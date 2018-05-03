DHA YURT BÜLTENİ - 15

Yunan askeri, tampon bölgede Türk kepçe operatörünü gözaltına aldı (2)

YUNANLILAR KEPÇEYE DE EL KOYDU

Yunan askerleri tarafından tampon bölgede gözaltına alınan kepçe oparatörünün Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü\'nde çalışan Musa Alerik (38) olduğu belirlendi. Bu arada Yunan askerleri Alerik\'in kullandığı kepçeye de el koyarak kendi sınır kapılarına götürdü. Yunanlılar, Musa Alerik\'in 8 metre sınırı geçtiğini iddia etti.

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, yaptığı açıklamada, \"Arkadaşlar tahlihsiz bir olay yaşadık. Saat 15.30 sıralarında arkadaşımız gümrük sahasında Türkiye tarafında bir derin su kuyusu açıyor. Bu su kuyusundan gümrük sahasına askeri binaların su aktarımıyla ilgili hendek kazısı yapmak üzere işçiler çalışıyor. Makineye ihtiyaç olunca, makineyi içeri davet ediyorlar. Şoför arkadaş Türk tarafından Yunan tarafına doğru giderken, yani bizim tampon bölgemizden geçerken, Yunanistan hattını, sınırını geçti- geçmedi tartışmaları var. O noktada dönmek üzere manevra yaparken, görevliler tarafından alıkonuluyor. İş makinesine de el konuluyor. İş makinesini kendi taraflarına, gümrük sahasına geçiriyorlar. Arkadaşlarımızla aldığımız bilgiye göre Oristeada\'ya götürüyorlar. Durum bundan ibaret. Ben yanlış anlaşılma zannediyorum. Bir kepçe operatörü ve kepçemiz Yunan gümrük sahasında. Misillime olup olmadığı konusunda inisiyatif kullanma şansı bende değil. Misillemi mi değil mi bilemem. Olay bu şekilde gerçekleşti. Sayın Valimiz girişimlerde bulunuyor. Kendisine bu konuda bilgi verildi. Valimizle birlikte devletimizin bütün kademeleri bilgi sahibi oldu. Kendisi süreci yönetiyor. Karşı taraftanda bu konuyla ilgili henüz bilgi gelmedi\" dedi.

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5 siyasi hareketin temsilcisinden HÜDA PAR\'a ziyaret



DİYARBAKIR\'da faaliyet yürüten 5 siyasi hareket, 24 Haziran seçimleri için \'birlikte hareket etme\' kararı aldı. Hareket temsilcileri, ilk olarak HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. Temsilciler, cuma günü de HDP ile görüşeceklerini söyledi.

Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-T) Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş, Kürt Demokratlar Platformu (KDP) Genel Başkanı Sertaç Bucak, Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Genel Başkanı Mustafa Özçelik, Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Mesut Tek, Azadi Hareketi Genel Sekreteri Ayetullah Aşiti ve Azadi Hareketi Siyasi İşler Sorumlusu avukat Sıtkı Zilan, bugün öğle saatlerinde basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrasında, 24 Haziran seçimleri için ortak hareket etme kararı alan temsilciler, saat 16.00\'da ilk olarak HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu\'nu ziyaret etti. HÜDA PAR İl Başkanlığı\'nda basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrasında, basına açıklama yapıldı.

YAPICIOĞLU: HİÇBİR PARTİYLE MUTABAKATIMIZ OLMADI

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, geçen hafta yaptıkları basın toplantısında seçime katılacak partilerle görüşme taleplerini hatırlatarak, şunları söyledi:

\"6 gün önce seçime katılma hakkı elde eden partilerle görüşme talebimiz olmuştu. Bugün de seçime katılmayacak siyasi hareket temsilcileriyle görüşmelerimiz oldu. Verimli bir görüşme oldu. Verimli bir zemin oluştuğuna dair kanaatimiz oldu. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçime katılma yeterliliği olan 11 parti var. Bunlardan biri de HÜDA PAR, geriye 10 parti kalıyor. Bunlarla da görüşme talebimiz oldu. Şimdiye kadar 5 partiyle görüştük. Bunlardan biri AK Parti. AK Parti Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile bir görüşmemiz oldu, Saadet Partisi\'yle genel başkan düzeyinde bir görüşmemiz oldu. Bunların haricinde İYİ Parti, Vatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile genel başkan yardımcıları düzeyinde görüşmemiz gerçekleşti. Geri kalan 5 parti ile henüz gerçekleşen bir görüşmemiz yok. Fakat bekliyoruz, görüşme talebimizi illettik, cevap bekliyoruz. Görüştüğümüz partiler Cumhurbaşkanı adayı çıkaran partiler. Cumhurbaşkanı seçiminde destek talebinde bulundular. İtifak gerçekleştirecek, sonuç verecek düzeyde hiçbir partiyle mutabakatımız olmadı şimdiye kadar.\"

Kürt Demokratlar Platformu Genel Başkanı Sertaç Bucak ise ittifak yaparak birlikte seçime katılma taraftarı olduklarını belirterek, \"Bu görüşmelerin amacı da budur. Biz şu anda bütün partilerle görüşmedeyiz. İlk görüşmemizi HÜDA PAR ile yaptığımıza göre demek ki HÜDA PAR\'ı kendimize yakın görüyoruz. Cuma günü de HDP ile görüşeceğiz. O arkadaşları da kendimize yakın görüyoruz. Amacımızı belirttik, bu görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Kürt parti temsilcilerinin salona gelişi

-Partililerin karşılanması

-Parti temsilcileri otururken

-Zekeriya Yapıcıoğlu\'nun konuşması

-Sertaç Bucak\'ın konuşması

-HÜDA PAR il başkanlığının dış görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-

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Sinop\'tan Suriye\'ye gıda yardımı



TÜRKİYE Diyanet Vakfı ve Sinop İl Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen kampanya ile 3 tır ve bir kamyondan oluşan yardım konvoyu dualarla Suriye\'ye ye doğru yola çıktı.

Sinop İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde \'Sinop Ekmeğini ve Suyunu Paylaşıyor\' sloganıyla Suriye için yardım kampanyası düzenlendi. İçerisinde gıda maddelerinin bulunduğu yardım kampanyası ile toplanan ürünler yapılan tören ile yola çıktı. Törende konuşan Sinop Valisi Hasan İpek, \"Buradaki hayırsever insanlar müftülüğümüzün öncülüğünde 3 tır ve bir kamyondan oluşan un ve kuru gıdayı Suriye’de zor durumda bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenli bölge olarak ilan ettiği bölgelerde yaşayan insanlara gönderiyor. Ben böyle bir organizasyonu tertip ettikleri ve başardıkları için İl Müftülüğümüzün tüm çalışanlarına ve bu kampanyaya destek veren tüm Sinoplulara teşekkür ediyorum\" dedi.

Törene ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Türkkan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluş müdürü ile davetliler katıldı.

Görüntü Dökümü

- Yardım tırları (Drone görüntüsü)

- Konuşmalar

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP, (DHA) -

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