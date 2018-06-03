DHA YURT BÜLTENİ - 16

ERDOĞAN: BU ÇIRAK BİLE DEĞİL, ÇIRAĞA DÜKKAN TESLİM EDİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray\'daki mitingde \"Allah aşkına bu ülkeye cumhurbaşkanı olanın bir tecrübesi, bir deneyimi gerekmez mi? Bu çırak bile değil. Çırağa dükkan teslim edilir mi? Bu çırak bile değil\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya\'daki programının ardından Aksaray\'a geçti. Aksaray\'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı\'nda halka seslenen Erdoğan, 28 Şubat süreci ve başörtüsü yasağına değindi. Erdoğan, şöyle konuştu:

\"2002 temel hak ve özgürlükler noktasında gerçekten çürük bir enkaz aldık. 28 Şubat sürecinin de etkisiyle bu alanda çok büyük bir yıkım yaşandığını gördük. Göreve geldiğimizde üniversite kapılarında başörtüsünden dolayı gözyaşı döken kızlarımız vardı. Benim kızlarım vardı. Benim kızlarım bu ülkede okuyamadı. Erkek çocuklarım da okuyamadı. Çünkü onlar da imam hatipliydi. İmam hatipliye kat sayı koydular. Kızlarıma başörtü engeli vardı. Mecburen yurt dışına göndermek zorunda kaldım. Elin topraklarında benim kızlarım başörtüsüyle okudu ve oğlum ve kızların dünyanın en saygın üniversitelerini bitirdi. Kendi ülkemde benim kızlarım üniversiteye gidemedi. Bu garipliği yaşadık mı bu ülkede. Kılık kıyafetinden dolayı üniversitesine gidemeyen, mesleğini yerine getiremeyen on binlerce kardeşimizin sorunuyla karşılaştık. Liseler arası ayrım yapan, katsayı uygulamasıyla meslek liseleri ve imam hatiplerde okuyan gençlere zulmeden devlet anlayışıyla karşı karşıya olduk. Kimdi? CHP zihniyeti. Ama şimdi yalan yanlış, ben böyle şeyler yapmam diyen adam çıkarmışlar ortaya. Dürüst ol dürüst. Sen ne kadar yalan söylersen söyle biz bunu yutmayız. İmam hatibe gitseymiş o da cumhurbaşkanı olurmuş. Geç o işleri. Öbür taraftan diyor ki, ‘imam hatipli gençler üniversiteye gitme şansınız az ha’ bunu da söylüyor. Sana ne? Ondan sonra da öbür türlü konuşuyor. Elhamdülillah bu ülke, imam hatip mezunu cumhurbaşkanını, başbakanı da gördü. Bunun kararını kim veriyor? Millet veriyor millet. Ama bunlar millete inanmıyor ki?\"

\'BAŞÖRÜTÜLÜ, BAŞÖRTÜSÜZ BU AYRIMA SON VERDİK\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya çalıştık. Başörtülü, başörtüsüz bu ayrıma bir son verdik. Kılık kıyafet üzerindeki baskıları kaldırarak, tüm gençlerimizin istediği kıyafetle üniversiteye gidebilmelerini imkan sağladık. Tüm gençlerimizi kucakladık. Bugün artık gençlerimiz, üniversite kapılarından boynu bükük dönmek zorunda kalmıyor. Bugün başı açık, başı örtülü, yargı da çalışıyor mu, emniyette çalışıyor mu, devletin bütün kademelerin de çalışıyor mu? Çalışıyor. İşte özgürlük bu Sayın İnce. Lafla olmuyor, icraatla oluyor. Sayın İnce buraya geldi mi? Ne konuştu? Ne anlattı? Ne anlatacak ki? Aksaraylılara ne anlatabilir ki?

Şimdi yine bir dönem. Bu yeni dönem de, sosyal yaşamdan, siyasi alana Türkiye tarihinde hiç tecrübe etmediği özgürlük ortamını yaşıyor. İmtiyazları alınanlar dışında Türkiye’nin geldiği noktadan şikayet eden var mı? Kendilerini milletin üstünde görenlerin dışında yeni Türkiye’den mustarip olan kimsede yok\" dedi.

\'ANLAŞILAN BUNU YİNE TELEFONDA BİRİLERİ İŞLETMİŞ\'

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'ye eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ülkemiz öyle bir mesafe kat etti ki, daha düne kadar imam hatipler kapatılsın diye ortalığı ayağa kaldıranlar, oy için bile olsa imam hatibe gitmediği için hayıflanıyor. Daha dün kızlarımızın okuması için başka ülkeleri işaret edenler, bugün o kızlarımızla fotoğraf vermek için sıraya gidiyor. Daha dün bidon kafalı, makarnacı, göbeğini kaşıyan adam diye milleti aşağılayan o CHP zihniyeti bugün sizin oyunuzu almak için kırk takla atıyor. Tabi acemi oldukları için bu süreçte bazı çelişkiler de yaşanmıyor değil. Sizlerde dinlemişsinizdir, imam hatip düşmanlığı ile tescilli olan ana muhalefet partisinin adayı geçen gün çıkmış, ‘Dedem beni de imam hatibe yazdırsaydı bugün cumhurbaşkanıydım’ diyor. Öte yandan aynı şahıs gerçekleri çarpıtma pahasına imam hatip okullarına iftira atmaktan da çekinmiyor. Geçenlerde çıkmış, ’Bu okulların doluluk oranı yüzde 35, israf yapılıyor’ diyor. Bula bula israf olarak imam hatip okullarını mı buldun? Anlaşılan bunu yine birileri telefonda işletmiş. Zira şöyle basit bir araştırma yapsa, bu okulların doluluk oranının diğer okullarımızla aynı hatta daha fazla olduğunu görür. Gelen telefonlara itibar edeceğine, Milli Eğitim Bakanlığı\'na telefon açıp sorsa, doluluk oranının çok daha fazla olduğunu görür. Ama bunların gerçeği hakikati öğrenme gibi dertleri yok. Bak benim vatandaşım biliyor. Pensilvanya’ya sor. FETÖ söyler sana doğruyu. Bunların amacı Türkiye’yi, baskının kol gezdiği 28 Şubat’ın o kötü günlerine geri döndürmek. Bunların asıl gayesi darbecilerin yapamadığını şark kurnazlığıyla, laf cambazlığıyla hayata geçirmek\" diye konuştu.

\'BU ÇIRAK BİLE DEĞİL\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce\'nin çırak dahi olmadığını söyleyerek, \"Siyasette hiçbir başarısı olmayan, elif görse mertek zanneden, milletten, ülkenin gerçeklerinden habersiz, her telefona inanan bu şahısla bizim kaybedecek vaktimiz yok. Kardeşlerim, Allah aşkına bu ülkeye cumhurbaşkanı olanın bir tecrübesi, bir deneyimi gerekmez mi? Bu çırak bile değil. Çırağa dükkan teslim edilir mi? Bu çırak bile değil. Sizin karşınızda elhamdülillah çıraklığını geride bırakmış, kalfalığını belediye başkanlığı ile İstanbul’da yapmış. Ustalığını başbakanlıkta Türkiye’de yapmış. Cumhurbaşkanlığında ustalık devam ediyor. Ama şimdi sizlerden ben baş ustalık için icazet istiyorum\" dedi.

\'TÜM HESAP CHP GENEL BAŞKANLIĞI İÇİN\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Tüm hesabı kendi partilerindeki iktidar mücadelesine göre yapıyorlar. Şu an verdikleri mücadele cumhurbaşkanlığı için değil. CHP genel başkanlığı için. Artık kendi seçmenlerini de güldüren komikliklerin asıl gayesi budur\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mitinden detay

-Erdoğan\'ın konuşması

Haber: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY (DHA)

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BİNGÖL’DE YÜK TRENİNİN ÜZERİNE KAYA DEVRİLDİ: 1 YARALI

BİNGÖL’ün Solhan ilçesi Turna İstasyonu bölgesinden geçen yük treninin üzerine kaya devrildi, olayda 1 makinist yaralandı.

Bugün saat 16.00 sıralarında Bingöl\'ün Solhan ilçesi Turna İstasyonu bölgesinden geçen yük treninin üzerine, dağlardan kopan kayalar isabet etti. Elazığ – Tatvan arasında hareket ettiği öğrenilen yük treninde maddi hasar oluşurken, olayda bir makinist yaralandı. Yaralı makinist olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kayaların altında kalan trenin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Üzerine kaya düşen trenden detaylar

Haber - Kamera:Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)

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KARAMOLLAOĞLU: DEVLETİN EN ÖNEMLİ MESELESİ ADALETİ TESİS ETMEKTİR



SAADET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, memlekette huzurun ve barışın olmasının temelinde adalet yattığını belirterek, \"Devletin en önemli meselesi adaleti tesis etmektir. Küfürle yönetim devam edebilir ama zulümle devam etmez. Bunu bileceğiz\" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, İzmit Milli İrade Meydanı\'nda partililere seslendi. Huzur ve barış içerisinde bir seçim yapılmasını arzu ettiğini söyleyen Karamollaoğlu, \"Bir seçime gidiyoruz. Bu seçimin huzur ve barış içerisinde yapılmasını arzu ediyoruz. Seçimler siyasi partilerin birbirleriyle kavga ettikleri, birbirlerini çekiştirdikleri ve suçlamalarda bulundukları ortamlar olmamaları gerekir diye düşünüyorum. Siyasi partiler ülkelerin problemlerini çözmek ve halkın derdine derman olmak için varlar. Benim düşüncemi ve fikrimi beğenmeyenler mangalda kül bırakmıyorlar. Derdiniz nedir diye sorduğumuzda da bir iki kelimeyle geçiştiriyorlar. Bunlara inat ben seçim gününe kadar kimseyle kavga etmeden, bazı insanların seviyesine düşmeden ülkemizin problemlerini dile getirmeye ve çözüm önerilerini sunmaya ısrarla devam edeceğim\" dedi.

\'İKTİDAR ADALETE BAKIYOR İNŞAATI GÖRÜYOR, SAĞLIĞA BAKIYOR İNŞAATI GÖRÜYOR\'

Gençlerin hayata hazırlanabilmelerinin ciddi bir eğitim politikasıyla gerçekleşeceğini ifade eden Karamollaoğlu, \"İktidar adalete bakıyor inşaatı görüyor, sağlığa bakıyor inşaatı görüyor. Allah rızası için bunun içeriğini düşünün. Biz gençlerimizin en güzel şekilde yetişebilmeleri, en vasıflı şekilde yetişebilmeleri için gençlerimizin değerlerini ihya etmeye, siyasilerin özellikle kendi yaşantılarıyla gençlere örnek olmasıyla başlar. Siz malı mülkü her şeyin önünde tutarsınız o zaman toplumda üçkağıtçılar itibar görmeye başlar. Bugün ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu şey kucaklaşma ve barışmadır. Biz bunu bir bütün olarak yapacağız. Elbette farklı kanaatlerimiz olacak. Sık sık bir şey söyleniyor, \'Beka problemiyle karşı karşıyayız, dış güçler\' diyorlar ya bunlar önce içimizde kutuplaşmak için gayret gösteriyorlar. Bunu görün. Bizim bu memlekette huzurun ve barışın olmasının temelinde adalet yatar. Hak anlayışı yatar. Bir memlekette adalet sağlanmıyorsa birileri kendi inandıkları adaleti gerçekleştirmek için zorbalığa başvurur. Devletin en önemli meselesi adaleti tesis etmektir. Küfürle yönetim devam edebilir ama zulümle devam etmez. Bunu bileceğiz\" diye konuştu.

\'AVRUPA TEKNOLOJİK YÖNDEN ALIP BAŞINI GİTMİŞ\'

İşin ehline verilmesi gerektiğini belirten Karamollaoğlu, \"Avrupa teknolojik yönden alıp başını gitmiş. Biz çok gerilerindeyiz. Biz yolsuzluğa, israfa, rüşvete hiçbir zaman bulaşmayacağız ve kimsenin de bulaşmasına fırsat vermeyeceğiz. Bu söz vererek olmaz bu fiilen icra edilecek bir durumdur. Ehliyet önemlidir, liyakat önemlidir. Siz işi ehline vereceğinize yandaşa verirseniz yemeği berbat edersiniz yenmez. Birileri milli geliri ölçerken borcu bunun içine koyuyor, faizi de bunun içine koyuyor ve \'Bak ne kadar büyüdük\' diyor. Bir hastalık var adı obezite diyorlar. Kaslar gelişmemiş. Siz ekonomiyi obezite hastalığına tutulacak hale getirirseniz o ekonomi güçlü olmaz. Doların yükselmesine mani olamazsınız, dış ticaretiniz her zaman açık verir. Kendinize gelin demek mecburiyetindeyiz. İktidar bizim omzumuza yüklendiğinde biz bu söylediklerimize harfiyen uymayı kabul ediyoruz. Türkiye\'mizde o inşaatı kim yapıyorsa onun geri ödenmesi garantisi verilmeden iş yapılmıyor. O zaman bizim aklımıza da yolsuzluk geliyor. Bunların fizibiteleri nerede. İhaleler yapılırken herkes ihalenin kime verileceğini öğreniyor. Olmaz. Biz bunu değiştirmekte kararlıyız. Hükümet denetlenebilir olmalıdır\" dedi.

\'EKONOMİ BİZİM EN ÖNEMLİ MESELEMİZDİR\'

Esnafın sıkıntı içinde olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

\"Elbette esnafımızın elinden tutacağız. Esnaf bugün borçlarını ödeyemez hale geldi. Özellikle üretim yapan küçük esnafımızın büyüyebilmesi için kesinlikle orta ölçekli siteler kuracağız. Biz bu esnaflarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya ve onların önünü açmaya mecburuz. Şimdiye kadar kimse bunlara dönüp bakmadı bile. Esnafımızı canlandırmak için gerekli desteği sağlayacağız. Sanayicimize gereken destek verildiğinde Türkiye\'yi uçuracaklarına inanıyorum. Bizim hükümetimiz dışarıdan gelecek para babalarını bekliyor Türkiye\'ye getirsinler diye. Adaletin şüphe olduğu bir ülkeye dışarıdan kimse gelmez. Sanayici nazlı insandır. Eskiden bir ihraç ederdik. Küçükbaş hayvancılıkta Suriye, İran\'a gitmesin diye tedbir alınırdı. Şimdi bizi dışarıya muhtaç hale getirdiler. Sanayide de bu böyledir. Ekonomi bizim en önemli meselemizdir. Ekonomi kaynak demektir. İşsizliği önleriz. İşsizimiz 2-3 sene içinde tarihe karışacak. Bu iktidarı değiştirmeden bu işlerin değişmesi zor. Dolarımız ateş almış gibi 5-6 lira yükselmeyecek bizim paramız değer kazanacak. Bu işler kolay değil. Deveye hendek atlatmak kolay değil.\"

Görüntü Dökümü

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-SP Genel Başkanı konuşması

-Partililer

Haber: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR - Kamera: Alişan KOYUNCU / İZMİT (DHA)

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İnce, Malatya\'da konuştu: Cumhurbaşkanı olduğumda apoletlerini sökeceğim\'

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Adıyaman\'daki mitingin ardından Malatya\'ya geçti. İnce, Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan miting alanında toplanan kalabalığa seslendi. Korgeneral İsmail Metin Temel\'in apoletlerini sökeceğini burada da yineleyen İnce, \"Sayın Erdoğan, hemşerim burada bir iftar veriyor. Arkada partisinin reklamları kürsüye çıkıyor bana \'Çırak\' diyor. Beni eleştirmeye çalışıyor. Beni eleştirirken, bana laf söylerken orada bir general alkışlıyor. TOBB, TESK başkanı alkışlıyor. TSK, milletin silahlı kuvvetleridir. Erdoğan\'ın emir eri değildir. Şimdi soruyorum; sayın general sen orada alkış yapıyorsun. 24 Haziran\'da Allah\'ın izni milletimizin isteği ile cumhurbaşkanı olduğumda senin apoletlerini sökeceğim. Bana cevap vermiş \'Millet o apoletleri sökme iznini sana vermez\' demiş. Sen sökünce iyi de ben sökünce niye kötü oluyor? Eğer o general beni eleştirirken alkış yapıyorsa milletin değil, Erdoğan\'ın generali ise ona bir tavsiyem var; Erdoğan 24 Haziran\'dan sonra emekli olacak, kendisi de gidip onun emir eri olabilir. TOBB, TESK başkanına sesleniyorum; korkmayın bu kadar, beliniz plastikten olmasın, biraz dik durun. Ne çok parayı seviyorsunuz şu üç günlük dünyada, değer mi bu kadar para için azar işitiyorsunuz? Yazıklar olsun yazıklar olsun\" dedi.

\'ALAN BAZLI DESTEKLEMEYİ KAYISI DA MUTLAKA YAPACAĞIZ\'

Muharrem İnce alan bazlı desteklemeyi kayısıda da yapacaklarını ifade ederek, \"Kayısı sadece bir meyve değildir. Geçim kaynağıdır, mutfaktaki yemektir. Bunun bilincindeyim. Alan bazlı desteklemeyi kayısı da mutlaka yapacağız\" diye konuştu.

\'BİR DE BİNALİ YILDIRIM VAR HEPİMİZİN NEŞESİ\'

Başbakan Binali Yıldırım\'ı da eleştiren İnce, \"Bir de Binali Yıldırım var hepimizin neşesi. Sayın Erdoğan\'ı ziyarete gittim başarılar dilemek için. Görüşmeye gittiğimde \'Kemal bey seni harcadı, sen genel başkan olacaktın. Genel başkan da olamayacaksın kaybettin\' dedi. Ben de dedim ki \'Yok beni değil, seni harcadı. Ben cumhurbaşkanı olacağım\' dedim. Binali Yıldırım, \'Muharrem İnce sen FETÖ\'yü getirecek misin?\' dedi. Ne demek? Yani kazanacağıma inanıyor. Ona cevabım Malatya\'dan olsun; Sayın Binali Yıldırım ben sizin gibi FETÖ\'nün ayağına gitmem, isterim benim ayağıma gelir\" ifadelerini kullandı.

\'TÜRK TÜTÜNÜNDE ZEHİR VAR DA AMERİKA TÜTÜNÜNDE VİTAMİN Mİ VAR?\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın dün Adıyaman\'da yaptığı mitinge de değinen İnce, \"Erdoğan dün Adıyaman\'da \'Tütün zararlı\' demiş. Türk tütünü yasaklayıp, kaçak muamele yapıyorsun sonra Amerikan tütünü içiriyorsun. Türk tütününde zehir var da Amerika tütününde vitamin mi var? Tütün ile gelen hapis cezasını hemen kaldıracağız. Tabi tütün zararlı. Amerika tütünü niye faydalı? Bunların yerlilik, millilik ile alakası yok. Türk çiftçisini Amerikan sigara tekellerine ezdirdiler. Bunlar gayri millidir\" diye konuştu.

İnce, konuşmasının ardından kalabalıkla fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Taha AYHAN / Malatya (DHA)

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EDİRNE\'DE, İYİ PARTİ\'NİN 1\'İNCİ SIRA MİLLETVEKİLİ ADAYI İSTİFA ETTİ



EDİRNE\'de, YSK\'nın milletvekili adaylığını düşürdüğü Mehmet Akalın\'ın yerine birinci sıradan milletvekili adayı gösterilen İmren Çakırlar, milletvekilliği adaylığından istifa etti. İmren Çakırlar’ın istifa etmesi üzerine, aynı ilden milletvekili adayı olan eşi Orhan Çakırlar ise 1’inci sıraya yükseldi.

Edirne\'de, İYİ Parti\'nin birinci sıra milletvekili adayı Mehmet Akalın\'ın adaylığı, YSK tarafından yasal süre içerisinde kamu görevinden istifa etmediği gerekçesiyle düşürüldü. Akalın\'ın yerine birinci sıra milletvekili adayı olarak İmren Çakırlar gösterildi. İYİ Parti İl Başkanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, \"İYİ Parti Edirne birinci sıra milletvekili adayımız İmren Çakırlar, 02.06.2018 tarihi itibariyle milletvekili adaylığından istifa ettiğine ilişkin dilekçeyi YSK Edirne İl Seçim Kurulu\'na sunmuştur. Partimiz 3 milletvekili adayımız ile yola devam edecektir\" denildi.

EŞİ BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Milletvekilliği adaylığından istifa eden İmren Çakırlar\'ın eşi Orhan Çakırlar da listesinin ikinci sırasından milletvekili adayı gösterilmişti. Orhan Çakırlar, eşinin istifa etmesi üzerine listenin birinci sırasına yükselmiş oldu.

Haber: Edirne (DHA)

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