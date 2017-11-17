DHA YURT BÜLTENİ - 16

İnegöl\'de özel güvenlik görevlisi canına kıydı

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde bir elektrik şirketine ait trafo istasyonunda çalışan özel güvenlik görevlisi Hüseyin Rehber (35), işyerinde kendi tabancasıyla başına ateş ederek canına kıydı.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki trafo istasyonunda 10 yıldan bu yana özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Rehber, iddiaya göre, saat 16.00 sıralarında, güvenlik odasında başına dayadığı kendi tabancasını ateşledi. Silah sesini duyan arkadaşları odaya girdiklerinde, Rehber\'i kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekibi, evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Rehber\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekonomik sorunlar nedeniyle canına kıydığı iddia edilen Rehber\'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Hüseyin Rehber’in intihar etmeden önce sosyal medyadan yaptığı \'Önce hayaller ölür, sonra insanlar\' paylaşımı dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri görüntü

-Detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

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Şanlıurfa\'da adliye bahçesinde kavga: 7 yaralı

ŞANLIURFA’da adliye bahçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Adliyesi\'nin bahçesinde bulunun iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedaviye alınırken, polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye bahçesinde polisin önlem alması

- Sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa götürmesi

- Kavgaya karışan şüphelileri gözaltına alan polis

- Polis toplanan kalabalığı dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Çaldıkları ve parçalarını söktükleri 2 motosikletten 1 motosiklet yapmışlar

KAHRAMANMARAŞ\'ta düzenlenen operasyonda İstanbul\'un farklı bölgelerden çalınan 2 motosikleti, parçaladıktan sonra birleştirilerek tek motosiklet haline getirilmiş halde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı motosikletlere yönelik yaptığı çalışmada 5 çalıntı motosiklet ele geçirdi. Operasyonda ele geçirilen motosikletlerin sahiplerini tespit etmek için inceleme yapan polis, motosikletlerden birinin parçalarında farklılık olduğunu belirledi. Motor bloğu ile şasesinde detaylı inceleme yapan ekipler, motosikletin İstanbul\'da 2 farklı semtte çalınan motosikletin parçalarından yapıldığını saptadı. Motosikletler sahiplerine teslim edildi. Bunlardan biri olan Ramazan Akhanım, motosikletinin 15 Kasım\'da evinin bahçesinden çalındığını, yardım istediği polislerin 2 günde bulup kendisine teslim ettiğini belirterek ekiplere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İki farklı motosikletten oluşturulmuş motosiklet

- Sırayla dizilmiş motosikletler

- Ramazan Akhanım\'ın motosikletini teslim alması

- Akhanımın\'ın motosikletiyle gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Kamyonda 26 bin 600 paket kaçak sigara ele geçti

GAZİANTEP\'te durdurularak aranan kamyonda gümrük kaçağı 26 bin 900 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde plakası ve sürücüsünün ismi açıklanmayan bir kamyonu durdurup arama yaptı. Yapılan aramada kamyonun kasasında gümrük kaçağı toplam 26 bin 900 paket sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Takip edilen kamyon

- Durdurulan kamyon

- Kamyon kasasındaki kaçak sigaralar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

