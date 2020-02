DHA YURT BÜLTENİ - 16

Düğüne giden aileyi taşıyan araç takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinden gelerek Mardin\'in Kızıltepe ilçesindeki yakınlarının düğününe giden 7 kişilik Yavuz ailesinin içerisinde bulunduğu aracın, takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken, 3\'ü ağır 6 kişi de yaralandı.

Ceylanpınar\'dan gelerek Kızıltepe ilçesindeki yakınlarının düğününe giden Tacettin Yavuz yönetimindeki 63 VS 191 plakalı özel otomobil, sürücüsü yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca takla atarak devrildi. Kızıltepe ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Alakuş köyü yakınlarında saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 11 yaşındaki Berfin Yavuz, kaza yerinde hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi de yaralandı.

Kaza haberi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. Takla atarak devrilen ve kullanılmaz hale gelen araçtan itfaiye ekiplerinin çıkardığı 6 yaralı, kaza bölgesinde bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası, ambulanslarla Kızıltepe\'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanlere kaldırılan 6 yaralıdan 3\'ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Bu arada yaşanan kaza nedeniyle Kızıltepe\'deki düğünün de iptal edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ters dönen araç

-Ölen çocuğun ceset torbası içerisinde ambulansa konulması

-Karayolunun itfaiye ekipleri tarafından yıkanması

-Karayolunda oluşan uzun araç kuyruğu

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER / KIZILTEPE(Mardin),(DHA)

=================================================

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet 100 metrelik yamaçtan indi: 17 yaralı

SİVAS\'ın Gemerek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin frenin boşalması nedeniyle yaklaşık 100 metrelik yamaçtan aşağıya indi. Kazada kamyonet içinde bulunan 17 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesi yakınlarında meydana geldi. Çepni köyünden Gemerek ilçesine gelmekte olan Bünyamin Kaplan yönetimindeki 66 HD 809 plakalı kamyonet iddiaya göre manevra yapacağı sırada freni boşaldı. Kamyonet geri geri yol kenarında bulunan yamaçtan aşağıya inmeye başladı. Sürücü Kaplan kamyoneti yaklaşık 100 metre sonra durdurabildi. Bu sırada kamyonetin kazasında bulunan tarım işçileri Önder Yusuf Kaplan (16), Mustafa Bulduk (16), Kıyafi Çelik (45), Dönsel Çelik (40), Nurhayat Kaplan (52), Serap Karakuş (40), Sevda Dilli (41), Nesimi Doğan (35), Yasemin Dilli (33), Barış Dilli (5), Zeynep Dilli (17), Takı Dilli (53), Ergün Dilli (18), Dönsel Taş (35), İlhan Taş (35), Naki Dilli (41) ve sürücü Bünyamin Kaplan yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumları ağır olan Önder Yusuf Kaplan ile Mustafa Bulduk Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Hastaneden görüntüler

-Yaralıların görüntüsü

-Yamaçtan inen kamyonun görüntüleri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER /GEMEREK(Sivas),(DHA)

===========================================================

Sahte çağrı merkezi kurup vatandaşları dolandırmışlar

AFYONKARAHİSAR\'da, kurdukları korsan çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşları telefonla arayarak dolandırdığı belirlenen 7 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar\'da çok sayıda kişinin telefonla arayan kişilerce dolandırılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, dolandırıcıların kurdukları korsan çağrı merkezinden vatandaşları arayarak dolandırdığını tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından çağrı merkezine baskın yaptı. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 19\'u işlemlerin ardından serbest bırakılırken, adliye sevk edilen Kadriye. K., Ali B., Murat B., Hasret A., Şevket T., Özgür Ş. ve Ali Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda bilgisayara el konulurken pek çok kişiye ait kredi kartı bilgileri bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Adliye önünden detay

-Polis ekipleri delilleri çıkartırken

-Tutuklanan şahıslar çıkartılırken

-Tutuklanan şahıslar minibüs ile cezaevine götürülürken detay

-Adliye önünde bekleyen ailelerden detay

Haber-Kamera: SATILMIŞ AKKAŞ /AFYONKARAHİSAR,(DHA)

=================================================

11. Cumhurbaşkanı Gül: En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır



ONBİRİNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ismini taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi\'nin (AGÜ) ilk mezunlarını verdiği törene katıldı. Gül törende yaptığı konuşmada, \"En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Siyasi ve cumhurbaşkanlığı hayatımda eğitime önem verdim ve her yerde altını çizdim\" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, adını taşıyan üniversitenin mezuniyet törenine katılmak üzere tarifeli uçakla Kayseri\'ye geldi. Abdullah Gül\'ü havalimanında Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AGÜ Rektörü Prof.Dr ihsan Sabuncuoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Abdullah Gül\'ün kardeşi Macit Gül ve protokol mensupları karşıladı.

Havalimanından Abdullah Gül Üniversitesi\'ne geçen 11. Cumhurbaşkanı Gül, üniversite akademik kadrosu ile selamlaştı. Mezuniyet töreninin yapılacağı yere geçen Gül, törende yaptığı konuşmada, \"2013 yılında o zaman Cumhurbaşkanı olarak Akademik yılı açılışına katılmıştım. O zaman üniversiten ne beklediğimi, nasıl üniversite olması gerektiğini anlatmıştım. Bugün memnuniyetle görüyorum ki bu hedeflere AGÜ ulaştı. Bütün arzum iyi, seçkin üniversite yapmaktı. Bunu tüm Türkiye\'ye hediye etmekti. İyi bir şey yapmak kolay olmuyor. Çalışmak, vizyon ufuk gerektiriyordu. AGÜ gibi çok az üniversite emek verilerek kuruldu. Bazı üniversiteler, üniversite kuralım dendi ve kuruldu. AGÜ\'nün temeli sağlam atıldı. Bugün de neticelerini almış olduk. Çok iyi yabancı dil bilen üniversitenin öğrencileri oldunuz. En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Siyasi ve cumhurbaşkanlığı hayatımda eğitime önem verdim ve her yerde altını çizdim. Türkiye için en önemli olan şey nitelikli olan şey nitelikli vasıflı insandır. Nitelik insanlarda iyi üniversitelerde yetişiyor\" diye konuştu. Teknolojinin önemine vurgu yapan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Öyle bir dönemde çağda yaşıyoruz ki, teknolojinin hızına yetişmek mümkün değil. Dün çok yeni dediğimiz makine eskimiş bile. Sizler vasıfları aldınız. Bundan sonra bunların faydasını göreceksiniz. Eğitim süreklidir. Mezun olduğunuzda eğitim bitmedi. Asıl sınavlar şimdi başlıyor. Üniversiteler bilenlerin bilmeyenlere anlatıldığı yer değil artık. Üniversitelerden mezun olup işe başladığınız güncelleştirin. Alanınızla ilgili yerli yabancı dergileri takip edin. Tavsiyem, iş hayatına atılıp 1-2 sene çalıştıktan sonra lisans üstü olarak eğitiminize devam edin. Türkiye\'nin birçok önemli iş isimleri AGÜ\'yü yakın takip ediyor. Unutmayın ki işe başlayınca iş bitmiyor. İşlerinizde çok gayretli olun. Farklılığınız hemen gösterin. Türkiye’nin bugün birçok iş vereni sizler gibi sıfırdan başlayan insanlardır. Zannetmeyin ki herkes zengin ailenin çocuğu. Azim ve kararlılıkla çalışın. Karakterli, dürüst, vatansever, ülkesini seven insan olun. Daima, uzun vadeli başarılara kilitlenin. Türkiye sizden çok şey bekliyor. Zaman zaman sizlerle bir araya geleceğim.\"

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İhsan Sabuncuoğlu ise yaptığı konuşmada, \"2013 yılında AGÜ kurulurken Türkiye’de 170 üniversite vardı. Doğal olarak toplumda da her yeni kurulan üniversite gibi AGÜ ‘nün kalitesi ve geleceği ile ilgili çeşitli çekinceler ve kuşkular vardı. Acaba nasıl bir üniversite olacak? Gerçekten yüzde yüz İngilizce eğitim verebilecekler mi? Çok sayıda öğretim üyesi olan oturmuş bir üniversite yerine AGÜ\'yü niye seçeyim? gibi sorularla karşılaşıyorduk. Ama biz başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, vakfımızın ve şehrimizin de büyük desteği ile bugünlere geldik. İlk günler zordu. Bir avuç akademisyen hocamızla il il, şehir şehir binlerce km yol katederek yüzlerce lise ve okulu ziyaret ettik. Üniversitemizi ve olanaklarımızı anlatarak Türkiye\'nin en başarılı öğrencilerini kurumumuza ve Kayseri\'ye kazandırdık. Aynı zamanda vakfımızın da büyük desteği ile bir çok nitelikli bilim insanını kadromuza dahil ettik. 2015 yılına geldiğimizde yurt dışından tersine beyin göçünü sağlayan ülkemizin en başarılı 3 üniversitesi arasına girdik. Daha ilk yıl tüm öğrencilerimizi ilk 25 binden alma başarısını gösterdik. Birçok programımız Türkiye sıralamasında devlet üniversiteleri arasında ilk 5’e girdi. BSTB ve TUBITAK tarafından yapılan \'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite İndeksi\' sıralamasında Türkiye 12\'ncisi olduk. Son 25 yılda kurulmuş üniversiteler arasında en başarılı devlet üniversitesi olduk\" dedi.

Konuşmaların ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mimarlık Bölümü birincisi Hale Nur Aydın\'a, Makine Mühendisliği birincisi Batuhan Toker\'e, İşletme Bölümü birincisi Ömer Sarıca\'ya, İnşaat Mühendisliği birincisi Nahit Bahuddin Yanuddin\'e, Endüstri Mühendisliği birincisi Buray Türkmen\'e, Elektrik Elektronik Mühendisliği birincisi Fatma Nur Işık\'a ve Bilgisayar Mühendisliği birincisi Omar Sisse\'ye diplomalarını ve hediyelerini verdi.

AGÜ\'de mezun olan Mimarlıktan 15, Yönetim Bilimlerinde 11, Bilgisayar Mühendisliğinde 6, İnşaat Mühendisliğinde 19, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden 27, Makine Mühendisliğinden 14 ve Endüstri Mühendisliğinden 12 kişi diplomalarını alarak kep attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün konuşması

-Genel detay

7 DK 35 SN / 462 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ,(DHA)

====================================================

Van Gölü\'nün \'Mavi Bayraklı\' plajı törenle açıldı

VAN\'ın merkez Tuşba sınırları içerisinde bulunan, \'Mavi Bayrak\' almaya hak kazanan Mollakasım Halk Plajı açılışı ve Mavi Bayrak ödül töreni gerçekleştirildi.

Yapılan törene Turizm iske Bakanı Abdulkadir Ateş, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal ve Türkiye\'nin farklı kentlerinden gelen turizmciler ile vatandaşlar katıldı.

Deniz suyu analizleri, plajı kullananların memnuniyeti, su sporları ve yüzme alanının ayrılması, acil durum planı, çevre yönetimi ve engelliler için olanakları içeren kriterleriyle Mavi Bayrak ödülü Türkiye\'de ilk kez denizlerin kıyı şeridinin dışında Van\'nın Tuşba İlçesi\'ndeki \'Mollakasım Halk Plajı\'na verildi. Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van için tarihi bir güne şahitlik ettiklerini söyledi. Vali Zorluoğlu, Van\'ın gerçek bir turizm şehri olduğunu belirterek, \"Bu güzellikleri yaşamak için geçen yıl 500 bini yabancı, 800 bini yerli olmak üzere bir milyon 300 bin kişi Van\'ımızı ziyaret etti. Bu yıl da bu rakamlar geçen seneden aşağı değil. İlimizin huzur ortamı muhafaza edildiği sürece, yerli ve yabancı ziyaretçi sayımızın artacağına inanıyorum. Bugün burada göndere çekilen mavi bayrağın takipçisi olacağım. Mavi bayrağın burada uzun yıllar dalgalanacağına yürekten inanıyorum. Bunun yanına yeni mavi bayrakları da ekleyeceğiz\" dedi.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe de tüm belediyelerin asfalt, park ve temizlik yaptığını ancak önemli olanın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklere sahip çıkılması olduğunu söyledi. Van Gölü için mavi bayrak başvurusunda bulunduklarını anlatan Özgökçe, \"Biz başvuru yaparken o dönemde Büyükşehir Belediyesinin başvurması gerekiyordu. Ama maalesef o zaman terör örgütlerine sırtını dayayan Büyükşehir Belediyesinin böyle bir derdi yok. Tuşba Belediyesi bugün bu bayrağı Van Denizi\'nin en güzel yerinde dalgalandırarak tüm yatırımcılara, \'Van huzur, kardeşlik kentidir\' diyoruz\" diye konuştu.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Başkanı Rıza Tevfik Epikmen ise Van\'a gelmekten mutluluk duyduğunu, Türkiye\'nin en doğusundaki mavi bayrağı dalgalandıracaklarını belirterek, \"Mavi Bayrak Programı, uluslararası bir programdır. Kural ve kriterleri uluslararası olarak belirleniyor ve vakfımız da bu kriterleri belirleyen sürecin içerisinde aktif rol alıyor. Bu mavi bayraklar bizim tarafımızdan denetime tabi tutuluyor. Eskiden kullandığımız bir söz vardı 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Bunu eksik beyan ediyoruz. Çünkü 3 tarafı denizlerle çevrili ama bir de iç denize sahip bir ülke olarak turizmden bahsetmemiz gerekiyor. Bu iç denizimizi de ihmal etmeden gerekli çalışmaları yapmamız gerekiyor. 430 kilometre kıyı şeridi azımsanacak bir kıyı şeridi değil. Bu da ülkemizdeki kıyı şeridinin yüzde 5\'ini oluşturuyor. Bugün burada mavi bayrak ödülü veriyoruz ama bu ödülü Van denizine verilmiyor. Sadece bu plaja mavi bayrak ödülü veriliyor. Çok zorlu bir sürecin ardından buralara geldik\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Mavi Bayrak göndere çekildi. Daha sonra Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ile beraberindekiler sahili gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Mollakasım sahilinden detaylar

- Van Gölünden detaylar

- Mavi Bayraklı Plajdan detaylar

- Detaylar

- Sahilde röportaj

- Detaylar

- Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Başkanı Rıza Tevfik Epikmen\'in konuşması

- Röportaj

- Detaylar

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU-Arif KARAKAŞ / VAN,(DHA)

==============================================

Kadınlardan çocuk istismarına karşı sessiz protesto

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Afyonkarahisar İl Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri çocuk istismarını sessiz yürüyüş yaparak protesto etti.

TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu üyesi kadınlar, çocuk istismarı ve kayıp çocuklara dikkati çekmek için Anıtpark önünde toplanarak \'Çocuğuma Dokunma\' yazılı pankart açtı. Kadın daha sonra İmaret Camii\'ne kadar sessiz yürüyüş yaptı. Protesto yürüyüşünde en önde çocuklar yer alırken kadınlar yakalarına \'Çocuk Bedenime Dokunma\' çıkartmaları taktı.

Grup adına basına açıklama yapan İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Berna Tokman, çocuk ihmal ve istismarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Tokman, \"Çocuk ihmal ve istismarı, dinle, akılla, vicdanla ve ahlakla asla bağdaşmayan, insanlık dışı bir tutumdur. Küçük yüreklerin taşıyamayacağı kadar ağır bir yüktür. Çocuğa, kadına şiddetin, tecavüzün hayvana zulmün özrü, affı yok. Olmasın da. Bu utançtan kurtulmak için ne gerekiyorsa, biz kadınlar olarak hazırız. Çocuklarımız geleceğimiz, onları korumak hepimizin görevidir\" dedi.

\'AĞIR CEZALAR GETİRİLMELİ\'

İstismar olaylarının tekrarlanmaması için ağır cezaların uygulanması gerektiğini beliren Berna Tokman, şöyle konuştu:

\"Son günlerde sıkça yaşamakta olduğumuz en değerli varlıklarımız çocuklarımızın üstüne kabus gibi çöken istismar ve devamında yaşanan çocuk cinayetlerinin bir daha yaşanmaması için kalıcı çözümlerin bir an evvel hayata geçirilmesi şarttır. Bu suçu işleyenlere en ağır cezalar uygulanmalı. Başka çocukların hayatlarının kararmaması için gerekli yasa değişikliğinin bir an önce yürürlüğe girmesini ve çocuklarımıza istismar edilmeyecekleri bir hayat verilmesini talep ediyoruz. Kayıp olup da bulunamayan, istismara uğrayan veya katledilen çocuk vakaları bu ülkenin mutlaka çözülmesi gereken temel meselelerinden birisidir.\"

\'HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERMEYE HAZIRIZ\'

\"Artık çocuklarımızı sokağa çıkarmaya, okula göndermeye korkar olduk\" diyerek annelerin korkularını dile getiren Tokman, \"Çocuklara yönelik her türlü cinsel istismar ve şiddete karşı önlemler alınması, en ağır yaptırımın yani cezanın verilmesi gerektiğini savunuyor ve bu konuda acil adımlar atılmasını talep ediyoruz. Bizler Kadınlar olarak bu konuda duyarlıyız ve sessiz kalamayız. Kınamakla yetinecek de değiliz. Bu tür çığlıklara ses olmak için, adalet yerini bulsun diye buradayız. Lütfen çocuklarımıza ve kadınlarımıza yönelik şiddet, istismar son bulsun. TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu olarak geleceğimiz olan çocuklarımızın korunması için her türlü çabanın bir parçası olduğumuzu bir kez daha deklare ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yürüyüşten detay

-Katılımcılardan detay

-Bir çocuğun konuşması

-Kadınların alkışlı protestosu

-Tokman konuşması

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ /AFYONKARAHİSAR,(DHA)

===============================================