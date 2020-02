DHA YURT BÜLTENİ - 15

Akşener: Dümene çomak sokuyoruz (4)

\'AKŞENER: BANA GELİNCE HER ŞEY PEŞİN, TAYYİP ERDOĞAN\'A VERESİYE\'

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Giresun’daki programının ardından karayoluyla geldiği Ordu’da, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde seçmenlere seslenerek destek istedi.

Karadenizli fındık üreticisinin mağdur olduğunu belirterek, fındık fiyatını 15 TL yapacaklarını söyleyen Meral Akşener, AK Parti hükümetinin icraatlarını eleştirdi. Fındık konusunda üreticinin yanında olacağını, fiyatında 15 TL olarak açıklanacağını vurgulayan Akşener, fiyat mağduriyetinin giderileceğini söyledi. Elindeki nüfus cüzdanını miting alanındaki vatandaşlara göstererek, kimlik kartı yerine bugün AK Parti\'lilerden torpil kağıtları alınıp verildiğini de ileri süren Akşener, \"Bir devletin üç tane kağıdı var. Biri nüfus cüzdanı, kimliğimiz. Bunu ortaya koyduğumuz zaman, bunu çıkardığımız zaman Allah şahittir, söz veriyorum; ağada bu olacak, paşada bu olacak, reiste bu olacak. 81 milyon bu ülkenin her bir metrekaresinin sahibi olacak. Devletlerin özelliği de budur. Biri nüfus kağıdı, diğeri para, bir diğeri tapu. Tapunun üzerinde tapu senedi yazar. Bunların üçü de dokunulmazdır. Bunların üçü de itibarsızlaştırılamazdır. Bugün bu ülkede kimlik kartının yerini, AK Parti’den getirilen torpil kağıtları aldıysa, sizin evlatlarınız sözleşmeli er olabilmek için, taşeron yanında işçi olabilmek için bile, AK Parti teşkilatlarından torpil kağıdı getirmek zorundaysa bu düzen değişmelidir, değişecektir” dedi. Miting alanında, astsubay emeklilerinin isteklerini yazan bir pankartı da okuyan Akşener, “Bakacağız duruma, önce seçin. Bana gelince her şey peşin, Tayyip Erdoğan’a veresiye. Ben sadece ekonomiye, eğitime ve insana bakış açımızı anlatmaya çalışıyorum” diye konuştu.

\'SADECE DEDİKODU YAPIYORSUNUZ\'

Başbakan Binali Yıldırım’ın kendisiyle ilgili eleştirilerine de tepki gösteren Akşener, “Son dönemde bir TİKA kavgası çıktı biliyorsunuz. Sayın Binali Yıldırım, çıktı dedi ki ‘Meral Akşener FETÖ’den talimat aldı TİKA’yı satıyor’ Bunlar hem yalancı, hem iftiracı. Ben ‘TİKA’yı satacağım’ demedim. ‘FETÖ’den talimat aldı’ kısmı iftira. Bana henüz talimat verecek şahıs anasından doğmadı. Bunu en iyi Recep Tayyip Erdoğan bilir. Dolayısıyla ama sayın Yıldırım, güzel kardeşim. Sen başbakansın. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı emrinde. Elindeki belge bilgileri getir, nasıl talimat vermiş bu. Bende dokunulmazlığı olmayan şahıs olarak karşındayım. Talimat ver, tutuklat beni, gereğini yap. Sadece dedikodu yapıyorsunuz” dedi.

Bakan Ağbal: Döner kesmek bütçe yapmaktan daha zormuş /EK

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU ELEŞTİRDİ

Maliye Bakan Naci Ağbal, esnaf ziyaretlerinin ardından Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’na (ATSO) geçti. ATSO binası önünde Oda Başkanı Hüsnü Serteser ve iş insanları tarafından karşılanan Bakan Ağbal, kentteki iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

‘SAYIN KILIÇDAROĞLU, DOĞRU OLMAYAN BİR ŞEY SÖYLÜYOR’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun seçim vaatleri arasında asgari ücreti 2200 lira yapacakları yönündeki açıklamalarını eleştiren Bakan Ağbal, her şeyin rakamlarla ortada olduğunu söyledi. Asgari ücretlinin çocuk sayısı arttıkça ödediği verginin düştüğünü aktaran Bakan Ağbal, \"Bugün bakın tekrar söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, doğru olmayan bir şey söylüyor. Asgari ücret üzerindeki gelir vergisi oranı yüzde 25 değil. Yüzde 15\'tir. Biz hükümet olarak en son bu sene içerisinde yapmış olduğumuz düzenlemeyle de hiçbir şekilde net asgari ücret değişmesin diye yıl içerisindeki artışları da telafi edecek şekilde bir düzenleme yaptık. Eylül- ekim aylarında ücret toplamı artsa bile yüzde 15\'i geçmesin diye devlet olarak vergimizden vazgeçtik. Kılıçdaoğlu ‘yüzde 25’ diyor. Yok öyle bir şey. Ama bu hesaplanan vergi. Bir de Ak Parti hükümeti olarak asgari geçim indirimi var. Ne yapacağım? Hesapladığım vergilerden asgari geçim indirimi tutarlarını düşeceğim. Düştüğüm zaman ne oluyor? Bir bekar asgari ücretli vergisi yüzde 5.3\'e çalışıyor. Yüzde 25 değil. İkinci olarak evli ve çocuk sahibinde oranlar hızla azalmaya başlıyor. Yüzde 3\'e ve yüzde 1\'e düşüyor ve evli 3 çocuklu asgari ücretli bir kardeşimiz 0 vergi ödüyor. Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu\'nu yani yanlış bilgilendirmişler. Kendisi her ne kadar maliyeci ama herhalde kendisi baksaydı bunu böyle söylemezdi, yanlış bilgi verilmiş” dedi.

‘HESAP KİTAP BİLEN ADAMLARIN KULLANACAĞI LAFLAR DEĞİL’

Asgari ücretle ilgili verilen destekten de bahseden Bakan Naci Ağbal, “Bizim şu anda yürüttüğümüz bir asgari ücret desteği uygulaması var. Yaklaşık 9.2 milyon çalışan için biz bu ödemeyi yapıyoruz. 100 lira olarak yapıyoruz imkanlarımız dahilinde. Ama şimdi Kılıçdaroğlu diyor ya ‘Hiç kimseye 1 kuruş buradan ilave maliyet gelmeyecek.’ Demek ki 656 liralık maliyetin tamamını o zaman kamunun karşılaması lazım. Burada 9.2 milyon yani 9 milyon 200 bin kişiyi 656 lirayla çarparsak, bir de bunu 12 ayla çarpmamız lazım. Yaklaşık bunun maliyeti 72 milyar lira. Bu bir kere birinci maliyet. Bir de biliyorsunuz; demin söyledim asgari geçim indirim uygulaması nedeniyle gelir vergisi tutarları da artıyor. Rakam verdim dedim ki 155 lira gelir vergisi var. 19 lira damga vergisi var. Kişinin medeni durumu evliyse, çocuk sahibiyse o zaman vergi tabii daha da artıyor, vergi daha da yukarıya geliyor. Arkadaşlar hesap yaptılar bana söylediklerine göre bu maliyet 80 milyar lirayı geçiyor. Yani şöyle olacak herhalde bir yerden petrol bulmadıysa Sayın Kılıçdaroğlu\'nun açıklamasına göre, 80 milyar liralık bir kaynağı bir şekilde bu milletin ödemesi lazım. Yani işveren ödemeyecek ama herhalde bunu birisi ödeyecek. Dolayısıyla 80 milyar liralık bir maliyetten bahsediyoruz. Öyle Sayın Kılıçdaroğlu\'nun oradaki işletme sahibine, iş adamımıza ‘kemik’ diye böyle tabirler kullanması içi boş laflar. Hesap kitap bilen adamların kullanacağı laflar değil. Hesabınızı, kitabınızı yaparsınız ortaya koyarsınız. Dolayısıyla burada 80 milyarın üzerinde bir maliyet var” diye konuştu.

‘KILIÇDAROĞLU’NU VATANDAŞI ALDATMAMAYA ÇAĞIRIYORUM’

2018 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açık finansmanı için bütçeden 35 milyar lira ödeme yapacaklarını kaydeden Naci Ağbal, şöyle devam etti:“Şimdi Kılıçdaroğlu\'nun hesabını yaparsak demek ki 35 milyarın üzerine 80 milyar lira daha ilave edeceğim. 80 milyar lira yani Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açık finansmanını yaklaşık olarak nereden bakarsanız bakın 115 milyar liranın üzerine getireceğim. Şimdi ben iyi anlıyorum 90\'lı yıllarda bu Sosyal Güvenlik Kurumu’nu niye batırmışlar. Hesap kitap yapılmadan, afaki meydan okumalarla Sosyal Güvenlik Kurumu zamanında batırılmış. Hala bugün Sosyal Güvenlik Kurumu geçmiş dönemlerin hatalarının ve yanlışlarının bedelini ödüyor, millet olarak biz bunları ödüyoruz. Bugün 80 milyar lira 85 milyar lira ne demek biliyor musunuz? Milli gelirin nereden bakarsanız bakın yüzde 2.5’una yakın bir ilave maliyet demek. Yani kamu bütçesini yüzde 2.5 daha artıracaksınız demek. Bunun hangi yanı tutulur? Hangi hesaba uyar bu? Sonra diyor ki; \'sen merak etme\' diyor \'buradan bir maliyet gelmeyecek\' diyor \'ben sana faizsiz kredi vereceğim\' diyor. Bu faizsiz verdiğiniz kredi 90\'lı yıllardaki gibi halının altına mı süpürülecek? O kredinin bir finansman maliyeti yok mu? O finansman maliyetini bir yere gider yazmayacak mısın? Hani onu gittik bütçeye gider yazdık. O 80 milyar liranın üzerine bir de buradan gelecek finansman maliyeti var. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu’nu vatandaşı aldatmamaya çağırıyorum. Samimi, dürüst olmaya çağırıyorum. Burada rakamlar çok ortada. Burada gücü yetiyorsa bu rakamların karşısına rakam koyar.”

Karamollaoğlu, Gaziantep\'te \'e-miting\' yaptı

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Süleymanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cenk G.(22) yönetimindeki 67 TV 401 plakalı kamyonet, önünde bisikletiyle seyir halinde olan Muammer Kaplan\'a(54) çarptı. Yere düşerek yaralanan Kaplan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Cenk G., polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Usulsüz dinleme sanığı eski müdür yardımcısı, sahte kimlikle yakalandı

ESKİŞEHİR\'deki usulsüz dinleme davasının firari sanığı Eskişehir Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, Ankara\'da sahte kimlikle yakalandı.

Eskişehir\'de, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel ile iş adamları ve gazetecilerin aralarında bulunduğu 107 kişiyi 2009-2013 yılları arasında usulsüz dinledikleri iddiasıyla 25 emniyet mensubu hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, 3 Mart 2015 tarihinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin ardından İl Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün\'ün tutuklanması istendi. Uzun süredir firari olan Mustafa Aygün\'ün bugün Ankara\'da polis tarafından yakalandı. Eskişehir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki usulsüz dinleme davasının firari sanığı Aygün\'ün üzerinde sahte kimlik çıktığı belirtildi. Aygün, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından akşam saatlerinde Eskişehir\'e getirildi. TEM Şubesi ekipleri Aygün\'e ilk olarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde sağlık raporu aldı. Aygün daha sonra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Paris Hilton, Antalya\'ya nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla ile geldi

DOSSO Dossi Fashion Show ve The Land of Legends Theme Park ortaklığında yarın Antalya\'da gerçekleştirilecek defilede podyuma çıkacak Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla ile Antalya\'ya geldi. Çift, el ele tutuşarak CIP kapısından çıktı.

Antalya\'da bu yıl 26\'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show, yarın Belek Turizm Merkezi\'ndeki The Land of Legends\'de gerçekleştirilecek. Show kapsamında düzenlenecek defilede podyuma çıkacak olan Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, New York\'tan Antalya\'ya geldi. İstanbul aktarmalı Antalya Havalimanı\'na gelen Paris Hilton\'a nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla eşlik etti. Çift, el ele tutuşarak CIP kapısından çıktı. Ünlü sosyetik modeli Dosso Dossi Holding yönetim kurulu üyesi Barış Eraslan CIP çıkışında karşıladı. Üzerinde yeşil renkli derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkati çeken Hilton, çerçevesi parlak taşlarla süslü güneş gözlüğü taktı. Hilton, gazetecileri, \"Harika bir şehre geldim. Sizlerle yarın görüşmek üzere\" diye selamladı. Hilton, gazetecilere konuşurken nişanlısı aracın yanında bekledi. Paris Hilton, kameralara öpücük atmayı da ihmal etmedi. Korumalar eşliğinde defile saatine kadar konaklayacağı Belek\'teki Rixos Premium Otel\'e giden Paris Hilton, nişanlısıyla birlikte kral dairesinde kalacak. Sosyetik güzel, yanında 10 valiz getirdi.Paris Hilton\'un baş manken olarak podyuma çıkacağı defile için The Land of Legends\'ta özel sahne kuruldu. Paris Hilton, podyumda, dört kıyafet sergileyecek. Hilton\'a, Türk mankenler Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy\'un yanı sıra, 40 manken eşlik edecek. Hilton, yarın saat 12.00\'de Legends\'de basın toplantısı düzenleyecek. Hilton, Pazartesi günü ülkesine geri dönecek. Fashion showa katılan 5 binin üzerinde katılımcının 75 milyon dolar değerinde tekstil alışverişi yapması hedefleniyor.



