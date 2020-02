DHA YURT BÜLTENİ - 16

Başbakan Yıldırım: CHP\'nin şimdi 2 tane genel başkanı var/EK

\'BU AY HEM RAMAZAN HEM 24 HAZİRAN BAYRAMI VAR\'

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankırı’dan sonra helikopterle Kırıkkale’ye geçti.Binali Yıldırım burada, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında partililere seslendi. Kırıkkale’nin her zaman AK Parti’ye destek verdiğini söyleyen Başbakan Yıldırım şöyle konuştu: “Bu ay iki bayram var birisi Ramazan Bayramı, diğeri 24 Haziran Bayramı. Hazır mısın Kırıkkale milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeni sistemin cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Ak kadroları cumhur ittifakını güçlü şekilde Meclis’e gönderecek miyiz? Kırıkkale üçte üç diyor mu? Maşallah Kırıkkale bizi hiç yalnız bırakmadınız. Her zaman güçlü desteğinizi yanımızda gördük. Yüzde 64 ile Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçtiniz. 1 Kasım seçimlerinde AK Partiye yüzde 62 ile rekor destek verdiniz. 24 Haziran’da güçlü desteğinizle yine Kırıkkale bizimle beraber olacak bunu biliyorum. Bu sefer oyumuzu daha da artıralım mı? Beraber yürümeye var mısınız? Aydınlık Türkiye’nin kapılarını aralayacak mıyız? Hedefinize koşar adımlarla gidecek miyiz? Güçlü meclis, güçlü hükümet güçlü Türkiye için büyük hedefler için durmak yola devam.ö

\'KANDİL\'DEN EMİR ALANLARIN BUNDAN SONRA HAYATLARI ÇOK ZORLAŞACAK\'

Terör örgütlerini ülkeye tehdit olmaktan çıkardıklarını vurgulayan Binali Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:“FETÖ, PYD, PKK, DEAŞ bütün örgütleri ülkemize tehlike olmaktan çıkarıyoruz. Kandil’den de temizleyeceğiz. Kandil’den talimat alanlar düşünsünler emir alanlar bundan sonra hayatları çok zorlaşacak. Terörle nasıl mücadele ettiysek vesayet girişimiyle de aynı şekilde mücadele ettik. Demokrasiye hukuk devletine her zaman sahip çıktık. AK Parti milletin partisidir. Türkiye’nin partisidir. 16 yılda Türkiye’yi nereden nereye getirdik.\"

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'den \'rabia\'lı eleştiri

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında miting yaptığı Muğla\'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı sık sık kullandığı \'rabia\' işareti üzeriden eleştirdi. Baş parmağını kıvırarak elinin 4 parmadığını gösteren İnce, \"Meydanlarda Erdoğan sürekle böyle yapıyor. Bunu anlamını biliyor musunuz, anlatayım mı size? Erdoğan zamanında yolsuzluk var mı? Erdoğan zamanında yoksulluk var mı? Erdoğan zamanında yasaklar var mı? Erdoğan zamanında yalan var mı? Aha sana rabia\" dedi.

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin Muğla mitingine binlerce kişi katıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü arkasında bulunan Açık Oto Pazarı\'ndaki miting alanına \'Muğla tamam diyor\', \'Muğlalılar İnce düşünür\', \'Biz artık şarkı dinlemek değil şarkı söylemek istiyoruz\' yazılı pankartlar asıldı. Alanı dolduran kalabalık, \'Üniversiteler bölünemez\', \'Tamam gari\', \'Tütün malımız, Muharrem canımız\', \'Emekliler için adil gelir dağılımı\', \'Tamam ule tamam. Bitiversin gari bu çile. Git gari git. Bıktık, bıktık\" yazılı dövizler taşıdı. İnce, meydana geldiğinde kalabalık büyük coşku yaşayıp, \"Başkan İnce\" sloganı attı. Muharrem İnce\'nin konuşması öncesinde, alanda bulunanlardan, cep telefonlarından sosyal medya hesaplarına \"İncemuğla\'da\" yazmaları istendi. Kürsüye çıkan Muharrem İnce, konuşmasına, \"Merhaba güzel insanlar\" sözleriyle başladı. Murahhem İnce, \"Bugün kampanyanın 38. günü 86. mitingi, şu ana kadar Muğla bir numara oldu. Ama daha 35 civarında miting var. Büyük İstanbul mitingi var. Benim rakibimde para çok. Hazinenin anahtarı onda, örtülü ödenek, devletin uçakları çok, ganimet. Ama biz sizin yatırdığınız paraları kullanıyoruz. Helal ediyor musunuz? O zaman tünelin ucu göründü. Yalnız yarı yolda benzin bitmesin biraz daha ateşleyin\" dedi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN\'I ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı eleştiren CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, \"Erdoğan Eskişehir\'e gitti, orada konuşmuş. Ben ayrımcılık yok diyorum, AK Parti\'li kardeşimi, ülkücü kardeşimi, HDP\'li kardeşimi, herkesi, 81 milyonu kucaklamaya çalışıyorum. Ben barış, huzur diyorum. Birde kavga eden bir adam var. Söylediği laflar şunlar; Ben istihbarata sordum, Diyarbakır\'da Muharrem İnce\'nin mitingine gidenler HDP\'liymiş. (bu sırada vatandaşların yuhlaması üzerine) Ben ona cevabını bildiririm ya, haddi bildiririm. Sayın Erdoğan, bu devletin istihbaratı ne zamandan beri miting alanlarını kontrol ediyor. Sen bu devletin mitinglerini bırak, görev ver de bomba patlatanları yakalasınlar. Sen kim istihbarat kim? Sen darbeyi eniştenden öğrenen adamsın. MİT\'in başındaki adamı değiştir bence. Yalan söylüyor sana. Mitingde meydanda AK Parti\'li kardeşlerim vardı, sana yalan söylemişler. Allah aşkına 16 sene bu devleti nasıl yönetti şaşırıyorum. Yazıklar olsun o istihbarata böyle bir bilgi verdiyse. PKK, IŞİD, FETÖ\'cüler kol geziyor. Bu ülkede sizin işiniz Muharrem İnce\'nin mitingleri mi\" diye konuştu.

GÖCEK TÜNELİ BEDAVA OLACAK

Göcek Tüneli\'ni bedava yapacağını, üniversite öğrencilerini tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğini söyleyen Muharrem İnce, \"Bir şey daha söyleyeyim, burada Marmaris\'te rahmetli Özal bir yazlık yapmıştı. Kıyameti koparmıştı Türkiye\'de. Geldi Recep Bey burayı yıktı, gitti 300 odalı yazlık saray yaptı. 50 bin ağaç kesti, birde böyle bir duvar ördü. Şimdi bakın, o kotluğa oturduğumda önce duvarı hemen kaldıracağız. O elli bin ağacı hemen dikeceğiz, sarayı yıkacak halimiz yok yıkmam onu da engellilere vereceğim. Ha bak Muğla\'dan söz vereyim, Recep Erdoğan bugünden itibaren meydanlarda yalan söylemezsen, kışın eski cumhnarbaşkanı olarak ona da verebilirim. Bir şartla, eski cumhurbaşkanlarına verilim; bugünden itibaren yalan söylemesin ve kışın bir hafta\" dedi.

\"MEMLEKETİN CİDDİ PROBLEMLERİ VAR\"

Memleketin ciddi problemleri olduğunu belirten Muharrem İnce konuşmasına şöyle devam etti:\"Büyümeyi açıklamışlar 7.4. Yahu büyüme 7.4 de bunu hisseden var mı? Yok. Enflasyona bakıyorsun yukarı doğru çıkıyor. Dolar yukarı doğru çıkıyor. Erdoğan kiminle kavga etsiyse o çıkıyor. Faizli kavga etti o yükseliyor, dolarla kavge etti o yükseliyor, İnce\'yle kavga etti o yükseliyor. Ne diyor, Bay Muharrem diyor. Ağzını açıyor Bay Muherrem. 24 Haziran\'da baybay Recep. Dün \'Bana bak muharrem\' demiş. Sana hazine bakıyor, örtülü ödenek bakıyor, koca devlet sana bakıyor, sana ne bakayım millete bakacağım ben. İstediğim şu, bir tek şey istiyorum fazla değil. \'Ben ekonomistim\' diyor. Ben de fizikçiyim, hem de diplomalı. Sen ekonomistsen unuttuğun bir şeye var nobel ekonomi ödülünü alan ilk kişi fizikçidir. Şimdi Recep Erdoğan\'dan bir şey istiyorum, madem ustasın bir akşam bir televizyon kanalında benim karşıma çık. Hadi gel başka bir şey sormayacağım, diplomanı sormayacağım, beygirden düşmeni anlatmayacağım, haramları anlatmayacağım, sadece ekonomi konuşacağız.\"

PROJELERİ ELEŞTİRDİ

Türkiye\'nin bir duvara toslamak üzere olduğunu ve 10 yıl sonra dünyanın çok değişeceğini ifade eden Muharrem İnce, \"Türkiye karar verecek ya bir fizikçiyi seçecek ya da bir kekçiyi. 16 sene sonra üç tane projesi var. Bir stat yapacak, iki park yapacak, üç kıraathane yapacak. Yahu sen belediye başkanı mısın? Diyor ki \'Her mahalleye bir kıraathane yapacağım. Çaylar gelsin kekler gitsin\' diyor. Her mahallede kıraathanelere dolu zaten. Onların keklerini bile yandaşlara sattırabilir. Ustayım diyordu meğer kek ustası. Öğleyin gittin kıraathaneye keki yedin iş yok. Yani diyor ki öğretmenlere, \'Size atamayacağım, çocuklar hepiniz işsizsiniz, kıraathaneye gidin, bir kekle idare edin\' diyor. Bedava kek yemek isteyenler Erdoğan\'a oy versin iş isteyenler bana oy versin. Emin olun Erdoğan\'ın oy için yapamayacağı bir şey yok. Aklı sıra beni bir yerlere itmeye çalışıyor. Bak Erdoğan, aslım belli neslim belli. Benim kim olduğumu soruyorlar, Atatürkçü yurtsever bir fizik öğretmeniyim\" dedi. Aday olduğu zaman diğer rakiplerini ziyaret ettiığini ve onların hesaplarına da 500\'er TL para yatırdığını hatırlatan Muharrem İnce, \"Dört adayı ziyaret ettikten sonra Hakkari\'ye gittim. Herkesini elinde Türk bayrağı, İzmir Marşı çalıyor. Ben nerden bileyim adamın HDP\'li olduğunu, AK Parti\'li olduğunu, alan dolu ben de sahneye çıktım. Aynen şöyle dedim; \'Dört adayı ziyaret ettim, size selamı var\' dedim. Buradan almış sadece Demirtaş kısmını, almış, kesmiş, mesela İç Anadolu\'ya gidiyor. Bakın diyor Demirtaş\'ı ziyaret etmiş diyor. Gizli saklı bir şey yapmadım, ettim. Sana mı soracağım? Yahu bu memleket için seni bile ziyaret ettim, sana bile katlandım. Bu yapıdaki bir insan Türkiye\'yi barıştıramaz, sorunları çözemez. Erdoğan\'dan farkım şu; O beyaz Türk ben bu ülkenin zencisiyim. O saraylı ben milletin evladıyım\" diye konuştu.

\"VAKİT JÜBİLE VAKTİ\"

Kendi resimlerinden fotomantaj yapıldığını da miting alanında anlatan Muharrem İnce, \"Camide zeybek oynatıyorlar bana, ahlaksızlığı görüyor musunuz? Bu işleri montaj dublaj işlerini FETÖ yapıyordu, meğer bunu fetöden öğrenmişler. Muğla\'ya gelirken yazmışlar Vvakit Türkiye vakti diye.\' Ben de bir slogan buldum onlara \'Vakit jübile vakti\" dedi. Konuşmasında Merkez Bankası\'nı bağımsız yapacağı, Kamu İhale Kanunu değiştireceği gibi seçim vaatlerini de sıralayan Muharrem İnce, \"Türkiye\'yi topyekun kalkındıracağız. Gençler, çocuklar var. Bir çocuğun bütün organları büyürken bir uzuv fazla büyürse ortaya garip durum çıkar. Türkiye öyle. Hem eğitimde hem sanayide büyüyecek. Turizmde hedefimiz, 12 aya yaymak. 60 milyon turist, 60 milyar turizm geliri. Bunları yaparken zeytini, tarımı unutamayız. Zeytinyağını unutamayız. Marka yaratacağız markayı, gençlerle başaracağız. Türkiye\'nin sanayisinin dörte biri atıl. Şu anda çalışmıyor, meralar atıl, insan kaynakları atıl, denizleri atıl. Bunları devreye sokacağız. Topyekun bir kalkınma, güçlü bir Türkiye, rehaf içinde bir Türkiye yaratacağız\" diye konuştu. Kendisinin tütün tallalarında büyüdüğünü ve çalıştığını anlatan Muharrem İnce şöyle devam etti: \"Aramızda fark var. AK Partili kardeşim, ülkücü kardeşim, HDP\'li kardeşim, senin vicdanına sesleniyorum. Adıyaman\'da, Muğla\'da Türk tütününü yasaklayıp ABD tütün şirketlerine bu milleti teslimi eden Erdoğan! O Türkiye\'yi Washington\'dan, Brüksel\'den yönetiyor, ben Ankara\'dan yöneteceğim. Benim cumhurbaşkanlığımda asla 600 milletvekili olmayacak. Türkiye\'nin nüfusu 80 milyon. Biz 600 milletvekiline o kadar maaş o kadar ödenek veremeyiz. Bunu da değiştireceğiz. Bu memleket için projemizi üç B. Barışacağız, hemen barışacağız. Büyüyeceğiz, ekonomik olarak büyüyeceğiz. Bölüşeceğiz, adil bölüşeceğiz. Bir emeklinin en düşük maaşı 840 TL en yüksek 6 bin 400 TL. 9 kat fark var. Emeklilik arasında 9 kat fark olursa o ülkede barış olmaz, kardeşlik, hakkaniyet olmaz. Bunun dengeleyeceğiz. Erdoğan salona giriyor, yüksek yargıçların hepsi ayağa kalkıyor. Benim cumhurbaşkanlığımda Yargıtay salonuna girdiğim zaman yargıçlara ayağa kalkmamalı. Çay toplayan yargı olmamalı. Gerektiğinde o yargı beni de yargılamalı. Geçenlerde Danıştay üyesi benim aleyhimde tweet atıyor. Ben cumhurbaşkanı olduğumda, benim rakiplerim hakkında asla tweet atamaz, atmamalı.\"

CUMHURBAŞKANI\'NA RABİA İŞARETİ CEVABI

Cumhurbaşkanının sık sık yaptığı rabia işaretini gösteren Muharrem İnce,\"Meydanlarda Erdoğan sürekle böyle yapıyor. Bunu anlamını biliyor musunuz, anlatayım mı size? Erdoğan zamanında yolsuzluk var mı? Erdoğan zamanında yoksulluk var mı? Erdoğan zamanında yasaklar var mı? Erdoğan zamanında yalan var mı? Aha sana rabia\" dedi. Kendisi cumhurbaşkanı seçildiğinde, yeni dönemde en önemli farkın, vatandaşın değil devletin kemer sıkması olacağını söyleyen İnce, \"Saray yok, saltanat yok bunlar yok\" dedi. Cumhurbaşkanı olduğu zaman din dersinde de düzenleme yapacaklarını anlatan Muharrem İnce, \"Erdoğan diyorki dindar nesil, diyor. Dindar nesile karşı değilim, aile isterse dindar nesil yetiştirir ama devletin görevi var, metematik öğretir. Kıvırmak yok, din eğitimini nasıl yapacağız? Muhafazakar biri \'Benim çocuğuma haftada bir saat iki saat din dersi yetmez\' derse, \'fıkıh istiyorum\' derse, başüstüne, hemen seçmeli olarak vereceğim. Türkeye\'nin sorunlarını ilkeli siyasetle çözeceğiz. Omurgalı ilkeli bir siyasete hep birlikte başaracağız bunu\" diye konuştu. Miting sonunda Muğlaspor Başkanı Erol Kapis, İnce\'ye adı ve soyadının yazılı olduğu 48 numaralı Muğlaspor forması, Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan da puşi, tespih ve kasket hediye etti. İnce, sahneden inmeden önce kalabalığa karanfil atıp, CHP\'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile güvercin uçurdu. İnce, miting alanını dolduranlarla özçekim yaptıktan sonra geceyi geçireceği Marmaris\'e hareket etti.

CHP Milletvekili Demirtaş\'ın sosyal medyaya düşen görüntüleri gündem oldu

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş\'ın seçim çalışmaları sırasında girdiği iş yerinde, \"Cumhurbaşkanlığı\'nda reise oy verebilirsiniz hiçbir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz\" dediği video sosyal medyada yayıldı.

CHP Zonguldak Milletvekili ve 1. sıra milletvekili adayı Ünal Demirtaş, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Demirtaş, girdiği bir iş yerinde seçmenle arasında geçen diyalog cep telefonu kamerasıyla çekildi ve sosyal medyada gündem oldu. Demirtaş, videoda konuştuğu kişiye, \"Cumhurbaşkanlığı\'nda reise oy verebilirsiniz hiçbir sorun yok. Kızmayız, darılmayız. Ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz. İkiye bölelim oyları bu sefer, Ereğli\'den çıkan bir arkadaşınıza destek verin. Çok sağolun\" dedi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından konuşan Demirtaş, şöyle konuştu: \"Oradaki esnafın Ak Parti\'li olduğunu söylediler. İlçe örgütümüz muhafazakar yer olduğunu söyledi. Orada diğer milletvekilimiz Şerafettin Turpçu ve adayımız Merve Kır, ilçe başkanımız ve kalabalık bir parti grubu olarak oradaydık. Bende içeriye girdim dedim ki onlara, \'tamam kararlısınız net bir şekilde oy vereceğiz diyorsunuz. Bende madem ona oy veriyorsunuz, milletvekilliğinde de bir hemşeriniz bir köylünüz var ona destek verin\' diyorum. Bundan daha dolay bir şey olmaz ki. Bunlar gayet net ve samimi şekilde kararını söyleyen vatandaşlarımız. Bir başka yerde de vatandaşımız \'İyi Parti adayı var buradan komşumuz. Ona oy vereceğiz mahalleden arkadaşımız\' diyor. Bende diyorum ki onu söyleyen vatandaşımıza \'tamam kardeşim o zaman Cumhurbaşkanlığında Muharrem beye oy verin diyorum. Öyle olabilir diyorlar. Ben Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce için 11 bin üyeye bağış talep ettim. Bunun için mücadele ettim. Adayımıza en çok destek verenlerden biriyim.\"

Bilal Erdoğan\'dan bor eleştirisi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Gençlik Vakfı Zonguldak Abdullah Tayyip Olçok Eğitim Merkezi\'nin açılışında yaptığı konuşmada, \"Bu gençliğin önüne hangi projeyle çıkıyorsunuz? Sizin projeniz hangisi? Dün bir tanesini öğrendik. Borcam projesi var. Evlerimizde kullanıyoruz ya. Bor karışımlı camdan üretilen sıcağa dayanıklı cam.\" diyerek Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi eleştirdi.

Liman Caddesi\'nde gerçekleştirilen açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu TÜGVA Yüksek istişare Kurul üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Özcan Ulupınar ve Faruk Çaturoğlu sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vakıf üyeleri katıldı. Kur\'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşma yapan Bilal Erdoğan, savunma sanayisinde Amerika\'nın tabancasına, tüfeğine muhtaç olan bir Türkiye\'den, bugün kendi piyade tüfeğini yapan, kendi savaş gemisini, kendi tankını yapan, kendi insansız hava aracını, kendi helikopterini yapan bir Türkiye\'nin olduğu belirterek, \"Bu ülkede bunları yapanların gericilikle yaftalayanlar alternatif olarak sadece yapılanları yapmamayı önerdiler. Birinci köprü yapılacağı zaman yapmamayı teklif ettiler, ikinci köprüyü yapılacağı zaman yapmamayı teklif ettiler. Üçüncü köprü yapılacağı zaman yapmamayı teklif ettiler. Hatırlayın Gezi kalkışmasını. Üçüncü havalimanının yapılmamasını teklif ettiler. Kanal İstanbul\'un hala yapılmamasını teklif ediyorlar. Peki bu gençliğin önüne hangi projeyle çıkıyorsunuz. Sizin projeniz hangisi? Dün bir tanesini öğrendik. Borcam projesi var. Evlerimizde kullanıyoruz ya. Bor karışımlı camdan üretilen sıcağa dayanıklı cam. Bir tanesi borcam projesi. 68\'den beri Türkiye\'de üretiliyormuş meğer. Hem de CHP\'nin ortak olduğu İş Bankasının şirketi tarafından ama haberi yok. Ama onun sayesinde millette öğrendi. Şimdi borla ilgili ülkemizde ciddi çalışmaların ar-gelerin yapıldığını çok ileri teknolojik ürünlerde dahi kullanılacak ar-ge bugün yapılıyor. Ama yapılmayacak gibi konuşuyor. Neden? Acaba bunlardan haberi olmayan vatandaşın kafasında bir bulanıklık oluşturabilir miyim. Yani ne olacak? At bir yalan inanan olursa işte partisinde kalacak kadar bir oy kazanır mıyım ümidiyle demek ki. Çok basit ve ucuz siyaset. Yazık günah.\" dedi.

\'İTALYA\'DA ULTRASON İÇİN 3 AY SONRAYA RANDEVU VERİLDİ\'

Erdoğan, Türkiye\'de son 15 yılda sağlık sisteminin nereden nereye geldiğini İtalya\'da yaşadığı dönemden örnek vererek anlattı. İtalya\'da 4 yıl yaşadığını ifade eden Erdoğan, \"Bu ülkede 18 yaşından küçük çocuklar ücretsiz tedavi görecek diyor. Öyle olduğunu bilmiyorlar. Bu ülkede sağlık sistemi nerelerden nerelere geldi. Bendeniz İtalya\'da 3-4 yıl yaşadım. Bir ultrason için 3 ay sonrasında randevu verdi İtalya. Çok gelişmiş İtalya\'dan bahsediyoruz. Bugün elhamdülillah ülkemizde emarından ultrasonuna hemen telefondan randevunuzu alıp gidiyorsunuz. Yani Türkiye\'nin gerçeklerini ya bilmiyor ya da bilmeyen insanları yalanlarla aldatmaya çalışıyor. Gençlerimiz böyle uçuk hikayelerle, uyduruk yalanlarla vatandaşımı kandıranlara değil, yaptıklarıyla, cesaretiyle, dimdik duruşuyla ülkemizi geleceğe taşıyanları önüne almalıdır.\" diye konuştu.

5 araç çarpıştı, otoyol yarım saat ulaşıma kapandı

Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu\'nda 5 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında Ankara istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.

Kaza saat 18.15 sıralarında, TEM Otoyolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde 4 otomobil ile 1 cip çarpıştı. Araçlar hasar görürken, yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç konvoyu oluştu. Olay yerine gelen trafik ekiplerinin araçları yol kenarında almasıyla yol ulaşıma açıldı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ödemiş\'te 15 dakikalık yağmur ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

İzmir\'in Ödemiş ilçesinde, fırtınayla birlikte gelen ve zaman zaman yerini doluya bırakan sağanak yağmur, kırsal 5 mahalledeki ekili alanlara ve meyve bahçelerine zarar verdi.

Ödemiş\'te, dün saat 19.00 sıralarında aniden sağanak yağmur başladı. Yağmur, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Toplam 15 dakika yağan yağmur ve dolu, Ödemiş\'in kırsal mahalleri Konaklı, Bademli, Kemenler, Pirinççi, Emirli\'de hayatı olumsuz etkiledi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte de sağanak yağmur ve dolunun tarım arazilerinde verdiği zarar da ortaya çıkmaya başladı. Domates, biber, turşuluk salatalık ve karpuz ekili tarlalar ile meyve bahçeleri zarar gördü. Bademli Mahallesi\'nde 40 yıldır çiftçilik yapan Cengiz Sarı, \"Yağmurla karışık dolu, 15 dakikada ne varsa ne yoksa bitirdi. Tüm emeklerimiz boşa gitti. 6 dönüm arazimdeki erik ağaçlarında bulunan 45- 50 ton kadar ürünüm, ağaçların dibine döküldü. Kalanları ise berelendi. 4 dönümlük tarlamdaki turşuluk salatalık ve diğer sebzeler de aynı şekilde zarar gördü\" diyerek, yetkililerden destek istedi. Sarı\'nın eşi Emir Sarı da zararlarının çok büyük olduğunu belirterek, \"Çoluğumun çocuğumun bütün geliri bu tarlalardaki mahsulden gelecekti. Ancak, yağmur ve dolu hepsini aldı götürdü. Başka da bir gelirimiz yok. Şimdi biz ne yaparız? Salatalık üretimi 40-45 gün sürüyor. Daha yeni ürün almaya başlamıştık ki böyle bir afet ile karşılaştık\" diye konuştu. Köylülerden Hüseyin Kıran da \"64 yaşındayım. Böyle bir hadiseyle hiç karşılaşmamıştım. Doğal afet nedeniyle hiçbir sebzemiz, meyvemiz kalmadı. Devletimizden yardım bekliyoruz. Ne yiyecek ne de satacak ürünümüz var. Elimizdeki kabaklar dahil hepsine dolu vurdu paramparça oldu. Tarımla uğraşan insanlarız. Devletten kredi çekiyoruz, kullanıyoruz. Ürünü alınca, yatırım tekrar kredi çekiyoruz. Şimdi kredi borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz? 8 dönüm arazide 55- 60 ton eriğim vardı ama ziyan oldu. Belki 5 ton kadar alt bölgelerden sağlam mahsul çıkar. Devletin yetkilileri gelip, burada zarar tespit çalışma yapması gerek. Yardım bekliyoruz\" dedi.

Kamyonu sollamak isterken elektrik direğine çarptı

Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde, önündeki kamyonu sollamak isterken kontrolünü kaybettiği otomobil ile elektrik direğine çarpan sürücü yaralandı.

Kaza öğleden sonra, Kartepe Rahmiye Mahallesinde meydana geldi. Altan Şancı idaresindeki 41 ND 450 plakalı otomobil önündeki kamyonu sollamak istedi. Karşı yönden başka bir kamyonun geldiğini fark eden Altan Şancı, aracın kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. İtfaiye ekibi Altan Şancı\'yı hasar gören araçtan çıkardı. Altan Şancı sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

