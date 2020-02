DHA YURT BÜLTENİ - 15

AKŞENER: AĞIR ABİ GEZEN HERKESİN İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARMAZSAM AKŞENER DEĞİLİM

ELAZIĞ\'da konuşan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, sosyal medyada kendisi ile ilgili dolaşan bir iddiayı gündeme getirerek, \"Sosyal medyada bir şey dolanıyor. Çiller demiş ki; ben 28 Şubat\'ta devlet belgelerini ABD\'ye satmışım. Yalnız bu belgeleri görenler AKP\'de milletvekili. Buradan ilan ediyorum. Sayın Çiller bunun doğru veya yalan olduğunu açıklamak zorundadır. Tek başına bırakılıp 10 gün telefonu çalmayan birisiyim. Ağır abi gezen herkesin ipliğini pazara çıkarmazsam Akşener değilim\"dedi.

\"BİR SEÇİME GİDİYORUZ, SANIRSINIZ SAVAŞA GİDİYORUZ\"

Malatya\'dan sonra Elazığ\'a gelen İYİ Parti genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı meral Akşener, seçim otobüsü ile vatandaşları selamladıktan sonra miting alanına geçti. Mitingte konuşan Akşener, erken seçim diyenrlerin şimdi çok pişman olduğunu, çünkü seçime girmenin yolunu açtıklarını söyledi. Birbirine benzemezlerin nasıl yan yana geldiğini gördüklerini, milliyetçiliği ayaklar altına alıp \"Fatiha bilmezler\" diyenlerle \"Ben milliyetçiyim\" diyenlerin nasıl yan yana geldiğini gördüklerini belirten İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, \"Demek ki İYİ Parti korkusu herkesi birbirinin yanına getirebiliyormuş. Kardeşim madem bu kadar dost olacaktınız,7 Haziran\'da niçin Ak Parti ile bir hükümet kurmadınız. Niçin bombaların patlamasına müsaade ettiniz? Niçin hendeklerin kazınmasına müsaade ettiniz?. Allah sizden razı olsun. Burada bu sıcak altında oruç ağızla benimlesiniz hakkınızı bana helal edin. Bir seçime gidiyoruz. Sanırsınız savaşa gidiyoruz. İnsanları birbirine düşman eden iktidar yolun sonuna geldiğini görüp ona göre hareket ediyor\"dedi.

Meral Akşener, dünyanın en yüksek işsizlik rakamlarından olan yüzde 11\'i çözmek üzere ortaya koydukları proje ile 5 yıl içinde bu rakamı yüzde 5\'e indireceklerini, her yıl 50 milyar dolar yatırım yapacaklarınıda belirterek, \"Biz iş verinceye kadar gençlerimize ayda 500 TL vatandaşlık maaşı vereceğiz. Hemen ne soruluyor biliyor musunuz? Kaynak. Başka kimseye bu soru sorulmuyor ama. Hani o çaldıkları var ya hepsini onlardan alacağım\"dedi. Akla gelecek her yerden et ve canlı hayvan ithalatı olduğunu ve bunların domuzdan üretilen yemlerle beslendiğini de ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Kredi kartı borcu konusunda Elazığ\'da da büyük sorun var. 4.5 milyon insanımızın borcu var. Geçim sıkıntısına harcanmış küçük borçlar. Ben bunların bir kereliğine affedilmesini sağlayacağım. Yine sordular \"Kaynak nerede? Arabalar var arabalar. Kızları, gelinleri, damatları biniyor ya hani. Yıllık 8.5 milyar TL gideri var. Bakanlıktan, bürokrasiden ayrılanlara arabalar, yakıtlar hepsi devlete ait. Siz ödüyorsunuz paralarını. Bir Vectra ile oradan emekli olan benim. O da az yakıyor diye ki yakıtımı da ben karşılıyorum. Atatürk ve arkadaşları, kardeşim ne derdiniz var sizin bu Atatürk\'le anasına sövülüyor ses yok. Ona söven müptezeli Saray\'da ağırladın bunu nasıl açıklayacaksın. 100 sayfa tarih okumamış biri ülkeyi yönetiyor buna bir son vermek lazım. Dolar almış başını gidiyor, evlere şenlik Ekonomi Bakanı\'nın dediğine göre, dolarla molarla işimiz yokmuş. İğneden ipliğe neden zam yapıyorsunuz o zaman?\"

Akşener kendisi ile ilgili sosyal medyada dolaşan bir iddia konusunda ise ilk kez paylaşımda bulunacağını ifade ederek, \"Sayın Erdoğan\'a acıyorum bu kadar ahmağa nasıl katlanıyor.Sosyal medyada bir şey dolanıyor. Çiller demiş ki; ben 28 Şubat\'ta devlet belgelerini ABD\'ye satmışım. Yalnız bu belgeleri görenler AKP\'de milletvekili. Buradan ilan ediyorum. Sayın Çiller bunun doğru veya yalan olduğunu açıklamak zorundadır. Bir başbakan olarak, o devrin başbakanı olarak yapmak zorundadır. Belinde silah olanlardan kimlerin titrediğini, kimlerin kaçtığını, kimlerin korkudan titrediğini açıklamak zorundadır. Tek başına bırakılıp 10 gün telefonu çalmayan birisiyim. Ağır abi gezen herkesin ipliğini pazara çıkarmazsam Akşener değilim. Rahmetli Erbakan\'ın teşekkür ettiği tek kişiyim ben. Meral Akşener\'e dil uzatırken herkes dikkatli olacak. Her türkü karartma ve hakaret oyunları oynanmaya devam ediliyor\"diye konuştu.

Akşener konuşmasının sonunda Elazığ milletvekili adaylarını mitinge katılanlara tanıtarak, \"Yarıda bıraktığımızı tamamlıyoruz inşallah, arkadaşlarımızı da kendimi de sizlere emanet ediyorum. Allah\'ın haram lokma yememize müsaade etme. Bayramın mübarek olsun\"diye konuşmasını tamamladı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, VAN\'DA

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere Van\'a geldi. Valiliği ziyaret eden Prof. Dr. Erbaş, 11 ayın sultanı Ramazan ayının 2 gününü Van\'da çeşitli programlara katılarak geçireceklerini söyledi.

Öğle saatlerinde Van\'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ferit Melen Havalimanı\'nda İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından karşılandı. Başkan Erbaş ve beraberindekiler, daha sonra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nu makamında ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Erbaş, 11 ayın sultanı Ramazan ayının 2 gününü Van\'da geçireceklerini belirterek şöyle konuştu:

\"Diyanet İşleri Başkanlığımızın illerdeki temsilcilikleri müftülüklerimizle valiliklerimiz arasındaki iş birliği çok önemlidir. Valilikler eliyle bu hizmetlerin yürütülüyor olması, bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın il teşkilatları toplantıları oluyor. Bu toplantılarımızı, Ramazan ayı içerisinde daha da yoğunlaştırdık. Bu yıl, Ramazan ayı münasebetiyle israfla mücadele konusunu belirledik. Komisyonlar halinde hocalarımız, arkadaşlarımız 81 ilin tamamında israfla mücadele konusunda bilgilendirme toplantıları yaparak dolaştılar. Biz de, imkanlar nispetinde illerimize ziyaretlerde bulunlarak, hem Ramazan temasını işleme noktasında hem de kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla buluşma, onlarla meselelerimizi istişare etme noktasında il il ziyaretler yapıyoruz. İşte, bu vesileyle bayramdan önce Kadir Gecesi\'nden hemen sonra ziyaret etmiş olduk. Teravih namazından hemen önce vaaz, sohbet, irşad programları yapacağız. Heyetimiz çeşitli camilerde irşad programlarında bulunacaklar. Vatandaşlarla, farklı kesimlerle buluşmamız olacak. Tabii Ramazan başlı başına bir bereket, Kuran, kardeşlik, teravih ayıdır. İmsak, iftar, sahur her yönüyle 11 ayın sultanıdır. 11 ayın sultanının hiç olmazsa 2 gününü Van\'da geçirmek de bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Van ilimizin tüm mensuplarına buradan şükranlarımı arz ediyorum.\"

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, böyle bir ziyaretin Ramazan ayı içerisinde gerçekleşiyor olmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, \"Ziyaretin mübarek Ramazan ayında ve bayrama az bir süre olması, bizler için büyük bir mutluluk. Değerli başkan ve heyeti ile burada kaldıkları süre içerisinde çok güzel programlarımız olacak. İftarda nasip olursa beraber olacağız. İleriki programlarda da imkanlarımız ölçüsünde elimizden geldiğince birlikte olmaya gayret göstereceğiz. Burada kaldıkları süre içerisinde ilimizin manevi hayatına ve insanlarımızın kalplerine, yüreklerine dokunacak çok önemli faaliyetler icra edecekler\" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın, valilik ziyaretinin ardından akşam Merkez Tuşba ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Parkı\'nda verilecek iftar programına katılacağı, ardından da teravih namazını Norşin Camisi\'nde kılacağı belirtildi.

BAKAN DEMİRCAN\'DAN ŞEHİR HASTANELERİ ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, muhalefetin şehir hastaneleri eleştirilerine cevap vererek, \"Neymiş şehir hastanelerinde hasta garanti sayısı varmış, yüzde 70 hasta garantisi veriliyormuş yatırımcı firmaya. Karalama kampanyası yürütüyor. Bunu kınıyoruz\" dedi.

Bartın Şiremirçavuş Mahallesinde yapılacak olan 400 yataklı devlet hastanesinin temeli Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'ın katıldığı törenle atıldı. Ahmet Demircan törende yaptığı konuşmada, \"2002\'de sağlık hizmetlerinin ne durumda olduğunu anlatmaya gerek yok ama gençlere hatırlatmak lazım. Gençlerin o gün yaşananlardan haberi yok. Tüm Türkiye\'nin ambulans sayısı sadece 560 küsurdu. Bugün Türkiye\'nin 6 bin tane kara ambulansı var. 19 tane hava ambulansı var. Bir Alman vatandaşı Türkiye\'de kaza geçirince Alman hükümeti ya da sigorta şirketi oradan uçak gönderir hastasını yaralısını buradan alıp Almanya\'ya getirirdi. Ve biz imrenerek bakardık. Bugün Türkiye\'nin 4 tane ambulans uçağı ülkenin belli noktalarında her an hazır bir şekilde yaralılarımızı ve hastalarımızı nakletme işlemini yerine getiriyor. 2002\'de Türkiye\'nin sahip olduğu nitelikli hasta yatağı sayısı 18 bindi. Bugün 130 bini geçmiş durumdayız. Nitelikli yatak dediğimiz tek veya iki kişilik odalar. Türkiye\'nin yoğun bakım yatak sayısı 2 bin 214\'tü. Bugün 36 bin 500 tane yoğun bakım yatağımız var. Bu ulaştığımız rakam Avrupa normunun üst rakamıdır.\" dedi.

SAĞLIK TURİZMİ

Türkiye\'nin sağlık turizminde iddialı bir yola çıktığını ifade eden Demircan, \"Sağlık turizmi alanında Türkiye iddialı bir şekilde yola çıkmaktadır. Sağlık alt yapısını tümüyle yeniledikten sonra vatandaşımızın hizmetlerinin görülmesinden artan kapasitemizi sağlık turizmi için elbette kullanacaktır Türkiye. Şu anda sağlık turizminden ülkemizin yıllık 4 milyar dolar civarında sağlık turizminden geliri vardır. 2023 hedefi 20 milyar dolardır. Türkiye\'de sağlık alt yapısı tümüyle yenilenmek üzere. Türkiye\'de önümüzdeki 5-6 yıllık süre içinde sağlık alt yapısı tümüyle yenilenmiş olacak. Artık Türkiye\'de önümüzdeki 10 yıllar içerisinde sağlık yatırımlarını artık ikinci planda görecek. Çünkü yatırımları tamamlamış olacak.\" diye konuştu.

ŞEHİR HASTANELERİ

Demircan, şehir hastaneleri konusundaki eleştirilere değinerek, şöyle konuştu:

\"Şimdi tutturmuş bir şehir hastaneleri karalama kampanyası. Birileri öyle yapıyor ve sürekli bir şeyler söylüyor. Neymiş şehir hastanelerinde hasta garanti sayısı varmış, yüzde 70 hasta garantisi veriliyormuş yatırımcı firmaya. Buna nasıl inanıyor, kendi sözüne anlamak mümkün değil? Rakamları doğru vermiyorlar. Çarpıtıp veriyorlar herhalde kendisine. Etrafında bilgi verenleri de gözden geçirmesini tavsiye ediyorum. Arkadaşlar elbette ki bazı hizmetlerin hesaplanmasından bir ortalama rakam öngörüsü ile siz hizmet yaparsınız. Şehir hastanesi değil, normal devlet hastanesinde de biz hizmet alıyoruz, hizmet satın alıyoruz. Mesela bazı cihazları kendimiz almıyoruz ve o cihazlardan hizmet satın alıyoruz. Elbette ki onlarla fiyatlar üzerinde bir karar oluşturulması için ne yapılacak ortalama bir hizmet, ortalama bir işlem rakamı baz alınacak. Bu yüzde 70 dediği budur. Mesela hastane temizlik ihalesini yapacaksınız, temizlik ihalesini hastanenin o günkü trafiği, insan trafiği ve hastane trafiği üzerinden hesaplarsınız. Bunu sanki hasta garantisiymiş gibi kendisine söylüyorlar ve bunun üzerinden karalama kampanyası yürütüyor. Bunu kınıyoruz. Gereken cevabı milletimiz elbette verecek. Öte yandan şehir hastanelerinin büyük olduğundan şikayet ediyor. Evet, büyük. Hastanelerimiz milletimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı şekilde dizayn ediliyor ama normalden, standarttan büyük değil. Standart neyse o şekilde hizmet verecek şekilde dizayn edilmiş durumda. Vatandaşımız arabasıyla geldiğinde arabasını park edecek valesi bile olacak.\"

BAŞBAKAN YILDIRIM: CHP’NİN ŞİMDİ 2 TANE GENEL BAŞKANI VAR

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, \"CHP’nin eskiden bir genel başkanı konuşurdu. Şimdi 2 tane genel başkanı var. Ayrı tellerden aynı türküyü söylüyor: Şunu yaptırmayacağız, bunu kapatacağız, ötekini satacağız. Birisi, ‘FETÖ’yü ABD’den doğru düzgün istemediler’ diyor, diğeri de diyor ki ‘istemişler.’ Millet sizinle mi uğraşacak. Bu milleti ileriye taşıyacak hiçbir projeniz yok mu?\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Çankırı\'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Başbakan Yıldırım, 2 türlü ittifakın olduğunu belirterek, \"Biliyorsunuz bir yapım bir yıkım ittifakı var. Yapım ittifakı Cumhur İttifakıdır. Cumhur İttifakı yeni kapı ruhunun ittifakıdır. Teröre karşı, FETÖ\'ye karşı, ay yıldızlı bayrağı yere düşürmeyen ittifakın adıdır. Gün ülkeye sahip çıkma günüdür. Ülkemiz üzerinde emperyalist güçlerin büyük oyunları var. Kürt kardeşlerimizin kanıyla, canıyla yapay bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin birliğinin, kardeşliğinin teminatı milletimiz buna izin vermez\" dedi.

Başbakan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Bakın adaylar meydana çıktı vaatler, yalanlar, dolanlar milletin başı dönüyor. Onlar konuşur AK Parti yapar. Şimdi adamlarda ne yapsın yol deseler yapılmış, hastane yapılmış ve söyleyecek bir şey bulamıyorlar. Yalan söylüyorlar. Daha da ileri gidiyorlar bu sefer yapılacak şeyleri yıkalım diyorlar. Yıkım ekibi bunlar, Çankırı bunları iyi tanır. Çankırı’ya dikili bir ağaçları hizmetleri yok. Şu İndağı dile gelse de konuşsa. Yüz yıllık hayal Ilgaz Tünelleri dile gelse de konuşsa. Bu ülkeye hizmet aşkımızı Çankırı çok iyi bilir.ö

Konuşmasında CHP\'nin 2 genel başkanı olduğunu vurgulayan Yıldırım şöyle devam etti:

\"CHP’nin eskiden bir genel başkanı konuşurdu. Şimdi 2 tane genel başkanı var. Ayrı tellerden aynı türküyü söylüyor. Şunu yaptırmayacağız, bunu kapatacağız, ötekini satacağız. Birisi, FETÖ’yü ABD’den doğru düzgün istemediler diyor, diğeri de diyor ki istemişler. Millet sizinle mi uğraşacak. Bu milleti ileriye taşıyacak hiçbir projeniz yok mu? Yerli araba projesini iptal edeceğim, külliyeyi yıkacağım, kanal İstanbul’u yaptırmayacağım. Dilin zekatı hayır konuşmaktır. Siz bu milletin hayrına olacak bir işe hazırlıklı değil misiniz? Tek dertleri, \'Recep Tayyip Erdoğan’ı indirelim gerisi ne olursa olsun, AK Parti’yi durduralım gerisi ne olursa olsun.\' bu. Yarenler diyarı Çankırı, halkımız buna izin vermez. Siyaset fikirle, hizmetle, proje ile olur. Böyle atıp tutmakla olmaz. Eğer Sayın Muharrem İnce bir şeyler yapmak istiyorsa, siyasette yol almak istiyorsa dönsün Türkiye’nin 16 yıllık gelişimine bir baksın. Türkiye nereden nereye gelmiş bir baksın görsün. Biz 16 yıl boyunca ülkemizi bölünmüş yollarla donattık. Eski yolları da yeni yolları da biliyorsunuz. Nereden nereye geldik. Cumhurbaşkanımız önderliğinde çok büyük başarılara imza attık. Bugün dünyada yapılan 10 tane büyük projeden 6’sını Türkiye yapıyor. Türkiye’yi çekemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmemizi engelleyemeyecekler. 2008\'de dünyada kriz oldu ondan sonra biz Marmara’yı, Avrasya’yı, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprülerini yaptık. Dünyanın 3. Büyük tünelini yaptık. Türkiye bir Bolu Tüneli\'ni 30 yılda yapamadı. Ama şimdi birkaç yıl içinde işler yapılıyor. Türkiye’de 16 yılda aldığımız mesafeyi ulaştığımız seviyeyi muhalefet bile kabullenmekte zorlanıyor. Ufukları hayalleri bizim yaptıklarımıza bile ulaşamıyor. Göreve geldiğimizden bu yana her yıl yüzde 6’ya yakın büyüttük ülkemizi\" dedi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye\'nin 2018 yılının ilk 4 ayında yüzde 7,4 büyüdüğünü sözlerine ekleyerek, \"Geçtiğimiz sene Türkiye’yi yüzde 7,4 büyüttük. Bu yılın ilk 4 ayında da yüzde 7.4 büyüttük. Dünyanın 20 gelişmiş ülkesi arasında en fazla büyümeyi sağlayan ülke yine Türkiye oldu. Geçen yılda Türkiye idi, bu yılın ilk 4 ayında yine Türkiye oldu. Türkiye’ye de bu yakışır. Biz şov yapmıyoruz, hizmet yapıyoruz. Biz boş konuşmuyoruz, boş vaatlerde bulunmuyoruz. 16 yıllık başarılı öykümüzü gelecek on yıllar için teminat olarak gösteriyoruz\" açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Çankırı\'ya yapılan yatırımlardan bahsederek Çankırı\'dan ayrıldı.

BANDIRMA\'DA ERKEN TATİL YOĞUNLUĞU

15 Haziran Cuma günü başlayacak 3 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle tatile çıkan İstanbullular deniz yoluyla Bandırma’ya akın ediyor. Yolcular İDO feribot ve deniz otobüsleri ile Bandırma\'ya gelip buradan tatillerini geçirecekleri Balıkesir’in ilçeleri ile Ege sahillerine gittiler.

Balıkesir\'in Bandırma içerisinde dün gece başlayan erken tatil yoğunluğu bugün de devam etti. İstanbullular 3 günlük tatil için 3 gün öncesinden yola çıktı. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) 3 olan günlük sefer sayısını 12’ye kadar çıkardı. Arife günü olan 14 Haziran’da İstanbul (Yenikapı)- Bandırma arasında saat 01.00’den gece 23.35’e kadar 8 feribot ve 4 deniz otobüsüyle toplam 12 sefer düzenlenerek 9 bin 800 yolcu ile bin 760 motorlu araç taşınacak. İstanbul\'da yaşayan tatilciler sefer sayılarını artıran İDO\'ya ait feribot ve deniz otobüsleri ile Bandırma\'ya geliyorlar. Tatilciler buradan otomobilleri veya otobüslere binerek Balıkesir\'in ilçeleri Erdek, Gönen, Ayvalık ve Edremit (Altınoluk) ile Ege Bölgesi’ndeki tatil beldelerine gidiyor. Bu arada feribottan bir anda çıkan 220 motorlu araç Bandırma ve çevresindeki yollarda trafik yoğunluğuna neden oluyor.

