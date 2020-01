DHA YURT BÜLTENİ - 16

Barzani: Referandum sınırların belirlenmesi değildir (3)



\"BİZ HENÜZ BAĞIMSIZLIK İLAN ETMEDİK, YARIN REFERANDUM YAPACAĞIZ\"

Yaklaşık 2.5 saat süren basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani, DEAŞ saldırılarından sonra peşmergenin kurtardığı bölgelerin büyük bir bölümünün kendi toprakları olduğunu savundu. Barzani, referandum ile ilgili Kürdistan halkının geleceği ile ilgili karar vereceğini belirterek şöyle konuştu: \"Referandum ile tartışmalı bölgelerin sınırları belirlenmeyecek. Şengal ve diğer bölgelerin halkı, kendi kararını verecek. Dünya ülkelerinin tavırlarının gelecekte nasıl olacağını görmek istiyoruz. Dünya ülkelerinin, insani değerleri koruyan Peşmergenin kanına saygı duymasını beklerdik. Dünya ülkelerinin, şehit Peşmergelerin ailelerinin kaderini tayin etme hakkına karşı olmasını anlayamıyorum. Kürdistan halkı geleceği ile ilgili karar verecek. Bu karar ile biz kimsenin toprağını işgal etmiyoruz, hiç kimseye bir zarar vermiyoruz. Eğer özgürlük ve bağımsızlık kötü bir şey ise, Avrupa ülkelerinde yılda bir kaç kez bunun için neden referandum yapılıyor? Neden başkaları için helal, ancak Kürtler için haram? Şiddete asla müsaade etmeyiz. Biz henüz bağımsızlığı ilan etmedik, yarın referandum yapacağız. Uluslararası toplumun yılbaşında, İslam aleminin de Ramazan Bayramı’nda gelip bize bağımsızlığı hediye etmesini beklemeyeceğiz. 100 yıldır dünyanın bize bağımsızlığımızı vermesini bekledik ama olmadı. Bu yüzden biz kendimiz bu hakkımızı elde edeceğiz. Diğer parçalardaki Kürtlerin sorunlarının o ülkeler ile ve kendi şartları içerisinde çözmelerini umut ediyoruz.\"

Haber: Felat BOZARSLAN- Burak EMEK/ERBİL, (DHA)

Bakan Yılmaz: Eğitimde Türkiye\'ye çağ atlattık

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, her 3 öğretmenden birinin AK Parti hükümetleri döneminde atandığını söyleyerek, \"Eğitimde Türkiye\'ye çağ atlattık\" dedi.

AK Parti Eskişehir Tepebaşı merkez İlçe 4\'üncü Olağan Kongresi Atatürk Spor Salonu\'nda yapıldı. Kongreye Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile çok sayıda kişi katıldı. Bakan Yılmaz yaptığı konuşmada eğitimde değişimin her dönemde olduğunu söyledi. Bunun da ihtiyaçtan kaynaklandığını ifade eden Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Eğitimin amacı toplumun refah süresine katkıda bulunmaktır. Türkiye milli geliriyle dünyada 16\'ncı sırada. Bizim doğalgazımız, petrolümüz, elmas madenimiz yok. Ama elmastan değerli eğitimimiz var. Biz Nabi beye çok şey borçluyuz. Milli geliri arttırdık. Bunu eğitime borçluyuz. Kaliteli eğitimin birçok unsuru var. Bu kardeşiniz ilkokulda 70 kişilik sınıflarda okudu.\"

\'3 ÖĞRETMENDEN 2\'Sİ BİZİM DÖNEMİMİZDE ATANDI\'

Hükümetleri döneminde 580 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdiklerini, şu anki her 3 öğretmenden 2\'sinin kendi dönemlerinde atandığını söyleyen bakan Yılmaz şöyle konuştu:

\"Her şeyi yaptık demiyoruz ama inanın çok şey yaptık. Yaptığımız o şeylerden birisi de eğitimde Türkiye\'ye çağ atlattık. Bütçemizin yüzde 20\'sini eğitime ayırıyoruz. Dolayısıyla bu dönemde Türkiye\'nin önceliği eğitimdir desek doğru söylemiş olur muyuz? oluruz. Biz geldik, kaliteli eğitimi sağlamak için derslik başına düşen öğrenci sayısını 36\'dan 24\'e düşürdük. 645 binin üzerinde derslik var ve 270 bin derslik yaptık bizim dönemimizde. Bir başka konu ise, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının az olması lazım. Bizim geldiğimizde 28\'di, şimdi ise 17\'ye düştü. En fazla yatırımı öğretmene yaptık. 580 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdik ve Cumhuriyet tarihinde en çok atamayı yapan bakan da Nabi Avcıdır. Allah razı olsun. Bugün her gördüğünüz 3 öğretmenden 2\'si bizim dönemimizde atandı. İnşallah Türkiye büyüdükçe, milli geliri artınca, öğretmenlerimize milli gelirden verdiğimiz payı da arttıracağız. Çünkü biz biliyoruz ki, eğitimin kilit taşı öğretmendir. Her şeyiniz olsun, öğretmen olmazsa ders yapılmaz. Hiçbir şeyiniz yok, öğretmeniniz varsa ders yapılır. \"

Bakan İsmet Yılmaz, okul öncesi eğitime önem verdiklerini, pilot bölge seçilen okullarda İngilizce eğitim verileceğini, başarı olunması halinde bunu tüm okullara yayacaklarını söyledi. Yılmaz, ikili eğiti sisteminin de 2019\'a kadar son erdirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hazırladıkları eğitim müfredatının çağdaş olduğunu ifade eden Yılmaz, \"Noksanlığımız varsa düzeltmeye hazırız. Ancak bazen haksız yere eleştiriyorlar. Bizime ilgisi olmayan, müfredatta bulunmayanları bizimmiş gibi sosyal medyada paylaşıyorlar\" dedi.

-Bakan Yılmaz'ın karşılanması ve salona gelişinden çekilen detay görüntü



Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)

Trabzon\'a 3 bakan 147 milyonluk yatırımım temelini attı

TRABZON\'da bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılımıyla kentte 147 milyon liraya mal edilecek 25 tesisin temeli atıldı.

Bakanlığına ait 25 tesisin temel atma töreni için Trabzon\'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Trabzon Valisi Yücel Yavuz\'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Soylu ile Valilik binasında basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, kentte yaptıkları ve yapmayı planladıkları bazı proje ve yatırımları anlattı.

YENİ BİR TABİAT TURİZM MERKEZİ

Trabzon\'da çok önemli bir proje de başlattıklarını ve yeni tabiat turizm merkezi kurma kararı aldıklarını belirten Bakan Eroğlu \"Burada özellikle mesirelik alanlarda yer bulmak mümkün değil. Büyük bir talep var ve zengin turistler geliyor. Körfez ülkelerinden, Uzakdoğu\'dan vesaire. Bu bakımdan biz burada \'Yeni bir tabiat turizm merkezi kuralım\' diye karar aldık. Bunlarla ilgili aşağı yukarı 3 aydır çalışıyoruz. Ben de cumartesi günü bunları teker teker inceledim. Bugün inşallah akşam da ilgili taraflara biz bu konuda sunum yapacağız. Trabzon\'da özellikle muhteşem bir \'İkinci, üçüncü Uzungöl\' diyeyim, bunun tesisi için bir hazırlık yaptık. Birlikte karar vereceğiz. Bununla ilgili hatta bir master plan, tabiat turizm master plan ve uygulama eylem planı da hazırlandı ama bunu icraata geçirmek için bugünkü toplantı çok önemli. Gerçekten bugün bir milat olacak\" dedi.

3 BAKAN TEMEL ATTI

Basın toplantısının ardından Bakanlar Eroğlu, Soylu ve Bak Vakfıkebir ilçesine giderek burada yapılması planlanan 25 tesis için düzenlenen temek atma ve Orman Mahallerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtım törenine katıldı.

BAKAN BAK: YATIRIMLAR HAYIRLI OLSUN

Törende ilk konuşmayı yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bölgede olduğu için mutluluk duyduğunu ifadede ederek \"Karadeniz’in çocuğu olarak Trabzon’un güzel insanları ile gurur duyuyoruz. Trabzon, spor denilince özel bir yere sahip. Herkesin bir fikrinin olduğu, sporun her zaman sabahtan akşama kadar konuşulduğu özel bir şehir. Yatırımlar hayırlı olsun\" diye konuştu

BAKAN EROĞLU: HER YER TRABZON

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da kente her gelişinde heybeleri dolu geldiklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Benim de Trabzon’a 5 tane bağım var. Her Trabzon’a gelişimde heyecan duyuyorum. Zaten ne diyoruz, \'Bize Her yer Trabzon\'. Buraya gelişimizin sebebi, 25 tane tesisin temelini atıyoruz. 25 tesis 147 milyon lira. Trabzon’umuza hayırlı olsun. Yatırımlarımız ve müjdelerimiz sürecek\"

BAKAN SOYLU: BİR YATIRIM SİHİRBAZI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Bakan Eroğlu’nu \'Hizmetlere imza atan yeşil ve mavinin sevdalısı, aynı zamanda bordo ile mavinin de sevdalısı\' şeklinde tanıtarak, şöyle dedi:“Bir yatırım sihirbazı ile karşı karşıyayız. İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımızın mesai arkadaşı olduğu gün, İstanbul’un en büyük derdi su idi. DSİ Genel Müdürlüğü, ardından Bakanlık ülkemiz yatırım cenneti haline geldi. Turizm konusunda Sayın bakanımızın bize önemli şekilde yol açtı. Uzungöl\'de yaptığı yatırımlar var. Hala Uzungöl’ün dibi temizleniyor. Yaylalar, mesire alanları, göletler. Bu çerçeveyi genişletmek için attığı adımlar sürüyor\"

BAKANLARA VAKFIKEBİR EKMEĞİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından protokol tarafından tesislerin temeli atıldı, çiftçilere sertifikaları verildi. Törenin ardından bakanlara üzerinde isimlerinin yer aldığı yöreye özgü Vakfıkebir ekmeği hediye edildi. Bakan Soylu ise ekmekten bir parça kopartarak yemesi ardından da yakınında bulunanlara ikram etmesi dikkat çekti. Bu arada törende çeşitli ağaç türlerine ait fidan dağıtımına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Fidan alabilmek için alana gelen vatandaşlar izdihama yol açtı.

-Valilik ziyareti ve konuşmalar

-Temel Atma ve konuşmalar

-Detaylar

HABER: FATİH TURAN KAMERA: TOLGA SAĞLAM/TRABZON,(DHA)

Zonguldak\'ta 5 araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak-İstanbul Karayolu\'nun 33\'üncü Kilometresi\'nde meydana geldi. 51 yaşındaki Muharrem Dördüncü\'nün kullandığı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan araca çarpmamak için yavaşladı. Dördüncü\'nün kullandığı araca, arkadaki 4 araç duramayarak çarptı. Kazada, araçlarda bulunan 47 yaşındaki Fatma Çelik, 37 yaşındaki Gülay Aydoğan, 51 yaşındaki Gönül Dural ve 57 yaşındaki Mevlüde Yanık yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen araçlar çekici ile kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

-Kaza yerindeki araçlar

-Araçları kurtarma çalışması

-Sürücü Muharrem Dördüncü'nün polisle konuşması



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

Fethiye\'de \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' düzenlendi

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık yaratmak için \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' düzenlendi.

\'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü\' etkinliği kapsamında 2013 yılında İzmir\'de başlatılan ve ülke geneline yayılan \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\'nun bir ayağı Fethiye\'de gerçekleştirildi. Sosyal medya üzerinden organize olup renkli kıyafetleriyle Beşkaza Meydanı\'nda toplanan yaklaşık 100 kadın, Cahit Gündüz Caddesi\'ndeki bisiklet yolundan Fethiye Balıkçı Barınağı\'na kadar pedal çevirdi. \'Otomobilden in, bisiklete bin\' sloganları eşliğinde aynı güzergahtan Beşkaza Meydanı\'na geri dönenerek 10 kilometrelik parkuru tamamlayan kadınlara, Fethiye Belediyesi tarafından sığla fidanı hediye edildi. Etkinliği organize eden öğretmen Aslı Gökalp, turun bu yıl ilk defa Fethiye\'de düzenlendiğini söyledi. Bisiklet sporunun farkındalığını arttırmak ve bisiklet yollarının güvenliğini ön plana çıkarmak için düzenlenen etkinliği sosyal medya üzerinden duyurduklarını anlatan Gökalp, \"Katılımdan çok memnunun, 100\'ün üzerinde kadın bugün bizimle birlikteydi. Kadınlarımız çok güzel süslenip gelmişler. Bundan böyle her yıl bu etkinliği yapacağız. Herkesi bekleriz\" dedi.

-Bisiklet turundan görüntü

-Bisiklette slogan atan kadınların görüntüsü

-Organizatör Aslı Gökalp ile röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)