DHA YURT BÜLTENİ - 15

Torunları, gelini tarafından öldürülen dede: Cinayetin nedeni cehalet (4)

KÜBRA VE BEREN TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara\'nın Keçiören ilçesinde anneleri Lütfiye Alver (27) tarafından öldürülen Kübra (8) ve Beren\'in (5) cenazeleri Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından Karşıyaka Camisi\'ne getirildi. Kübra ve Beren Alver kardeşlerin cenazeleri, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Zekeriya Alver cenaze namazı sırasında gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze namazından görüntü

-Kızların babası Zekeriya Alver\'den görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)-

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Kavga ettiler, alkol etkisi geçince barıştılar

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde alkollü İngiliz çift ile bir Türk, tekne turu gezisi sonrası sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga etti. Birbirinden şikayetçi olan taraflar, alkolün etkisi geçtikten sonra şikayetlerinden vazgeçip özür dileyerek, polis merkezinden ayrıldı.

Olay, dün (salı) saat 23.45 sıralarında, ilçenin en yoğun olduğu Atatürk Caddesi Türkmenistan Parkı\'nda meydana geldi. Körfez gezisinden akşam saatlerinde dönen İngiliz Daniel Bou (23) ve eşi Samantha Wood (28) ile Türk Ö.A. (32), teknede tartışmaya başladı. Tekne demir attıktan sonra inen İngiliz çift ile Ö.A. arasında sözlü tartışma parkta devam etti. Alkollü tarafların yüksek sesli tartışmasıyla parktaki aileler, oynayan çocuklarını alarak uzaklaştı. 30 metre mesafedeki Atatürk Caddesi yürüyüş yoluna kadar sözlü tartışan taraflar, tekme tokat kavgaya tutuştu. Araya giren vatandaşlar tarafları ayırarak polis çağırdı. Yaralanan İngiliz çift için sağlık ekibi çağrıldı. Olaya müdahale eden polis ve sağlık ekipleri meraklı kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı. Gelen sağlık ekipleri, İngiliz çifti ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Kavgaya karışan Ö.A. Çarşı Polis Merkezi\'ne kendi geldi. Ayakta tedavi edilen ve ciddi bir durumu olmadığı öğrenilen Daniel Bou\'un 251 ve Samantha Wood\'un 150 promil alkollü olduğu tespit edildi. Vücudunda yara ve darp izi bulunmayan Ö.A.\'nın 96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Çarşı Polis Merkezi\'ne getirilen İngiliz çift ve Ö.A.\'nın ifade vermesi için alkol etkisinin geçmesi için bekletildi. Alkol etkisi geçen turistler ile Ö.A. verdikleri ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmayarak özür dileyip polis merkezinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralanan İngiliz turisttan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(3 dakika 39 saniye-363 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Samsun’da kayıp şahsın 6 gün sonra cesedi bulundu

SAMSUN’un Atakum ilçesinde 6 gün önce kaybolan Çağdaş Adıgüzel (35) cesedi bir evin foseptik çukurunda bulundu.

Samsun’un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesinde oturan Çağdaş Adıgüzel, 6 gün önce kayboldu. Adıgüzel’in kaybolmasının ardından ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. 6 gün boyunca güvenlik güçleri Çağdaş Adıgüzel’i didik didik evinin yakınlarında ve Samsun genelinde aramaya başladı. Aramalara daha sonra Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de katıldı. Cinayet Büro Amirliğinin yaptığı aramalarda Çağdaş Adıgüzel’in cesedine evinin karşısındaki E.E.’ye ait olan yazlık binanın foseptik çukurunda ulaşıldı.

Ardından olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Evin içerisinde yapılan incelemede de duvarlarında kan izlerine ve tüfeğe ait saçma izlerine rastlandı. Polis ekipleri Çağdaş Adıgüzel’in kaybolmasından sonra ortalıklarda kaybolan evin sahibi E.E.’yi her tarafta aramaya başladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü-HD

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-Olay yerinden detay

-Foseptik çukurundan görüntü

-Yakınlarının foseptik çukuruna gelmesi ve ağlamaları

-Vatandaş ile röportaj

(SÜRE: 02.12 DK.)-(BOYUT: 248 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA

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Otomobil cayır cayır yandı

ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay Şenyurt Mahallesi Osman Gazi Caddesi\'nde meydana geldi. Osman Karaaslan\'a ait park halindeki 34 EE 5536 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobil birden bire yanmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla alevler söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin yanan aracı söndürmesi

(SÜRE:1.01 DK) (BOYUT;11.12 MB)

Haber-Kamera:Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA)

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Rus metal kralı 144 metrelik yatıyla Bodrum\'da

RUSYA\'nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov, bugün 144 metrelik dünyanın en büyük 3 yatından biri olan 300 milyon dolar değerindeki \'Ocean Victory\' ile Muğla\'nın Bodrum ilçesine geldi. Rashnikov, helikopteri ve 3 yüzme havuzu bulunan 8 katlı dev yatta dinlenirken, yakınları ise zodyak botlarla koyları gezdi.

Rusya\'nın 10 milyar dolarlık servetiyle en zenginleri listesinin üst sıralarında bulunan metal ve çelik kralı Victor Rashnikov, 2014 yılında İtalyan tersanelerinde yaptırdığı, 144 metre uzunluğunda ve 300 milyon dolar değerinde olan, 8 katlı, gövdesi roket atarlara dayanıklı, camları kurşun geçirmez özelliklere sahip ultra lüks yatıyla bu akşam Rodos Adası\'ndan Bodrum\'a geldi. Bodrum\'a 3 mil uzaklıktaki Kara Ada ile Bodrum Kalesi arasına demirleyen ve dünyanın en büyük 5 yatı arasında gösterilen 16\'sı özel güvenlik toplam 40 personeli ile içerisinde kütüphane, sinema salonu, tenis kortu üç açık iki kapalı yüzme havuzu, su sporları merkezi, fitness salonu bulunan yat, ilçede günün konusu oldu. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti. Dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Rashnikov\'un yatta dinlendiği, yakınlarının ise zodyak bota binerek Bodrum koylarını gezdiği görüldü. Bodrum Limanı\'ndaki manavlar ve balıkçılar pazarından yaklaşık 300 bin liralık gıda takviyesi yapılan yatın, Bodrum ve koylarında 3 gün kaldıktan sonra Mikonos Adası\'na gideceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yattan ayrılan bot ile koyları gezen yakınları

- Yattan genel detay görüntüler

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla), DHA)

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Balık ölümleri balıkçıları da kızdırdı

AYDIN\'ın Söke ve Didim ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri\'nde, balıkların henüz belirlenemeyen bir nedenle zehirlenerek ölmelerine, bölgede balıkçılık yaparak geçimini sağlayanlar da tepki gösterdi. Ölü balıkları yiyen martıların da öldüğü belirtildi.

Balat Mahallesi yakınlarında, Büyük Menderes Nehri\'nde dün (salı) başlayan toplu balık ölümleri Aydın\'da büyük yankı uyandırırken, o bölgede balıkçılık yapanlar da bu durumdan olumsuz etkilendi. Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin topladığı numuneler incelemeye alınırken, henüz balıkların neden öldüğü netleşmedi. Bazıları balık ölümlerinin zira ilaçlardan, bazıları ise fabrika atıklarından kaynaklandığını düşünüyor.

Balat Mahallesi\'nde yaşayan 31 yaşındaki Erkan Çiçek, balık ölümlerinin en çok bölgede balıkçılık yapanları olumsuz etkilediğini belirterek, \"Kendim de balıkçıyım. Orman görevlileri, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, geceleri nehirde avlanan balıkçıları yakalandıkları zaman hem malzemelerini alıyorlar hem de 2-3 bin TL para cezası yazıyorlar. O ekipler, şimdi neredeler? Bu balıkları zehirleyen fabrikalara neden müdahale etmiyorlar? Doğduğumuzdan beri balıkçıyız. Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz ama kaçak kazanıyoruz. Gece 2-3 gibi buraya balık tutmaya geliyoruz. Balat Mahallesi\'ndeki yaklaşık 1500 kişi buradan balık tutarak geçimini sağlıyor\" diyerek tepkisini dile getirdi.

MARTILAR DA ÖLÜYOR

Öte yandan, ölü balıklar çevrede pis kokuya neden olurken, bu balıklardan yiyen martılar da telef oluyor. Balık ölümleri ile ilgil Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüğü yetkililerinin incelemesinin ise sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Büyük Menderes Nehri\'nden görüntü

-Ölü balıklardan görüntü

-Balıkçılar adına konuşan Erkan Çiçek ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)