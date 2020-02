DHA YURT BÜLTENİ - 15

Eşinden direksiyon eğitimi alırken kaza yaptı



KARABÜK’te, eşinden direksiyon eğitimi alan kadın sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, parka daldı. Kaza şans eseri maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde 75’inci Yıl Mahallesi 51 Nolu Caddede meydana geldi. Ehliyeti olan Esma D.\'nin iddiaya göre eşinden direksiyon eğitimi aldığı sırada kontrolünü yitirdiği 41 NM 232 plakalı otomobil, caddenin hemen altındaki çocukların oynadığı parka daldı. Çocuklar etrafa kaçışırken otomobil salıncağa sonra da korkuluklara çarptı. Çimenlik alanda duran otomobilden çıkan çift arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Kazada otomobil hasar görürken, şans eseri yaralanan olmadı. Hasar gören otomobil, polislerin incelemesinin ardından parktan kaldırıldı.

Otomobil su birikintisine devrildi: 4 ölü (3)

SÜRÜCÜ KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ

Şanlıurfa\'da akraba ziyaretinden dönen 7 kişilik İrgin ailesinin bulunduğu otomobilde yaşamını yitiren sürücü Vedat İrgin\'e sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla uzun süre kalp masajı yapıldı. Ekiplerin çabasıyla hayata dönen İrgin hastanede yoğun bakıma alındı. Otomobilde ölen 4 kişinin ise kimlikleri belirlendi. Kazada ölen Mehmet- Ayşe İrgin çifti ile çocukları Ali ve Remziye İrgin\'in cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, yaralanan Erkan, Nuran ve sürücü Vedat İrgin’in tedavileri ise Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde devam ediyor.

Öte yandan Vali Abdullah Erin, kaza yerinde inceleme yapıp ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Çamurlu suya devrilen otomobil, olay yerine gelen vinç yardımıyla çıkartılarak incelemek üzere jandarma karakoluna götürüldü. Otomobilin çıkartılmasının ardından sualtı polisleri başka ceset olma ihtimaline karşı arama çalışması yaptı. Havanın kararmasına kadar devam eden aramalarda herhangi bir cesede ulaşılamadı.

GERİYE AYAKKABILARI KALDI

Otomobilin sudan çıkarılması üzerine geriye İrgin ailesinin fertlerine ait olan ayakkabılar ise olay yerinde inceleme ekiplerince fotoğrafları çektirilip ayakkabı çiftinin sayısına göre otomobilde bulunan kişi sayısını hesaplamaları dikkat çekti. Yaşanan kaza üzerine yol kenarında biriken suyun tahliye edilmesi için bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (SUŞKİ) ait vidanjör biriken suyu tahliye etmeye başladı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Cenaze aracın gelmesi

- Cenaze aracına cesedi konulması

- Su altı polislerinin çalışma yapması

- Vatandaşlarla röportaj

- Adli Tıp kurumuna gelen cenazeler

- Genel ve detay görüntüler

Down sendromlu genç kızlara temsili kına gecesi



KIRIKKALE Belediyesi tarafından Down sendromlu genç kızlar için temsili kına gecesi düzenlendi. Mehmet Işıtan Uygulama Okulu\'nda öğrenci olan genç kızların gelinlik giyerek kına yakmalarının yanı sıra Anneler Günü birlikte kutlandı.

Mehmet Işıtan Uygulama Okulu öğrencisi 15 Down sendromlu genç, Engelsiz Cafe de düzenlenen temsili kına gecesinde bir araya geldi. Ektinliğe katılan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Down sendromlu genç kızlarla birlikte yaş pasta kestikten sonra hepsine ayrı ayrı altın taktı. Güne Okul Müdürü Sami Yanık, okul öğretmenleri, öğrencilerin yakınları da katıldı. Müzik eşliğinde oyunlar oynayan ve dans eden Down sendromlu kızlar, unutulmayacak bir gece geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Gecenin sonunda ise okul öğretmenleri tarafından müzik eşliğinde kına yakılırken engelli kızlardan bazılarının ağladığı görüldü.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bir günde çifte mutluluk yaşadığını belirterek “Ben bugün bütün annelerimizin Anneler Günü\'nü kutluyorum. Onların ellerinden öpüyorum. Bugün burada engelli kardeşlerimizin anneleri çocuklarının genç kızlarının gelinlik giyme isteğinden bahsetti. Bizde bunu, en uygun gün olarak bugün tespit ettik. Güzel bir organizasyon ile gördüğünüz gibi gerçek bir düğün oldu. Özellikle annelerimiz çok mutlu, ben emeği geçen herkesi bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik oldu inşallah bunun devamını da getiririz. Duygulandım her şey bir araya geldi. Hem Engelliler Haftası, hem de Anneler Günü idi. Özel bir gündü bende çok duygulandım tabiî ki bu mutluluk görünce hepimizi ister istemez duygulandırıyor. Bunlar bizim özel kardeşlerimiz. İnşallah gönüllerince olurö dedi.

Down Sendromlu aileleri böyle güzel bir organizasyonu kendilerine sunmalarından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Saygılı\'ya teşekkür etti.

-Detay görüntüler

-Down sendromlu genç kızların oyun oynamaları

-Belediye başkanı Mehmet saygılı down sendromlu kızlarla

-Belediye başkanının genç kızlarla pasta kesmesi ve altın takması

-Belediye başkanı ile röportaj

-Kına yakılması

Sığındığı ağaca yıldırım düşen çoban öldü



KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık ilçesinde hayvan otlatan Mustafa Çam (43), yağmurdan kaçıp altına sığındığı ağaca yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kantarma Mahallesi\'nin kırsal kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Çam hayvanlarını otlatırken yağmur başladı. Yağmurdan kaçarak bir ağacın altına sığınan Mustafa Çam, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayı gören diğer çobanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çam\'ın cesedi Pazarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haber: Mustafa KILIÇLI / PAZARCIK(Kahramanmaraş),(DHA)

Doğubayazıt’ta göçük: 2 yaralı



AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından bir evin mutfak kısmında meydana gelen göçük nedeniyle anne ve oğlu yaralandı.

Doğubayazıt ilçe merkezinde ve köylerde etkili olan sağanak yağış ile dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Suluçam köyünde Songül Özcan’a ait müstakil evin mutfağının tavanı göçtü. Göçük sırasında oğlu İslam Özcan ile tandırda ekmek pişiren anne Songül Özcan toprak ve kalasların altında kalarak yaralandı. Yaralılar, durumu fark eden komşularının yardımıyla göçük altından kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerinden yaralanan anne ve oğlu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Sedat BUDAK / DOĞUBAYAZIT(Ağrı),(DHA)

Cenaze evinde kavgayı ayırmaya çalışırken öldü



DÜZCE\'nin Gümüşova İlçesi\'nde bir cenaze evine Kur\'an-ı Kerim okumak için giden imam, ölen kişinin yakınları arasındaki kavgayı ayırmak isterken tüfekle vurularak öldü.

Olay, öğle saatlerinde Gümüşova Yıldıztepe Köyü\'nde meydana geldi. Ardıçlı Köyü Camii İmamı Salih Gönül, köydeki bir cenaze evine Kur\'an-ı Kerim okumak için gitti. Bu sırada ölen kişinin yakınları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında S.P. tüfeğini alarak tartıştığı kişiye ateş etmek istedi. Tüfekten çıkan saçmalar kavgayı ayırmaya çalışan Gönül\'ün boynuna ve başına isabet etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz imam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, S.P.\'yi gözaltına alırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

Kayıp genci arkadaşı öldürmüş



KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, 4 gündür kayıp olan 25 yaşındaki Yusuf Acar\'ın arkadaşı tarafından tabanca imle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan arkadaşının ifadesi ile ormanlık alana gömülen gencin cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Körfez\'de taş ustası Yusuf Acar, 4 gün önce ortadan kayboldu. Yusuf Acar\'ın yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Yusuf Acar\'ın en son görüştüğü arkadaşlarını tespit ederek, kamera görüntüleri, çevreden alınan bilgilerle takibe başladı. Bir süre sonra durumundan şüphelenilen Yusuf Acar\'ın ismi açıklanmayan arkadaşı gözaltına alındı. Sorguya alınan bu kişi, kavga ettiğini söylediği Yusuf Acar\'ı tabanca ile 2 el ateş ederek öldürdüğünü, daha sonra cesedi Kirazlıyalı\'da ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. Jandarma, belirtilen yerde yaptığı kazıda Yusuf Acar\'ın cesedini buldu. Ceset, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber: Nabi YAZICI / KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)

Adana Adliyesi\'nin tarihi taş binasında korkutan duman



ADANA Adliyesi\'nin tarihi taş binasında elektrik panasonun aşırı ısınmasından kaynaklı çıkan duman, polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi. İtfaiye erlerinin tahliye ettiği duman, küçük çaplı maddi hasara neden oldu.

Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi\'ndeki Adana Adiyesi tarihi taş binasında duman yükseldiğini fark eden yetkililer, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, tarihi taş binanın elektrik panosundan yükselen dumanlara müdahale etti. İtfaiye erlerinin, bina içindeki dumanları tahliye etmesinin ardından yapılan incelemede küçük çaplı zararın meydana geldiği bildirildi.

Haber: Murat KİBRİTOĞLU /ADANA,(DHA)

Kıbrıs gazisi kepçenin altında kalarak öldü



KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde bir binanın yıkımı sırasında enkazdaki demirleri toplamaya çalışan ve hurdacılık yapan Kıbrıs gazisi Kadir Tanaç (70), iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Sevindikli Mahallesi\'nde meydana geldi. İstimlak çalışmaları kapsamında bir bina yıkılırken, iş makinesi operatörü H.B., ortaya çıkan demirleri toplayan Kadir Tanaç\'ı fark etmedi. Kıbrıs Barış Harekatı gazisi, 5 çocuk babası Kadir Tanaç, iş makinesinin altında ezilerek yaşamını yitirdi. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Tanaç\'ın cenazesi morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Nabi YAZICI /KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)

