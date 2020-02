DHA YURT BÜLTENİ - 16

Ünlülerin mimarı, gözyaşları içinde toprağa verildi

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, geri manevra yapan bir çöp kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren, pek çok ünlünün villasının da mimarı olan 74 yaşındaki Muzaffer Aksoy, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Göltürkbükü Mahallesi\'nde yaşayan ünlü mimar Muzafer Aksoy, geçen 23 Mayıs sabahı gittiği bir marketten evine dönkmek üzere yola çıktı. Atatürk Caddesi ile 39\'uncu Sokağın kesiştiği köşeye gelen Aksoy\'a, geri manevra yapan Günday Akar\'ın (34) kullandığı 07 MVS 23 plakalı çöp kamyonu çarptı. Evli, 2 çocuk, 1 torun sahibi Aksoy, çarpmanın etkisiyle düşüp, başını yere vurdu. Marketten çıkan müşteriler ve yakındaki bir taksi durağındaki şoförler yardıma koşup, durumu 112 Acil Servis\'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Aksoy, Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Aksoy, burada doktorların çabalarına rağmen kurtarılamazken, kazanın ardından gözaltına alınan çöp kamyonu şoförü Akar, aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Erdal Özyağcılar, Perran Kutman ve Kenan Doğulu gibi pek çok ünlü ismin villalarının bulunduğu Türkbükü Evleri Sitesi\'nin de mimarı olan Aksoy\'un ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

MİMARLAR VE BÜYÜKELÇİLER KATILDI

Aksoy için bugün ikindide, Göltürkbükü Mahallesi\'ndeki Feyzullah Arif Korkmaz Camisi\'nde, cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Aksoy\'un eşi Güler Aksoy, kızı Selin Aksoy ve oğlu Kemal Aksoy, emekli büyükelçiler ve mimarlar ile yakınları ve sevenleri katıldı. Aksoy\'un eşi Güler ve kızı Selin Aksoy uzun süre tabutun başından ayrılmayıp, gözyaşı döktü.

ÖRNEK BİR MESLEKTAŞIMIZDI

Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği eski başkanı Hamdi Erdoğan, \"Muzaffer ağabey yaptığı çalışmalar ve projeler ile birçok genç mimara örnek olmuştur. Ani ölümü bizleri çok üzdü. Odamızın üyesiydi. Onun değerli fikirlerinden çok yararlanıyorduk, nur içinde yatsın\" dedi.

Kılınan namazın ardından Aksoy\'un cenazesi Göltürkbükü Mezarlığı\'na götürülüp, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenazenin camiye getirilmesi

-Aksoy\'un eşi Güler Aksoy, kızı Selin ve oğlu Kemal Aksoy\'unfg örüntüleri

-Cenazeye katılanlardan görüntü

-Cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

===================================================

KREŞTE MAHSUR KALAN ÇOCUKLARI KUCAKLARINDA TAŞIDILAR

Bursa\'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Nilüfer Deresi taştı. Merkez Osmangazi İlçesi Hadavendigar Mahallesi Bent Caddesi\'ndeki bazı ev ve işyerleri sular altında kalırken özel bir kreşte mahsur kalan çocukları ise aileleri kucaklarında taşıdılar. Sel nedeniyle Bursa\'nın Orhaneli ile ulaşımını sağlayan karayolu ise trafiğe kapandı.

Görüntü dökümü

Cep telefonu ile sel nedeniyle kapanan karayolu

Kreşten çocukların çıkartılması

Taşan dere nedeniyle ev ve işyerlerinin sular altında kalması

Hayrettin GÖK / BURSA (DHA)

====================================================

BAKAN ZEYBEKCİ: \"10 GÜN SONRA RAHATLADIĞIMIZI GÖRECEKSİNİZ\"

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Sanayi Odası\'nı ziyaret edip, dalgalı kurla ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye\'nin kurla ilgili spekülasyon yaşadığını belirten Zeybekci, \"Türk lirasının değeri, Türkiye\'nin gerçeklerini yansıtmıyor, kabul edilesi değil bu. Onun için de bunların hepsi gelip geçicidir. Göreceksiniz, yaklaşık olarak 10 gün diyelim, rahatladığımızı hep beraber göreceğiz. Türkiye\'deki kurumlar ve kuruluşların ellerinde yeterince güçlü enstrümanları vardır. Müdahale edebilme kabiliyetleri son derece yüksektir. Ekonomimize kalıcı hasar bırakmadan gereği de yapılır\" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Sanayi Odası\'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci ve işadamlarıyla sohbet etti. İşadamları ve sanayicilere Türkiye ekonomisinden bahseden Zeybekci, \"2018 birinci çeyreğinde beraber göreceksiniz, 10 Haziran\'da açıklanacak, Türkiye yüzde 7.2- yüzde 7.5 civarında büyümeyi yakalayacak. Her ay ihracat rekoru kıracak. Turizm, 40 milyon kişiyi geçecek. 30 milyar dolarlık geliri aşacağız. Hizmet ihracatımız 52.5 milyar dolar civarında olacak. Türkiye\'nin kısa vadeli borç stoku kamu ve özel sektörü, 200 milyar dolar civarında. Türkiye\'nin Merkez Bankası rezervleri ve döviz hesapları toplamı 290 milyar dolar. Türkiye\'nin kısa vadeli mükellefiyetlerini yerine getirmekle ilgili zinhar problemi yoktur. İhracatçı bir şehirde bütün Türkiye duysun diye söylüyorum. Özel sektörün yurt dışından alacak oldukları ihracat alacakları da buna dahil değil. Yani, varlıklarımızın içinde bu dahil değil. Reel sektörün, özel sektörün yurt dışındaki diğer varlıkları buna dahil değil\" diye konuştu.

\"10 GÜN SONRA RAHATLADIĞIMIZI GÖRECEKSİNİZ\"

Türkiye\'nin kurla ilgili spekülasyon yaşadığını belirten Zeybekci şöyle devam etti: \"Yaşadığımız bu. Türk lirasının değeri, Türkiye\'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Kabul edilesi değil bu. Türkiye\'nin gerçeklerini yansıtmıyor. Onun için de bunların hepsi gelip geçicidir. Göreceksiniz, yaklaşık olarak 10 gün diyelim ona, rahatladığımızı hep beraber göreceğiz. Türkiye\'deki kurumlar ve kuruluşların ellerinde yeterince güçlü enstrümanları vardır. Müdahale edebilme kabiliyetleri son derece yüksektir. Ekonomimize kalıcı hasır bırakmadan gereği yapılır.\"

\"TÜRK LİRASININ DEĞERİ OLMASI GEREKEN YERE GELECEK\"

Türk lirasının değer kaybıyla ilgili de konuşan Zeybekci, \"Şunu söylemek yanlış olur; \'Türkiye\'de kurun, TL\'nin, 1 kuruşluk değer düşmesi durumunda, Türkiye\'nin toplam kaybı 1.5 milyar TL\'dir.\' Bu matematik anlamında teoride doğrudur ama realite anlamında doğru değildir. Defter kapanmadı çünkü, yani dükkanı tavsiye edip de defteri kapatıp da en sonunda hesapları ödeyip de bu noktaya gelmedik. Yaşanan dalgalanma nasıl ki 4.90\'lara çıktı bu kadar zarar oluşmadıysa, 3.70\'lere indi bu kadar gelir de oluşmadı. Bu dalgalanma dalga boyu gittikçe küçülecek sonra belirli bir bant aralığına gelecek. Ondan sonra Türkiye ekonomisi biraz önce saydığımız o realitelerine uygun bir şekilde Türk lirasının değeri oturacak ve olması gereken yere gelecek\" dedi.

\"BU KADAR İYİYİZ BİZİ KİM DÖVÜYOR\"

Enflasyonla mücadeleyi asla ihmal etmeyeceklerini belirten Zeybekci, \"Enflasyonla mücadele bizim için vazgeçilemezdir. Bütçe disiplininden asla vazgeçmeden, geçen yıl yüzde 1.5 bütçe açığıyla Avrupa Birliği\'nin tamamından iyiyiz. Diyeceksiniz ki \'Bu kadar iyiyiz bizi kim dövüyor\' bütçe açığında. Yabancı finansman ihtiyacı duyduğumuz cari açıkta yüzde 4.2\'deyiz, bu da sürdürülebilir bir cari açıktır. Bütün bunları böyle bir ortamda başararak gelen bir Türkiye\'nin şu andaki bütün yaşadıklarımızı geçiştirmesi mutlaktır. Söylemlerimizde geri adım attığımız mevzu bahis değildir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Zeybekci\'den detay

- Bakan Zeybekci\'nin açıklaması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

==================================================

Kırıkkale\'de sağanak ve dolu etkili oldu

KIRIKKALE\'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu, özellikle kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı konutların yanı sıra iş yerlerinin zemin katlarında su baskınları meydana geldi.

Kırıkkale\'nin; Hürriyet, Zafer, Ankara, Bankalar ve Fevzi Çakmak Caddeleri ile Millet, Samsun ve Atatürk Bulvarı\'nda sel baskını yaşandı. Bazı otomobiller sular altında kaldı. Bu arada Kaletepe\'ye giden yolda bulunan alt geçitler de su baskını nedeniyle kapandı, trafik bir süre kilitlendi.

Belediye ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale ederken, emniyet görevlileri de suların yoğun olduğu bölgelerde trafik düzenlemesinde bulundu. Vatandaşlar karşıdan karşıya geçerken sel suları yüzünden büyük güçlük çekti.

Meteoroloji\'den alınan bilgilere göre akşam saatlerinde yağan yağmur ile birlikte metre kareye 14 kilogram yağmur düştüğü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-YAĞMUR VE DOLU YAĞMASI

-CADDE VE SOKAKLARDAN GÖRÜNTÜ

-YATANDAŞLARIN GÖRÜNTÜSÜ

-ARAÇLARIN SEL SULARI İÇİNDE GÖRÜNTÜSÜ

-ALT GEÇİTLERİN DURUMU

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

====================================================

ECEVİT\'İN MİTİNGİNİ HATIRLATTI

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Uşak\'taki mitingin ardından Afyonkarahisar\'da halka hitap etti. Eşi Ülkü İnce\'yle birlikte sahneye çıkarak Afyonkarahisarlıları selamlayan Muharrem İnce, rahmetli Bülent Ecevit\'in 1977\'deki Afyon ziyaretiyle konuşmasına başladı. İnce, \"Yıl 1977. rahmetli Ecevit buraya gelir, o 77 mitinginden sonra tavan yapıyor. Şimdi aynı yerde miyiz? Ne diyordu Ecevit, \'Biz milliyetçiliği dağlara taşlara yazdık, duvarlara değil, Afyon\'un haşhaş tarlalarına, Kıbrıs\'ın Beşparmak dağlarına yazdık\' diyordu\" dedi.

Ardından eline önce 30 litrelik benzin bidonunu alan İnce, \"Önce ekonomiyi anlatayım, 2002 Kasım, Erdoğan iktidara geldi. 2002\'de bunu 50 lirayla dolduruyordunuz, şimdi 50 lirayla bunu dolduruyorsunuz\" diyerek 8 litrelik diğer benzin bidonunu gösterdi.

İnce, \"Ama temelin işi gibi, \'Ben hep 50 liralık alıyorum\' derseniz o ayrı. Yine nasıl fakirleştiğinizin göstergesi bu. Meydanlarda \'3 çocuk yapın, 5 çocuk yapın\' diyor. Cumhurbaşkanı olduğumda çocuk sayısı sizin işiniz. Ama kimseden de aşağıya kalmayın ha. Doğum yöntemi sizin işiniz onu bilemem ama bu çocuk bezi, bunda KDV yüzde 18. Bu da garip, bu da cumhurbaşkanının işi. Ben cumhurbaşkanı olduğumda çocuk bezindeki bu KDV düzenlenecek. Koca 81 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti bebeğin donundan, bezinden medet ummaz. Devam, bebeğe süt içireceğiz. KDV yüzde 8. Bebeğe süt içireceğim ne KDV\'si, olmaz bunu indireceğiz. Bebek maması. Bebekten söz ediyorum, değerli Afyonkarahisarlılar. Bizim geleceğimiz, yüzde 8 KDV, bunu da indireceğiz. Meydanlara gelip 3 çocuk yap, 5 çocuk yap, bol keseden at. Yapacak da nasıl yapacak. Cumhurbaşkanının görevi çocuk sayısını söylemek değil, bebek bezindeki KDV bezini indirmek. Ben size 50 lirayla bunu değil, bunu doldurmayı vaad ediyorum\" diyerek, 30 litrelik benzin bidonu gösterdi.

TÜRKİYE\'YE FİLİSTİNLİ VİZEYLE, İSRAİLLİ VİZESİZ GELİYOR

Hayvancılık ve tarımın bu köylü çocuğu tarafından kalkındırılacağını ve tarıma dayalı sanayiyi geliştireceklerini belirten Muharrem İnce, yerli ırklar ve tohumların yok edildiğini ve her sene İsrail\'den tohum alındığını belirterek, \"Meydanlara çıkmış \'Filistin için miting yapıyorum.\' Müslüman kardeşlerimiz Filistin\'de katlediliyor, diyoruz ki \'Filistin mallarını boykot et.\' \'Etmem\' diyor. \'İsrail\'den petrol taşımacılığını yapma\', \'Yapacağım\' diyor. \'Tohumlarını alacağım\' diyor. E peki Filistinliler için ne yaparsın sen, \'Bir tek miting yaparım\' diyor. Sıkı dudun bir şey söyleyeceğim, sözde Filistinli Müslümanları savunuyor ya, \'İsrail\'le yaptığı gizli anlaşmaları iptal et\' diyoruz, \'Etmem\' diyor. Mesela bir Filistinli Türkiye\'ye gelmek istese, bir de İsrailli gelmek istese, Filistinli Müslüman Türkiye\'ye gelmesi için vize alması lazım, İsraillinin vize almasına gerek yok. O kahvelerde size Erdoğan taraftarlığı yapanlara bunu anlatın, bu mübarek Ramazan ayında bize laf söylenenlere bunu anlatın. Deyin ki, 16 yıldır bunlar iktidarda, Filistinli Türkiye\'ye vizeyle geliyor, İsrailli vizesiz geliyor. Bu nasıl Müslümanlık, bu nasıl Filistin taraftarlığı?\" diye konuştu.

\'HAFTAYA TRT\'NİN ÖNÜNDE MİTİNG YAPACAĞIM\'

Afyonkarahisar mitingi öncesindeki Uşak mitingini özel kanalların 20-25 dakika, TRT\'ninse 10 dakika verdiğini belirten Muharrem İnce, \"Önümüzdeki hafta TRT\'nin önünde miting yapacağım, söz. Bunu yapacağım. Engin başkan, programı yapalım, TRT\'nin önünde miting yapacağız. Vereceksin mecbursun, ben sana elektrik parasından, para ödüyorum. Sizler de ödüyorsunuz, hepimiz ödüyoruz. Hakkımız var orada, hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Çıkarın telefonlarınızı, çıkarın akıllı telefonları, TRT\'ye inat siz canlı yayın yapın. 24 Haziran\'dan sonra ben cumhurbaşkanı olduğumda emin olun o TRT milletin televizyonu olacak\" dedi.

Cumhurbaşkanı olduğunda sarayda oturmayacağını ve orayı bilim yuvası yapacağını anlatan İnce, \"16 yıldır milletvekiliyim, 14 yıldır kirada oturdum. Son 1,5 yılda apartman dairesi sahibi oldum. Daha doyamadım. Benim evim bana saray gibi geliyor. Evimde otururum ne olacak. Devletin işleri için de Çankaya Köşkü\'nü kullanırım\" dedi.

\'AÇ KAL, TUVALETE GİTME, HASTALANMAK YASAK\'

Muharrem İnce, konuşmasının sonunda vatandaşlara sandık güvenliğiyle ilgili uyarılarda bulundu. İnce, \"Hedef büyük, işimiz zor, zamanımız dar. Sizden istediğim şu, konu komşu, berber, manav, akraba, dayıoğlu, emmioğlu kim varsa herkese tek tek anlatacaksınız. Sonra sandık, sandık seçimin namusu, o gün aç kal, tuvalete gitme, hastalanmak yasak\" dedi.

İnce, miting sonunda meydandaki vatandaşlarla özçekim yapıp, karanfil dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

Parti otobüsünün alana gelişi

Gençlerin meşale yakması

Muharrem İnce alana eşi ile yürürken görüntüsü

Muharrem İnce ve eşi vatandaşları selamlaması

Partililerin alan içinde görüntüsü

Bayrak sallayan kadınların görüntüsü

Cep telefonu ile çekim yapanların görüntüsü

Muharrem İnce selfiee yaparken görüntüsü

Muharrem İnce vatandaşlara karanfil atması

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/AFYONKARAHİSAR,(DHA)

=======================================================

Bakan Özhaseki: Devletin gönderdiği paralar dağa gönderildi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, HDP\'li belediyelerin taşeronlar vasıtasıyla dağa para gönderdiğini söyledi. Özhaseki, \"Personele bakarsınız eğer şişiriliyorsa, taşeronlarla adam doldurulmuşsa, yüksek ücretler verilip el altında bu paralar kesilip başka yerlere gönderiliyorsa bu en büyük suçtur, en büyük ihanettir. Göstermelik maaş dağıtıyorlar. Geriye kalanları da dağa gönderiyorlar. Ne yapalım, yapılanları seyir mi edelim yani. Kayyum atanan belediyelerde yüksek oranda hizmet yapılıyor. Parayı devlet gönderiyor\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Van Gölü\'nü kirlilikten kurtaracak olan \'Merkez ileri Biyolojik Atıksu Tesisi\'nin\' temel atma törenine katılmak üzere Van\'a geldi. Ankara\'dan özel uçağıyla gelen Bakan Özhaseki, İskele Mahallesi\'ndeki atıksu tesisinin temel atma törenine katıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Vali Yardımcıları, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Özhaseki, halk oyunları ekibi ve Van Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Mehtaran takımının gösterilerini ilgiyle izledi.

Van Valisi Zorluoğlu\'nun yaptığı konuşmanın ardından kürsüye çıkan Bakan Özhaseki, Van Gölü\'nü kirlilikten kurtaracak Atıksu Tesisi projesini hayata geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

\"Eğer hakikaten tedbir alınmazsa bu güzelim denizimiz bir müddet sonra balçık içerisinde kalacak ve etrafta insanlar yaşayamayınca da terk edilen bir alan haline gelecek. Buranın temizlenmesi istense de artık teknik olarak mümkün olmayacak, insanlar buraları terk edeceklerdi. İşte bu yüzden burada yapılan, özellikle cazibe merkezi için gayret ettiğimiz ve gelecekte kalkınacak en önemli şehir olarak karar vereceğimiz bir şehirde bu yatırımın yapılması hususu bizim için elzem oldu. Bugün başlayan inşaatımız 2 yıl içinde bitirilecek ve neticesinde de, maksat hasıl olur ve bütün kirli sularımız temizlenmiş olarak denize verilir, sonra da hiç kimse bu ortamdan rahatsız olmaz. Tabi bu projeleri daha önce de Avrupa Birliği tarafı düşünmüş. 21 yıl ben Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. İlk yıllarımda yapmak istediğim işlerden biri de arıtma tesisiydi. Sebebi, vatandaşa daha kaliteli ve daha iyi hizmet etmek. Bir belediye başkanın birinci derece yapması gereken iş su, arıtma, kanal tesisi projeleri. Bütün bu tecrübelerimden hareketle bugün de burada Van\'ın \'Merkez ileri Biyolojik Atıksu Tesisi\'nin\' ihale edilmesi hususunda, titizlik gösterdik. Şükür bugünlere geldik. Şimdi de burada bunun temelini atıyoruz. İnşaatı da kısa sürede bitirilir diye temenni ediyorum. Eskiden bizler az üretiyorduk az da tüketiyorduk. Fakat özellikle sanayi devrimiyle birlikte hızlı üretim başladı. İnsanlar şehirlere doğru göç ettiler. Sonra o hızlı tüketimden, tabi ki hızlı üretimler nasiplerini almaya başladılar, hızlı tüketmeye başladılar. Tabiatı kirletmeye başladık. Böyle olunca ara ara seller, mevsimsizlik bir takım yağışlar, kuraklıklar dünyada sıkça görülmeye başladı. Yani Cenab-ı hakkın yaratmış olduğu bu evreni bizler kendi ellerimizle bozmaya başladık. Herhalde biz Van denizinde tedbir almasaydık, Hz. Peygamberin dediği gibi herhalde hem rengi bozulurdu, hem tadı bozulacaktı, hem de kokusuyla yaşanılmaz hale gelecekti. O yüzden Van\'ımız için en önemli yatırımlardan bir tanesi diye düşünüyorum.\"

\'TAŞERON VASITASIYLA DAĞA PARA AKTARIYORLARDI\'

Kayyum atanan HDP\'li Belediyelerin geçmiş dönemde hizmet yapmamakla suçlayan Bakan Özhaseki, 20 yıl önce buradaki bir çok belediye başkanının bu hizmeti yapmadığını ifade ederek, \"Özellikle kayyum atadığımız belediyelerde Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Yüksekova, Nusaybin\'e çok giden bir kardeşiniz olarak bunları söylüyorum. Gittiğim yerlerde gördüğüm manzaralardan dolayı bunları söylüyorum. Suların 10 günde bir aktığı, kanalizasyon hizmetinin hiç verilmediği, kokudan geçilmediği yerleri gördüğümden bunları söylüyorum. Niye bu hizmeti yapmadılar. Çünkü niyet bozuk. İyi niyetle yola çıkıyorsanız, gayret ediyorsanız, Allah\'ta sizin yardımcınız olur. Niyet bozuksa emin olun hiç bir hizmeti yapmazsınız, bambaşka yerlerde gezer durursunuz. Kayyumlar atadığımız zaman Mecliste bir takım muhalefet bize tepki gösterip, efendim seçimle gelen insanların yerine atama yapılır mı? Ben 21 yıl belediye başkanlığı yaptım, hem de çok yeksek oy oranlarıyla geldim. Vatandaş bana oy vermişse, hizmet etmek için vermiştir. Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok bu ülkede. Peki bu belediyelerin yanlış işler yaptığını nerde anlıyoruz? Ben size söyleyeyim. Personele bakarsınız eğer şişiriliyorsa, taşeronlarla adam doldurulmuşsa, yüksek ücretler verilip el altında bu paralar kesilip başka yerlere gönderiliyorsa bu en büyük suçtur, en büyük ihanettir. Göstermelik maaş dağıtıyorlar. Geriye kalanları da dağa gönderiyorlar. Ne yapalım, yapılanları seyir mi edelim yani. Kayyum atanan belediyelerde yüksek oranda hizmet yapılıyor. Parayı devlet gönderiyor, yani Ankara\'dan gönderdiğimiz vergilerden para gönderiyoruz. Beyefendiler burada taşeronlar vasıtasıyla dağa para gönderiyorlar. Arkada da bir komite oluşturuyorlar, nasıl racon keseriz diye düşünüyorlar. Vatandaş da hizmetsiz kalıyor. Bunlara göz yumulamaz. Bu paralar eğer yarın öbür gün sana bana, kurşun olarak dönüyorsa, huzurumuza kardeşliğimize kurşun olarak dönüyorsa, elbette bunların hesabını birisi bir gün gelir sorar. Biz de girdik ve sorduk\" dedi.

Bakan Özhaseki daha sonra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun başkanlık yaptığı, Van milletvekillerinin ve STK\'ların katıldığı, kentin sorunlarının konuşulduğu \'Güçbirliği Platformu\'na katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Arıtma tesisin yapılacağı alandan detaylar

- Folklor gösterisi

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin karşılanması

- Detaylar

- İstiklal Marşının okunması

- Mehteran gösterisi

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin konuşması

Behçet DALMAZ-Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)