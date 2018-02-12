DHA YURT BÜLTENİ - 16

Akşener: Hiç kimsenin İYİ Parti’yi seçime sokmamaya gücü yetmeyecek



ÇANAKKALE’de İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı, Genel Başkanları Meral Akşener\'in, geçen yıl \'Milli İradeye Saygı\' toplantısını yaptığı otelde karşılaştığı engellemelerin yıl dönümünde bir yemek düzenledi. İnternet üzerinden görüntülü olarak salondakilere seslenen Akşener, “Önce denildi ki, ‘İYİ Parti’yi kurdurtmazlar.’ İYİ Parti kuruldu. Şimdi deniliyor ki, ‘Seçime sokmazlar.’ Hiç kimsenin İYİ Parti’yi seçime sokmamaya gücü yetmeyecektir\" diye konuştu.

Geçen yıl Anayasa Referandumunda ‘Hayır’ oyu için çalışmalar yapan ve Çanakkale’de ‘Milli İradeye Saygı’ toplantısına konuşmacı olarak katılan Meral Akşener\'in etkinliği, otel yönetiminin aldığı son dakika kararı ile iptal edildi. Bunun üzerine Meral Akşener’i bekleyenler duruma tepki gösterdi. Etkinliğin yapılacağı salonun elektrikleri kesildi. Tüm engellemelere rağmen pes etmeyen Meral Akşener, cep telefonu ışıkları, spot lambaları altında megafonla konuşmasına başladı. Akşener’in konuşmasının sonlarına doğru salonun elektriği geldi. Ancak, ortaya çıkan bu görüntüler hafızalara kazındı.

İYİ Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı İsmet Balkan ve yönetim kurulu üyeleri, Genel Başkanları Meral Akşener’in geçen yıl yaşadığı bu olaya dikkat çekmek için dün akşam yıldönümünde bir restoranda \'İYİ\'ler Buluşuyor\' adı altında yemek düzenledi. Afrin şehitleri nedeniyle müzikli eğlencenin yapılmadığı yemeğe, İYİ Parti Kurucu Üyesi Rıdvan Uz, İYİ Parti İl Başkanı İrfan Dehmen, İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özeli, Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Gece, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir yıl önce Çanakkale’de yaşadığı engellemelerin haber görüntüsünün partililere izletilmesi ile başladı. Elifsu Gündüz isimli küçük bir kız çocuğu, duygulu ve heyecanlı bir şekilde İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu. Salondaki partililer kendisini uzun süre alkışladı. Ardından açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı İsmet Balkan, “Çok büyük değerlerimizi kaybettirdiler. En başta demokrasi deniliyor ama en büyük demokrasi ayıbını geçen sene bugün yaptılar. Genel Başkanımız buraya geldiğinde ondan ne kadar korktuklarını ortaya koydular ve ışıkları kapattılar. Onu konuşturmamak istediler. Ama ne oldu. Sizlerin sayesinde o karanlıklar bugün tekrar aydınlığa dönüşüyorö diye konuştu.

İYİ Parti İl Başkanı İrfan Dehmen ise, “Bundan tam bir yıl önce Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendi, Çanakkale ziyaretinde büyük bir demokrasi ayıbı yaşadı. Büyük bir kısmınız buna şahit oldunuz. Malum bir otelde yapılacak olan toplantı salonunun, maalesef yaratılan bu korku imparatorluğunun bir yansıması olarak, \'nasıl yaparız da konuşturmayız\' diye ışıkları kapatıldı. Kapıları kilitlendi. Ama hiçbir işe yaramadı. Hatta ters tepti. Türk insanı, o cesur yürekli kadının sesini tüm Türkiye’den duydu. Hep diyoruz ya karartılan otel salonlarına inat, güneş gibi doğdu İYİ Partiö dedi.

Konuşmaların ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cep telefonuyla internet üzerinden partililere görüntülü olarak seslendi. Görüntüsü, salondaki bir perdeye yansıtılan Akşener, şunları söyledi:

“Evet geçen sene bu zaman Çanakkale’deydik. Referandumda \'Hayır\' kampanyası için parasını ödediğimiz bir otelin salonunda program yapmak üzere geldik. Otel yönetimi ki, onlara bir sözüm yok. Gelen bir telefonla, bizim parasını ödediğimiz o salonu iptal ettiler. Ama karanlıkta da olsa, megafonla da olsa sizlerin sayesinde, sizlerin gayreti ve iradesiyle ben orada konuştum. O zaman demiştim. Ne yaparsanız yapın, engel olamayacaksınız. Aradan zaman geçti. İYİ Parti kuruldu. Milletimiz istedi. Milletimiz dedi ki, ‘Siz bekçi olun.\" Bizde bekçiliğini yapıyoruz. Önce denildi ki; \'İYİ Parti’yi kurdurtmazlar.\' İYİ Parti kuruldu. Şimdi deniliyor ki, ‘Seçime sokmazlar.’ Buradan sizlerle paylaşmak isterim ki, hiç kimsenin İYİ Parti’yi seçime sokmamaya gücü yetmeyecektir. Bu mücadelemiz ülkemiz, milletimiz için sürecek. Türkiye’nin huzura, devlet millet ayrışmasının önüne geçmeye ihtiyacı var. Türkiye’nin hukuka, adalete ihtiyacı var. İktidarı alacağımıza inancımız tamdır.ö

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüntülü konuşması, partililerin coşkulu alkışları eşliğinde sona erdi. Ardından, çekiliş yapılarak katılımcılara hediyeler dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikten görüntü

-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in geçen yıl Çanakkale’de elektrikleri kesilen toplantısından görüntü

-İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı İsmet Balkan’ın konuşmasından görüntü

-İYİ Parti İl Başkanı İrfan Dehmen’in konuşmasından görüntü

-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partililerle internet üzerinden görüşmesinden görüntü

-İYİ Parti Meral Akşener’in konuşmasından görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE,(DHA)

=======================================

Bayramiç\'te TAK\'a çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti



ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesi girişindeki TAK’ın ayağına çarpan 34 GM 4179 plakalı aracın sürücüsü 32 yaşındaki Serkan Şahin, hayatını kaybetti. Yolcu koltuğundaki amcası 43 yaşındaki Salim Şahin (43) yaralandı.

Ezine ilçesinden Bayramiç ilçesine seyir halindeki Serkan Şahin\'in yönetimindeki 34 GM 4179 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, hızla ilçe girişindeki TAK’ın ayağına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve 112 Acil Sağlık ekibine telefonla bilgi verdi. Olay yerine gelen iki ambulans, kazada ağır şekilde yaralanan sürücü Serkan Şahin ve yolcu koltuğunda oturan amcası Salim Şahin\'i Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen sürücü Serkan Şahin hayatını kaybetti. Amcası Salim Şahin ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Evli ve 1 çocuk babası Serkan Şahin’in hastaneye gelen yakınları, acı haberi duyunca gözyaşlarına boğuldu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yapan araçtan ve TAK\'tan görüntü

-Hastaneye getirilen ve yaşamını yitiren Serkan Şahin ve amcası Salim Şahin\'den görüntü

-Hastanenin önüne biriken vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ(Çanakkale),(DHA)

================================================

Küçük kıza tecavüz etmek istedi, fark edilince çıplak kaçarak kurtuldu



ADANA\'da sokak düğünü sırasında düğün sahibinin evinde 3 yaşındaki kıza tecavüz etmek isteyen, Sedat K. (20), fark eden vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Çıplak halde evden çıkıp, sokakta koşmaya başlarken yakalanan şüpheli, sağlık kontrolüne de çarşafa sarılıp getirildi.

Olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1919 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat K., bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burda annesi tarafından bir odada uyutulan 3 yaşındaki kız çocuğunu gören Sedat K., iddiaya göre odaya girip, kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarttı. Bu sırada düğündeki devatlilerinden bir kişi, tuvalet ihtiyacını girdermek için eve girdiğinde, Sedat K.\'yı üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat K.\'ya saldırdı.

Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetlilerde Sedat K.\'ya saldırıp, linç etmek istedi. Şüpheli Sedat K., çıplak halde evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı. Vatandaşların ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise, çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne kaldırıldı.

ÇARŞAFA SARILI HALDE GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Sedat K., sağlık kontrölüne çarşafa sarılı halde getirildi. Küçük kızın yakınları, zanlının sağlık kontürülüne getirildiği hastaneye gelerek, saldırmak isteyince polis, Sedat K.\'yı arka kapıdan çıkardı. Çevik Kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Sedat K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS MERKEZİNE YÜRÜMEK İSTEDİLER

Taciz mağduru küçük kızın hastanedeki tedavisi devam ederken, yakınları ve komşuları da durumu protesto etmek için bölgede bulunan polis merkezine yürümek istedi. Yürüyüşleri yasal olmadığı için polisin tarafından durdurulan yaklaşık 50 kişilik grup, zanlının idam edilmesini istedi. Bir süre zanlı Sedat K. aleyhinde slogan atan grup, daha sonra olayısız şekilde dağıldı. Küçük kızın tecavüze uğrayıp uğramadığı ise hasteneden gelecek rapor sonucunda kesinlik kazanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

- Zanlının adliyeye getirilirken görüntüsü

- Adliye binasından görüntü

- Zanlının çarşafa sarı halde sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmesi

- Zanlının çarşafa sarılı halde polis aracına bindirilmesi

- Adli tıp briminden görüntü

- Taciz mağduru küçük kızın yakınları ve komşularının protesto gösterisi yapması

- Kalabalığın \'idam\' diye bağırması

- Bir kadının Başbakan\'dan yardım istemi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

=========================================

Otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı, eşi öldü



İZMİT\'te, yağmur yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralanırken, eşi ise yaşamını kaybetti.

Kaza gece saatlerinde, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan Adalet Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Hasan Fidan (52) idaresindeki 34 KSA 88 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada, Hasan Fidan ve eşi Semiha Fidan (41) araçta sıkıştı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Semiha Fidan\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekibi yaralanan Hasan Fidan\'ı araçtan çıkardı. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Hasan Fidan tedavi altına alındı. Semiha Fidan\'ın cenazesi araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Yaralının araçtan çıkarılması

-Kaza yapan aracın görüntüleri

-Aracın çekilmesi

-Kaza nedeniyle aksayan trafik görüntüsü

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

=========================================