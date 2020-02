DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kılıçdaroğlu: 16 yılın sonunda \'kıraathane açacağız\' diyorsa bu iş bitmiştir (4)

CHP LİDERİ ANTALYA\'DA İFTAR YEMEĞİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya\'daki programı kapsamında Muratpaşa Belediyesi\'nin Kent Meydanı\'nda düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Kılıçdaroğlu sahneye çıktığı sırada CHP\'li gençler, \'Hak, Hukuk, Adalet\' sloganları attı. Kürsüye çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, “Belki de bu geceye en yakışan şu an hak, hukuk ve adaleti söylemektir. Hep birlikte bu güzel ülkede hakkı, hukuku ve adaleti gerçekleştirmek için mücadele edeceğiz. Hiç kimseyi kimliğinden, yaşam tarzından, inanç tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz. İnsanı insan olarak seveceğiz ve \'İnsan Allah\'ın yarattığı en değerli varlıktır ve başımızın üstündedir\' diyeceğiz. Bütün insanları kucaklayacağız. Ramazan ayındayız, rahmeti bol bir aydayız. Sevgiye, huzura, bir arada yaşamaya özlem duyuyoruz. Gerginlik, kavga istemiyoruz kendi ülkemizde. Müslüman dünyasında kan akmasın istiyoruz ve bütün coğrafya barış içinde olsun diyoruz. Huzuru, adaleti, hakkı, hukuku yakalamak hepimizin ortak görevi olmalıdır\" dedi. Bu güzel ülkeye demokrasiyi, düşünce özgürlüğünü, can ve mal güvenliğini getirmenin görevi olduğunu dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Ama bu sadece benim görevim değil, hepimizin ortak görevi olmalıdır. Allah\'ın izniyle sayın Muharrem İnce\'yi cumhurbaşkanı, Millet İttifakını da parlamentoda çoğunluk olarak gördüğümüz zaman göreceksiniz ki bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz. En ufak bir endişem yok. Kavgasız bir Türkiye, barış içinde yaşayan, hiç kimsenin ötekileştirilmediği, inanç özgürlüğünün olduğu, kadın erkek eşitliğinin olduğu, yargı bağımsızlığının, herkesin can ve mal güvenliğinin olduğu, annelerin güleryüzle ve umutla çocuklarını okula gönderdiği bir Türkiye istiyoruz. Çocukların kahvaltı ve öğle yemeklerini öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte yaptığı, herkesin çalıştığı, iş ve aş sahibi olduğu, her evde tencerenin kaynadığı, yoksulluğun olmadığı, komşularıyla birlikte barış içinde yaşadığı güçlü bir Türkiye. Yurtta barış dünyada barış dediğimiz bir Türkiye. Bu özlemlerle ve dileklerle hepinizi yürekten kutluyorum.\" Konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na, Likyalı Patara Yörükler Derneği Başkanı Muzaffer Otlu tarafından keyfiye takdim edildi. Adalet Yürüyüşü\'nün simgelerinden biri olan 10 yaşındaki Alsancak Şen de karnesini sahnede Kemal Kılıçdaroğlu\'na gösterdi ve bir şiir okudu.

Çavuşoğlu: FETÖ gibi, Türkiye\'yi kıskananlar gibi \'yıkacağız\' diyorlar /EK

BAKAN ÇAVUŞOĞLU ANTALYA\'DA OKUL AÇILIŞI YAPTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim bölgesi ve memleketi Antalya\'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi\'nde yapımı tamamlanan 24 derslikli Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi\'nin açılışını yaptı. Açılış törenine Bakan Çavuşoğlu\'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya milletvekilleri, AK Parti\'li Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Enç, CHP\'li Devrim Kök, MHP\'li Mehmet Günal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Menderes Türel, ilçe belediye başkanları, MHP Antalya 1. sıra milletvekili adayı Abdurrahman Başkan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, iş insanları, bazı siyasi partilerin il başkanları, 9\'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel\'in kardeşi merhum iş adamı Şevket Demirel\'in eşi ve kızının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, hükümet olarak çıkardıkları bir kanunla iş insanlarının okul yapımındaki tüm harcamalarının vergiden düşmelerini sağladıklarını belirtti. Ancak Antalyalı iş adamlarının vergiden düşmek için değil hayırseverlik için böyle çalışmalara imza attığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, “Okullaşma oranında istediğimiz hedeflere hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Nüfusa göre hayırsever sayısı bakımından Antalya, Türkiye\'de birinci sırada. Ne mutlu bize böyle bir yerde siyaset yapıyoruz. 1 haftadır Antalya\'da en çok eğitime vakit ayırdık\" dedi.

\'ASALA TERÖR ÖRGÜTÜNE İNAT OLSUN DİYE DİPLOMAT OLDUM\'

Geçmiş yıllarda fen ya da sosyal bilim diye eğitimin ayrılmadığını, öğrencileri yönlendiren bir sistemin olmadığına dikkati çeken Mevlüt Çavuşoğlu, “Bizi yönlendiren bir şey yoktu ancak ben lise yıllarımdan itibaren diplomat olmayı istiyordum. O yıllarda Ermeni terör örgütü ASALA diplomatlarımızı öldürdüğü için ben de diplomat olmak istemiştim. Ancak şimdilerde öğrencilerimiz hangi bölümü ilerde seçecekse bu liseler ona yardımcı olacak\" dedi.

\'ANTALYA TEKNOLOJİ ŞEHRİ OLACAK\'

Sanayicilerin teknik eleman olmadığı yönünde eleştiride bulunduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, teknik liselerin sayısının artmasının gerektiğini söyledi. 2023 yılında Türkiye\'nin her alanda güçlü olacağını kaydeden Çavuşoğlu, Antalyalılara da bir müjde verdi. Yeni bir proje üzerinde çalıştıklarının vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu,“Antalya\'ya inşallah büyük bir teknoloji vadisi kuracağız. Tüm araştırma geliştirmelerin içinde olduğu, 5 milyon insanın çalışıp yaşayacağı bir şehirden bahsediyoruz. Bunun için çalışmalara başladık\" diye konuştu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise 2019 yılında tekli eğitim sistemine geçeceklerini hatırlatarak Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin katkılarıyla derslik sayılarını arttırarak sisteme kolay bir geçiş yapacaklarını aktardı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de okulda başarılı öğrencilerin yetişmesini temenni ederek okulun bugüne kadar gelmesindeki tüm aşamalarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun büyük emeğinin olduğunu söyledi.

\'ANNEMİN ÖLÜMÜNÜN YIL DÖNÜMÜNDE AÇILIŞ YAPMAK İSTEDİM\'

Hayırsever iş insanı Mustafa Yılmaz da okula babasının ve annesinin ada yaptırdığını belirtti. Okul inşaatını kısa süre önce bitirdiklerini ancak açılış için özellikle bugünü beklediklerini anlatan Yılmaz, “Açılış için özellikle bugünü bekledim. Geçen sene bugün annemi kaybetmiştim\" dedi. Konuşmaların ardından 4 dönüm arazi üzerine 3 katlı inşa edilen içerisinde spor salonu da bulunan 24 derslikli Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi\'nin açılışı yapıldı. Açılıştan sonra okulu gezen Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri daha sonra okulun karşısındaki alanda verilen iftar yemeğine katılarak vatandaşlarla oruç açtı.

Sağlık Bakanı Demircan, Erbaa’da 7 bin kişilik iftara katıldı

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan Tokat’ın Erbaa ilçesinde Erbaa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen İftar yemeğine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın yanı bira Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Yusuf Beyazıt, belediye başkanları ve yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Programda yaptığı konuşmada 24 Haziran\'da yapılacak seçimlere değinen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şehit Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu’nun cenazesine katıldıklarını belirterek, “Said kardeşimizi, vatan için canını feda eden kardeşimizi toprağa tevdi ettik. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin ve peygamberimizin komşusu kılsın. Bu coğrafya kolay bir coğrafya değil. Zor bir coğrafya, burada güçlü olmak zorundayız. Zayıf devlet yaşamaz. Yaşatmazlar. O nedenle ülkemizin geleceğini en iyi şekilde inşa edecek, güçlü şekilde kuracak adımları atmak zorundayız. Zihniyetteki temel değişimi yaşattık, yaptık, uyguladık. Elhamdülillah. İnsanı merkeze aldık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesini şiar edindik. Şimdi sistemin değişim zamanı. İnsanı esas alan anlayışı sisteme de egemen kılmak için bir yıl önce almış olduğumuz kararı Allah nasip edecek, 24 Haziran günü el birliği ile uygulayacağız. Bir yıl önce millet sürekli kriz oluşturan, koalisyon oluşturan, darbelere neden olan, parlamenter sisteme son verme kararı aldı ve onun yerine Cumhurbaşkanlığı Sistemini, anayasa değişikliğini Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte meclisten geçirip siz değerli aziz milletin onayına sunduk. Sizlerin kabul oylarıyla bu karar alındı. Şimdi bu kararın uygulamasını yapacağız. Bu kararın ilk uygulaması olacağı için önemli olan iki husus var. Başkan güçlü başkan olacak elbette Recep Tayyip Erdoğan’ı milletimiz seçiyor ve seçecek de inşallah. Ondan sonra güçlü meclise ihtiyaç var. Burada bu yeni sistemin alt yapısını, mevzuatını ve kurullarını oluşturacak bu meclis uyumlu, başkanla birlikte çalışacak güçlü bir meclis olmalı. Bu kararı da milletimiz verecek inşallahö dedi.

İftar yolunda kaza: 1\'i ağır 6 yaralı



Kırıkkale\'nin Bahşılı ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1\'i ağır 6 kişi yaralandı. Araçlarda bulunan kişilerin iftara gittiği öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı Hüseyin Onbaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. İftara yetişmek için evlerine giden Fatih Develi yönetimindeki 71 AB 573 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Recep Yulaf yönetimindeki 71 DT 235 kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile birlikte araçlarda bulunan yolculardan Gülşen Develi (30) Ayşenur Develi (5), Muhammed Hilmi Develi (9) ve Muhammed Numan Develi (1) yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Gülşen Develi’nin ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

