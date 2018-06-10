DHA YURT BÜLTENİ - 15

Yıldırım\'dan İnce\'ye: Teröre destek verenlere moral vermek sana mı düştü?



BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin Selahattin Demirtaş\'ı tutuklu bulunduğu Edirne\'deki cezaevinde ziyaretine tepki göstererek, \"Teröre destek verenlere moral vermek sana mı düştü? Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı adayıysan, bu milletin askerini, bu milletin polisini, bu milletin sivil vatandaşını katledenlere destek olamazsın. Amansız bir şekilde terörle mücadele eden generallerin apoletini sökmek senin haddine mi?\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını bugün Edirne ve Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesinde sürdürdü. Edirne Selimiye Camii Meydanı\'nda halka seslenen Başbakan Yıldırım, 16 yılda yaptıkları hizmetleri anlattı.

Türkiye\'ye 16 yılda 3 kat büyüttüklerini söyleyen Yıldırım, \"İhracat rekorları kırdık, geçtiğimiz yıllarda 10 yıl içerisinde neredeyse 8 milyon vatandaşımızı yeni iş aş imkanı yarattık. Bu sayı Avrupa Birliği ülkelerinin tamamının oluşturduğu istihdam sayısından daha fazla. Eğitimde dev yatırımlar yaptık. 284 bin derslik yaptık, evlatlarımızın hizmetine verdik. Şehir hastaneleri kurduk. Edirne\'ye 400 yataklı güzel bir hastane yaptık mı? Bütün ilçelerine hastane yaptık mı? Hayırlı uğurlu olsun. 5 bin ambulans aldık. Yurdun her yerinde 383 kilometre uzunlukta 258 tane tünel açtık. Bakın Ak Parti iktidarından önceki iktidarlar 30 yılda 3 bin metrelik Bolu Tüneli\'ni açamadı. Ak Parti iktidarı 400 kilometreye yakın tüneli 15 yıla sığdırdı. Dünyanın ikinci büyük tüneli Ovit Tüneli de önümüzdeki çarşamba günü açılacak. Kardeşlerim, biz kendimizi bu ülkeye ait gören insanlarımız ve daima milletimizin hizmetindeyiz.\"

\'ESNAFIMIZA MÜJDE VERİYORUM\'

Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere dini bayramlar öncesinde ikramiyi verme kararı aldıklarını belirterek, \"Onu bile çarpıtmaya çalışıyorlar. Yok az verecek , çok verecek, vermeyecek diye milletin kafasını karıştırıyorlar. Adılar mı emeklileriniz? Güle, güle kullansınlar. Daha fazlasına layık emeklilerimiz. İnşallah imkanlarımız daha fazla gelişirse, daha fazla imkan sağlayacağız. Bu arada esnafımızı da bir müjde verelim buradan, Edirne\'den esnafımıza müjde veriyorum. Evet şimdi Türkiye\'nin her tarafında 750 bin tane esnaf basit usulde vergi veriyor. 2018\'de bu esnafımızdan 9 bin bira altında kazanç elde edenler hiç vergi vermeyecek. Vergiden muaf olacaklar. Hayırlı, uğurlu olsun. Bir de çok önemli bir iş yaptık bu ara imar barışı. İmar barışı büyük bir reformdur bugün Türkiye\'de 13 milyon bina, işyeri, gece kondu, ruhsatsız yapı var. Yani en az 13 milyon hane nüfus sayısını sayarsan 40 milyon vatandaşımızın devletle, belediyelerle sorun var. Bu sorun 50 yıldır devam ediyor. Dedik ki, devlet, milletle kavgalı olmaz. Devletin işi millete hizmet etmektir onun için barış elimizi uzattık, imar barışını getirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz cuma günü başladı müracaatlar. Çok müthiş bir ilgi var. İl müdürlüklerimizden, internet üzerinden, evinde elektriği, suyu olmayan, imarı olmayan, kat mülkiyeti olmayan, mülkiyet sorunu olan, imara aykırılıkları olan herkes bütün vatandaşlarımız bu tarihi fırsatı değerlendirsinler istiyoruz\" dedi.

\'EKONOMİ ÜZERİNDEN AYAR VERMEYE ÇALIŞIYORLAR\'

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye\'nin geliştiğini ve büyüdüğünü anlatarak, \"Türkiye büyüdükçe, Türkiye geliştikçe, ekonomi üzerinden seçim üzeri ayar vermeye çalışıyorlar. Maksat Recep Tayyip Erdoğan kazanmasın. Edirne ne diyorsunuz? Güçleri yetebilir mi? Milletin adamını engelleye birler mi? Bunlar sadece, sadece dışarıda değil, bunların içerine şak şakçıları da var. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye\'nin önünü kesemezler. Bakın gururla izliyoruz. Türkiye\'nin en iyi markalarından biri Türk Hava Yolları. Bugün dünyada 8\'inci, Avrupa\'da 2\'inci hava yolu seçildi. Yüzde 81 dolulukla dünyanın 307 noktasına uçuş yapıyor. Yine Türkiye\'nin enerji güvenliğini sağlayacak Türk akımı bu yıl sonu tamamlanıyoruz. TANAP projesini açılışın sayın cumhurbaşkanımız 12\'sinde Eskişehir\'den yapacak. İlk gaz inşallah bu yıl içerisinde geliyor\" dedi.

\'ASIL İLKELLİK YERLİ OTOMOBİLE KARŞI ÇIKMAKTIR\'

Yerli otomobilin tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Yıldırım, \"Kendini yerli ve milli olarak tanıtan Muharrem İnce de diyor ki, yerli otomobil yapmak ilkelliktir. Asıl ilkellik yerli otomobile karşı çıkmaktır. Yerli otomobil fabrikasında 200 bin araç üretilecek, binlerce kardeşimiz iş sahibi olacak. Yerli otomobil senin bildiğin otomobil değil, sürücüsü olmadan da gidecek bu otomobil. Bu otomobil akıllı otomobil ilkel değil Muharrem İnce. İlkel değil akıllısını yapıyoruz akıllısını. Aklını başına alda yerli ve milli girişimlere karşı çıkma. Yoksa Edirneliler sana hesabını sorar\" dedi.

İNCE\'YE ZİYARET TEPKİSİ

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra ilk işinin Edirne\'ye gelerek cezaevinde bulunan HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ı ziyaret etmek olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

\"Sizinle görüşmeye mi geldi? Yok. Orada cezaevindeki PKK\'ya arka çıkan, \'PKK\'lıların cenazesine gitmezseniz sizin hesabınızı görerim\' diyenlere, orada 6-7 Ekim olaylarını, insanları sokağa çağırarak, 53 tane masum insanımızın kanına girenlerin cezaevinde ziyaretine gidiyor. Ona moral veriyor. Teröre destek verenlere moral vermek sana mı düştü? Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı adayıysan, bu milletin askerini, bu milletin polisini, bu milletin sivil vatandaşını katledenlere destek olamazsın. Böylece Türkiye\'yi temsil edemezsin. Amansız bir şekilde terörle mücadele eden generallerin apoletini sökmek senin haddine mi? Kardeşlerim Alparslan da bizim, Fatih de bizim Mustafa Kemal Atatürk de bizim. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye\'yiz.\"

\'PKK, FETÖ, TERÖR KARDEŞLİĞİ YAPIYOR\'

Başbakan Binali Yıldırım, cumhurbaşkanlığı seçimlerin de iki söylemin ön plana çıktığını belirterek, şunları söyledi:

\"Aslında iki zihniyetin yarışı var. Biri Türkiye\'yi muasır medeniyetler seviyesinin ötesin de çıkarmaya çalışan, bunun sözünü veren Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları. Öte yandan Ak Parti\'nin 16 yıldır Türkiye\'ye kazandırdıkların durduracağını, iptal edeceğini ve yapmayacağını söyleyen bir ekip. Bunlar kim? Bunlar yıkım ekibi, yıkım. Ak Parti yapar, bunlar yıkar. Bir yandan terörle mücadele, beka meselesi diyen, memleket meselesi diyen Recep Tayyip Erdoğan, diğer taraftan terörü ülkemiz üzerinde yapılan terörün ülkemiz üzerinde yaptığı planları görmezden gelen ekip. Bakın değerli kardeşlerim. Yakalanan PKK\'lı terörist ne diyor? İfadesinde, \'YPG, PKK, HDP\'nin başlattığı hendek kalkışmasında ve 15 Temmuz darbe girişimde FETÖ ile PKK biz birlikte çalıştık.\' Görüyorsunuz biz boşuna terör demedik. Bunların ipi aynı yerde, bunlar aynı merkezden yönetiliyorlar, bunlar proje örgütleri. Efendileri ne derse onu yapıyorlar. Değerli kardeşlerim, bu tam bir terör kardeşliğidir. PKK, FETÖ terör kardeşliği yapıyor. FETÖ ile PKK\'nın aynı kaynaktan beslendiğini milletimiz 15 Temmuz\'da gördü. Bayrakları, amblemleri farklı olabilir ancak ruhları bir, kirli emelleri birdir. Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları için sahaya çıkan adayların cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dışında hiç terörle ilgili bir şey söyleyenini duydunuz mu? Türkiye\'nin terör problemini nasıl çözeceklerine şahit oldunuz mu? Olamazsınız çünkü, el altından işbirliği halindeler. El altından teröre destek veren HDP ile işbirliği yapıyorlar.\"

\'TERÖRİSTLER YURT İÇİNDEN DIŞINA KAÇIYOR\'

Terörle mücadeleye değinen Başbakan Binali Yıldırım, yerli ve milli insansız hava araçlarının teröre göz açtırmadığını belirterek, terörle mücadelede çok başarılar sağlandığını söyledi. İnsanlıktan takati olmayan terör örgütünün takatinin tükendiğini söyleyin Yıldırım, \"Burandan açıklıyorum. Şimdi yurt içinden yurtdışına kaçmaya başladılar. Nereye giderseniz gidin, Kandil\'e gidersiniz orada da bulacağız, Fizan\'a giderseniz orada da bulacağız. Bu milletin, bu memleketin başına bela olmaktan kurtaracağız. Kahramanlarımız adım adım ilerliyor. YPG, PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ, al birini vur ötekine. Adınız ne olursa olsun, kökününüz topunu kazıyacağız. Son terörist yok olana kadar, son silah susuncaya kadar kararlı mücadeleyi sürdüreceğiz. Efendim çözüm ne çözümü kardeşim vatandaşı katleden, masum insanları hayatına giren, ülkenin birliğini, beraberliğine, ay yıldızlı bayrağına düşman olanlarla çözüm olur mu? Çözüm PKK sorununun tamamıyla yok olmasıyla mümkündür. Bu PKK meselesini Türkiye\'nin gündeminden çıkarmaya ahdettik. Millet biliyor ki, yaparsa Ak Parti yapar. Edirne 24 Haziran\'da bütün terör örgütlerine iyi bir Osmanlı tokadı vuralım mı? Cumhur ittifakı ile şer odaklarına hak ettiği cevabı verelim mi? Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için birlikte yürümeye var mısın? Harikasın Edirne, muhteşemsin Edirne. Sizin bu desteğiniz oldukça bizim sırtımız yere gelmez\" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Edirne\'ye yaptıkları hizmetleri de anlatarak, Edirne-İstanbul arasındaki hızlı tren için bu yıl çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

EDİRNE

Selimiye meydanından detaylar

Mitinge katılanlar

Alan ve Selimiye camii

Başbakan Yıldırım\'ın konuşması

Alandan detaylar

Adayların tanıtılması

LÜLEBURGAZ

Miting alanında bekleyenler

Ellerinde bayraklar salyanlar

Milletvekilleri adaylarının tanıtılması

Başbakanın gelişi

Çocuklara oyuncak dağıtılması

Başbakanın gelişi

Başbakanın karşılanması

Başbakanın sahneye çıkması

Detaylar

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE-Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN / EDİRNE-KIRKLARELİ,(DHA)

============= ============= ============= ============= ============= =============

Kılıçdaroğlu: YÖK\'ü kaldıracağız (EK)

\'HALK KART\' DAĞITTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ihtiyaç sahibi ailelere CHP\'li Seyhan İlçe Belediyesi\'nin düzenlediği programda \'Halk Kart\' dağıtımı yaptı. Burada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları halinde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP\'li belediyelerin verdikleri sosyal hizmetler nedeniyle uyuşturucu madde kullanımının en aza indirildiği söyledi. İktidarları döneminde hiçbir çocuğun aç yatağa girmeyeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, \"Onbinlerce çocuk kahvaltısız okula gidiyor. Babanın parası yok harçlık vermek için. Biz ne yapacağız? Çocuk kahvaltı yapmadan okuluna gidecek, arkadaşları ve öğretmenleriyle beraber okulda kahvaltısını yapacak. Öğle yemeğini okulda yapacak. Hiçbir çocuk \'ben beslenemiyorum, aç kaldım\' demeyecek. Tam gün eğitim yapacağız. Tüm çocuklarımız sabahtan akşama kadar tüm gün öğretmenleriyle okulda okuyacak. Çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacağız.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Kemal Kılıçdaroğlu\'nun halk kart dağıtımı

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'56\" - BOYUT:118 MB

Haber: Nuri PİR - Kamera: Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)

===============================================

Erdoğan: Milletim 24 Haziran\'da sizleri sandığa gömecek (ek)

ERDOĞAN, İZMİT\'TE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli\'den sonra geldiği İzmit\'te, Milli İrade Meydanı\'nda toplanan kalabalığa konuştu. Alanda hazır bekletilen sağlık ekipleri sıcaktan etkilenenlere müdahalede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada siyaseti milletle beraber yaptığı belirterek, \"Biz siyaseti milletimizle beraber yapıyoruz. Makam mevki için değil, geride eserler bırakmak için yapıyoruz. Ekonomimizi, ticaretimizi, soframızdaki ekmeği büyütmek için çalışıyoruz. 81 milyonun her ferdine hizmet götürüyoruz. Bugüne kadar ayrımcılık düşüncesini kapımıza yaklaştırmadık. Bay Muharrem çıkmış açıklama yapıyor. Bay Kemal ne ki sen ne olacaksın? Siz bu ülkede başörtülü kızlarımıza neler çektirdiğinizi bilmiyor muyuz? Dürüst olun dürüst. Onları odalara çekip neler yaptığınızı çok iyi biliyoruz. Bize neler anlatıyorsunuz. Neymiş \'Annesi örtülü, kız kardeşi örtülüymüş.\' Onlara saygım var. Ama benim sana saygım yok. Çünkü siz çile çektirdiniz çile. Sizde değişen bir şey yok. Nedir sizin imam hatip düşmanlığınız. \'Ben imam hatipte öğretmenlik yaptım\' diyor. Sen kendine bak kendine. Şimdi ne oldu? Bay Kemal o da aynı. Bunlar kalıptan kalıba giren tipler. Dürüst değiller. Şehirlerimizin oy tercihlerine göre bunlar renk ayıranlardan. Bunları iyi tanırız. Yeri gelir bir yerde cuma namazına dururlar, bir yerde cenaze namazına dururlar. Olduğun gibi görün göründüğün gibi ol. Oy almak için bu numaraları neden yapıyorsun\" dedi.

MİLET KIRAATHANELERİN KAFAYI TAKMIŞ

Muharrem İnce\'nin millet kıraathanelerine kafayı taktığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Şimdi millet kıraathaneleri kafayı ona takmış. Şimdi bu kıraathane denince kumarhane anlıyor. Hani iskambil okey taşları falan onu anlıyor. Bay Kemal ve bay Muharrem, \'kıraat\' okumak anlamına gelir. 24 saat açık interneti var, kekini orada yiyecek. Zeytinburnu çorba bile veriyor, bunlar ücretsiz olacak. Adamın dediği \'O kek verecek ben de fabrikalara işçi alacam\' diyor inanıyor musunuz? Sivaslı Nuri Demirağ\'ın uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağı fabrikasına çevirdiniz. CHP budur. Kime yutturacaksınız sizin bu ülkede dikili ağaç, dikili taşınız yok. 24 Haziran\'da benim halkım bu yalan üzerine bir şeyler yapmaya çalışanlara dersini sandıkta verecek.\"

\'BUNLARIN OLDUĞU YERDE MODERN ŞEHİR BULAMAZSINIZ\'

Diyarbakır\'a gittiğini hatırlatan Erdoğan, \"Gençler geçen Diyarbakır\'daydım. Güneydoğulu kardeşlerime özellikle sesleniyorum. Diyarbakır\'da 4 gidiş 4 geliş yol. O terörün kol gezdiği Diyarbakır\'da böyle bir güzellik. Kanaat önderleriyle görüşme yaptık muhteşem. Havalimanına giderken bazı dükkanlara uğrayalım dedik. Ufak bir miting orada yaptık, fakat o cadde muhteşem. Kocaeli\'de belki de yok. Bunlar bir dikili taş yapmıyor ama biz yapıyoruz. Biz çamurdan bataktan İstanbul\'u kurtardık. Aynı şekilde hava kirliliğinden kurtardık. İstanbul\'u susuzluktan kurtardık. Susuzluk, çöp dağları, hava kirliliği denilince CHP. Öyle değil mi bunları yaşamadık mı? İstanbul Belediye Başkanlığını bunlardan kurtulmak için kardeşlerim bana belediye başkanlığını verdi. Kocaeli\'yi aldıktan sonra ne hale geldi, aynı şekilde Ankara. Bunların olduğu yerde modern bir şehir, modern bir ülke bulamazsınız. Biz yıkmanın, durdurmanın değil, daha iyisi, daha güzelini kazandırmasının davasını güdüyoruz\" dedi.

\'SLOGANLA CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETTİREMEZSİN\'

Muharrem İnce\'nin kendisine hakaret ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Tutturmuş ben \'Fizik öğretmeniyim\' diye. Ama fizik öğretmeni olmak sana bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret etme yetkisini vermez. Dün akşam Kadıköy\'de \'Hırsız Erdoğan\' diye onlara slogan attırıyor. Bana bak Muharrem, önce haddini bileceksin, kendini bileceksin, cinsini bileceksin. Kalkıp da bu ülkenin cumhurbaşkanına sloganla hakaret edemezsin. Birisi çıkıyor \'Külliyeye gitmem.\' Senin genel başkanın kuzu kuzu bizim külliyemize geldi. Zaten siz yalancısınız. Ya bizim altından klozetle ne işimiz var. Bunlar altınla, pirinci karıştırıyorlar. Onlar bunu anlamaz. Niye? E cehalet. Bunlar cesaretlerini de cehaletlerinden alıyor. Ben halkıma, milletime inanıyorum. Ankara\'da külliyenin caminin kıble kısmında sergi salonu yaptık. Orada muhtarlarımızla 2 bin 200 kişilik iftar verdim. Muhteşem bir iftar oldu. Oraya bunların gelmeye yüzü tutmaz. Biri çıkmış \'Yıkacağım\' diyor. Bunlar böyle. Neyi yıkıyorsun? Bu milletin helal parasıyla yapılan buraları neyle yıkıyorsun. Haddini bil haddini. Bunlar cahil.\"

\'BİZ UZAYA NASIL ULAŞACAĞIZ BUNUN ÇALIŞMALARINI YAPIYORUZ\'

Muhalefetin akşam yalan, sabah yalan söylediğini ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Siz çırağa bakkal dükkanını teslim eder misiniz? Bunlar çırak bile değil. Ne diyor bay Muharrem \'Ben kanal İstanbul\'a karşıyım\' kafaya bak kafaya. Ufuk yok ufuk. Şurada geçenlerde bir gemi boğazda yalıya çarptı. Tanker olsaydı Allah muhafaza aylarca yangın olurdu. Daha önce yaşadık. Bunarın kafası basmıyor, bu CHP\'nin tarihi böyle. \'Otomobilde bu Erdoğan 20 yıl geriden geliyor\' diyor. Kocaeli, Bursa ile otomobilin merkezi. O zannediyor ki bizim oto projemiz benzinli veya mazotlu zannediyor. Bay Muharrem elektrik, elektronik motorla çalışacak. Tesla sahibi Elon Musk geldi. Sana gelmedi Muharrem. Niye geldi bize? Senin gibi birisiyle bu işler yapılmaz. Biz uzaya nasıl olacak da bir an önce ulaşacağız bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ama öğrenecek inşallah 24 Haziran\'dan sonra baya vakti olur.\"

\'FETÖ\'YE ÜLKENİN ANAHTARINI TESLİM ETMEK İSTİYORLAR\'

Muhalefetin FETÖ\'ye anahtarı teslim etmek istediğini de söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Bunlar FETÖ\'nün ağzıyla konuşuyorlar. FETÖ\'ye ülkenin anahtarını teslim etmek istiyorlar. Bay Muharrem gitti Edirne\'ye terörist başı konumunda olan, 53 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan kişiyi gidip ziyaret ediyor. Gençler aman ha bu oyunlara gelmeyin. Tutturmuşlar \'Çıksın aday olsun.\' Partisi de propagandasını yapıyor, bu bile fazla. Şu anda tutuklu mu bu adam? tutuklu. Bitti, bir an önce adalet karar vermesi lazım. Ölenlerin ailesine sormak lazım. Yasin Börü\'nün annesine sormak lazım. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Parlamento bunlarla ilgili kararı bana göndermiş olsaydı ben bunu çoktan onaylardım. Türkiye\'ye eski ezik günlerine döndürmenin planlarını yapıyorlar. Kocaelili kardeşlerime muhalefete şunları sormasını istiyorum; AK Parti Türkiye\'de 204 bin derslik yaptı bunları yıkacak mısınız? 69 milyon kişiye internet hizmeti sağladı onları kesecek misiniz? Yeni hastaneleri kaldırıp atacak mısınız? Kocaeli şehir hastanesinin inşaatını durduracak mısınız? Kocaeli\'nde toplu konutlarda yaşayan vatandaşlarımızı kapı dışı edecek misiniz? Hızlı tren hatlarını kaldıracak mısınız? Siz yeniden kara trene mi bineceksiniz? Bunlar yapar yapar. Önümüzde 29 Ekim\'de havalimanını açıyoruz. Orada bir televizyon programı yapacak güzelliklerini göreceksiniz. Bunlar bu işlerden anlamaz. 525 baraj, 528 hidro elektrik santrali yaptık. Bunları da yıkacak mısın bay Muharrem? Muhalefet adayları karşınıza geldiğinde bunları sorun. Adamın işi gücü yok İsmail Metin Paşa ile uğraşıyor. Ben de Malatya\'ya gittim. Onlar protokol mensubu ve aynı masada oturuyoruz. Konuşmamın bir yerinde alkışladılar. Tuttu \'Apoletleri sökeceğim\' dedi. O apoletleri sen mi sökeceksin, apoletleri sökecek olan yargıdır yargı, cahil.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Sıcaktan bayılanlar

Alandan detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

===================================================================

Akşener: Ben inanıyorum ki; ikinci tura beni bırakacaksınız (EK)

TİRE\'DE HALKA HİTAP ETTİ

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Manisa mitinginin ardından İzmir\'in Tire ilçesine giderek İtfaiye Meydanı\'nda halka seslendi. Diğer mitinglerde olduğu gibi Tire\'de de kadınlar Akşener\'e tülbentlerini verdi. Akşener, \'Zeynep\' isminde bir kızın yaptığı resmi vatandaşlara gösterek, \"Bunu Çankaya\'ya asacağım\" dedi. Sıcak havaya rağmen mitinge katılanlara teşekkür eden Akşener, vatandaşların Kadir Gecesi\'ni kutlayarak konuşmasına başladı. Akşener, \"Bugün beraberiz, birlikteyiz. Birlikte bir yol yürüyoruz. Önce kadınlar sonra gençler, bana \'Yürü\' dedi. İyi ki sizi dinlemişim. Türkiye 24 Haziran\'da seçime gidecek. Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsanız onun kararını vereceksiniz. Bizi seçime sokmak istemediler. Akıl devreye girdi, Allah yardım etti ve biz seçime girdik. Herkesi haşlıyor, herkese kızıyor. Bana bir kızdı, Ahmet Davutoğlu gitti. Binali Yıldırım\'ı herkesin içinde haşlayacak diye korkuyorum. 1994\'te Büyükşehir Belediye başkan adayı iken bana \'Silkele başkan düşecekler\' derlerdi. Ben de şimdi iyi silkeliyorum. Yeter ki siz karar verin, ben silkeleyeceğim\" dedi.

\'İNİN BAKALIM ARABALARDAN\'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'yi eleştiren ve ekonomi alanındaki projelerinden söz eden Akşener, şöyle konuştu:

\"Bir evlere şenlik ekonomi bakanımız var. Diyor ki \'Kurla işimiz yok.\' O zaman çiftçinin mazotuna zam yapıyorsun. Doğalgaz, elektrik, mazot, benzin dolarla değil mi? Nasıl oluyor da sen \'Kurla işimiz yok\' diyorsun? Sen nasıl ekonomi bakanı oldun? Böylesine ehliyetsiz, bilgisiz ve sadece Tayyip Bey\'in gönlünü etmek için bakan oluyorsun. Tire, çiftçilik yapan bir yer. Soruyorum gençlerin işi var mı? Yok. Burada da en büyük sorun işsizlik. Devlet gencine iş vermek zorundadır. Veremiyorsa gereğini yapmak zorundadır. Biz fabrikalar açacağız, istihdam yaratıp, işsizliği gidereceğiz. Bu Kanal İstanbul projesi Türkiye\'ye ne fayda sağlayacak, soruyorum, cevap yok. 65 milyar dolar gömdünüz. Bunun kaynağı nerede? \'Kaynak nerede\' diye soruyorlar. Bizim kaynağımız var. Gençlere iş buluncaya kadar 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz. Çünkü gençler ezilmesin istiyoruz. Bu bakanlar var ya arabalara biniyorlar. Bunların kendisi de kalmıyor, eşi, çocuğu, gelini biniyor. Bunun parasını da Tireliler ödüyor. Ben de diyeceğim ki \'İnin bakalım arabalardan.\' Alın size kaynak.\"

\'GERÇEK FETÖCÜLERİ YARGININ ÖNÜNE ÇIKARACAĞIZ\'

İktidarın FETÖ\'yle gerçek manada mücadele etmediğini iddia eden Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Biz İyi Parti olarak, iyi geldik. Onlara da iyi geldik. Milletim dedi ki \'Kur partini.\' Kurduk, milletimize iyi geldik. Onlar ise bu devleti ele geçirmek için yola çıktılar. Bu devleti yönetmek için değil. Ne oldu? 15 Temmuz meydana geldi. Eğer 2010\'daki referandumu yapmasalardı 15 Temmuz olmazdı. Hepinizi uyardım buna rağmen yaptınız. Bu millet sizi sokaklardan köprülerden topladı. Komutan size \'Yürü\' dedi mi siz \'Yürümüyorum\' diyebilir misiniz? Şimdi 5 günlük erin \'Yürü\' dendiği zaman yürümekten başka çaresi yoktur. Harp okulu öğrencileri. Bu çocukları aileler devlete emanet ederler. 18 yaşındaki çocuğu müebbetin eşiğine getirdin. Emir talimat verenler kaçtı. 18 yaşındaki çocuklara, 5 günlük erlere müebbet. Bunun neresi FETÖ\'yle mücadele? Hadi oradan be. Asıl FETÖ\'cüler sizin içinizde. FETÖ\'cünün oğlu bilmem nereden vekil adayı. \'Gülen\'den icazet almadan iş yapmam\' diyen kişi bilmem nereden vekil adayı. Nerede senin FETÖ\'yle mücadelen? Biz tüm FETÖ\'cüleri yargının karşısına çıkartacağız. Seçilir seçilmez OHAL\'i kaldıracağız. OHAL\'de seçime gidiyoruz. Gençlerimizin çocuklarımızın geleceği için, aydınlık bir ülke için, 24 Haziran\'da bir karar vereceksiniz. Tayyip Erdoğan ikinci turda kimi rakip olarak görmek istemez, ona göre kararınızı verin.\"

Miting sonunda \'Hasan\' isminde bir öğrenci sahneye çıkarak karne harçlığı olan 50 lirayı Akşener\'e verdi ve \"Bunu seçim için kullanır mısınız?\" dedi. Akşener de küçük çocuğa sarılarak teşekkür etti. Akşener, Gündoğdu Meydanı\'ndaki iftara katılmak üzere alandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Alandan görüntü

- Mitingden görüntüler

- Meral Akşener’den görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN – Mustafa KÖPRÜLÜ – Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

======================================================================

Karamollaoğlu: Bugünkü iktidar, bu hengamenin içinden nasıl çıkacağını bilmiyor



SAADET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, AK Parti iktidarını eleştirerek, \"Dış politika karman çorman, herkesle kavgalı hale geldik. Sınırlarımız kaynıyor, Irak’ta 1.5 milyon insan katledildi, Suriye bir baştan bir başa yıkıldı. Bizim başka ülkelerle ilişkilerimiz düzelmedi, AB’nin kapısında hala nöbet tutuyoruz. Bugünkü iktidar ise bu hengamenin içinden nasıl çıkacağını bilmiyor\" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Bursa\'da Atatürk Stadyumu Meydanı\'nda partisince düzenlenen mitinginde konuştu. Sözlerine \"Bursa, benim de kendi memleketim gibi. Şehirde son zamanlarda yükselen binalar, biraz bendenizi sükut-u hayale uğrattı\" diyerek başlayan Karamollaoğlu, şehirlerin rant kavgalarının yapıldığı mekanlar haline dönüştüğünü söyledi.

\'55 GÜNÜN İÇİNE SEÇİM SIĞDIRILACAK\'

24 Haziran seçimlerine iki hafta gibi az bir süre kaldığını hatırlatan Karamollaoğlu, \"Önümüzdeki sürede 5 yıl bu ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını siz seçeceksiniz. Belli sebeplerden dolayı, 1 oy ile ne değişir gibi havaya kapılırsanız, sizin beklediğiniz neticelerin dışında bir netice doğar, bunu unutmayın. Dizi dövmenin o zaman kimseye faydası olmaz\" diyerek şöyle konuştu:

\"Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri belki de ilk defa bu kadar sorunlar yumağı ile karşı karşıyayken seçime gidiyoruz. Bu hükümet aslında erken seçimi gündeme getirerek, bugüne kadarki tavırlarını tam tersine aldı. \'Demokrasilerde erken seçim mi olurmuş\' diyorlardı, ne oldu da birden bire erken seçimi bıraktık baskın bir seçimle karşı karşıya kaldık. YSK, seçim takvimini hazırlarken zorlandı. 55 günün içine seçim sığdırılacak. Herkes biliyor ki seçimden sonra kim iktidara gelirse gelsin tahmin edilemeyecek kadar büyük problemlerle karşı karşıya kalacak. Bundan dolayı oylarınız önemli. Eğer adaletin ülkemizde tam olarak yer etmediğini düşünüyorsak mutlaka bir değişikliğe gitmek mecburiyetindeyiz. Bu değişimin de isabetli yapılması gerekiyor. Eğer biz geçim sıkıntısını daha fazla hisseder hale geldiysek, eğer biz gözümüzün önünde birçok haksızlıkların yapıldığına, partizanlığın çoğaldığına inanıyorsak mutlaka bir değişime ihtiyaç var demektir.\"

\'ÜLKEMİZ HIZLA KAMPLAŞIYOR\'

Bugün, ülkenin hızla kamplaştırıldığını, kutuplara ayrıldığını belirten Karamollaoğlu, \"Farklı kanaatlerimiz, düşüncelerimiz, farklı partilere mensubiyetimiz olabilir ama bu birbirimizin düşmanı olmamamızı gerektirmez. Olsa olsa biz buna rakip diyebiliriz. Sporda, bir yarış yapıldığında bu rakipler arasında olur. Bu, hasımlar arasında olmaz. Bu yarışta kim kazanırsa da, kaybeden de kazananı tebrik eder ama bugün geldiğimiz nokta böyle değil. Bunun bir numaralı sorumlusu AK Parti idarisinin kendisidir. Kutuplaşmadan medet umuyorlar, artık kendi icraatlarıyla toplumdan oy kullanamayacaklarını görüyor. Türkiye’ye yapılacak en büyük kötülük bu kutuplaşmayı derinleştirmektir\" dedi.

\'ÖNCE YÖNETİM, SONRA SİSTEM DEĞİŞECEK\'

Ak Parti iktidarını eleştiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

\"Şimdi gördük ki hükümet problemleri çözmekten aciz. Çünkü kimseyi dinlemiyor. En ufak bir ikaz, en ufak bir tehdit sanki düşmanlıkmış husumetmiş gibi algılanıyor. Bundan dolayı da artık bu ülkede geri dönmeyecek bir kitle var, onun için önce yönetim değişecek arkasından bu kutuplaşmaya neden olan kuvvetler ayrılığını rafa kaldıran sistem değişecek. Seçime giderken bir takım değişiklikler yaptılar. Ne yazık ki anayasa, yine çiğnendi çünkü anayasada bir hüküm var, yürütmede istikrar ama temsilde adalet olmalı diyor anayasa. Yürütmede istikrar sağlandı, ama temsilde adalet yüzde 10 barajıyla yeniden çiğnendi bunun üzerine mecburiyet doğdu. Oraya da bir kolaylık getirildi, seçim ittifakları yaparsanız bu yüzde 10 barajı kalkar. Bunun üzerine iktidar, MHP ile ittifak kurdu. Bu barajı kaldırabilmek için de 3 parti bir araya geldik millet İttifakı\'nı kurduk. Farklı görüşlere sahibiz ancak şunu milletimiz bilmeli, seçime gittiğiniz zaman siz Saadet Partisi amblenin üzerine mührü basacaksınız. İttifak’a değil. Baraj tehlikesi ortadan kalktığı için de düne kadar oyumuz boşa gider diye düşünen insanların, hiçbir oyu boşa gitmeyecek.\"

Temel Karamollaoğlu, iktidara geldikleri zaman mevcuk hükümetin yaptığı yanlışlıkları yapmayacaklarını belirterek, \"Biz gelirsek ne olacak? Dış politika karman çorman, herkesle kavgalı hale geldik. Sınırlarımız kaynıyor, Irak’ta 1.5 milyon insan katledildi, Suriye bir baştan bir başa yıkıldı. Bizim başka ülkelerle ilişkilerimiz düzelmedi, AB’nin kapısında hala nöbet tutuyoruz hala medeniyet projesi olarak görüyoruz. Adamlar da diyor ki almayız sizi, ne olacak? Bu problemin çözüme ihtiyacı var. Bizim teklifimiz açık, biz AB’nin kapısında daha fazla beklemeyiz. Bizim, ayrı işlerimiz var. Elbette İslam Birliği’nin kurulmasına, geri kalmış ülkelerin tamamının toparlanmasına ihtiyaç var burada önderlik yapacak ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bazıları zannediyor ki biz bunu söyledik Avrupa ile kavga edeceğiz, onlar bizi istemiyor. Tamam, aynen onların teklif ettiği gibi ittifak kuralım ama ayrıcalıklı bir birliktelik olsun. Avrupa’nın her dediğine evet mecburiyetinde olmayalım. Bizim de milli, ahlaki değerlerimiz var. Sizin kültürünüz, bizden farklı. Medeniyetler inançlar üzerine inşa edilir. Kavgaya gerek yok, ticaret yaparız, gider geliriz. Onların takdir ettiğimiz özellikleri varsa hukukun üstünlüğü gibi onu da benimseriz yeri geldiği zaman. Bu hengamenin içinde bugünkü iktidar nasıl çıkacağını bilmiyor\" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM KEŞMEKEŞ İÇİNDE

Karamollaoğlu, veğitim konusunda ise vasıflı insan yetişmediğini söyledi. Sanayide kalifiye eleman eksikliği yaşandığına değindi. İktidarın toplumun neye ihtiyacı olduğu konusunda fikri bulunmadığını, pusulasını şaşırdığını belirten Karamollaoğlu, \"Nereye gidersiniz gidin üniversite. Buradan kim nasıl yetişecek bilmiyorlar, Şırnak’a, Ardahan’a, Hakkari’ye gidin üniversiteler var ama içi boş ne eğitim görevlisi, ne öğrencisi var. Siz milyonlarca elinde diploma olan ama o diploması kendine faydası olmayan insan yetişrirseniz kime fayda sağlar. Bunun için en fazla Milli Eğitim Bakanı bu dönemde değişti. MEB bakanları dikiş tutturamadı çünkü sözlerine yeterince itibar edilmedi. Mutlaka bu sistem değişecek, ehil insan yetiştirecek. Bizim onbinlerce eğitim görevlisine ihtiyacımız var, bunu karşılaşamak için bugüne kadar hiçbir ciddi adım atmadılar\" dedi.

SAĞLIK RANTA ÇEVRİLDİ

Sağlık konusuna da değinen Karamollaoğlu, \"Şehirlerde hastaneler var, eksiklikler olabilir ama bunları telafi edeceklerine şehirlerin dışında yeni hastaneler inşa ediyor, merkezdeki hastaneleri ya yıkıyor ya fonksiyonunu değiştiriyor. Hastaneler rant kapısı olmaz. Buraya hastane yaptı, yüzde 70 oranıyla dolmaz, cihazlar kullanılmazsa kapatacağım diyor. Böyle bir mantık olur mu? Böyle bir mantıkla ülkenin sağlık problemi çözülür mü? Sağlığı hakikaten rant kapısı haline getiren dünyada başka bir ülke olduğu kanaatinde değilim. Bu mantıkla sağlık politikası düzelmez\" diye konuştu.

EKONOMİ BİR UÇURUM

Temel Karamollaoğlu, ekonomi konusunda ise sert eleştiride bulundu. Karamollaoğlu, \"Ekonomi bambaşka bir uçurum, sen tedbir almakla mükellefsin. Öyle bir politika güdüyorsun ki, parayı toprağa gömüyor bunu da kalkınma sanıyorsun bu memleketin yüksek binalara değil, fabrikalara ihtiyacı var. Bu memleketin üretecek çiftçiyi desteklemeye ihtiyacı var. Esnaf borcunu nasıl ödeyeceğini bilemiyor, faizler almış başını gidiyor. Her sene en büyük kalem faiz giderleri. Bu sene 71.7 milyar lira. Kim ödeyecek bunu, siz ödeyeceksiniz ben ödeyeceğim. Bu iktidarın yanlış politikalarından. Bursa Belediyesi’nin bütçesi nasıl? Ayağa kalkamaz diyorlar. Günah değil mi bu. Dışarıdan borç aldığınız zaman o borcu bir takım üretken yerlerde kullanırsınız ki, hem borcu öder hem de ülkenin ihtiyaçlarını giderirsiniz\" dedi.

Karamollaoğlu, 5 milyonu geçen işsiz sayısı bulunduğunu belirterek, \"Eskiden de vardı diyor, sen 15 senedir niye varsın? Amerikalılar mı, Avrupa mı çözecek? Sen çözeceksin. Yaptığın yanlış ekonomi politikalarından dolayıo başımızda bu felaket var. Dolar yükseliyor, bize oyun oynanıyor diyor. Bugün 77 milyar dolar açık veriyor. Bunu nasıl ödeyeceksin? Türkiye’nin bu sene 240 milyar doları buluyor borcu. Bunun bir mantığı olur mu, elbette dış ticaretin sürekli açık verirse 15 senede bir kere artı vermedi, bu seneki açık 41.7 milyar dolar. Senin işin gücün, bu borçları ödemek için yeni borç almak. O zaman borç büyür, doları kontrol edemezsen, dışarıdan birileri gelip destekleyecek değil. Türkiye’ye para getirecek insanlar paralarının emniyette olacağına bakarlar, parasını geri alamayacağı yere kim borç verir?\" ifadelerini kullandı.

HUKUK TAMAMEN RAFA KALKTI

Şu anda kimsenin hukuktan bahsetmediğini belirten Karamollaoğlu, \"Hukuk tamamen rafa kalktı. Şu andan kimse hukuktan bahsetmiyor, zaten Olağanüstü Hal demek hukukun rafa kalktığı hal demek. Bu bazı zamanlarda gerekli olabilir. İhtilal denemesi olmuş onun arkasından suratle bu teşebbüstekileri yakalamak için ihtiyaç olur ama bu bir dönem olur iki dönem olur ama bu devamlı hale gelirse hukuk bütünüyle rafa kalkmış olur. Görevden alınıyor insanlar bir kararname ile. Hapse atılıyor, neden atıldığını bilmiyor, mahkemeye gidemiyor. Maaşı kesiliyor. Aileler dağıldı bazı yerlerde. Sadece birilerinin ihbar etmesi ya da bilmem hangi bankada paraları oldukları için. Eğer bugün iktidar başkalarının üzerinde uyguladığı kıstasları kendi parti mensupları için uygulasın AK Partililerin yüzde 70’i hapse girer. Suçlu olduklarından dolayı değil, yanlış prensiplerle bu kararlar verildiğinden dolayı böyle olur. Adama selam vermiş hapse giriyor, çocukları okulda okutmuş hapse giriyor. Bir ülke zulüm ile yönetilemez\" dedi.

BİZ NİYE İTTİFAK YAPTIK?

Temel Karamollaoğlu, konuşmasının son bölümünde niçin ittifak yaptıklarını açıkladı. Karamollaoğlu, şunları söyledi:

\"İttifak ettiğimiz konu birlikte seçime girelim ama bir konuda kuvvetler ayrımı prensibini meclise girdikten sonra suratle harekete geçirelim. Yürütme cumhurbaşkanı yetkilerini kullansın, meclis cumhurbaşkanını denetlesin. Adalet, yürütmenin kesinlikle etkisinde kalmasın, adalet onun için mülkün temelidir. Bu konuda ittifakımız var. Yeniden başkanlık sistemi mi, parlementer sistem mi tartışılır bunlar. \"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Miting alanı, konuşma ve detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL- Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)

===================================================

İzmir\'de LGBTİ yürüyüşü



İZMİR\'in Konak ilçesinde bir araya gelen LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, intersex) bireyler, \'Onur Yürüyüşü\' düzenledi. BandoSol isimli grubun da kortejin önünde müzikleriyle destek verdiği yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

Genellikle haziran ayı içerisinde, eşcinselliğe dikkat çekmek, ötekileştirmeyi engellemek için LGBTİ tarafından düzenlenen \'Onur Yürüyüşü\', Alsancak\'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'nde düzenlendi. Sloganlar atan yaklaşık 2 bin kişi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'ndeki ÖSYM binasından, Türkan Saylan Kültür Merkezi\'ne yürüdü. BandoSol, yaptığı müziklerle yürüyüşe renk kattı. Yürüyüşe katılanlar, müziklere eşlik edip dans etti. Ellerinde dövizler taşıyan 5 anne de yürüyüşe katılıp eşcinsel çocuklarına destek verdi. Dikkat çeken bir diğer detay ise başörtüsüyle kortejin en önünde yürüyen Katiba Pekyüce idi. Pekyüce, atılan sloganlara eşlik edip gençlerle birlikte dans etti.

Grup adına, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklamasında, \"Yine ve bir kez daha, inatla, kararlılıkla ve coşkuyla yürüyoruz. Tek başımıza değil bir arada yürüyoruz. Varoluşlarımıza günah suç ya da hastalık diyerek hislerimizi aşklarımızı her türlü hak ve özgürlüğümüzü elimizden almaya çalışanlara karşı bugün hep birlikte yürüyoruz. Kalıplara sığmayanlar, sevilmeye değer olmadığını düşünenler, sorunun kendisinde olduğunu düşüneler, bugün artık olduğun gibi, hissettiğin gibi olma günü. Bu yürüyüşte her birimiz, kendi biricikliğimizle ayrı ayrı güzeliz ve bir arada daha bir güzeliz\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Dans edenlerden görüntü

- Slogan atanlardan görüntü

- Kortejin yukarıdan görüntüsü

- BandoSol grubunun müziklerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

=======================================

Yaz tatilinin ikinci gününde facia: 2 çocuk boğuldu



KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, denize giren çocuklardan Leyla Yaren Özpolat (11) ve Arda Temel (12) bir anda gözden kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu hareketsiz bulunup, hemen hastaneye kaldırılan 2 çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocukların aileleri, sinir krizi geçirdi.

Olay saat 17.00 sıralarında, İzmit Körfezi Tütünçiftlik sahilinde meydana geldi. Okulların tatile girmesiyle birlikte Leyla Yaren Özpolat ve Arda Temel, arkadaşlarıyla birlikte sahile geldi. Hava sıcaklığı güneş altında 32 dereceye ulaşırken, sıcaktan bunalan çocuklar denize girdi. Bir süre sonra Leyla Yaren Özpolat ile Arda Temel, denizde bir anda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve 112 Acil ekipleri geldi. Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve itfaiyeye bağlı dalgıçlar denizde arama çalışması başlattı. Kıyıda bulunan ekipler ise sahil boyunca kontrolde bulundu.

Denizde yapılan arama çalışmaları sonucu önce Leyla Yaren Özpolat hareketsiz halde bulunup, sudan çıkarıldı. Olay yerinde bulunan 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından çocuk, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıdı. Saat 18.45 sıralarında ise Arda Temel bulundu. Yine hareketsiz haldeki Arda Temel de hastaneye kaldırıldı. Leyla Yaren Özpolat ve Arda Temel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını kaybetti. Çocukların yakınları, acı haberle sinir krizi geçirdi.

Boğulan 2 çocuğun arkadaşları ise olayın şokunu yaşadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Ekiplerden görüntü

Arama çalışmaları

Sahilde bulunan çocuklardan görüntü

Çocuğun denizden çıkarılması

Fenalık geçirenler

Haber-Kamera: Nabi YAZICI / KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)

===========================================

Bakan Eroğlu: Erdoğan ağır sıklet, kendisi (İnce) tüy sıklette



ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik, “Recep Tayyip Erdoğan ağır sıklet. Kendisi tüy sıklette. Biraz çalışsın. Daha çok fırın ekmek yiyecek. Yaptığı bir şey yok ve çaktığı bir çivi yok. Erdoğan ile kendisini nasıl mukayese eder? Bunun için gerçekten çılgın olması lazım\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar\'da bir alışveriş merkezindeki iş yerlerini ziyaret etti. Ziyarete Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve partililer eşlik etti.

İş yerlerindeki esnaf ve alışveriş yapan vatandaşla sohbet eden Bakan Eroğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek, ağaçtan yapılmış kuş evi hediye etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bakan Eroğlu, fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Bakan Eroğlu, mağazaların reyonlarına geçti ve \"Baba mesleği\" diyerek gömlek satmaya çalıştı.

Alışveriş merkezi ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, bir gazetecinin \"Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı Beyaz Türk, kendisini de milletin zencisi olarak dile getirmesiyle ilgili neler söyleyeceksiniz\" sorusuna şöyle cevap verdi:

\"KENDİSİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE MUKAYESE ETMESİN\'

\"Kusura bakmasın söyledikleri bu tabirler fevkalade yanlış. Cumhurbaşkanımız bütün milletimizin gönlünde. 80 milyonun gönlünde yatan ve gerçekten dünyanın en tecrübeli lideri. Yani kendisini Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile kıyaslaması gerçekten çok garip. \'Laf ola beri gelin\' derler, bizim Afyon\'da. Bunun gibi söylenmiş bir söz olarak kabul ediyorum. Kendisini Recep Tayyip Erdoğan ile mukayese etmesin. Ben şöyle diyorum, Recep Tayyip Erdoğan ağır sıklet. Kendisi tüy sıklette. Biraz çalışsın. Daha çok fırın ekmek yiyecek. Yetişsin. Tecrübe yok. Yaptığı bir şey yok ve çaktığı bir çivi yok. Recep Tayyip Erdoğan ile kendisini nasıl mukayese eder. Bunun için gerçekten çılgın olması lazım.\"

‘HOCAMIZIN KEMİKLERİNİ SIZLATIYORLAR’

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu\'nun HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın serbest bırakılması ile ilgili açıklamalarına da değinen Bakan Eroğlu, \"O da şaşırmış. Ben buradan şunu söylüyorum; rahmetli Necmettin Erbakan hocam mezardan çıkıp gelse bunları sopa ile kovalar bu adamları. Hem de sopayla. Rahmetli hocamı çok iyi tanıyorum. Hocamın talebesiyim. Asla hocam bu anlayışta değildi. Maalesef bu adam hocamızın mezardaki kemiklerini sızlatıyor. Onun için ben Saadet Partililere şunu söylüyorum. Allah aşkına bu adamın peşinden gitmeyin. Artık sizin yeriniz Recep Tayyip Erdoğan\'ın yanı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Bakan Eroğlu\'nun alışveriş merkezine gelişi

- Bakan Eroğlu alışveriş merkezindeki esnafı gezerken

- Bakan Eroğlu esnaf ve vatandaşla sohbet ederken

- Bakan Eroğlu gömlek satarken

- Çarşıdan detay

- Bakan çocuklara ağaçtan yapılmış kuş evi verirken

- Bakan Eroğlu konuşması

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,(DHA)

================================================