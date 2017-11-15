DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kampüs önündeki cinayette sanığa ağırlaştırılmış müebbet

KÜTAHYA\'da, 7 yıl önce üniversite kampüsü önünde karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada sınıf arkadaşı 20 yaşındaki Hasan Şimşek\'i bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, tutuksuz yargılanan Yasin Çakan da 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Kasım 2010 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Germiyan Kampüsü önünde meydana geldi. DPÜ Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Hasan Şimşek, karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralandı. Şimşek kalırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi olarak Hasan Şimşek\'in sınıf arkadaşı Mehmet Tuğrul ile birlikte olaya karışanlar gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın terör suçu kapsamına girdiği gerekçesiyle dosyayı Ankara\'ya istedi.

Mehmet Tuğrul ile birlikte 17 kişi hakkında, Ankara 12\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Mahkeme, uzun süren yargılamanın ardından tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ile tamamı tutuksuz olan diğer sanıklardan Yasin Çakan\'ın dosyasını ayırdı. Mahkeme, bu 2 sanığın \'adam öldürmek\' suçundan Kütahya 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmalarına karar verdi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kütahya 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün yapılan duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Tuğrul ile tutuksuz yargılanan Yasin Çakan katılmadı. Duruşmaya, öldürülen Hasan Şimşek\'in babası Mehmet Şimşek ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve avukatlar katıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Tuğrul\'u, Hasan Şimşek\'i öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, terör örgütü üyesi olmaktan da 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Yasin Çakan\'ın ise adam öldürmek suçundan beraatına karar verirken, örgüt üyesi olmaktan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

KILAVUZ: ADALET TECELLİ ETTİ

Duruşma sonrasında Kütahya Zafer Meydanı\'nda basın açıklaması yapan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, \"7 yıl süren dava sonucunda adalet tecelli etti ve ülküdaşımızı şehit eden terör örgütü hainlerden biri müebbet, diğeri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz ve beraberindekilerin adliyeye gelişleri,

-Grubun adliyeden çıkışları ve Zefer Meydanı\'nda mahkemenin verdiği kararla ilgili açıklama yapmalarından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA/DHA

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Tunceli\'de Seyit Rıza ve arkadaşları için sessiz protesto

ELAZIĞ\'da 1938 yılında idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşları, Tunceli\'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Akşam saatlerinde Seyit Rıza Meydanı\'nda bir araya gelen kalabalık grup, ellerinde Seyit Rıza ve arkadaşlarının fotoğraflarını tutarak, sessiz protesto eylemi düzenledi.

Tunceli CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ilk anma etkinliği Seyit Rıza heykeli önünde gerçekleşti. Seyit Rıza Meydanı\'nda toplanan 20 kişilik CHP\'li grup adına basın açıklaması yapan CHP Tunceli il Başkanı Ali Rıza Güder, devletin 1938 yılında Dersim’in kapısında insanlığından, vicdanından, aklından ve mantığından soyunduğunu belirterek, \"1938 Dersim, Türkiye Cumhuriyeti’nin cinnetidir. Tanıklarımız aynı zamanda bu zulmün müsebbibleridir. İnsanoğlunun en zalim kılıç darbesiyle bu dünyadan göçüp gitmiş atalarımızdan bir nebze hürmetin ve merhametin esirgenmesi duygularımızı incitmektedir. Sözümüz haklılığımızı ispat için değildir. Ne olursa olsun umudumuzu ve inancımızı korumakta kararlıyız.\"dedi.

Daha sonra Dersim Araştırmalar Merkezi ve Demokratik Alevi Dernekleri Federasyonu tarafından Seyit Rıza heykeli önünde bir anma töreni düzenledi. Düzenlenen anmaya HDP milletvekilleri Alican Önlü ve Müslüm Doğan ile sanatçı Ferhat Tunç ve çok sayıda kişi katıldı. 1938 yılındaki Dersim olayları sırasında çekilmiş fotoğrafları taşıyan grup, yaklaşık yarım saatlik sessizlik eylemi yaptı. Dersim Araştırmalar Merkezi adına bir konuşma yapan sanatçı Ferhat Tunç, Seyit Rıza\'nın idam edilmeden son sözünün sorulduğunu, ancak isteğinin yerine getirilmediğini belirterek, \"15 Kasım 1937 Dersim için vahşetin başlangıç tarihidir. Elazığ\'da kurulan göstermelik bir mahkemede yargılandılar ve haklarındaki iddialarda ne olduğunu bilmeden idama mahkum edildiler. Zaten anlamadıkları bir dilde iddianame hazırlanmış ve çarptırıldıkları idam kararı okunmuştu. 75 yaşında olan Seyit Rıza\'nın idamın kanunlara uygun olması için yaşı küçültülürken, küçük olan oğlunun yaşı ise büyütülmüştü. Karar yüzlerine okunurken birbirlerine sorular yöneltip henüz neticeyi anlamaya gayret ediyorlardı. Savunma yapma hakları yoktu. Onları savunacak avukatları yoktu. Türkçe bilmiyor olmaları da sorun teşkil etmiyordu. Devlet kendince formüller bulmuş, özel kanunla tutsaklara her türlü yönelimi mübah kılıyordu. Tercüman ihtiyacı hissetmeyen devlet için Dersimliler ancak vahşi yaratıklar olarak kabul görüyordu.\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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- CHP İl Başkanı\'nın açıklaması

- Basın açıklamasına katılanlar

- Dersim Araştırmalar Merkezi\'nin basın açıklaması

- Sessiz protestodan görüntüler

- Ferhat Tunç\'un konuşması

Haber - Kamera:Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)