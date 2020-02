DHA YURT BÜLTENİ - 15

Voleybolcuları taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 öğrenci yaralı

MUŞ’ta hafta sonu yapılacak voleybol turnuvası için Diyarbakır’dan gelen ortaokul öğrencilerini taşıyan minibüs yoldan çıktı. Kazada 11’i kız öğrenci 13 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapalı olan Muş-Kulp karayolu üzerindeki Kurtuluş mezrası yakınlarında meydana geldi. Muş’ta hafta sonu yapılacak olan küçükler voleybol turnuvası için Diyarbakır’dan gelen öğrencileri taşıyan Tuncay Buluş idaresindeki 21 TD 832 plakalı minibüs, virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada Diyarbakır Çelebi Eser Ortaokulu kız voleybol takımından 11 öğrenci ile 2 antrenör öğretmen yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yan yatan araçtan görüntü

Yaralı öğrencilerin ambulanslara alınması

Ambulanslardan görüntü

Jandarmanın minibüsün içini kontrol etmesi

Öğrencilerin çantalarının araçtan çıkartılması

Yaralıların hastaneye getirilmesi

Yaralıların ambulanslardan indirilmesi

Haber-Kamera: Nejdet ARMAĞAN /MUŞ, (DHA)

=============================================

Otomobil almak için çektikleri 56 bin lirayı bankta unuttular



Antalya\'nın Alanya ilçesinde bir okulda rehber öğretmen olarak görev yapan Rumeysa Uslu (31) ve akademisyen eşi Bora Uslu, otomobil almak için kredi olarak bankadan çektikleri 56 bin liranın bulunduğu çantayı, parkta oturdukları bankta unuttu. Eşiyle parka döndüklerinde parayı bulamayan Rumeysa Uslu, \"Psikoloğum ve parayı alanın psikolojisini anlayabiliyorum. Parayı getirirse kendisinden şikâyetçi olmayacağız. Getirirse ödül vereceğim\" dedi.

Alanya\'da rehber öğretmen olarak görev yapan Rumeysa Uslu, otomobil almak için eşi Bora Uslu ile beraber geçen pazartesi günü Antalya merkeze gitti. Bankadan 80 bin lira kredi kullanan çift, internetten beğendikleri otomobilin değeri olan 56 bin lirayı da yanlarına alarak, beğendikleri aracı kendilerine gösterecek arkadaşlarını bir parkta beklemeye başladı. Arkadaşlarının gelmesiyle araca binen çift, bir anlık dalgınlıkla paranın bulunduğu çantayı oturdukları bankta unuttu. Yaklaşık 15 dakika sonra çantanın yanlarında olmadığını fark eden çift, oturdukları banka döndü fakat para dolu çantayı bulamadı. Bunun üzerine çift, polise başvurdu.

\'PARAYI GETİRİRSE ŞİKÂYETÇİ OLMAYACAĞIZ\'

Olayı anlatan Rumeysa Uslu, \"Eşimle internetten beğendiğimiz otomobili satın almak için otobüsle Alanya\'dan Antalya\'ya geldik. Otomobili bize gösterecek olan arkadaşımızı da Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Megapol Sineması önündeki belediye bankına oturarak beklemeye başladık. Bir süre sonra arkadaşımız bizi otomobiliyle almaya geldi. Eşimle araca binip Portakal Çiçeği Bulvarı\'na doğru hareket ettik. Arabadan inerken çantanın yanımda olmadığını fark ettim. Şokun ardından hemen bankın olduğu yere döndük. Ancak bankın üzerinde çanta yoktu. Hemen Bahçelievler Polis Merkezi\'ne giderek şikâyetçi olduk. Polis bize işlek bir cadde olduğunu ve Mobese, güvenlik ve araç kameralarını inceleyeceklerini söyledi. Ben psikoloğum ve parayı alanın psikolojisini anlayabiliyorum. Parayı getirirse kendisinden şikâyetçi olmayacağız\" dedi.

\'GETİRİRSE ÖDÜL VERECEĞİM\'

Kaybolan paranın bulunması için arkadaşlarının yardımıyla afiş hazırlandığını ve paranın kaybolduğu bankın çevresine astığını aktaran Uslu, \"Para banka kredisiydi. Bulan kişinin vicdanı varsa paramızı geri getirir. Getirirse ödül vereceğim. Ancak parayı polis bulursa hukuksal haklarımın tamamını kullanacağım\" diye konuştu.

POLİS GÖRÜNTÜLERİ İNCELİYOR

Kaybolan 56 bin lirayı bulmak için harekete geçen polis, paranın unutulduğu bölgedeki bütün Mobese, toplu taşıma araçları ve iş yerlerine ait kameralardaki görüntüleri incelemeye başladı. Kamera görüntülerinde paranın konulduğu siyah renkli bez çanta ve çantayı alan kişinin eşkâli belirlenmeye çalışılıyor.



Görüntü Dökümü

-----------------------

- Rumeysa Uslu ile röportaj

-Genel ve detay

Haber:Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

========================================

Her türlü ayrımcılığa karşı seferber oldular

MANİSA\'nın Salihli ilçesine Bulgaristan, Romanya, Almanya ve Litvanya\'dan gelen yabancı uyruklu öğrenciler din, dil, ırk ve renk başta olmak üzere tüm ayrımlara karşı ortak projede buluştu.

Salihli ilçesinde Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde başlatılan ve 2 yıl sürecek olan \'Bir hayalim var\' (I have a dream) adlı proje kapsamında Salihli\'ye gelen yabancı öğrenciler, kentin ana caddelerinde mehteran takımı eşliğinde kortej yaparak, hep birlikte güvercin uçurdu. Proje koordinatörü İngilizce Öğretmeni Nazan Güvenç, belirli aralıklarla belirlenen konularla ilgili olarak projede yer alan ülkeleri ziyaret ettiklerini söyledi. Güvenç, \"Bu ziyaretlerimizde farklı ayrımları ele alıyoruz. Din, dil, ırk ve engelli ayrımları üzerine önemli çalışmalara imza attık. Engelli ayrımına karşı işaret dili kurslarına gittik eğitimler aldık. Gittiğimiz farklı ülkelerde ilgili ayrımlarla ilgili çeşitli gösteriler yapıyoruz\" dedi. Projeye Romanya\'dan katılan eğitimci Elizabeta Dimitrova, \"Projedeki ortaklarımızı çok seviyoruz. Bugüne kadar birçok ayrımı inceledik ve çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Bizler özellikle gençlerimizi cinsiyet ayrımcılığına karşı bilinçlendirmek anlamında bazı çalışmalar yapmaktayız\" dedi. Bulgaristanlı eğitimci Nadia Papa Dragulescu ise \"Erasmus projesi I Have A Dream projesi başarılı ve ilginç bir proje. Ayrımcılıkla ilgili bazı konuları seçtik\" dedi. Projeye Romanya\'dan katılan öğrenci Gabriela İoana, \"Her insanın daha fazla toleranslı olması gerekiyor. Ancak bu şekilde bazı sorunlar çözülebilir. Biz hepimiz insanız ve mükemmel değiliz\" dedi.

Salihli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şükrü Kıvrak ise \"Biz bu topluma inancımız gereği bir Müslüman olarak ırk ayrımının olmadığını, renk ayrımının olmadığını cinsiyet ayrımının olmadığını, engelli ayrımının olmadığını bir toplumun hayalini anlatmaya çalışıyoruz. Bu toplum zaten renk, cinsiyet, ırk, engelli- engelsiz diye bir ayrımı asla gözetmez. İnsanların birbirleri ile engelli de olsa farklı renklerde de, farklı ırklarda da olsa anlaşabileceklerini yaşayabileceklerini göstermeye çalışıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kortejden görüntü

- Mehteran gösterisi

- Türk ve yabancı öğrenciler güvercin uçururken

- Proje ortakları adına proje koordinatörlerinin konuşması

- Romanya\'dan gelen öğrenci Gabriela İoana\'nın konuşması

- Okul müdürü Şükrü Kıvrak\'ın konuşması

Haber- Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

===============================================

Ağrı\'da kaza: 3\'ü çocuk 5 yaralı

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu, aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Topçatan köyü mevkiinde meydana geldi. Gürbulak Sınır Kapısı istikametinden Doğubayazıt’a seyir halinde olan 04 D 6201 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Maşallah Bildin’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Maşallah Bildin (45) eşi Güneş Bildin (29) ile çocukları Mustafa Bildin (2), Seda Bildin (7) ve Kader Bildin (10) yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yapan araç

-Olay yerinde Jandarma ekibi

-Olay yeri genel

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Sedat BUDAK/DOĞUBAYAZIT, AĞRI, (DHA)