını vurguladı. Türklerin nüfus olarak Çin ve Hindistan\'dan sonra 3\'üncü sırada yer aldığını dile getiren Kafaoğlu, şunları söyledi:

\"İlk defa Kaşgarlı Mahmut\'un sınırlarını çizdiği İpek Yolu üzerinde yaşayan Türk Dünyası \'biz\' olarak kalabildiği sürece Gaspıralı İsmail’in \'Dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik\' felsefesini en etkili modelde uygulayabildiğimiz sürece Türk töresini kim bozabilir? Dünya içinde bulunduğumuz coğrafya, üç kıtada bir hilaldir. Hilal ise mutluluk sevinç ve dirilişin sembolüdür. Zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına hakim bir bölgede, ticari yolların kesiştiği noktada bulunan medeniyetimizin çevresinde bitmek bilmeyen savaşlar, küresel güçler olarak tabir edilen ülkelerin oyunları devam etmektedir. Bu oyunların gölgesinde kalmak yerine Türk devletleri olarak güçlerimizi birleştirip maddi- manevi bağlarının gücüyle kurulabilecek olan Türk birliği; dil, para, enerji ve ticarette beraber olmayı gerçekleştirdiğinde, hiç şüphe yok ki dünyanın en güçlü birliği olma unvanını kazanacaktır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kongreden detaylar

Tahir Korucuoğulları röp.

Zekai Kafaoğlu konuşması

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN /EDREMİT(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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