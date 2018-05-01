DHA YURT BÜLTENİ - 15

Ayvalık\'ta deniz ve kumsaldan demir çıkarılacak

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde sahilden demir çıkarmak için ön arama izni alan firma yetkilisi Salih Ünal, projenin denize ve kumsala zarar vermeyeceğini savundu. Ünal, \"Metalik madenin deniz dibinden arındırılması, canlı ortamının renklenmesine yardımcı olacaktır. Daha çok canlı türünün yaşamasına olanak sağlayacaktır\" dedi.

Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında denizden ve kumsaldan demir madeni çıkarmak için İzmir Aliağa merkezli şirket tarafından ön arama izni alındı. Bölgede incelemelerde bulunarak açıklamalar yapan şirket yetkilileri Orhan Kandemir, Salih Ünal ve Nüvit Yarar, çevreye kesinlikle zarar verilmeyeceğini savundu. Çakıl ve taşlara dokunulmayacağını belirten Ünal, süpürge yöntemi ile kumların çekileceğini, metalik malzemenin manyetik şekilde ayrıştırılarak geri bırakılacağını söyledi. Hiçbir kimyasal atığın da bırakılmayacağını belirten Ünal, endişesi olan vatandaşların gelip çalışmaları görebileceğini kaydetti.

Maden mühendisi Salih Ünal, \"Deniz ortamında yapılacak olan faaliyet, tarama gemisi (Diredger) üzerinden taban kumunun süpürge yardımıyla emilerek, seperatöre alınması ve içindeki metalik malzemenin (demir) manyetik şekilde ayrıştırılarak, geriye kalan kumun tekrar deniz ortamına boru vasıtasıyla verilmesi gerçekleşecektir. Projede kum ve çakılın alımı yapılmayacak olup, sadece içerisindeki metalik maden ayrıştırılmış olacaktır. Proje alanı, Balıkesir\'in yaklaşık 110 kilometre güney batısında, Ayvalık\'ın 10 kilometre güneydoğusunda, Altınova Mahallesi\'nin yaklaşık 3 kilometre kuzey batısında bulunmaktadır. Proje, deniz dibi canlıları ve bitkileri örtüsüne zarar vermeyecektir. Aksine daha çok canlı türünün yaşamasına olanak sağlayacaktır. Metalik madenin deniz dibinden arındırılması, canlı ortamının renklenmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca vatandaş, kumsalda demir tozu olan kuma yattığında kum sıcaklığı 20 derece ise 2 katına çıkar bu da vücuduna zarar verir\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kumdaki demirin mıknatıs ile ayrıştırılması

Salih Ünal ile röportaj.

Altınova sahilinden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN / AYVALIK(Balıkesir), (DHA)

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Malkara’da TIR devrildi, 25 ton mısır silajı tarlaya saçıldı

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yan yattı. Kazada sürücü Ahmet Kanar (40) yaralanırken, TIR\'daki mısır silajları tarlaya saçıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Şahin Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Tekirdağ’dan yüklediği 25 ton mısır silajını Malkara’da bir işletmeye getiren Ahmet Kanar yönetimindeki 59 DA 421plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek yan yattı. Kazada, mısır silajları buğday ekili tarlaya saçılırken, yaralanan sürücü Ahmet Kanar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. TIR çekiciyle yoldan kaldırılırken, çevreye saçılan mısır silajları ise köylerden gelen traktörlerle başka bir TIR\'a yüklendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

-Olay yerine gelen ekipler

-Devrilen tırdan detay

-Tarlaya saçılan mısır silajlarından detay

-Kaza yerinden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

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Bursa\'da 1 Mayıs coşkusu (2)

KONSER İZLENDİ, HALAYLAR ÇEKİLDİ

Bursa\'da Atatürk Stadyumu Meydanı\'nda toplanan vatandaşlar sıcağa rağmen halaylar ve şarkılarla İşçi ve Emekçiler Bayramı\'nı kutladı. Öğle saatlerinde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, yürüyüşün ardından Atatürk Stadyumu Meydanı\'nda buluştu. Yürüyüşe katılan sendika temsilcilerinin kısa konuşmalarıyla başlayan etkinlikte 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı\'nın yalnızca Bursa\'da değil, dünya üzerinde kutlandığı ve birliktelik vurguları yapıldı. Ardından sıcağın da etkisi altına aldığı Bursa\'da vatandaşlar, sahneye çıkan Grup Abdal\'ın şarkılarıyla 1 Mayıs\'ı kutladı. Bazı vatandaşlar ise halay çekti. Yürüyüş nedeniyle trafiğe kapatılan Darmstadt Caddesi, vatandaşların alana toplanmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri alan yerinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Etkinlikler olaysız bir şekilde sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yürüyüşten detaylar,

davul zurna ile eğlence,

sloganlar,

arama noktasından geçiş,

alandan görüntü

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

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Antalya\'da şölen havasında 1 Mayıs kutlaması

ANTALYA\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, şölen havasında kutlandı.

Antalya\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Aydın Kanza Parkı önünde bir araya gelen sivil toplum örgütlerinin yanı sıra siyasi partiler, Güllük Caddesi\'nden Cumhuriyet Meydanı\'na kadar yürüdü. Şenlik havasında geçen yürüyüşte vatandaşlar slogan atarak 1 Mayıs\'ı kutladı. Bazı vatandaşlar bebekleriyle yürüyüşe katıldı.

MİLLETVEKİLLERİ DE YÜRÜYÜŞE KATILDI

Yürüyüşe katılanlar arasında CHP Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın ve Devrim Kök ile CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da yer aldı. Kortej halindeki yürüyüş Cumhuriyet Meydanı\'nda sona erdi. Coşku, alanda da devam etti. Vatandaşlar davul ve zurnalar eşliğinde halay çekti. Kutlamalar tertip komitesi üye temsilcilerinin konuşmalarıyla sona erdi.

2 BİN POLİS GÖREV YAPTI

Antalya polisi, 1 Mayıs kutlamaları dolayısıyla geniş güvenlik önlemi aldı. Yürüyüşe ve alana girmek isteyen vatandaşlar iki kez arandı. 1 Mayıs dolayısıyla 2 bin polis yürüyüşün yapıldığı güzergah ve kutlamaların yapıldığı Cumhuriyet Meydanı\'nda görev yaptı. Polis, Güllük Caddesi, 100\'üncü Yıl Bulvarı ile Konyaaltı Caddesi\'nin bir bölümünü ve Cumhuriyet Meydanı\'na çıkan ara yolları, etkinlikler süresince trafiğe kapalı tuttu. Yürüyüş esnasında bir polis helikopteri de sürekli havada turladı.

Kutlamalar sırasında seyyar satıcılar satış yapmaya devam etti. Havanın sıcak olmasından dolayı su satan seyyar satıcılar, satışlardan memnun kaldı.

ÖNLEM ALMADAN İSKELEDE ÇALIŞTI

Diğer yandan Antalya\'nın Muratpşa ilçesinde bir inşaatta çalışan işçinin hiç bir güvenlik önlemi almadan metrelerce yüksekte iskele demirleri üzerinde yürümesi dikkati çekti. Hayatını hiçe sayan, güvenlik kemeri takmadan, iskele demirleri üzerinden binanın bir tarafından diğer tarafına gidip gelen

işçinin bu anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kum kamyonları ile alınan önlem

Polis güvenlik kontrolü görüntüsü

Yürüyüşe katılanlardan görüntü

Çocukları ile yürüyüşe katılanlardan görüntü

Yürüyen gruplardan görüntü

Davul zurnanın görüntüsü

Grupların slogan atması

Halay çekenlerden görüntü

Önlem almadan iskelede çalışan işçinin görüntüsü

Detaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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Çanakkale’de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

ÇANAKKALE’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Cumhuriyet Meydanı’ndaki program ile kutlandı.

Tertip Komitesi’nce düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için katılımcılar eski Salı Pazarı alanında toplandı. Saat 13.00’te buradan başlayan yürüyüşte katılımcılar ellerinde pankartlar ve dövizlerle İnönü Caddesi\'ni takip ederek, Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalar burada devam etti. Meydanda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, sunucu tarafından \"Hoşgeldiniz\" anonsuyla karşılandı. Katılımcılar tarafından 1 Mayıs’a ilişkin sloganlar atıldı. Kutlamalara Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan da katıldı.

DİSK Genel-İş Sendikası Şube Başkanı Metin Acar, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Başkan Acar, “Çanakkale’nin işçileri ve emekçileri bizler el ele kardeşçe, şehrimize, toprağımıza, suyumuza, doğamıza, emeğimize sahip çıkacağız. Demokrasi, özgürlük, adalet ve laiklik için omuz omuza barış kenti Çanakkale’de birlikte barış türkülerini söylediğimiz bu 1 Mayıs’ta, bu kenti yağmalatmayacağımızı dosta düşmana da gösteriyoruz, göstereceğizö dedi.

Çanakkale’deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına çocuklar damgasını vurdu. Anne ve bababaları ile alana gelen çocuklar, güzel havayı da fırsat bilerek birbirleriyle oynadı. Alandaki pankartlar arasında ise ilginç görüntüler verdi. Kutlamalara anne ve babasıyla katılan 2,5 yaşındaki Eslina Kumsal Durmaz, ‘Piyasaya kul, setlere köle olmayacağız’ yazılı kırmızı pankartın altında oturup simit yerken verdiği görüntüyle ilgi odağı oldu. Başka iki çocuk ise, aynı pankartı toplamaya çalışan bir kişiye yardım ederek ön plana çıktı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi Çanakkale Girişi yazılı pankartın altındaki çocuklar ise objektiflere gülümseyerek poz verdi.

Davul zurna eşliğinde halayların çekildiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, İlkay Akkaya konseriyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kutlamalardan genel görüntü.

Metin Acar\'ın konuşmasından görüntü.

Alandaki çocuklardan ve pankartlardan görüntü.

İlkay Akkaya\'nın türkü söylemesinden görüntü.

Katılımcıların halay çekmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)

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