DHA YURT BÜLTENİ - 16

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek partili dönemin en büyük kötülüğü tarihimizi 1923 olarak başlatmak (EK - 2)

10 YAŞINDAKİ EREN\'İN, CUMHURBAŞKANI\'NI GÖRMEK İÇİN GÖZYAŞLARI

Miting alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek isteyen Koyunoğlu İlkokulu öğrencisi 10 aşındaki Eren Akçay, yakın korumaların izin vermemesi üzerine bariyerleri geçemedi. Bariyerlerin arkasından Erdoğan’a ‘Reis’ diye haykırararak sesini duyarmak istedi. Kürsüden inen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mevlana Müzesi\'ne doğru yürümesi üzerine de \"Gidiyor işte\" diyerek ağlamaya başladı. Annesinin götürmek istemesi üzerine Eren, \"Görüşmeden gitmeyeceğim. Bana ne görüşmeden gitmeyeceğim\" diyerek ağlamasını sürdürdü. Annesinin ısrarları üzerine ise \"Bana ne, ben onunla görüşmeden gitmeyeceğim.\"dedi.

Basın mensuplarının sorularını gözyaşları içinde cevaplandırn Eren Akçay, \"Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Görüştüreceklerini söylediler, ama görüştürmediler. Ondan sonra gitti\" dedi. Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ne söylecektin? sorusuna, \"Görüşmek istiyorum. Onu söyleyemem\" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, miting alanından uzaklaşarak Mevlana Müzesi’ne girmesi üzerine Eren, ailesiyle birlikte miting alanından uzaklaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile beraberindeki bakan ve heyet, Mevlana Müzesi\'ni ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından Erdoğan ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'nı ziyaret etti. Bu ziyarette basına kapalı gerçekleşti.

- Eren\'in Cumhurbaşkanı ile görüşmek istemesi

- Ağlaması

- Eren\'in konuşması

- Ailesiyle birlikte alandan ayrılması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ- Hasan DÖNMEZ- Muammer ŞEN KONYA DHA))

Polis memuru Hakyimez son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde kontrolden çıkan otomobilin üst geçidin beton ayağına çarptığı kazada ölen iki polis memurundan 24 yaşındaki Tolga Hakyimez, memleketi Aydın\'ın Nazilli İlçesi\'nde toprağa verildi.

Kaza, dün (cuma) sabah, Bornova\'da, Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Konak\'tan Bornova yönüne giden ve içinde 5 polis memurunun bulunduğu 45 HA 1632 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memurları Erdem Öge (27) ve Tolga Hakyimez (24), araçtan yola fırlayarak öldü. Yaralanan meslektaşları Enis Davarcı (24), Sinan Şentürk (25) ve Hüseyin Kurnaz (25) ise hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

DÜNKÜ TÖRENLE DEFNEDİLDİ

Kazada yaşamını yitiren polis memurlarından Erdem Öğe için dün Toros Mahallesi Ferahlı Camii\'nde tören düzenlendi. Kent protokolü ve yakınlarının katılımıyla yapılan tören sonrası Öğe, ailesinin gözyaşları içinde Kaynaklar Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Yaşamını yitiren diğer polis memuru Tolga Hakyimez\'in cenazesi ise memleketi Aydın\'ın Nazilli İlçesi\'ne bağlı Pirlibey Mahallesi\'ne getirildi. Gece Nazilli Devlet Hastanesi morgunda bekletilen Hakyimez\'in cenazesi, sabah yakınlarınca teslim alındı. Hakyimez\'in cenazesi, helalik alınması için babaocağı Karaçay Mahallesi\'ndeki evlerinin önüne getirildi. Baba Cavit Hakyimez, anne Feray Hakyimez ve kardeşi Yusuf Hakyimez, gözyaşlarına boğuldu. Anne Feray Hakyimez\'in, \"Oğlum seni evlendirecektim. Mürüvvetini görecektim. Göremedim\" feryadı yürekleri dağladı. Hellallik alınmasının ardından Hakyimez\'in cenazesi, Çarşı Camisi\'ne getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daştan, Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık ve AK Partili Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, emniyet teşkilatı mensupları ve görev yaptığı İzmir\'den meslektaşlarının da aralarında bulunduğu 1000 kişi cenaze törenine katıldı. Cenaze namazını Nazilli Müftüsü Necati Topaloğlu kıldırdı. İkindide kılınan cenaze namazının ardından Tolga Hakyimez\'ın tabutu, İzmir\'den gelen arkadaşlarınca omuzlara alındı. Tabut, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Tolga Hakyimez, Pirlibey Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

- Tolga Hakyimez\'in fotoğrafı

- Evinin önünde annensinni ağlaması ve feryadı

- Tolga Hakyimez\'in diğer yakınları

- Cenaze naması

- Cenazenin omuzlara alınması

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

CHP\'li Tanrıkulu\'dan Gökçek yorumu: Çöken AK Parti anlayışıdır

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek\'in istifasını, Diyarbakır İl Başkanlığı kongresinde değerlendirerek, \":ugün çöken Gökçek\'in veya Topbaş\'ın belediyecilik anlayışı değil, bugün çöken Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin yönetim anlayışıdır. Çökmüştür, berbat hale gelmiştir\" dedi.

CHP Diyarbakır olağan il kongresi bugün bir düğün salonunda yapıldı. Kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, bölge il başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

\"OHAL SADECE DİYARBAKIR VE ŞIRNAK\'TA VARDI, ŞİMDİ BÜTÜN TÜRKİYE\'DE VAR\"

Kongre öncesi konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AP Parti hükümetinin iktidara geldiği 2002 yılında sadece Diyarbakır ve Şırnak\'ta olağanüstü hal olduğunu ve daha sonra kaldırıldığını hatırlatarak, \"Şimdi Türkiye\'nin 81 ilinde, 14 aydır olağanüstü hal var. Olağanüstü halsiz bir Türkiye devralmışlardı 2002 yılında, tek bir çatışma, terör eylemi yoktu. Bütün Türkiye\'de hiç ölüm yoktu, örgüt bütün silahlı unsurlarını 99\'da Türkiye\'nin dışına çekmişti. Tek bir silahlı eylem Türkiye\'nin içerisinde yoktu. Büyük bir barış, silah bırakma beklentisi vardı. Böyle bir Türkiye devraldılar. Ama o barış beklentisini, silahsızlanmayı beceremediler. Şimdi Türkiye\'nin 81 ilinde terör var, çatışma var, ölüm var yanı başımızda. Şimdi Türkiye\'nin her yerinde ölüm var, çatışma var. Ekonomisi, rayına girmiş bir Türkiye devraldı. Şimdi ekonomi nasıl berbat? Dün dolar 3 bin 800\'ü buldu. 15 yıl önce devraldıkları zaman Türkiye\'yi ekonomisi rayında, çatışmanın, ölümün olmadığı, barış beklentisinin tavanda olduğu, olağanüstü halsiz bir Türkiye devraldılar. Ama şimdi Türkiye\'yi her bakımdan berbat hale getirdiler. Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin 15 yıllık özeti budur. O nedenle bugün çöken Gökçek\'in veya Topbaş\'ın belediyecilik anlayışı değil, bugün çöken Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin yönetim anlayışıdır. Çökmüştür, berbat hale gelmiştir. Türkiye\'nin neredeyse tümünü kayyumla idare eder hale getirmişlerdir. Bölgede 3 büyükşehir belediyesi kayyumla yönetiliyor, 92 belediyeye kayyum atadılar. Buradan Diyarbakır\'dan söylüyoruz; en zayıf olduğumuz yerlerden biri buralar, buradan söylüyoruz. Size hodri meydan, gelin Diyarbakır\'dan başlayarak her yere sandık koyalım ve yerel erken seçimi hemen yapalım. Eğer yüreğiniz yetiyorsa, istifalarla bu iş olmaz\" dedi.

TEKİN: SARAYDA OTURUP BELEDİYE YÖNETİYORLAR

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de, tutuklu milletvekilleri ve belediye başkanlarının yasalara rağmen tutuklandığını, belediyelerin de saraydan yönetildiğini savunarak, \"Milletvekilinizi seçiyorsunuz, milletvekiliniz tutuklu, neye rağmen tutuklu? Yasaya, anayasaya rağmen tutuklu. Belediye başkanlarını görevden alıyorsunuz, gerekçeleriniz var olabilir. Velevki bu gerekçeler doğrudur, o zaman ne yapacaksınız? Millet iradesine başvuracaksınız, yeniden seçim yapacaksınız. \'Hayır onu da yapmayacağım.\' E ne yapacaksınız? \'tamamını valla bizim sarayda oturacağız, yöneteceğiz.\' Kusura bakmayın buna hiç kimsenin izin vermeyeceğini iyi biliyorum. Ne Diyarbakır buna izin verecektir, ne İzmir, nede Türkiye buna izin verecektir. Türkiye\'de biliyorsunuz bin 500 küsür belediye var\" diye konuştu.

\"MERSİN, ADANA, ANTALYA, İSTANBUL VE ANKARA BELEDİYESİ\'Nİ BİZ ALACAĞIZ\"

En son olarak konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Suriye\'de yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, şöyle konuştu:

\"Suriye\'ye, Rusya\'yı da, Amerika\'yı da getiren Erdoğan\'ın kendisidir. Avrupa\'da yükselen yeni sağın, faşizmin yükselişini sağlayan da Erdoğan\'ın kendisidir. Bugün Avrupa\'da yaşayan, Almanya\'da yaşayan bütün Türkiye\'den gitmiş insanların hepsi, gerçekten bir korku halinde. Neden? inanılmaz bir şekilde aşırı sağ partiler yükseliyor. Bunun nedeni burada izlenen politikalar. Çünkü bütün bunların hepsi içerideki iktidarını korumak amacıyla yapılmış konular. Bugün eğer PYD meselesi ortadaysa bunu her zaman söyledim, PYD bir parti. Sonuçta AKP, CHP nasılsa bir partiden bahsediyoruz, bu kadar bunu her zamanda söylüyorum. Bunun ötesinde bir şey yok Bir partiden Suriye, Rusya\'nın tanıdığı AB\'nin tanıdığı, Amerika\'nın tanıdığı bir parti yakında çok farklı gelişmelere gebe olacak bir hikaye. Bunu Erdoğan bilmiyormu? Biliyor. Peki niye böyle yapıyor? \'İçerideki milliyetçiliği ne kadar körüklersem, acaba olur mu?\' diye. Şimdi, şu anda vazgeçiyor. Vazgeçmek zorunda kalacak bundan. Yeniden Kürtler\'i kutsamaya çalışacak, göreceğiz süreçte. Ama eğer Kürtler buna gerçekten de izin verirse, önümüzdeki geleceği kaybedecek her şeyiyle. HDP\'ye yaptığı eziyet ortada. Bunu söylemeden geçmek insani değil zaten. Neden yerel seçimleri yapmıyor? HDP\'nin yeniden aslında kendi belediyelerinden korktuğu için. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin de elindeki bütün büyükşehirlerin çoğunluğunu alacağını bildiği için.Önümüzdeki yerel seçim zamanında olur, geç olur. Mersin, Adana, Antalya İstanbul, Ankara bu 5\'ni alacağız arkadaşlar.\"

Konuşmaların ardından divan kongre işlemini başlattı.

-Kongreye katılanlar

-Tanrıkulu\'nun konuşması

-Tekin\'in konuşması

-Aksünger\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR,(DHA)

\'Senin annen de bekar ben de bekarım, ne olacak bizim halimiz\' cinayeti

ADANA\'da evinde sırtından bıçaklanarak öldürülen 76 yaşındaki Şükrü Esen\'in katil zanlısı 35 yaşındaki Murat Demirkıran yakalandı. Katil zanlısı, yaşlı adamı, \'Senin annen de bekar ben de bekarım, ne olacak bizim halimiz\" dediği için öldürdüğünü ileri sürdü.

Olay, 26 Ekim\'de merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir süre önce eşini kaybeden 3 çocuk babası Şükrü Esen, yalnız yaşamaya başladı. Tuz satarak geçimini sağlayan yaşlı adamdan bir süreden bu yana haber alamayan komşuları eve gidip, Esen\'i kontrol etmek istedi. Açık pencereden mutfağa giren bir komşusu yaşlı adamı yerde hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan incelemede Esen\'in sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olayın ardından araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği polisleri, yaşlı adamla aynı pazarda süpürge satan Murat Demirkıran\'ın eve girip çıktığını saptadı. Bunun üzerine ifadesi için gözaltına alınan Demirkıran, suçunu itiraf etti. Demirkıran, \"Şükrü amca bana \'Senin annen de bekar ben de bekarım, ne olacak bizim halimiz\" dedi. Bu lafını kaldıramadım, olay günü yanına gittim kahvaltı yaptık. Yine aynı lafı söyleyince, dayanamayıp öldürdüm\" dedi.

Cinayet işledikten sonra evde bulunan 3 bin 900 lira para, 3 yarım altın ve 2 cep telefonunu da alan Demirkıran çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Zanlının Adli Tıp Birimi\'nden çıkartılması

- Cenaze evinden görüntüler

- Cenaze aracının görüntüsü

- Ağlayan kadınlar

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Cenaze aracının gidişi

SÜRE:02'33" BOYUT:156MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

Polis, cinayet şüphelisini temizlikçi kılığına girip yakaladı

ŞANLIURFA\'da, alacak- verecek nedeniyle tartıştığı Murat Yıldızer\'i öldürdüğü iddiasıyla aranan cinayet şüphelisi Bekir Doğan, 2 gün boyunca temizlikçi kılığına giren polisler tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Doğan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Devteşti Mahallesi\'nde geçen 2 Ekim\'de emlakçı Bekir Doğan’dan alacağını tahsil etmeye giden Murat Yıldızer, işyerinde çıkan tartışma sonucunda tüfekten ateşlenen saçmaların kendisine isabet etmesi sonucu olay yerinde öldü, oğlu ise yaralandı. Yaşanan olayın ardından kayıplara karışan cinayet şüphelisinin yakalanması için Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Cinayet bürosu bünyesinde kurulan özel ekip yaptıkları teknik ve fiziki incelemede söz konusu cinayet şüphelisinin Karşıyaka Mahallesi’ndeki bir evde gizlendiğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler 2 gün boyunca temizlikçi kılığına girerek, cinayet şüphelisinin saklandığı evi incelemeye aldı. Şüphelinin evde olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları baskın sırasında Doğan\'ı yangın merdiveninden kaçmaya çalıştığı sırada yakalayıp gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Bekir Doğan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Sağlık kontrolü için acil servise getirilen cinayet şüphelisi

- Polis aracına bindirilen şüpheli

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

Çarptığı yaya ölen sürücü, far parçalarından yakaladı

KAHRAMANMARAŞ\'ta 85 yaşındaki Ökkeş Arı\'ya çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan 28 yaşındaki Ramazan Özer, jandarmanın kaza yerindeki far parçalarından yola çıkarak 70 gün boyunca 248 araçta yaptığı inceleme sonunda yakalandı. Özer, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen 16 Ağustos\'ta merkez Onikişubat İlçesi\'nin Dağdağlı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ökkeş Arı yürürken, otomobil çarpıp kaçtı. Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan yaşlı adam, geçen pazartesi günü hayatını kaybetti.

TEK KANIT; FAR PARÇASI

Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın hemen ardından otomobil ve sürücüsünü yakalamak için olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Mahalle sakinleriyle yapılan görüşmelerde herhangi bir görgü tanığına ulaşılamadı. Yapılan inceleme sonunda ekiplerin olay yerinde bulduğu tek kanıt, kırık far parçaları oldu. Kahramanmaraş Oto Sanayi Sitesi\'ne giderek oto parçası satan iş yerleriyle görüşen ekipler, otomobilin markasını belirledi.

25 MAHALLEDE 248 ARAÇ İNCELENDİ

Bunun üzerine kentteki araç kayıtlarını incelemeye alan ekipler, Dağdağlı Mahallesi\'nin de aralarında olduğu kazanın oyduğu çevredeki 25 mahallede kazaya karışan markadan 248 araç olduğunu tespit etti. Mahallelere giden ekipler, tüm araçları tek tek inceledi. Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 70 gün süren yorucu çalışma sonunda 46 AF 879 plakalı otomobilin 16 Ağustos\'ta kazaya karıştığı, kaza sırasında direksiyondaki kişinin de Ramazan Özer\'in olduğunu ortaya çıkardı.

Ramazan Özer, oto sanayi sitesinde çalıştığı iş yerinde jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Özer, mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- Ramazan Özer\'in hastaneye götürülüşü

- Özer\'in hastaneden çıkarılması

- Jandarma aracına bindirilmesi

- Jandarma aracının gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Polisten kaçan otomobil, bomba paniğine neden oldu

GAZİANTEP\'te, polisin \'dur\' ihtarına uymayan otomobildeki Suriye uyruklu 2 kişi, kaçmaya çalıştı. Polis şüphelileri gözaltına alırken, patlayıcı madde bulunma ihtimaline karşı arama yapılan otomobilde suç unsuruna rastlanmadı.

Olay, öğleden sonra Güneş Mahallesi\'nde meydana geldi. Polis, 10 No\'lu Cadde üzerinde yaptığı denetimlerde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 27 MM 976 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin \'Dur\' ihtarına uymayan otomobil, trafik ışıklarında araç yoğunluğuna takılınca içinden inen 2 kişi kaçmaya başladı. Polis kısa süren kovalamaca ardından Suriyeli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Otomobilde patlayıcı madde olmasından şüphelenen ekipler, caddeyi araç trafiğine kapatarak özel harekat polislerinin de yardımı ile çevre güvenliği aldı. gelen uzman ekip yaptığı çalışmalarda otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Polis, şüphelileri sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürürken, cadde otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

- Olayın yaşandığı yer

- Durdurulan otomobil

- Polislerin yolu kapatması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

Nar festivalinde renkli görüntüler

ADANA\'da Sarıçam İlçe Belediyesi\'nce bu yıl ilki gerçekleştirilen Nar Festivali\'nde renkli görüntüler oluştu.

İlçeye bağlı Çiçekli Mahallesi\'nde düzenlenen festivalde, katılımcılara nar ve nar suyu ikram edilirken Adana Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde çalınan müzikle herkes eğlendi. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek\'in de aralarında bulunduğu protokol üyeleri, nar ürünleriyle anı fotoğrafı çektirdi. Nar güzellerinin de belirlendiği festivalle ilgili konuşan Sarıçam Belediyesi Başkanı Bilal Uludağ, \"Adana kültür ve sanatın merkezi. Film ve Lezzet Festivali\'nden sonra nar için festival düzenledik. Bölgemizde ciddi bir nar üretimi var. Bu ürünleri ve şehrimizi tanıtmak, üreticilere destek olmak için çabamız sürüyor\" dedi.

- Festivalden detay görüntüler

- Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile röp.

- Festivalden genel görüntüler

SÜRE:02'17"BOYUT:140MB

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)