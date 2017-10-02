DHA YURT BÜLTENİ - 16

Eskişehir\'de MHP\'lileri üzen kaza: 1 ölü, 5 yaralı



ESKİŞEHİR\'in Sivrihisar İlçesi yakınlarında MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel\'in de içinde bulunduğu otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada Demirel ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Eskişehir-Ankara Karayolu\'nun 55\'ici kilometresindeki Kaymaz mevkiinde meydana geldi. MHP Bilecik İl Kongresi\'ne katıldıktan sonra Ankara\'ya gitmek üzere yola çıkan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel\'in de içinde bulunduğu Fikret Demir yönetimindeki 06 DB 0977plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Ferdi Kulaksızoğlu yönetimindeki 06 GD 3234 ve Murat Çakır\'ın kullandığı 26 B 7217 plakalı otomobillere çarptı. Zincirleme kazada otomobil sürücülerinden Ferdi Kulaksızoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel ile Bedirhan Kulaksızoğlu, Polat Kulaksızoğlu, Fatma Yücedağ ve Fikret Demir yaralandı.

Ruhsar Demirel ambulansla Ankara\'ya götürülürken, diğer 4 yaralı Eskişehir\'deki hastanelere kaldırıldı, kazayla ilglii soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sosyal medyadan alınan kazayla ilgili kısa görüntü

-Fotoğraflar

Haber-Kamera: SİVRİHİSAR(Eskişehir),(DHA)

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Ankara\'ya şehit ateşi düştü



ŞIRNAK\'ta PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı 33 yaşındaki Mustafa Erdal\'ın, Ankara\'da oturan baba ocağına ateş düştü.

Şırnak-Cizre karayolu Cudi Dağı bölgesinde yapımı devam eden tünelin güvenliğini sağlayan Kaletepe üs bölgesine bir grup PKK\'lı teröristin uzun namlulu silahlarla saldırması sonucu bir güvenlik koruyucu ile birlikte şehit olan Cizre Komando Tugayı\'nda görevli Bölük Komutanı Yüzbaşı Mustafa Erdal\'ın acı haberi memleketi Ankara\'ya ulaştı. Ankara\'nın Çubuk ilçesi nüfusuna kayıtlı olan evli ve bir çocuk babası şehit Mustafa Erdal\'ın Yenimahalle\'de oturan anne ve babasına acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit Erdul\'ın baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, haberi alan akraba ve komşuları taziyeye geldi.

FOTOĞRAFLAR

Haber: ANKARA,(DHA)

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Elma yüklü traktör devrildi: 3 yaralı

ÇANAKKALE\'NİN Bayramiç İlçesi\'nde, tekerleğinin patlaması nedeniyle şarampole devrilen traktörde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Sarıot Mevkii\'nde meydana geldi. Mehmet Altılı yönetimindeki 17 TB 941 plakalı elma yüklü traktörün sağ arka lastiği patladı. Kontrolden çıkan traktör, şarampole devrildi. Kazada traktörde bulunan Beydanur Altılı (16), Elçin Altılı ve Ersin Altılı yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Bayramiç Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Devrilen traktörden ve saçılan elmalardan görüntü

- Hastanedeki yaralılardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ(Çanakkale),(DHA)

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İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi\'nde biri ters yönden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolu üzerindeki Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonuna girmek için ters yönden gelen 44 yaşındaki Mustafa Türk\'ün kullandığı 34 LHY 06 plakalı otomobil, 64 yaşındaki Cevat Coşkun yönetimindeki 34 GPY 30 plakalı otomobilli kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobilde bulunan Cengiz Karaaslan ile Saliha Coşkun yaralandı. Yaralılar ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Malkara-Tekirdağ karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların sedyeyle ambulansa taşınması

-Kaza yerinden detay

-Polis ekiplerinin çalışması

-Karayolunun trafiğe kapanması

-Çevreden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN /MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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Kütahyaspor - Tavşanlı Linyitspor maçı sonrasında taraftar kavgası



BÖLGESEL Amatör Ligi (BAL) 10\'uncu Grup\'ta mücadele eden Kütahya\'nın iki temsilcisi Kütahyaspor-Tavşanlı Linyitspor maçı sonrasında taraftarlar arasında kavga çıktı. Kütahyaspor\'un 2-0 galip geldiği maç bitiminde çıkan taraftarların kavgasına polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

Kütahyaspor-Tavşanlı Linyitspor karşılaşması Kütahya Dumlupınar Stadyumu\'nda oynandı. Kütahyaspor\'un 2-0 kazandığı maçın ardından her iki takımfutbolcuları arasında tartışma çıktı. Görevlilerin araya girmesiyle futbolcular soyunma odalarına alındı. Gergin geçen karşılaşma

sonrasında stadyumdan çıkan Kütahyasporlu taraftarlandan bir grup, Tavşanlı Linyitsporlu taraftarların olduğu tribüne doğru taş attı. Polis biber gazı ile müdahale ederek olayların büyümesin engelledi ve Tavşanlı Linyitsporlu taraftarlar kısa süre sonra stadyumdan çıkıp otobüslere bindi. Ancak, Tavşanlı Linyitsporlu taraftarlar yolda kendilerini bekleyen Kütahyasporlu taraftarları görünce otobüsten indi. Polis, uyarılara rağmen otobüslere binmeyen taraftarlara bir kez daha biber gazı ile müdahalede bulundu. Taraftarları taşan otobüs şoförü de biber gazından etkilenerek kısa süre baygınlık geçirdi.

Kütahyasporlu taraftarları yol kenarından uzaklaştırdıktan sonra Tavşanlı Linyitsporlu taraftarları polis eskortluğunda otobüslerle kent merkezinden çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Taraftarların görüntüsü,

-Polislerin taraftarlara müdahalesi,

-Biber gazından etkilenenlerin,

-Taraftarlar ile polislerin çekilen görüntüsü

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ - KÜTAHYA,(DHA)

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