DHA YURT BÜLTENİ - 16

\'Askeri Casusluk Davası\'nın hakimi, Yunanistan\'a kaçarken yakalandı (2)

SEGBİS BAĞLANMADI, İFADE VEREMEDİ

Edirne\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçarken yakalanan \'Askeri Casusluk Davası\'nın hakimi İsmail Kurt hakkında üzerinde bulunan sahte kim nedeniyle soruşturma açıldı. Savcılık sorgusunun ardından hakim İsmail Kurt, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) odasına alındı. Hakkında soruşturma yürüten İstanbul\'daki mahkemeye bağlantı uzun süre yapılamayan Kurt, yeniden Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-İsmail Kurt\'un adliyeden çıkışı

-Edirne Adliyesi

-Polis aracına bindirilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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Tarihi camilerdeki \'kuşkonmazlar\' kaldırıldı

EDİRNE\'de tarihi Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli Cami\'iavlu ve kemerlerine dikenli teller ile konmalarını engelleyen \'kuşkonmazlar\' Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla kaldırıldı. Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, \"Hayvanlara eziyet eden bu aparatları ortadan kaldırdık.\"dedi

Edirne\'de geçmiş dönem İl Müftülüğü kararıyla UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi\'nde bulunan Selimiye Camii başta olmak üzere Eski ve Üç Şerefeli Camii\'lerin avlu ve kemerlerinde bulunan kuş konmazlar Vakıflar Genel Müdürlüğü\'nün aldığı kararla yerinden söküldü. Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, camilerin insanlar olduğu kadar hayvanlarında yaşam alanı olduğunu belirterek, \"Camiler hayvanlar içinde yaşam alanı. Edirne\'de Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski Cami\'de zamanla bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü dışında, bu kuşkonmazları yerleştirmişler. Son aldığımız kararla kuşkonmazların kaldırılması kararını aldık. Bu aparatları söküyoruz. Böylece hayvanlara eziyet eden bu aparatları ortadan kaldırmış oluyoruz\" dedi.

Kuşkonmazlar camilerden sökülmesiyle kuşlar tarihi cami avlularında uçmaya başladığı görüldü. Çok sayıda vatandaşında hayvanlara eziyet olarak gördüğü kuşkonmazlar, Edirne İl Müftülüğü tarafından kuşların camileri pisletmemeleri önlemek amacıyla konulduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Selimiye Camii

Camiden detay

Kuşlardan genel detay

Osman Güneren ile röp.

Eski Camii genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Meral Akşener: \'TİKA\'yı kapatacağım\' demedim (2)

\'O ARKADAŞLARIMIZ DEMOKRASİNİN ÖNÜNÜ AÇTILAR\'

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı\'ndaki mitinginin ardından Çankırı Belediye Meydanı\'nda partililere seslendi. CHP\'den İYİ Parti\'ye geçen 15 milletvekiline sahip çıkan Akşener şunları söyledi:

\"Erken seçim için şimdi pişman oldular. Çamura yatmak için her işi yapıyorlar ama buna biliyorum ki müsade etmeyeceksiniz. İYİ Parti\'yi seçime sokmamak için her türlü gayret gösterildi, tuzaklar kuruldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'na 15 milletvekili arkadaşımız ricasında bulundum. 15 kahraman arkadaş bizim partimize destek oldular. Seçime girmemizi sağladılar. 15 demokrasi kahramanı arkadaşımızı ölünceye kadar minnetle, şükranla anacağım. Çünkü bir oyunu bozdular. Sayın Erdoğan diyor ki \'15 ödünç milletvekili aldılar Güneş Motel pazarlıkları yapıldı\'. O arkadaşlara laf söyleyenin çenesini kapatırım. O arkadaşlarımız seçime girebilelim diye bir tavır koydular, demokrasinin önünü açtılar. Milletin iradesine saygı duymayan biri var, o da sensin Erdoğan Bey.\"

FETÖ\'CÜ TEPKİSİ

Meral Akşener, kendisini FETÖ\'cülükle suçlayanların bu iddiayı ispatlamasını isteyerek şöyle konuştu:

\"Yıllardır siz FETÖ dediniz, \'Fetullah Gülen hocaefendi\' diyen sizlersiniz. Bana FETÖ diyenler, dokunulmazlığım yok, eğer bu iddialarınızı ispatlayıp gereğini yapmazsanız şerefsizsiniz. 2,5 yıldır şerefsiz şerefsiz, kereste gibi adamlar geziyor. Buradan Sayın Başbakana diyorum ki; Sen başbakansın. Dedikodu yapamazsın, iftira atamazsın, sen gereğini yapmalısın. Çankırı\'dayım gel beni tutukla, görelim kimmiş FETÖ\'cü.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ramazan SARICI / ÇANKIRI ,(DHA)

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Karamollaoğlu: Dip dalga geliyor (2)

TEMEL KARAMOLLAOĞLU ANTALYA\'DA E-MİTİNG DÜZENLEDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Antalya\'da e-miting ile vatandaşlara seslendi. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi Tarık Akan Salonu\'ndaki mitinge Konyaaltı Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Nizamettin Sağır ve İYİ Parti milletvekili adayları katıldı. CHP ve İYİ partililerin de destek verdiği mitingde Temel Karamollaoğlu salona, partililerin \'Bilge Başkan\' sloganlarıyla girdi.

ERDOĞAN\'A ERKEN SEÇİM ELEŞTİRİSİ

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, Erdoğan\'ın geçmiş yıllarda erken seçim ile ilgili söylemlerini değerlendirdi. Temel Karamollaoğlu, \"Erdoğan, \'böyle demokrasi olmaz\' diyordu, şimdi erken seçim kararı alarak demek siz demokrasiyi ortadan kaldırdınız\" dedi.

\'MECLİSE EN GÜÇLÜ BİZ GİRECEĞİZ\'

Yeni dönemde başlayacak Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin sadece ABD\'de uygulandığını belirten Karamollaoğlu, ancak bu ülkede de güçlü bir meclis ve adalet sistemi olduğunu söyledi. Türkiye\'de adalet sisteminin iyi olmadığını savunan Temel Karamollaoğlu, yeni sistemde meclisin güçsüzleştirileceğini iddia etti. Temel Karamollaoğlu, \"Meclise en güçlü parti olarak gireceğimize inanıyorum. Bunu samimi olarak söylüyorum. Bunun misalini Fenerbahçe kongresinde yaşadık. Kimse Ali Bey\'in kazanacağına inanmıyordu. Hem de fark atarak başkan oldu\" dedi.

UBER TAKSİCİLİK

Temel Karamollaoğlu, konuşmasının ardından sosyal medya üzerinden gelen soruları, tabletten okuduktan sonra yanıt verdi. Bir takipçinin son günlerin tartışılan konusu UBER sistemine ilişkin sorusunu da değerlendiren Karamollaoğlu, \"UBER taksi problemli bir konu. Taksicilerle oturup bir planlamaya ihtiyaç var. UBER bir kolaylık ama bir kesimin haklarını ortadan kaldırıyor\" diye konuştu.

HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLADI

Yeni sezonda \"Türkiye\'de kim şampiyon olur ve hangi takımı tutuyorsunuz?\" sorusunu da Karamollaoğlu, \"Çocukluğumda birileri bizi Beşiktaşlı yaptı ama takım ayırımı hiç yapmadım. Hayatım boyunca Türkiye ve İngiltere\'de 2-3 defa maça gittim. Her iki ülkede de stadyumda o kadar küfür işittim ki bir daha gitmedim\" yanıtını verdi.

Temel Karamollaoğlu, Antalya\'daki e- mitinge 143 bin kişinin katıldığını söyledi. Karamollaoğlu, \"Medya padişahınsa sosyal medya bizimdir\" dedi.

E- mitingin ardından partililer Karamollaoğlu\'na \'07 sırt numaralı ve Bilge Başkan\' yazan Antalyaspor forması hediye etti. Karamollaoğlu, elini öpen bazı vatandaşlarla yanak yanağa öpüşerek gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Temel Karamollaoğlu\'nun e- mitingi, partisinin Antalya milletvekili adaylarının tanıtılmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Temel Karamollaoğlu\'nun salona girmesi

- Salonda detay

- Temel Karamollaoğlu\'nun konuşması

- Temel Karamollaoğlu\'na forma hediye edilmesi

Haber: Hasan Demirbaş- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

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Sümer Camii minaresine yıldırım düştü

DİYARBAKIR\'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın dün miting yaptığı İstasyon Meydanı\'ndaki Sümer Camii\'nin minarelerinden biri, yıldırım düşmesi sonucu yıkıldı.

Diyarbakır\'ın Yenişehir ilçesi, İstasyon Meydanı\'nda bulunan Sümer Camii\'nin minarelerinden birine, bugün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırımın şiddetiyle yıkılan minarenin parçaları caddeye savrulurken, olay sonrası çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda, polis ekipleri cami ve çevresinde inceleme yaptı. Minarenin geri kalan kısmının yıkılması olasılığına karşın bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, iftar saati olduğu için camiide kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Sümer Camii\'den görüntüler

- Polis ve itfaiyle araçları

- Yıkılan minareden görüntü

- Minare parçalarının etrafa savulmuş hali

Haber - Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA) -

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Edirne\'de bonzai içtiği iddia edilen genç hayatını kaybetti



EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, sentetik uyuşturucu madde bonzai kullandığı iddia edilen Ümit Güçin (34) hayatını kaybetti.

Olay, İspat Cami Mahallesi Kocadere Göleti mevkiinde meydana geldi. Kocadere Göleti mevkiindeki sulama kanalı yanında Ümit Güçin\'i yerde hareketsiz şekilde yatarken görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırdığı Güçin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ümit Güçin\'in cebinde bir miktar bonzai olarak adlandırılan sentetik uyuşturucu bulundu.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede ise uyuşturucu madde içmek için kullanılan ve \'şaşal\' tabir edilen düzenek ile bir miktar bonzai ele geçirdi. Ümit Güçin\'in cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Ümit Güçin\'in, geçen yıl Edirne Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'ne yatarak, uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi gördüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri genel görüntü

-Polisin incelemesi

-Uyuşturucu içmek için kullanılan \'şaşal\' düzeneği

-Savcı ve polisin olay yerinde incelemesi

-Polis araçları

-Detaylar

-Ümit Güçin\'in fotoğrafları

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

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