DHA YURT BÜLTENİ - 16

Çorlu\'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı



TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilde Selahattin Söğüt (55) öldü, eşi Çiğdem Söğüt yaralandı.

Kaza, bu gece yarısı Çorlu-İstanbul çevre yolunun mezarlık mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şehir içi otobüslerinde şoför olarak çalışan Selahattin Söğüt, eşi Çiğdem Söğüt, Ergene ilçesinde yakınlarına iftar yapmaya gitti. İftar sonrası çift, Selahattin Söğüt\'ün kullandığı 59 ZS 187 plakalı otomobille evlerine dönmek üzere yola çıktı. Mezarlık mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilin içinde Selahattin Söğüt, olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Çiğdem Söğüt ise yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen Selahattin Söğüt\'ün cenazesi ise Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri vet ters dönen araç

Ambulans ve itfaiyenin ekipleri

Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

Cesedin taşınması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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Yaşlı kadını boğazını keserek öldürdüler



KAHRAMANMARAŞ\'ta yalnız yaşayan Hanife Akdişli (80), evinde boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şeyh Adil Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Akdişli annesi Hanife Akdişli\'yi telefonla uzun süre aramasına rağmen cevap alamadı. Bunun üzerine endişelenerek eve giden Akdişli, annesi Hanife Akdişli\'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

Olay yerinde inceleme yapılan incelemenin ardından Hanife Akdişli\'nin cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadını öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri şeridi

- Evin önündeki polisler

- Polislerin çalışması

- Sokaktaki kalabalık

- Polis aracı

- Ambulans

- Cenaze aracının gelişi

- Cesedin çıkarılması

- Tabuta konuşması

- Tabutun taşınması

- Tabutun cenaze aracına konulması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Bakan Eroğlu: Seçim 2019\'da olsaydı güya Türkiye\'yi sarsacaklardı (EK)

ÖĞRENCİLERLE İFTAR YAPTI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğrencileriyle iftarda buluştu. Afyonkarahisar Belediyesi ile AKÜ Rektörlüğünün ortaklaşa düzenlediği iftar programı AKÜ yemekhanesinde gerçekleşti. İftar programına katılan öğrenciler salona alınırken AKÜ\'ye ait güvenlik görevlileri tarafından arandı. Kız öğrencileri ise kendileri gibi öğrenci arkadaşlarının araması dikkati çekti.

SIRAYA GİRİP YEMEĞİNİ KENDİ ALDI

Salona gelişinde Bakan Eroğlu’na Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak eşlik etti. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Eroğlu, öğrencilerle birlikte sıraya geçerek tabldot ile iftar yemeğini kendisi aldı. Daha sonra kendisine ayrılan masa yerine öğrencilerin arasına oturan Eroğlu, iftarını onlarla birlikte açtı.

‘ASIL BÜYÜK HEDEFİNİZ 2053 YILIDIR’

İftarda konuşan Bakan Veysel Eroğlu, üniversite gençliğinden çok büyük beklentilerinin olduğunu söyledi. Gençlere, “Sizler geleceğimizin teminatısınız. Sizlere güveniyoruzö diyen Eroğlu, “İnşallah büyük Türkiye’yi sizler inşa edeceksiniz. Sizlere güveniyoruz. Malumunuz üzere cumhurbaşkanımız 3 büyük hedef gösterdi. Bunlardan birinci hedef cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında Türkiye’yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşımak. Bunun için gençler hazır mısınız? İnşallah sizlerin asıl büyük hedefiniz, 2053 yılında İstanbul’un fethinin 600’üncü yılında şanlı bayrağımızı daha da zirveye taşıyacaksınız. İnşallah 2053’e de hazır olacaksınız. Tabii yeni doğanların ve doğacakların da 2071 hedefleri varö dedi.

‘YEMİNLE SÖYLÜYORUM ONLARI GEÇECEĞİZ’

Ülke genelinde yoğun bir çalışma programı yaptığını anlatan Eroğlu, gençlerin kendisine büyük bir enerji verdiğini vurguladı. Bakan Eroğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“İnşallah büyük bir Türkiye’ye, küresel bir güç için hep birlikte gece gündüz çalışmaya hazır mıyız? İngiltere’yi, Almanya’yı, Fransa’yı geçmeye hazır mıyız? Yeminle söylüyorum onları geçeceğiz. Çünkü biz yükselişteyiz. Onlar inişte. Allah’ın izniyle ve yardımıyla bu milletten yana. O bakımdan merak etmeyin Allah’ın izniyle başaracağız.ö

Konuşmanın ardından öğrenciler, Bakan Eroğlu’na İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okuduğu yıllarda Terkos Gölü kenarında çekilen bir fotoğrafını hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Programın yapıldığı yemekhane dışından detay

- Bayan öğrenciler öğrenci arkadaşlarının üzerlerini ararken

- Güvenlik görevlileri erkek öğrencileri ararken

- İçeri girmek için dağıtılan biletler toplanırken

- Öğrenciler aramalardan geçerken

- Bakan Eroğlu\'nun gelişi ve karşılanması

- Öğrenciler tabilot ile yemek alırken detay

- İftar programına katılan öğrencilerden detay

- Salondan detay

- Bakan Eroğlu salona girerken detay

- Bakan Eroğlu öğrencilerle birlikte yemek sırasına geçti

- Bakan Eroğlu yemek alırken

- Bakan Eroğlu elinde tabilot ile yürürken

- Bakan Eroğlu öğrencilerin yanına otururken

- Bakan Eroğlu öğrencilerle sohbet ederken

- Bakan Eroğlu\'na gençliğinde çekildiği fotoğraf hediye edilirken

- Bakan Eroğlu konuşma

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,(DHA)

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